النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2783) الخميس 18/3/2021
أخبار فلسطينية
- المستشفيات الفلسطينية على حافة الانهيار بسبب كورونا ومبادرات للمساعدة
- الفصائل الفلسطينية تختتم حوارها في القاهرة: ميثاق شرف يضمن نزاهة العملية الانتخابية
- حوار خاص القائد النخالة: دخول حركة الجهاد منظمة التحرير سيكون محكومًا لطبيعة الحوارات التي ستجرى في القاهرة
- حالة وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- كورونا: 2500 شيكل لليلة واحدة في العناية المكثفة بمستشفيات نابلس الخاصة
- دحلان يشن هجوما لاذعا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس
- الاحتلال والمستوطنون يشنون هجمات على الضفة… ويجرفون الحقول ويقتلعون الأشجار ويهدمون المساكن
- المستشفيات الفلسطينية على حافة الانهيار بسبب كورونا ومبادرات للمساعدة
- الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 123 حالة
- حماس» تُجدّد موقفها للمصريين : لا تبادُل إلّا بشروطنا
- أمهلتها 30 يوما للرد .. إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية حول جرائم الحرب بغزة
أخبار إسرائيلية
- تحذير من "موجة مرتفعة" من كورونا إثر قرار العليا بشأن تقييد عدد الداخلين للبلاد
- نتنياهو يسعى إلى شق المعسكر المناوئ له
- نتنياهو يرفض التعليق بشأن العلاقات مع السعودية
- »نتنياهو يكافح في سبيل إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في غياب حليفه ترامب
اخبار دولية
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الصحف العربية
· القدس العربي
- الرجوب: لم يتم التشاور حول قوائم مشتركة لخوض الانتخابات
- دحلان يشن هجوما لاذعا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس
- الاحتلال والمستوطنون يشنون هجمات على الضفة… ويجرفون الحقول ويقتلعون الأشجار ويهدمون المساكن
- الفصائل الفلسطينية تختتم حوارها في القاهرة: ميثاق شرف يضمن نزاهة العملية الانتخابية
- اشتية يطالب الإدارة الأمريكية بمرسوم يلغي قرارات ترامب العدائية
- اللجان الفتحاوية تنهي المرحلة التحضيرية الأولى للانتخابات التشريعية وتضع بين يدي المركزية “بنك…
- الفصائل الفلسطينية تتفق على قانون “الاستبدال” لأعضاء التشريعي للتغلب على الاعتقال الإسرائيلي
- رئيس الوزراء الفلسطيني: اتصال قريب بين عباس وبايدن
الشرق الأوسط
- {كوفاكس} تسلّم الفلسطينيين أول دفعة من لقاحات {كوفيد ـ 19}
- مطالبة فلسطينية بتدخل واشنطن لوقف ترحيل عائلات «الشيخ جراح»
- وضع نتنياهو يتحسن قبل 5 أيام من الانتخابات
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الشروق المصرية
- سوريا تتهم إسرائيل بالهجوم عليها بالتنسيق مع «التنظيمات الإرهابية»
- تقرير: إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب
- إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسرى الفلسطينيين من الزيارة والكانتينا لمدة شهر
- إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسرى من الزيارة لمدة شهر
الأخبار اللبنانية
- حماس» تُجدّد موقفها: لا تبادُل إلّا بشروطنا
- نتنياهو في الإمارات غداً؟
- تظاهرة تضامن مع زيمور في وجه دعوى إسرائيلية
- الأحزاب الإسرائيلية [1]: «الليكود»... حزب «إسرائيل الكبرى»
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- “كورونا” يوصل المستشفيات الفلسطينية لحافة الانهيار
- المستشفيات الفلسطينية على حافة الانهيار بسبب كورونا ومبادرات للمساعدة
- فلسطين تتسلم 64 ألف لقاح تبرع من الصحة العالمية وفايزر..…
- هنية: نفضل المشاركة بالانتخابات عبر “قائمة وطنية موحدة”
- مستوطنون يقتحمون “الأقصى” ويجرفون أراضي لفلسطينيين
الشرق القطرية
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
- الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحول الضفة الغربية لمناطق متناثرة معزولة في محيط استيطاني
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- غزة: حالة وفاة و270 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
- تقرير المبادرات المجتمعية بالضفة تفضح سوء إدارة السلطة لأزمةَ "كورونا"
- تقرير أسطح أسواق القدس القديمة تصبح هدفًا للاستثمار السياحي الاستيطاني
- تقرير "أنقذوا حي الشيخ جراح".. حملة إعلامية لوقف تهجير 500 مقدسي
- خاص القانوع: خيارات مشاركة حماس في الانتخابات "مفتوحة" ونفضل "القائمة الوطنية"
- الاحتلال يتسلم رسالة اتهامه بارتكاب جرائم حرب من الجنائية الدولية
- خاص د.الجوجو يكشف لـ"فلسطين" تفاصيل "رخصة قيادة الأُسْرة" لتحقيق "الزواج المقاوم"
القدس
- إحباط تهريب 60 كيلوغرامًا من المخدرات من مصر
- نتنياهو يرفض التعليق بشأن العلاقات مع السعودية
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اعتبارًا من المساء.. إجراءات مشددة في بيت لحم
إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء تسرب وقود
- كورونا: 2500 شيكل لليلة واحدة في العناية المكثفة بمستشفيات نابلس الخاصة
- غزة: حالة وفاة و270 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة الأيام
- حوار القاهرة يؤكد تعزيز الشراكة الوطنية وإقرار حلول للمواضيع العالقة...
