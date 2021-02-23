وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يطلع النائب العام على التقرير السنوي لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنهي المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يناقش عدة قضايا مع جهاز الشرطة العسكرية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة باريس سان جيرمان توجه ضربة مفاجئة لريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال إفريقيا: "قمة مغاربية" ورحلات صعبة للأهلي والزمالك والوداد وكالة الرأي الفلسطينية شباب جباليا يستعيد الصدارة بعبور خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بيع مرحاض هتلر مقابل 19 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية تغيير لون نهر في فلسطين للون الأحمر: ما القصة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2768) الثلاثاء 23/2/2021

23 شباط / فبراير 2021 09:30

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2768)   الثلاثاء 23/2/2021

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية  

 
اخبار دولية
 

اخبار عربية

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

 الشرق الأوسط

الشروق المصرية

الأهرام المصرية

·        

·         

 الأخبار اللبنانية

  •  

 الغد الأردنية

 

 

  •  

الشرق القطرية

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

القدس

  •   واشنطن: حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
  • إصابات واعتقالات بالقدس والضفة بينهم قيادي بحماس
  • خطيبة جندي أسير لدى حماس تتخلى عنه
  • حماس تعلن انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها
  • قرار باغلاق بيت ساحور ومؤسساتها وهيئة الأسرى في بيت لحم

الحياة الجديدة

صحيفة الأيام

وكالة الرأي

 

وكالة صفا

تقرير عامان على "هبة باب الرحمة".. والصراع 


وكالة سما

  •  

·          

وكالة فلسطين اليوم

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

23 شباط (فبراير)

  • 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية شاسعة.
  • 1919م حاييم وايزمان (1874 - 1952) يطلب من مجلس العشرة أن تصبح فلسطين يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية. أصبح رئيس إسرائيل الأول بعد تأسيسها عام 1948.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