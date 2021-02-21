النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2766) الاحد21/2/2021
أخبار فلسطينية
- القضاء الفلسطيني ينطق الأحد بالحكم ضد بريطانيا لمسؤوليتها عن الجرائم وقت الاحتلال
- حماس تطالب بتطبيق مرسوم عباس حول تعزيز الحريات على أرض الواقع بالضفة
- الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بشأن تعزيز “الحريات العامة” قبيل الانتخابات العامة
- عباس يعلن تخصيص 7 مقاعد للمسيحيين في «التشريعي الفلسطيني» المقبل
- »"العربية": اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
- هنية يحدد أربعة مبادئ لمواجهة التطبيع مع الاحتلال
- السلطة الفلسطينيّة: اتفاق مع الاحتلال لتطعيم 100 ألف عامل
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل توافق على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني
- نتنياهو ينفي موافقة إسرائيل على إمداد سوريا بلقاحات ضد كورونا ضمن صفقة تبادل أسرى
- نتنياهو يرفض الكشف عن تفاصيل الصفقة مع النظام السوري
- الصحة الإسرائيلية: لقاح كورونا ناجع بدرجة كبيرة جدًا
- إسرائيل موّلت صفقة لشراء لقاحات روسية لصالح النظام السوري
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الصحف العربية
القدس العربي
- الدبلوماسي الفلسطيني عفيف صافية: على الإدارة الأمريكية اتباع سياسية عدم الانحياز في المنطقة.. والتعويل كبير على فلسطينيي الشتات-
- مثقفون ونشطاء عرب يعلقون على الوضع الفلسطيني ويعلنون دعمهم لترشح مروان البرغوثي للرئاسة
- حماس تطالب بتطبيق مرسوم عباس حول تعزيز الحريات على أرض الواقع بالضفة
- الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بشأن تعزيز “الحريات العامة” قبيل الانتخابات العامة
- تقرير أممي: 2020 عام الانتكاسات للفلسطينيين
- الفلسطينيون يتحدون الظروف الجوية ويخرجون للاحتجاج على الاستيطان… والاحتلال يغرق مزارع غزة الحدودية…
- اسرائيل تفرج عن جثمان أسير فلسطيني تحتجزه منذ شهور
- القضاء الفلسطيني ينطق الأحد بالحكم ضد بريطانيا لمسؤوليتها عن الجرائم وقت الاحتلال ومنح…
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الشرق الأوسط
· البيطار خلفاً لصوان لمتابعة التحقيق
- «حماس» تختصر انتخاباتها الداخلية
- اتفاق إسرائيلي ـ قطري ـ فلسطيني على حل أزمة الكهرباء في غزة
- نتنياهو: أحضرنا الفتاة ولم ننقل لقاحات إسرائيلية لسوريا
الشروق المصرية
- الصحة الإسرائيلية: لقاح فايزر خفض الإصابات بكورونا بنسبة 95.8%
- ظريف: إسرائيل توسع موقع ديمونة النووي وزعماء الغرب صامتون
- عباس يعلن تخصيص 7 مقاعد للمسيحيين في «التشريعي الفلسطيني» المقبل
- نتنياهو ينفي موافقة إسرائيل على إمداد سوريا بلقاحات ضد كورونا ضمن صفقة تبادل أسرى
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الأهرام المصرية
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الأخبار اللبنانية
- ما بعد صفقة التبادل: أيُ موقف لموسكو من اعتداءات تل أبيب؟
- ترتيبات ما قبل الانتخابات: «حماس» تُنظّم صفوفها
- إتمام تبادل الأسرى بين سوريا والعدوّ
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- أكثر من مليون ونصف دولار.. هآرتس: "إسرائيل" تشتري لقاحات روسية لنظام الأسد!
- تقرير أممي: 2020 أسوأ عام مرّ على الفلسطينيين واقتصادهم بسبب كورونا
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير "المحاكمات السياسية" بالضفة سياسة ترهيب لتصفية الخصوم
- تقرير "فلسطين" تكشف "تلاعبا جديدا" في سجل الناخبين بالخليل
- خاص أبو عرة: المصالحة بحاجة إلى "خطوات عملية" في الضفة الغربية
- الحريات العامة.. التفاصيل الكاملة للمرسوم الرئاسي الجديد
- 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم في 2020
- أهالي خربة المفقرة يلجؤون الى الكهوف في مواجهة الترحيل
- شملت 4 مبادئ .. رسالة مهمة من إسماعيل هنية
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القدس
- مصرع شاب وإصابة آخرين بجروح في حادث سير جنوب جنين
- داوود الخطيب ... العريس الشهيد الذي زفوه في نعش على الاكتاف
- وزير العدل: المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات يشمل جميع الأرض الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين والخليل
- إسرائيل تبدأ تخفيفًا ثانيًا لقيود الإغلاق
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل شابا من سلون بالقدس
- الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة والأقصى
- وسط تشديد الإجراءات العسكرية... 10 آلاف مصلّ يؤدون الجمعة في الأقصى
- الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات في القدس القديمة
- الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل
- زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية
- وزير العدل: المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات يشمل جميع الأرض الفلسطينية
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صحيفة الأيام
- الرئيس يصدر مرسوماً لتعزيز مناخ الحريات العامة إطلاق السجناء على خلفية...
