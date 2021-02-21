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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2766) الاحد21/2/2021

21 شباط / فبراير 2021 10:24

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2766)  الاحد21/2/2021

 

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  • 2002م الدبابات الإسرائيلية تدخل مدينة غزة لأول مرة منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومعارك ضارية في مدينة رفح.
  • 1983م انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني السادس عشر في الجزائر.
  • 1974م القوات الإسرائيلية تنسحب من غرب قناة السويس، حيث وصلت في حرب عام 1973 من خلال "ثغرة الدفريسوار" بقيادة آرائيل شارون.
  • 1946م مجموعات يهودية مسلحة تهاجم مواقع للقوات البريطانية في فلسطين وتقتل عددا من الجنود والضباط.

 

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