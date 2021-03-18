النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2783)  الخميس 18/3/2021

10:53النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2783) الخميس 18/3/2021

10:59منتخب ألعاب القوى لذوي الإعاقة يفتتح مشاركته في الملتقى الدولي في تونس

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