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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2784) الأحد 21/3/2021

21 آذار / مارس 2021 10:18

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2784) الأحد 21/3/2021

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21 آذار (مارس)

  • 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني في محافظة خان يونس حيث استشهد 6 مواطنين 5 منهم لدى توغل قوات الغدر الصهيوني وذلك في قرية عبسان شرقي مدينة خان يونس والسادس متأثرا بجراح أصيب بها سابقا والشهداء هم الشهيد باسم سالم قديح 29 عاما وزوجته سناء قديح 24 عاما وعبد الرحمن زكي الدرويش 23 عاما وعليان قديح 20 عاما ورأفت إبراهيم أبو طعيمة 25 عاما أما الشهيد السادس فهو إبراهيم خليل من غزة.
  • 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة قام بها الاستشهادي محمد حشايكة من قرية طلوزة قضاء نابلس وهو من كتائب شهداء الأقصى، حيث فجر نفسه بالقرب من مقهى روما في شارع الملك جورج في القدس الغربية، مما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين.
  • 2000م وصول البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان إلى أرض فلسطين مقبّلاً أرض فلسطين المقدسة وكان في استقباله رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وقد زار البابا مدينة بيت لحم المقدسة عند المسيحيين، وأدى الصلاة في الكهف الذي يعتقد أن السيد المسيح عليه السلام ولد فيه.
  • 1997م انفجار عبوة ناسفة في مقهى بتل أبيب أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية.
  • 1997م الاستشهادي الفلسطيني موسى غنيمات يهاجم مقهى في تل أبيب ويوقع أربعة قتلى و60 جريحا إسرائيليا، وتل أبيب ترد بإغلاق الضفة الغربية وغزة وتعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
  • 1991م قام المجاهد فارس بارود من حركة الجهاد الإٍسلامي سكان الشيخ رضوان بمدينة غزة بقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة اثنين بعد أن انقض عليهم ببلطة كانت بحوزته وتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن الفعلي مدى الحياة وعشرين عاما وهدموا منزله.
  • 1968م هزيمة الجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة أمام الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية.
  • 1948م قوات الجهاد المقدس تفجر سيارة مفخخة في شارع الميناء مما أسفر عن إصابة 20 إسرائيليا.
  • هذا اليوم (من كل عام) يصادف يوم الأم، وعيد رأس السنة عند الأقباط.
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