النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2781) الثلاثاء 16/3/2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تدين زيارة نتنياهو لقرية سوسيا الأثرية جنوب الخليل
- عباس يأمر بوقف مخصصات «مؤسسة ياسر عرفات»
- وزيرة الصحة الفلسطينية: وضع كورونا لدينا “خطير جدا”
- القدوة: وقف مخصصات مؤسسة ياسر عرفات "محاولة لمعاقبتي"
- محكمة الانتخابات تنظر في الطعون المقدمة اليوم وكحيل يبين أبرز ما سيتم بحثه في القاهرة
- جلسات الحوار تستأنف في القاهرة اليوم.. تباين بشأن اجندة الحوار فماذا يريد وفدا فتح وحماس؟
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الرجوب يكشف تفاصيل الملفات التي ستبحث في القاهرة اليوم
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تتجه للتورط مجددا في أزمة سياسية والذهاب الى انتخابات خامسة
- الحكومة الإسرائيلية تقر تسيير رحلات جوية لنقل 3000 شخص يوميا
- استطلاع: ثلث الناخبين العرب في إسرائيل مؤيدون لنتنياهو
- مراقب الدولة: جهاز التعليم لا يمنح مهارات لسوق العمل المستقبلي
- حملة لبيد الانتخابية تُغضب شركاءه: سينصب نتنياهو رئيسا للحكومة
- إدلشتاين يقرر عدم الترشح للرئاسة الإسرائيلية
اخبار دولية
- كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و672 ألف وفاة
- دورية بحرية أميركية - إسرائيلية مشتركة شرقي المتوسط
- »"الأونروا": 91% من اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعيشون في حالة فقر مدقع
اخبار عربية
- الجامعة العربية» تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان
- أبو الغيط يدعو لاستراتيجية عربية للقاحات
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
· القدس العربي
- إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية
- إسرائيل تتجه للتورط مجددا في أزمة سياسية والذهاب الى انتخابات خامسة
- قوات الاحتلال و«المستعربون» ينفذون اعتقالات واسعة والخطر الاستيطاني يتمدد
- وزيرة الصحة الفلسطينية: وضع كورونا لدينا “خطير جدا”
- القائمة المشتركة لنتنياهو: “أكاذيبك” لن تنطلي على الناخب العربي- (فيديو)
- حملة لمشاركة أوسع لفلسطينيي الشتات بالمجلس الوطني.. والائتلاف يحاور ناصر القدوة حول الانتخابات…
- اشتية يأمل وضع اللمسات الأخيرة على توافقات الانتخابات في حوارات القاهرة
- الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة يركز على آليات استكمال “الوطني” وحصص التوافق وانتخابات…
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· الشرق الأوسط
- أشتية ينتقد تسييس اللقاحات وعمليات «القرصنة»
- نتنياهو يلغي زيارة وزير خارجيته إلى أبوظبي
- تغييرات {براغماتية} في «حماس»
- أبو الغيط يدعو لاستراتيجية عربية للقاحات
- عباس يأمر بوقف مخصصات «مؤسسة ياسر عرفات»
-
الشروق المصرية
- الجامعة العربية» تحتفل غدًا باليوم العربي لحقوق الإنسان
الأخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- “حماس” تنتخب امرأة في مكتبها السياسي لأول مرة بتاريخها
- الرئاسة الفلسطينية: لا تراجع عن قرار الانتخابات
الشرق القطرية
- رأفت لبد: مستشفى حمد يقدم 297 طرفاً صناعياً لجرحى غزة
- الهلال الأحمر القطري يقدم أجهزة غسيل كلى لمستشفيات غزة
- الخارجية الفلسطينية تدين زيارة نتنياهو لقرية سوسيا الأثرية جنوب الخليل
