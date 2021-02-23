النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2768) الثلاثاء 23/2/2021
أخبار فلسطينية
- حماس" تعلن انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية
- مجلس الوزراء يصادق على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة القضايا ...
- مصادر:"الجهاد الإسلامي" تدرس المشاركة تصويتاً في الانتخابات
- صيدم: التصريحات حول عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون حماس انتكاسة كبيرة
- الأحمد يوجه رسالة لحركة حماس ويتحدث عن موقف الجهاد في الإنتخابات
- المنحنى الوبائي يعاود الارتفاع مجدداً: وفاة 10 مواطنين ورصد 1334 إصابة جديدة
- الخارجية الفلسطينية تحذر من التعامل الدولي مع الجرائم الإسرائيلية كـ”أحداث عابرة”
- لجنة الانتخابات تشرع بإصدار بطاقات اعتماد للصحافيين والمراقبين المحليين للانتخابات
- أبو مرزوق: تسليم سلاح المقاومة أصبح أمرًا وراء ظهورنا
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أخبار إسرائيلية
- محاكمة نتانياهو بتهم الفساد 5 أبريل المقبل
- الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو
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اخبار دولية
- البنك الدولي يحذّر من نقص التمويل لخطة التطعيم
- ما بعد صفقة التبادل: أيُ موقف لموسكو من اعتداءات تل أبيب؟
- واشنطن: حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
اخبار عربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- عزام الأحمد: اتصالات دولية لتأمين مشاركة القدس المحتلة في الانتخابات
- قوات الاحتلال تشن حملات دهم في الضفة وتهاجم صيادي غزة بالقذائف … وأعمال…
- تراجع التمثيل العربي في الكنيست وتكرار حالة التعادل بين نتنياهو وخصومه
- حماس ردا على اشتية: لا معتقلين سياسيين لدينا في غزة
- قيادة فتح تلوح بعصا “الأنظمة الداخلية” بوجه من يشق الصف في الانتخابات واتصالات…
- الخارجية الفلسطينية تحذر من التعامل الدولي مع الجرائم الإسرائيلية كـ”أحداث عابرة”
- لجنة الانتخابات تشرع بإصدار بطاقات اعتماد للصحافيين والمراقبين المحليين للانتخابات
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الشرق الأوسط
- البرلمان العربي يعقد جلساته مُركزاً على القضايا «الحقوقية»
- «الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو
- أشتية يطالب «حماس» بالإفراج عن 85 معتقلاً في غزة
- السلطة تنفي تهديداً من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات
- تطلع فلسطيني لتطوير حقل غاز في غزة عطّلته إسرائيل
- البنك الدولي يحذّر من نقص التمويل لخطة التطعيم
الشروق المصرية
- إسرائيل تعتزم دفع تعويضات لأسر فقد أطفالها في ظروف غامضة قبل 7 عقود
- بالفيديو.. وصول آلاف الجرعات من لقاحات كورونا إلى غزة
الأهرام المصرية
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الأخبار اللبنانية
- عباس يستكمل إجراءات الانتخابات: رسالة «طمأنة» من رام الله إلى واشنطن
- تقديرات استخبارية إسرائيلية: انتخابات «أبو مازن» عرض مسرحي!
- مصر تُوسّع اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
- ما بعد صفقة التبادل: أيُ موقف لموسكو من اعتداءات تل أبيب؟
- ترتيبات ما قبل الانتخابات: «حماس» تُنظّم صفوفها
الغد الأردنية
- الحكومة الإسرائيلية تواصل سياسة تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين لتهويدها
- “السلطة” و”حماس” تنفيان وجود معتقلين سياسيين فلسطينيين في سجونهما
- هل يشارك الأسرى داخل سجون إسرائيل بالانتخابات الفلسطينية؟
- البنك الدولي: خطة التطعيم الفلسطينية ضد كورونا تواجه نقصا تمويليا
- مرسوم رئاسي فلسطيني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة فرص متساوية…
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الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية: غياب العقوبات الدولية عن الاحتلال الإسرائيلي يشجعه على ارتكاب
- أطفال في شوارع غزة يعيلون أُسَرهم
- "قوت الفقراء" يشعل الغضب في مواجهة أونروا
- أسيرة فلسطينية في العزل الانفرادي لليوم 105
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "حماس" تعلن انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية
- خاص الهندي: خيار حماس الأنسب أن تشارك بقائمة مشتركة مع كل الفصائل
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" عالمياً
- مرداوي: الاحتلال لا يريد لحماس والمقاومة أن تمثل الشعب الفلسطيني
- الاحتلال يعتقل خلية بزعم محاولة تنفيذ إطلاق نار ودهس قرب يعبد
- أبو مرزوق: تسليم سلاح المقاومة أصبح أمرًا وراء ظهورنا
- "الانتخابات المركزية" تُقر إجراءات الترشح للانتخابات
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القدس
- واشنطن: حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
- إصابات واعتقالات بالقدس والضفة بينهم قيادي بحماس
- خطيبة جندي أسير لدى حماس تتخلى عنه
- حماس تعلن انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها
- قرار باغلاق بيت ساحور ومؤسساتها وهيئة الأسرى في بيت لحم
الحياة الجديدة
- ضواحي القدس: الشرطة تقبض على فار من وجه العدالة بتهمة تجارة المخدرات
- عائلة عليان بالعيسوية.. تشريد بقرار كيدي
صحيفة الأيام
- إدارة بايدن تؤكد لإسرائيل: حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع
- »حملة هدم واسعة في الأغوار والقدس وبيت لحم بدء حفريات وسط الخليل خدمةً...
