النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2782) الاربعاء17/3/2021
أخبار فلسطينية
· الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات العامة
· رئيس الوزراء الفلسطيني: اختراق مهم في تأمين اللقاحات والدفعة الأولى خلال أسبوع
· الإغلاق يستمر في الضفة لمواجهة خطر كورونا المتحور… والصحة تطالب بمساعدات عاجلة والأرقام…
· انطلاق حوارات الفصائل الفلسطينية لبحث ترتيبات انتخابات “الوطني” وسط تباين في وجهات النظر
· السلطة تعمل على موازنة بعجز مليار و200 مليون دولار
· الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات
· هنية يكتب مقالة في صحيفة "القدس": "قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء"
· حوار القاهرة: الفصائل توقع ميثاق شرف بهدف ضبط الأداء خلال العملية الانتخابية
أخبار إسرائيلية
· إعلام إسرائيلي: نتنياهو اتخذ قراره ضد الأردن ومكالمة أوقفته في اللحظات الأخيرة
· الصحة الإسرائيلية: 2003 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة بانخفاض
· منظمة إسرائيلية تزعم جمعها تبرعات باسم انفجار مرفأ بيروت!
· نتنياهو في الإمارات غداً في أول زيارةٍ علنيةٍ
· حل الدولتين» يلقى تأييداً متصاعداً لدى ناخبي اليمين الإسرائيلي
اخبار دولية
· اتحاد العاملين ينفذ اعتصامات تحذيرية أمام مكاتب الاونروا في لبنان
· الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قرارات إخلاء المنازل في الشيخ جراح
· الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان التشيك فتح مكتب لسفارتها في القدس المحتلة
اخبار عربية
· الشرطة الأردنية تفرّق تجمعات ضد الإغلاق في عدة مدن
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الصحف العربية
· القدس العربي
· رئيس الوزراء الفلسطيني: اتصال قريب بين عباس وبايدن
· الإغلاق يستمر في الضفة لمواجهة خطر كورونا المتحور… والصحة تطالب بمساعدات عاجلة والأرقام…
· الاحتجاجات تتصاعد ضد «الأونروا» والموظفون يلحقون باللجان المشتركة ويضربون رفضا لتقليص الخدمات
· باحثة إسرائيلية تجيب عن السؤال: لماذا يعتبر القصر الأردني نتنياهو شخصية غير مرغوب…
· الفصائل الفلسطينية توقع بالقاهرة ميثاق شرف لخوض الانتخابات- (وثيقة)
· مسؤول بالرئاسة الفلسطينية: 20 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس و140 ألف مقدسي…
· انطلاق حوارات الفصائل الفلسطينية لبحث ترتيبات انتخابات “الوطني” وسط تباين في وجهات النظر
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· الشرق الأوسط
· «حل الدولتين» يلقى تأييداً متصاعداً لدى ناخبي اليمين الإسرائيلي
· الفصائل الفلسطينية توقع {ميثاق شرف} يضبط
· «السلطة تعمل على موازنة بعجز مليار و200 مليون دولار
الشروق المصرية
· رئيس الوزراء الفلسطيني: اختراق مهم في تأمين اللقاحات والدفعة الأولى خلال أسبوع
· الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات العامة
· الحركة الإسلامية «بيضة قبان» الانتخابات الإسرائيلية
الأخبار اللبنانية
· تظاهرة تضامن مع زيمور في وجه دعوى إسرائيلية
· منظمة إسرائيلية تزعم جمعها تبرعات باسم انفجار مرفأ بيروت!
· متقاعدو «الأونروا» يشكون المصارف اللبنانية والوكالة: أين دولاراتنا؟
الغد الأردنية
· مستوطنون يقتحمون “الأقصى” ويجرفون أراضي لفلسطينيين
الشرق القطرية
· إعلام إسرائيلي: نتنياهو اتخذ قراره ضد الأردن ومكالمة أوقفته في اللحظات الأخيرة
· سيدة فلسطينية تستقبل نتنياهو بالحذاء أثناء زيارته لموقع أثري
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· غزة: 4 وفيات و277 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
· خاص شراب: انتخابات حماس الداخلية عززت مكانة المرأة في مناصبها القيادية
· تقرير مراقبون يدعون للتخلص من "أوسلو" وكسر قيودها وطنيًّا
· تقرير المعتقل "المنسي" يُحرَّر من سجون السلطة.. و"شريم" يخرج بوجه آخر
· طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
· الحية: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات
· بالصور الفصائل توقع على ميثاق شرف بشأن الانتخابات
القدس
· نتنياهو يتجاهل منصور عباس والأخير يرد
· حملات دهم واعتقال بالضفة
· عشرات المباني مهددة بالهدم في سلوان
· هنية يكتب لـ "القدس" عن الانتخابات: قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء
· غزة: 4 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا
· مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون جنوب نابلس
صحيفة الأيام
· حوار القاهرة: الفصائل توقع ميثاق شرف بهدف ضبط الأداء خلال العملية الانتخابية
· »البردويل: "حماس" مستعدة لخوض الانتخابات ضمن قائمة وطنية مشتركة تضم حركة...
· »"الوباء": 27 وفاة و2397 إصابة بينها 424 في نابلس و351 في الخليل
· »الشرطة الأردنية تفرّق تجمعات ضد الإغلاق في عدة مدن
· »الاحتلال ماضٍ في هدم خربة بالأغوار ومستوطنون يجرفون في الخليل ويطا
· »اشتية يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 6-8% العام الحالي
· »فيلم "الهدية" الفلسطيني يصل القائمة النهائية لأوسكار أفضل فيلم قصير
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صحيفة الحياة الجديدة
· الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا في البلدة القديمة
· الأحزاب والفصائل الفلسطينية بالقاهرة توقّع على ميثاق شرف بشأن العملية الانتخابية
· الاحتلال يفكك مساكن في "الزعيم" شرق القدس المحتلة
· ملتقى الشباب التراثي المقدسي يطلق مسابقة الصورة ( القدس في عيون ابنائها
وكالة الرأي
· هنية عن الانتخابات: "قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء"
· محدث الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة"/>
· نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس
· مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس
· بحضور "القسام".. حماس تزور عائلة "اللحام" وتقدم لهم مساعدة مالية
· الفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف في القاهرة بشأن الانتخابات
· إعادة إصلاح خطة كهرباء البحر المغذي لشمال غزة
· "معروف": مؤشر الحالة الوبائية أساسه قدرة وزارة الصحة على التعامل
وكالة صفا
· خير4 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا في غزة
· بالصور قساوة الحبس المنزلي تدفع الفتى المقدسي عبيد لاختيار السجن الفعلي
· تفاصيل مخطط لإقامة حدائق توراتية في "كرم المفتي" بالقدس
· هنية يكتب مقالة في صحيفة "القدس": "قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء"
وكالة سما
· الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 205 حالة
· هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..
· هنية يكتب عن الانتخابات : قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء
· صحيفة تكشف كواليس الحوار الوطني بين الفصائل
· الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات
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وكالة فلسطين اليوم