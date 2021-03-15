النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2780) الاثنين 15/3/2021
أخبار فلسطينية
- هنية يشكر قطر على تخفيفها معاناة الفلسطينيين
- الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الإسرائيلي
- فلسطين تدين افتتاح نتنياهو لموقع أثري في مستوطنة بالضفة
- حماس تعلن انتخاب سيدة في مكتبها السياسي في قطاع غزة لأول مرة
- الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم لحسم "انتخابات الوطني" وتأمين الانتخابات
- وفود الفصائل تتوجه إلى القاهرة لاستكمال الحوارات وهذا ما ستناقشه ..
- الرجوب: أعداؤنا يحاولون إنزال نظام سياسي بـ(البراشوت) ولا خيار سوى إنهاء الانقسام
- الكيلة: الوضع الصحي لا يزال خطيراً والمستشفيات وصلت للخط الأحمر
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أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تستولي على أراض في بيت لحم لأغراض استيطانية
- أكاديمي إسرائيلي: اليسار الصهيوني غير ديمقراطي وأحيانا هو أسوأ من اليمين في التعامل…
- رسالة انتخابية من «الليكود» إلى «الله»: وجهة نظرك تهمّنا!
- نتنياهو أحبط زيارة لأشكنازي إلى الإمارات
- نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي – الأردني الخميس الماضي
- رئيس الموساد ينفي أي "علاقة سياسية" مع نتنياهو والليكود
- واللا: نتنياهو أمر بإغلاق الأجواء أمام الرحلات الأردنية
- كورونا: 2 مليون و665 ألف وفاة و120 مليون إصابة في العالم
- القناة 12: نتنياهو منع أشكنازي من السفر قبله إلى الإمارات
- »نتنياهو قرر إغلاق الأجواء مع الأردن الخميس الماضي
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الصحف العربية
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- جائزة محمود درويش للإبداع للمخرج بكري والتشكيلي قريشي والمؤرخ لوران
- “حماس”: افتتاح سفارة كوسوفو بالقدس “انتهاك للقرارات الدولية”
- كورونا يهدد كل مناحي الحياة في الضفة والحكومة تلجأ اليوم للإغلاق لتقليل الخسائر
- الاحتلال يعتقل طلابا وأشقاء في الضفة… والمستوطنون يعيثون خرابا فيها
- حماس تعلن انتخاب سيدة في مكتبها السياسي في قطاع غزة لأول مرة
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· الشرق الأوسط
- الفصائل الفلسطينية تستكمل في القاهرة غداً تأمين الانتخابات
- الأحزاب الإسرائيلية تستعد للانتخابات بحروب شخصية
الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي: تسجيل أكثر من 6000 حالة وفاة بكورونا منذ بداية انتشار الوباء
- الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الإسرائيلي
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الشروق المصرية
- مزيد من الطلاب يعودون للدراسة في إسرائيل اليوم في إطار خطة تخفيف الإغلاق
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الأخبار اللبنانية
- نتنياهو للناخب اليميني: انتخبوني وإلّا
- «جنون» نتنياهو: إغلاق المجال الجوي مع الأردن!
- كوسوفو تفي بوعدها لترامب... في القدس!
- «شيبا» الإسرائيلي يعالج مرضى الجيش والأمن في الإمارات
- رسالة انتخابية من «الليكود» إلى «الله»: وجهة نظرك تهمّنا!
الغد الأردنية
- فلسطين تدين افتتاح نتنياهو لموقع أثري في مستوطنة بالضفة
- ثلاثة مشاريع تهويدية للقدس المحتلة على طاولة الحكومة الإسرائيلية للتنفيذ
- كوسوفو تفتتح رسميا سفارتها في القدس المحتلة
- الانتخابات الإسرائيلية: غانتس في وضع هش أمام نتنياهو
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الشرق القطرية
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- هنية يشكر قطر على تخفيفها معاناة الفلسطينيين
- الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة التشيك بالقدس المحتلة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير اقتحام نتنياهو "سوسيا".. تزوير للتاريخ ودعاية انتخابية
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- أسبوع القدس العالمي يختتم فعالياته بدعم مشاريع خيرية للمقدسيين
- الاحتلال يكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر دولة إسلامية بإفريقيا
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القدس
- ريفلين وكوخافي في رحلة إلى أوروبا لمحاولة إلغاء تحقيق
- مندوب للشرطة الإسرائيلية في الإمارات
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- الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومطعم في سلوان وجبل المكبر
- قرار بإبقاء الحراسة المشددة على لابيد
- حملة اعتقالات كبيرة بالقدس والضفة
صحيفة الأيام
- "كورونا": 15 وفاة و2142 إصابة جديدة.. والموجة الثالثة أكثر فتكاً وانتشاراً
- »الكيلة: القدرة الإستيعابية للمشافي وصلت الخط الأحمر
- »قمع مسيرة جماهيرية رفضاً لاقتحام نتنياهو قرية سوسيا