- »المنحنى الوبائي يعاود الارتفاع مجدداً: وفاة 10 مواطنين ورصد 1334 إصابة جديدة
- »نقابة الأطباء تقرر التصعيد وتدعو الحكومة لتنفيذ الاتفاقية المبرمة معها
- »غزة: شبهات جنائية بوفاة طفل ضرباً على يد والده
- »غزة: جيش الاحتلال يدمر قارب صيد غير مأهول
- »اشتية يطالب حماس بإطلاق سراح 85 معتقلاً سياسياً في سجون قطاع غزة
- »رسمياً... إسرائيل تعترف بقضية اختفاء أطفال المهاجرين اليمنيين وتقرر دفع...
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس
- حماس تنهي المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية
- الداخلية تنشر كشف سفر "التنسيقات المصرية" ليوم الأربعاء
- صور الصحة بغزة تعلن إطلاق حملة التطعيم ضد "كورونا
- شديد: استمرار اعتقالات الاحتلال يؤكد نيته تعطيل الانتخابات
- حماس تعزي تركيا بوفاة العالم محمد أمين سراج
- الاحتلال يوقع على صفقة شراء طائرتي تزود بالوقود
- الاحتلال يزعم اعتقال خلية يشتبه بتنفيذها عملية فدائية
وكالة صفا
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
- حماس تنهي أولى مراحل انتخاباتها الداخلية وتستعد لاستكمالها
- اعتقال القيادي بحماس فازع صوافطة في طوباس
- جيش الاحتلال: اعتقال خلية نفذت عملية دعس وإطلاق نار بجنين
- الداخلية بغزة: نجري معالجة قانونية لعدد من القضايا امتثالا للتوافق
تقرير عامان على "هبة باب الرحمة".. والصراع
وكالة سما
- حادث خانيونس "إزالة تهديد محتمل"..صحيفة عبرية: حماس تعزز من قدراتها العسكرية البحرية أكثر من البر
- مصادر:"الجهاد الإسلامي" تدرس المشاركة تصويتاً في الانتخابات
- صيدم: التصريحات حول عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون حماس انتكاسة كبيرة
- الأحمد يوجه رسالة لحركة حماس ويتحدث عن موقف الجهاد في الإنتخابات
- الليكود تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو و المشتركة لاتمثل الشعب الفلسطيني
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وكالة فلسطين اليوم
إغلاق عدد من مدارس بيت لحم لانتشار "كورونا"
- حركة الجهاد الاسلامي تنعى المفكر اللبناني انيس نقاش
- اعتقالات في جنين ومداهمة منازل أسرى محررين
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عرب 48
- حالتا وفاة و558 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
- "لجنة التواصل": الأطراف الإسرائيلية تحاول الزج بالجانب الفلسطيني بحملاتها الانتخابية
- إقرار إجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة
- أمر قضائي يحظر نشر تفاصيل الكارثة البيئية في سواحل البلاد
- توصية بإبعاد عابرة الحدود: الاحتلال تلقى إنذارا ولم يصل بالوقت المناسب
- تأجيل مرحلة الإثباتات من محاكمة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات
- رسميا: إسرائيل تعترف بقضية اختفاء أطفال المهاجرين اليمنيين
- مسؤولون أمنيون سابقون لنتنياهو: نؤيد العودة للاتفاق النووي
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وكالة وفا
- كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و485 ألف وفاة و112 مليونا و ...
- هدم وتشريد وحملة اعتقالات واسعة في انتهاكات الاحتلال والمستو ...
- مجلس الوزراء يصادق على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة القضايا ...
حدث في مثل هذا اليوم
23 شباط (فبراير)
- 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية شاسعة.
- 1919م حاييم وايزمان (1874 - 1952) يطلب من مجلس العشرة أن تصبح فلسطين يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية. أصبح رئيس إسرائيل الأول بعد تأسيسها عام 1948.