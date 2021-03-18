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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2783) الخميس 18/3/2021

18 آذار / مارس 2021 10:53

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2783)  الخميس 18/3/2021

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18 آذار (مارس)
·         2003م توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وتدمير بيت أحد قادة سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي "محمد السعافين" وهو بداخله بدعوى مقاومته الاحتلال، وإطلاق النيران على البيوت مما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات.
·         2002م استشهاد شاب فلسطيني في عملية مسلحة ضد حافلة للمستوطنين عند حاجز "كيسوفيم" في قطاع غزة وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "محمد عبيد" من مخيم الشاطئ هو منفذها.
·         1997م بدء حكومة بنيامين نتنياهو ببناء مستوطنة جبل أبو غنيم على الرغم من المعارضة الدولية لبناء هذه المستوطنة وقامت مظاهرات عنيفة في الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على بناء هذه المستوطنة.
·         1994م مجلس الأمن يشجب مذبحة الحرم الإبراهيمي من خلال قرار رقم (904)
·         1980م السلطات الإسرائيلية ترفض إقامة جامعة عربية في مدينة القدس المحتلة.
·         1948م الرئيس الأمريكي هاري ترومان بعد زعيم الحركة الصهيونية حاييم وايزمن بتأييد إعلان قيام دولة إسرائيل وقد أصبح وايزمن أول رئيس لها بعد شهرين.
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