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- »الانتخابات: ألغام على الطريق.. أبرزها كورونا
صحيفة الحياة الجديدة
- الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومطعم في سلوان وجبل المكبر
- نداء لتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا
- القدس: الاحتلال يعتقل شابا ويفرج عن عضو إقليم فتح ياسر درويش
- 193 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
وكالة الرأي
- هل يدخل السياح "الإسرائيليون" لشرم الشيخ قريبا؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات كبيرة بالقدس والضفة
- الداخلية تعلن موعد اختبارات تعيين ضباط اختصاص
- وفود الفصائل تتوجه إلى القاهرة لبحث الانتخابات
- صور: الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومطعم لهما
- فلكيا.. رمضان يوم الثلاثاء 13 إبريل القادم
- واللا: نتنياهو أمر بإغلاق الأجواء أمام الرحلات الأردنية
- كورونا: 2 مليون و665 ألف وفاة و120 مليون إصابة في العالم
وكالة صفا
- القناة 12: نتنياهو منع أشكنازي من السفر قبله إلى الإمارات
- بلدية الاحتلال تجبر مقدسيين على هدم منزل ومحل تجاري
- تظاهرة رافضة لاقتحام نتنياهو لمنطقة "سوسيا" الأثرية جنوب الخليل
- انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بقطاع غزة
وكالة سما
- الصحة تحذر من إشاعات حول محطات الأكسجين في المستشفيات
- وفود الفصائل تتوجه إلى القاهرة لاستكمال الحوارات وهذا ما ستناقشه ..
- الرجوب: أعداؤنا يحاولون إنزال نظام سياسي بـ(البراشوت) ولا خيار سوى إنهاء الانقسام
- صحيفة عبرية: نتنياهو يحطم الديمقراطية ويمارس "الأبرتهايد الهادئ" ضد الفلسطينيين
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
وكالة فلسطين اليوم
محكمة الانتخابات تنظر في الطعون المقدمة اليوم وكحيل يبين أبرز ما سيتم بحثه في القاهرة
- الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم لحسم "انتخابات الوطني" وتأمين الانتخابات
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- مقدسيان يهدمان منزل ومطعم في جبل المكبر وسلوان بالقدس بقرار من بلدية الاحتلال
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- الكيلة: الوضع الصحي لا يزال خطيراً والمستشفيات وصلت للخط الأحمر
عرب 48
- وفد من "حماس" في القاهرة الإثنين للمشاركة بالحوار الفلسطينيّ
- الاحتلال يصادق على مخطّط للاستيلاء على عشرات الدونمات ببيت لحم
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- غزة: "حماس" تعلن انتهاء انتخاباتها.. وفوز امرأتين
- استطلاع: بالإمكان تشكيل حكومة صهيونية بديلة لنتنياهو
- تقديرات: إلغاء إلزام وضع الكمامة بدءًا من الأسبوع المقبل
- نتنياهو أحبط زيارة لأشكنازي إلى الإمارات
- نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي – الأردني الخميس الماضي
- رئيس الموساد ينفي أي "علاقة سياسية" مع نتنياهو والليكود
-
وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين ويستدعي آخرين من مخيم شعفاط وسلوان
- "كورونا" عالميا: أكثر من 2 مليون و665 ألف وفاة و120 مليونا و ...
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15 آذار (مارس)
- 2008 استشهاد المشرف الفني لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية حسن شقورة خلال قصف إسرائيلي لسيارة شمال قطاع غزة.
- 2002م عملية نوعية وجريئة بالقرب من مستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة حيث قامت المقاومة الشعبية ألوية الناصر صلاح الدين بتدمير دبابة ميركافاة صهيونية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود صهاينة واحتراق الدبابة بالكامل.
- 1997م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يدعو إلى قمة طارئة في غزة لبحث عملية السلام، حضر القمة عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمركية، حيث طالب عرفات المؤتمر بالضغط على إسرائيل لوقف مشروع مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينة القدس.
- 1980م مصر وإسرائيل توقعان اتفاقا للنقل الجوي ينص على تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من جانب كل طرف إلى الطرف الآخر.
- 1978م بدء العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان والذي استمر 6 أيام متتالية ويعتبر هذا العدوان من أوسع العمليات الحربية التي شهدتها تلك المنطقة من حيث حجم القوات الغازية وجاء هذا الاجتياح رداً على عملية دلال المغربي في تل أبيب.
- 1972م الملك حسين يعلن مشروع المملكة المتحدة بين فلسطين والأردن الذي عرف باسم مشروع النقاط الست وتتلخص في: إنهاء سيدة جميع الدول، واحترام سيادة جميع الدول، والاعتراف بحق الجميع بالعيش في سلام، وضمان حرية الملاحة، وعدم انتهاك أراضي الغير، وتسوية مشكلة اللاجئين.
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