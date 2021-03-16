النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2781)  الثلاثاء 16/3/2021

09:40النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2781) الثلاثاء 16/3/2021

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