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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2782) الاربعاء17/3/2021

17 آذار / مارس 2021 11:06

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2782)  الاربعاء17/3/2021

أخبار فلسطينية

·         الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات العامة

·        رئيس الوزراء الفلسطيني: اختراق مهم في تأمين اللقاحات والدفعة الأولى خلال أسبوع

·         الإغلاق يستمر في الضفة لمواجهة خطر كورونا المتحور… والصحة تطالب بمساعدات عاجلة والأرقام…

·         انطلاق حوارات الفصائل الفلسطينية لبحث ترتيبات انتخابات “الوطني” وسط تباين في وجهات النظر

·         السلطة تعمل على موازنة بعجز مليار و200 مليون دولار

·         الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

·         هنية يكتب مقالة في صحيفة "القدس": "قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء"

·         حوار القاهرة: الفصائل توقع ميثاق شرف بهدف ضبط الأداء خلال العملية الانتخابية

أخبار إسرائيلية  

·         إعلام إسرائيلي: نتنياهو اتخذ قراره ضد الأردن ومكالمة أوقفته في اللحظات الأخيرة

·         الصحة الإسرائيلية: 2003 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بانخفاض

·         منظمة إسرائيلية تزعم جمعها تبرعات باسم انفجار مرفأ بيروت!

·         نتنياهو في الإمارات غداً في أول زيارةٍ علنيةٍ

·         حل الدولتين» يلقى تأييداً متصاعداً لدى ناخبي اليمين الإسرائيلي

اخبار دولية

 

·         اتحاد العاملين ينفذ اعتصامات تحذيرية أمام مكاتب الاونروا في لبنان

·         الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قرارات إخلاء المنازل في الشيخ جراح

·         الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان التشيك فتح مكتب لسفارتها في القدس المحتلة

اخبار عربية

·         الشرطة الأردنية تفرّق تجمعات ضد الإغلاق في عدة مدن

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

·         القدس العربي  

 

·         رئيس الوزراء الفلسطيني: اتصال قريب بين عباس وبايدن

·         الإغلاق يستمر في الضفة لمواجهة خطر كورونا المتحور… والصحة تطالب بمساعدات عاجلة والأرقام…

·         الاحتجاجات تتصاعد ضد «الأونروا» والموظفون يلحقون باللجان المشتركة ويضربون رفضا لتقليص الخدمات

·         باحثة إسرائيلية تجيب عن السؤال: لماذا يعتبر القصر الأردني نتنياهو شخصية غير مرغوب…

·         الفصائل الفلسطينية توقع بالقاهرة ميثاق شرف لخوض الانتخابات- (وثيقة)

·         مسؤول بالرئاسة الفلسطينية: 20 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس و140 ألف مقدسي…

·         انطلاق حوارات الفصائل الفلسطينية لبحث ترتيبات انتخابات “الوطني” وسط تباين في وجهات النظر

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·          الشرق الأوسط

·         «حل الدولتين» يلقى تأييداً متصاعداً لدى ناخبي اليمين الإسرائيلي

·         الفصائل الفلسطينية توقع {ميثاق شرف} يضبط 

·         «السلطة تعمل على موازنة بعجز مليار و200 مليون دولار

الشروق المصرية

·         رئيس الوزراء الفلسطيني: اختراق مهم في تأمين اللقاحات والدفعة الأولى خلال أسبوع

·         الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات العامة

·         الحركة الإسلامية «بيضة قبان» الانتخابات الإسرائيلية

 الأخبار اللبنانية

·         تظاهرة تضامن مع زيمور في وجه دعوى إسرائيلية

·         منظمة إسرائيلية تزعم جمعها تبرعات باسم انفجار مرفأ بيروت!

·         متقاعدو «الأونروا» يشكون المصارف اللبنانية والوكالة: أين دولاراتنا؟

 الغد الأردنية

·         مستوطنون يقتحمون “الأقصى” ويجرفون أراضي لفلسطينيين

الشرق القطرية

·         إعلام إسرائيلي: نتنياهو اتخذ قراره ضد الأردن ومكالمة أوقفته في اللحظات الأخيرة

·         سيدة فلسطينية تستقبل نتنياهو بالحذاء أثناء زيارته لموقع أثري

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         غزة: 4 وفيات و277 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

·         خاص شراب: انتخابات حماس الداخلية عززت مكانة المرأة في مناصبها القيادية

·         تقرير مراقبون يدعون للتخلص من "أوسلو" وكسر قيودها وطنيًّا

·         تقرير المعتقل "المنسي" يُحرَّر من سجون السلطة.. و"شريم" يخرج بوجه آخر

·         طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم

·         الحية: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

·         بالصور الفصائل توقع على ميثاق شرف بشأن الانتخابات

القدس

·         نتنياهو يتجاهل منصور عباس والأخير يرد

·         حملات دهم واعتقال بالضفة

·         عشرات المباني مهددة بالهدم في سلوان

·         هنية يكتب لـ "القدس" عن الانتخابات: قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء

·         غزة: 4 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا

·         مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون جنوب نابلس

صحيفة الأيام

·         حوار القاهرة: الفصائل توقع ميثاق شرف بهدف ضبط الأداء خلال العملية الانتخابية

·         »البردويل: "حماس" مستعدة لخوض الانتخابات ضمن قائمة وطنية مشتركة تضم حركة...

