النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2782) الاربعاء17/3/2021

أخبار فلسطينية

· الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

أخبار إسرائيلية

· الصحة الإسرائيلية: 2003 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بانخفاض

· حل الدولتين» يلقى تأييداً متصاعداً لدى ناخبي اليمين الإسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

· الشرطة الأردنية تفرّق تجمعات ضد الإغلاق في عدة مدن

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

· القدس العربي

·

· الشرق الأوسط

الشروق المصرية

الأخبار اللبنانية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس

· نتنياهو يتجاهل منصور عباس والأخير يرد

· حملات دهم واعتقال بالضفة

· عشرات المباني مهددة بالهدم في سلوان

· هنية يكتب لـ "القدس" عن الانتخابات: قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء

· غزة: 4 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا

· مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون جنوب نابلس

صحيفة الأيام

صحيفة الحياة الجديدة

وكالة الرأي



وكالة صفا



وكالة سما

·

·

وكالة فلسطين اليوم

· اليوم الثاني والختامي لإجتماعات الفصائل في القاهرة

عرب 48

·

·

وكالة وفا

·

حدث في مثل هذا اليوم

· 17 آذار (مارس)

· 2002م اعتقال "حسام خضر" عضو المجلس التشريعي بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة.

· 2002م عملية استشهادية في منطقة التلة الفرنسية بمدينة القدس الشرقية حيث قام الاستشهادي "أكرم الننباتيتي" من مخيم عايدة التابع للجهاد الإسلامي بتفجير نفسه بجانب حافلة ركاب في التلة الفرنسية أسفرت عن مقتل اثننين من الإسرائيليين وإصابة 15 آخرين.

· 2002م عملية مسلحة في منطقة كفار سابا إذ قام المجاهد عمار عبد المجيد الشخشير من كتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار في منطقة كفار سابا أسفرت عن مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 9 آخرين.

· 1993م الشهيد رائد الريفي من حركة الجهاد الإسلامي يهاجم مجموعة من الإسرائيليين بسيف وسكين وسط مدينة يافا مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 21مآخرين.

· 1992م انفجار سيارة مفخخة في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يودي بحياة 29 قتيلاً ومئات الجرحى.

· 1969م غولدا مائير (1898 - 1978) تتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لتصبح رابع رئيس للوزراء في الدولة العبرية.

· 1912م صدور أول صحيفة في العالم العربي باسم "الاشتراكية" لصاحبها حلمي الفتياني من دمشق.