- »الرجوب: مستمرون بالانتخابات ولا تغير على الجدول الزمني
- »توافق بين حركتي فتح وحماس على تشكيل قائمة موحّدة
- »"كورونا": 29 وفاة و2193 إصابة جديدة.. التطعيم يبدأ الأحد مع تسلّم دفعة من اللقاحات
- »مبادرات اجتماعية تكتسب زحماً لإسناد المستشفيات الفلسطينية المهددة بالانهيار
- »الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف واسعة وشبان كفر عقب يتصدون لمشروع استيطاني
- »عشرات المباني مهددة بالهدم في سلوان يقطنها 1550 مواطناً معظمهم أطفال
- »نتنياهو يكافح في سبيل إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في غياب حليفه ترامب
صحيفة الحياة الجديدة
- 3 وفيات و234 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال يومين
- اختتام جلسات الحوار الوطني في القاهرة والفصائل تصدر بياناً ختامياً
- الشيخ خلال إطلاق "أنا القدس": المعركة الكبرى خلال الانتخابات هي العاصمة
- الاحتلال يحكم على مقدسي بدفع 60 ألف شيقل بدعوى الاعتداء على المتطرف غليك
وكالة الرأي
- حالة وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- لجنة الانتخابات تعلن آلية قبول طلبات الترشح للتشريعي
- التشريعي يُقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021
- الصحة برام الله: دفعة لقاحات جديدة تصل فلسطين خلال أيام
- الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة
- إدارة بايدن تعد خطة لإعادة العلاقات مع الفلسطينيين
- "إسرائيل" تتسلم رسالة من الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب
- القانوع: خطوات عملية مقبلة تتعلق بالانتخابات وتحصينها
وكالة صفا
- 58 حالة خطيرة..حالة وفاة و270 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- دويك: الانتخابات مخرج قوي من الانقسام وستوقف التدخلات الخارجية
- آلية قبول طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي
- 3 وفيات و234 إصابة جديدة بكورونا في القدس
وكالة سما
- الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 123 حالة
- حماس» تُجدّد موقفها للمصريين : لا تبادُل إلّا بشروطنا
- أمهلتها 30 يوما للرد .. إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية حول جرائم الحرب بغزة
- بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن
- صحيفة تكشف خطة بايدن لإعادة ضبط العلاقات مع الفلسطينيين
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وكالة فلسطين اليوم
- 3 وفيات و234 إصابة بكورونا خلال يومين في القدس
- كورونا حول العالم: الوفيات تقترب من 3 مليون والإصابات 122 مليون
- حكيم زياش يطيح باتلتيكو مدريد خارج دوري الأبطال
- حوار خاص القائد النخالة: دخول حركة الجهاد منظمة التحرير سيكون محكومًا لطبيعة الحوارات التي ستجرى في القاهرة
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عرب 48
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- 3 وفيات و234 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال يومين
- التهجير بحيّ الشيخ جرّاح: مُطالبة مجلس الأمن بالتّدخل واتّصالات بين المالكي والصفدي
- الفصائل تختتم حوارها بالقاهرة: "وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيًّا وسياسيًّا"
- تشكيل فريق إسرائيليّ - أميركيّ خاصّ بشأن النووي الإيرانيّ؛ مقاربة "الصورة الاستخباراتيّة"
- نتنياهو يؤجّل زيارته للإمارات مُجدّدا؛ أبو ظبي "لن تكون طرفا في الانتخابات"
- تحذير من "موجة مرتفعة" من كورونا إثر قرار العليا بشأن تقييد عدد الداخلين للبلاد
- نتنياهو يسعى إلى شق المعسكر المناوئ له
- المحكمة العليا: تقييد عدد الداخلين لإسرائيل غير قانوني
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