·         »"الوباء": 27 وفاة و2397 إصابة بينها 424 في نابلس و351 في الخليل

·         »الشرطة الأردنية تفرّق تجمعات ضد الإغلاق في عدة مدن

·         »الاحتلال ماضٍ في هدم خربة بالأغوار ومستوطنون يجرفون في الخليل ويطا

·         »اشتية يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 6-8% العام الحالي

·         »فيلم "الهدية" الفلسطيني يصل القائمة النهائية لأوسكار أفضل فيلم قصير

·         »

 صحيفة الحياة الجديدة

·         الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا في البلدة القديمة

·         الأحزاب والفصائل الفلسطينية بالقاهرة توقّع على ميثاق شرف بشأن العملية الانتخابية

·         الاحتلال يفكك مساكن في "الزعيم" شرق القدس المحتلة

·         ملتقى الشباب التراثي المقدسي يطلق مسابقة الصورة ( القدس في عيون ابنائها

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وكالة الرأي

·         هنية عن الانتخابات: "قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء"

·         محدث الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة"/>

·         نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس

·         مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس

·         بحضور "القسام".. حماس تزور عائلة "اللحام" وتقدم لهم مساعدة مالية

·         الفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف في القاهرة بشأن الانتخابات

·         إعادة إصلاح خطة كهرباء البحر المغذي لشمال غزة

·         "معروف": مؤشر الحالة الوبائية أساسه قدرة وزارة الصحة على التعامل


وكالة صفا

·         خير4 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا في غزة

·         بالصور قساوة الحبس المنزلي تدفع الفتى المقدسي عبيد لاختيار السجن الفعلي

·         تفاصيل مخطط لإقامة حدائق توراتية في "كرم المفتي" بالقدس

·         هنية يكتب مقالة في صحيفة "القدس": "قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء"


  • وكالة سما

·         الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 205 حالة

·         هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

·         هنية يكتب عن الانتخابات : قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء

·         صحيفة تكشف كواليس الحوار الوطني بين الفصائل

·         الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

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وكالة فلسطين اليوم

·         هنية يوضح سبب إصرار حركته على المشاركة في الانتخابات وطبيعة شكلها في "التشريعية"

·         في غزة...فتى المواهب يزيح الستار عن إبداعاته

·         اليوم الثاني والختامي لإجتماعات الفصائل في القاهرة

·         على ماذا اعترضت فتح بشأن شرطة غزة ومن يحق له الترشح دون استقالة؟

·         بينهم أسرى محررون: حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

·         نتنياهو في الإمارات غداً في أول زيارةٍ علنيةٍ

عرب  48

·         اشتيّة: الدفعة الأولى من اللقاحات المضادّة لكورونا ستصل خلال أسبوع

·         42 إصابة في مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر عقب

·         مُطالبة بتدخل أمميّ لوقف مجزرة الاحتلال بحق الشيخ جرّاح

·         انخفاض حالات كورونا الحرجة والصحة تدرس تسهيلات إضافية

·         استطلاعات: أغلبية لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة

·         تطوير "القبة الحديدية" لاعتراض الرشقات الصاروخية والطائرات المُسيرة

·         لماذا تغيب نتنياهو عن المهرجان الانتخابي بعسقلان؟ وموقفه من دعم الموحدة لحكومته

·         الصحة الإسرائيلية: 2003 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بانخفاض

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وكالة وفا

·         الاحتلال يقوم بأعمال تجريف مقابل استراحة الحرم الإبراهيمي

·         فتح كافة القطاعات في محافظة رام الله والبيرة غدا حتى الساعة ...

·         نابلس: مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون ويسرقونها في جالود

·         الاحتلال يعتقل 4 شبان وفتى من بيت لحم  

·          

حدث في مثل هذا اليوم

·         17 آذار (مارس)

·         2002م اعتقال "حسام خضر" عضو المجلس التشريعي بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة.

·         2002م عملية استشهادية في منطقة التلة الفرنسية بمدينة القدس الشرقية حيث قام الاستشهادي "أكرم الننباتيتي" من مخيم عايدة التابع للجهاد الإسلامي بتفجير نفسه بجانب حافلة ركاب في التلة الفرنسية أسفرت عن مقتل اثننين من الإسرائيليين وإصابة 15 آخرين.

·         2002م عملية مسلحة في منطقة كفار سابا إذ قام المجاهد عمار عبد المجيد الشخشير من كتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار في منطقة كفار سابا أسفرت عن مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 9 آخرين.

·         1993م الشهيد رائد الريفي من حركة الجهاد الإسلامي يهاجم مجموعة من الإسرائيليين بسيف وسكين وسط مدينة يافا مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 21مآخرين.

·         1992م انفجار سيارة مفخخة في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يودي بحياة 29 قتيلاً ومئات الجرحى.

·         1969م غولدا مائير (1898 - 1978) تتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لتصبح رابع رئيس للوزراء في الدولة العبرية.

·         1912م صدور أول صحيفة في العالم العربي باسم "الاشتراكية" لصاحبها حلمي الفتياني من دمشق.

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خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

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