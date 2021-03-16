وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق البريج وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية قائمة بالدول الأوروبية التي علّقت لقاح "أسترازينيكا" ضد "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الهلال الأحمر القطري يقدم أجهزة غسيل كلى لمستشفيات غزة وكالة الرأي الفلسطينية استكمال الحوار الوطني بالقاهرة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية موارد مانشستر سيتي الغنية تؤهله لتحقيق انجاز الرباعية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية إصابة فتيين برصاص الاحتلال شمال رام الله وكالة الرأي الفلسطينية دوري ابطال اوروبا: راموس يواجه اتالانتا وسط شكوك حول مستقبله مع ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية "البرش" فخور بمستقبل نماء وما يقدموه في بطولة طوكيو
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2781) الثلاثاء 16/3/2021

16 آذار / مارس 2021 09:40

شعار الرأي
شعار الرأي

 

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2781)  الثلاثاء 16/3/2021

 

أخبار فلسطينية

الرجوب يكشف تفاصيل الملفات التي ستبحث في القاهرة اليوم

 

 

أخبار إسرائيلية  

 

اخبار دولية

 

اخبار عربية

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

·         القدس العربي  

 

·          الشرق الأوسط

الشروق المصرية

  • الجامعة العربية» تحتفل غدًا باليوم العربي لحقوق الإنسان    

 الأخبار اللبنانية

 

 الغد الأردنية

 

الشرق القطرية

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

القدس

  • إدلشتاين يقرر عدم الترشح للرئاسة الإسرائيلية
  • تسهيلات إسرائيلية جديدة مع تراجع أعداد الإصابات
  • المذياع.. "كنز الأسيرات" لسماع صوت العائلة وأخبارها والاحتلال يحاربه
  • انطلاق جلسات الحوار الوطني غدًا في القاهرة
  •  

8 حالات وفاة و1299 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

 

  •  

الرجوب يكشف تفاصيل الملفات التي ستبحث في القاهرة اليوم

 

 

صحيفة الأيام

  • »"الأونروا": 91% من اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعيشون في حالة فقر مدقع

 

 صحيفة الحياة الجديدة

  •  

وكالة الرأي


وكالة صفا

 


وكالة سما

  •  
  •  

وكالة فلسطين اليوم

 

  •  

عرب  48

  •  

 

وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

16 آذار (مارس)

  • 2004م شهيدان و14 جريحاً في غارة للمروحيات الصهيونية على مدينة غزة والشهيدان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .
  • 2003م أمام كاميرات التلفزة العالميّة، جرّافةٌ صهيونيّة تقتل ناشطة أمريكيّة هي الفتاة راشيل كوريل (23 عاماً)، عندما حاولت أن تقف أمام الجرّافة التي كانت قاصدةً هدم أحد المنازل الفلسطينيّة في رفح.
  • 1994م حركة "كهانا حيّ" المتطرفة تنقل مقرّ قيادتها من إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
  • 1993م مقتل فلسطيني وجرح 70 آخرين في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
  • 1948م قامت قوات الجهاد المقدس بإغلاق الطريق إلى المستعمرات اليهودية في منطقة النقب والصحراء الفلسطينية.
  • 1908م اشتباكات في مدينة يافا بسبب الهجرة اليهودية حيث كان الصهاينة يستقبلون المهاجرين اليهود بالمظاهرات الاحتفالية والأفراح والزغاريد مما أثار حفيظة أهل يافا واستفزازهم وأدت إلى اشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وجرح 13 صهيونياً.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