- »جنين: مصرع مواطن وإصابة 15 آخرين في 3 حوادث سير
- »إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم ومستوطنون يعتدون على مزارعين...
- »جماهير محافظة بيت لحم تشيع جثمان الشهيد الخطيب
- »"العربية": اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
- »الأمم المتحدة: التنمية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية تعاني أسوأ...
- »"كورونا" في فلسطين: 10 وفيات و599 إصابة جديدة
- »الريال يستثمر هدية ليفانتي ويشدد الخناق على الجار أتلتيكو
وكالة الرأي
- الأوقاف تصدر تعليمات جديدة بشأن إجراءات الوقاية بالمساجد
- محدث الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من مدن الضفة
- حماس: أجواء الحريات يجب أن تشمل كل مناطق الانتخابات
- إعادة فتح معبر الكرامة وجسر الملك حسين اليوم الأحد
- عباس يصدر مرسومًا رئاسيًا بشأن تعزيز الحريات العامة
- هيئة المعابر تعلن عن آلية السفر عبر المعبر ليوم غد الأحد
- هنية يحدد أربعة مبادئ لمواجهة التطبيع مع الاحتلال
- أونروا تعلن إلغاء الكابونة الصفراء واعتماد السلة الموحدة
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وكالة صفا
- مداهمات واعتقال أسير محرر برمانة غربي جنين
- كورونا يفتك بـ 2,5 مليون شخص حول العالم
- حماس: أجواء الحريات يجب أن تشمل كل مناطق الانتخابات
- وزير العدل: "الشرطة الشرعية" ستشرف على الانتخابات بالضفة وغزة
- مرسوم رئاسي بتعزيز الحريات يشمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين
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وكالة سما
- صحيفة عبرية : مصر تضغط لعقد صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس
- العسكر يدعمون بقاء هنية ..حماس تختصر انتخاباتها الداخلية استعداداً للانتخابات العامة
- الصحة بغزة تكشف موعد حملة التطعيم ضد "كورونا"
- نص رسالة السلطة الى الإدارة الأمريكية بشأن الانتخابات وموقف حماس من دولة على حدود 67
· هل تضطر إسرائيل للموافقة على شروط حماس لتبادل الأسرى؟
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وكالة فلسطين اليوم
- السلطة تبعث برسالة لإدارة "بايدن" تبين موقف حماس من دولة على حدود الـ67
- مسؤول بالزراعة: الامطار الافضل وخسائر كبيرة للمزارعين خلفها المنخفض الاخير
- اختراق زورق حربي "إسرائيلي" المياه الإقليمية اللبنانية
- الاحتلال يداهم منازل المواطنين غرب جنين
- د. الهندي: الصراع الحقيقي يدور في الضفة التي يعتبرها الاحتلال قلب الصراع
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عرب 48
- عباس يصدر مرسومًا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
- هنية: 4 مبادئ لـ"حماس" للتعامل مع التطبيع
- "الجبهة الشعبية" تقرر المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي
- هذه أبرز تسهيلات الخروج من إغلاق كورونا بدءًا من صباح الأحد
- نتنياهو يرفض الكشف عن تفاصيل الصفقة مع النظام السوري
- الصحة الإسرائيلية: لقاح كورونا ناجع بدرجة كبيرة جدًا
- إسرائيل موّلت صفقة لشراء لقاحات روسية لصالح النظام السوري
- السلطة الفلسطينيّة: اتفاق مع الاحتلال لتطعيم 100 ألف عامل
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·
وكالة وفا
- "كورونا" عالميا: نحو مليونين و473 ألف وفاة و111 مليونا و659 ...
- مرسوم رئاسي بتخصيص 7 مقاعد على الأقل في "التشريعي" المقبل لل ...
- الاحتلال يعتدي على مُسن ويعتقل نجله قرب قرية النويعمة شمال أ ...
حدث في مثل هذا اليوم
21 شباط (فبراير)
- 2002م الدبابات الإسرائيلية تدخل مدينة غزة لأول مرة منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومعارك ضارية في مدينة رفح.
- 1983م انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني السادس عشر في الجزائر.
- 1974م القوات الإسرائيلية تنسحب من غرب قناة السويس، حيث وصلت في حرب عام 1973 من خلال "ثغرة الدفريسوار" بقيادة آرائيل شارون.
- 1946م مجموعات يهودية مسلحة تهاجم مواقع للقوات البريطانية في فلسطين وتقتل عددا من الجنود والضباط.