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير "حي البستان" المجاور للأقصى.. قاب قوسين أو أدنى من الهدم والتجريف
- تقرير اقتحامات يومية وليلية.. الاحتلال يُصعِّد من اعتقالاته لأطفال العيسوية
- تقرير 18 عامًا على قتل الاحتلال الناشطة "كوري".. والقاتل بلا عقاب
- إعلام عبري: نتنياهو اتخذ قراره ضد الأردن ومكالمة أوقفته
- بالصور إطلاق فعاليات إحياء الذكرى السابعة لاستشهاد المؤسس أحمد ياسين
- القدوة: وقف مخصصات مؤسسة ياسر عرفات "محاولة لمعاقبتي"
- بالصور الفصائل بغزة تتوجه إلى القاهرة لبدء جولة الحوار الثانية
القدس
- إدلشتاين يقرر عدم الترشح للرئاسة الإسرائيلية
- تسهيلات إسرائيلية جديدة مع تراجع أعداد الإصابات
- المذياع.. "كنز الأسيرات" لسماع صوت العائلة وأخبارها والاحتلال يحاربه
- انطلاق جلسات الحوار الوطني غدًا في القاهرة
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8 حالات وفاة و1299 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل
الرجوب يكشف تفاصيل الملفات التي ستبحث في القاهرة اليوم
صحيفة الأيام
صحيفة الحياة الجديدة
وكالة الرأي
وكالة صفا
- هكذا سخر الإسرائيليون من إلغاء زيارة نتنياهو لعسقلان
- اكتمال وصول الفصائل..جولة الحوار الثانية تنطلق اليوم بالقاهرة لبحث انتخابات الوطني
- بعد 12 عاماً من الاعتقال.. السلطة تفرج عن ناشط من حماس
- مع تزايد الإصابات بشكل قياسي
- تقرير يد الخير تجود بـ"أنفاس الحياة" لمرضى كورونا بنابلس
- عضها يزيد تاريخه عن 70 عامًا
- مواطن بلا مستشفى..قرى شمال غربي القدس.. وضع وبائي كارثي وغياب لإجراءات الوقاية
- وثيقة: الرئيس يوقف مخصصات مؤسسة الشهيد ياسر عرفات التي يرأسها القدوة
- سيشك تحديًا كبيرًا لتشكيلاتنا"ضابط إسرائيلي كبير: سنتعرض لـ2000 صاروخ يوميًا في الحرب المقبلة
وكالة سما
وكالة فلسطين اليوم
- حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة المحتلة طالت اعتقال مواطنين
- كورونا عالمياً تسجل ارتفاعاً في اعداد الإصابات والوفيات.. وامريكا لازالت في الطليعة
- د. الكيلة: "دق ناقوس الخطر في فلسطين" بعد زيادة تفشي الوباء
عرب 48
وكالة وفا
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16 آذار (مارس)
- 2004م شهيدان و14 جريحاً في غارة للمروحيات الصهيونية على مدينة غزة والشهيدان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .
- 2003م أمام كاميرات التلفزة العالميّة، جرّافةٌ صهيونيّة تقتل ناشطة أمريكيّة هي الفتاة راشيل كوريل (23 عاماً)، عندما حاولت أن تقف أمام الجرّافة التي كانت قاصدةً هدم أحد المنازل الفلسطينيّة في رفح.
- 1994م حركة "كهانا حيّ" المتطرفة تنقل مقرّ قيادتها من إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
- 1993م مقتل فلسطيني وجرح 70 آخرين في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
- 1948م قامت قوات الجهاد المقدس بإغلاق الطريق إلى المستعمرات اليهودية في منطقة النقب والصحراء الفلسطينية.
- 1908م اشتباكات في مدينة يافا بسبب الهجرة اليهودية حيث كان الصهاينة يستقبلون المهاجرين اليهود بالمظاهرات الاحتفالية والأفراح والزغاريد مما أثار حفيظة أهل يافا واستفزازهم وأدت إلى اشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وجرح 13 صهيونياً.