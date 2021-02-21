النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2766)  الاحد21/2/2021

10:16إغلاق مراكز توزيع أونروا بغزة احتجاجًا على "الكابونة الموحدة"

10:24النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2766) الاحد21/2/2021

10:36لا وفيات و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

10:41"النيابة" تحقق في 61 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام

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