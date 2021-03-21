النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2784) الأحد 21/3/2021
أخبار فلسطينية
- الضفة الغربية: نسبة إشغال المستشفيات وغرف العناية المكثفة 100%
- استشهاد مؤذن بلدة بيت دجن برصاصة بالرأس وإصابة العشرات خلال الفعاليات المنددة بالاستيطان
- الانتخابات الفلسطينية: قائمة مشتركة بين «فتح» و«حماس» بعيدة المنال
- عباس زكي: المركزية اتخذت قراراً بحل قضايا غزة كافة قبل الانتخابات
- الحكومة تُنهي الإغلاق الشامل في الضفة وتبقي على إجراءات مشددة
- المخابرات العامة تحذر من اخبار كاذبة حول أسماء وقوائم تخص الانتخابات
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أخبار إسرائيلية
- الشاباك يُهدّد عباس: لمنع نفوذ «حماس» في الضفة
- تقرير أمني إسرائيلي يسلط الضوء على شخصية مروان عيسى
- نتنياهو: لا ضمّ دون موافقة الرئيس الأميركي
- نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة: انتخابات خامسة؟
اخبار دولية
- توجيهات أميركية لأبو ظبي: ممنوعٌ استقبال نتنياهو
- كورونا عالمياً: الوفيات تقترب من 3 مليون والإصابات تتجاوز 123 مليونا
- العفو الدولية: ممثل حماس "الخضري" أصيب بالشلل وفقد اسنانه داخل السجون السعودية
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الصحف العربية
· القدس العربي
- الرئيس الفلسطيني يتلقى لقاح كورونا- (فيديو)
- الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا
- تسجيل 3 قوائم في أول أيام الترشح للانتخابات الفلسطينية
- إسرائيل تواصل اعتقال25 صحافيا فلسطينيا محكومين بأحكام عسكرية وإدارية بتهم توثيق جرائم الاحتلال
- القدوة يعتبر قرار إقالته من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات متناقضا مع نظامها الداخلي
- استشهاد مؤذن بلدة بيت دجن برصاصة بالرأس وإصابة العشرات خلال الفعاليات المنددة بالاستيطان
- خطر “الموجة الثالثة” من “كورونا” يقترب من غزة والداخلية تحذر من عودة سيناريوهات…
- فلسطين: “الاستيطان الزراعي والرعوي” شكل جديد لنهب أراضي الضفة
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الشرق الأوسط
- الانتخابات الفلسطينية: قائمة مشتركة بين «فتح» و«حماس» بعيدة المنال
- هيئة شؤون الأسرى: 12 أمّاً فلسطينية في سجون إسرائيل
- «ليكود» يحلّق منفرداً في الانتخابات الإسرائيلية
الشروق المصرية
- آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد نتنياهو قبل ثلاثة أيام من الانتخابات
- مظاهرة حاشدة ضد نتنياهو قبيل الانتخابات
- الضفة الغربية: نسبة إشغال المستشفيات وغرف العناية المكثفة 100%
الأخبار اللبنانية
- نكبة جديدة في حي «الشيخ جراح» المقدسي: العدو لطرد 500 لاجئ فلسطيني
- توجيهات أميركية لأبو ظبي: ممنوعٌ استقبال نتنياهو
- الأحزاب الإسرائيلية [3]: «شاس»... حزب اليهود الشرقيين
- الشاباك يُهدّد عباس: لمنع نفوذ «حماس» في الضفة
- هذه نتائج آخر استطلاعات الرأي قبيل انتخابات الكنيست
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- قطر تعرب عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والنشاط الاستيطاني
- سبعينية لا ترهبها قوات الاحتلال.. قصة أقوى فلسطينية من سلفيت
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يطلق النار على مزارعين جنوب قطاع غزة
- (مستعربون) يختطفون مواطنَين من مخيم جنين
- الاحتلال يعتدي على مواطن ويعتقل 4 آخرين من بيت لحم
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
- رئيس حماس يتحدث عن شيخ "بيت دجن".. ماذا قال؟
- بالفيديو وسط تفشي الوباء بالضفة.. محمود عباس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"
- إجراءات جديدة للحد من انتشار "كورونا" بالضفة
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القدس
- ماذا قال نتنياهو وقادة الأحزاب الإسرائيلية قبل يومين من الانتخابات؟!
- المخابرات العامة تحذر من اخبار كاذبة حول أسماء وقوائم تخص الانتخابات
- إغلاق مراكز خدمات الأونروا بغزة
- اعتقالات إسرائيلية بالضفة فجر الأحد
صحيفة الأيام
- "كورونا": 27 وفاة و1780 إصابة جديدة.. والحالة الوبائية لا تزال خطرة
- »الرجوب: لم يتم التشاور مع حماس حول تشكيل قائمة مشتركة
- »الاستيلاء على 18 دونماً في قرى سلفيت والمستوطنون يقتلعون أشتالاً في دير...
- »الرئيس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"
- »الحكومة تقرر: فتح المحلات التجارية.. والمطاعم والمقاهي "للتوصيل"
- »ثلاث قوائم تتسجل لخوض انتخابات "التشريعي" في اليوم الأول لفتح باب الترشح
- »قبل يومين من الانتخابات: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
- »نتنياهو يربط الضمّ بموافقة بايدن وغانتس يتحدث عن انتقام أميركي من إسرائيل
صحيفة الحياة الجديدة
- الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط القدس
- الاحتلال يعتقل شابا من القدس
- شرطة الاحتلال تقمع وقفة تضامنية رافضه لاستيلاء على منازل سكان أهالى الشيخ
- مسيرة ضد الاستيطان وطرد السكان في الشيخ جراح
وكالة الرأي
- إغلاق كافة مراكز خدمات أونروا بغزة رفضًا للكابونة الموحدة
- الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين وسط وجنوب القطاع
- الاحتلال يعتقل 4 شبان ويعتدي على آخر جنوب بيت لحم
- الداخلية تعلن عن كشف التنسيقات المصرية ليوم الإثنين
- تقرير "تنمية غزة" في 15 عام..مسيرة مظفرة من الإنجازات ومكافحة الفقر وتمكين المهمشين
- لجنة الانتخابات تعلن تسجيلها عدة قوائم انتخابية
- هيئة الاستثمار تُمول 8 مشاريع صغيرة بقيمة 60 ألف دولار
- هنية يهاتف ذوي الشهيد حنايشة ويتحدث في بيت عزائه
وكالة صفا
- 4 وفيات و307 إصابات كورونا في غزة
- بالصور اللجنة المشتركة للاجئين تغلق مراكز خدمات الوكالة بقطاع غزة
- الرجوب: سنخوض الانتخابات لوحدنا ولم نتشاور مع حماس لتشكيل قائمة مشتركة
- تقرير أمني إسرائيلي يسلط الضوء على شخصية مروان عيسى
- الحكومة تُنهي الإغلاق الشامل في الضفة وتبقي على إجراءات مشددة
- وكالة سما
- الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و307 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- "هددهم جميعا"
- صحفي إسرائيل يكشف كواليس لقاء أبو مازن برئيس الشاباك : "انا ما بتهدد شربت قهوتك الله معك"
- العفو الدولية: ممثل حماس "الخضري" أصيب بالشلل وفقد اسنانه داخل السجون السعودية
- الرجوب يتحدث عن قائمة فتح الانتخابية: لم يتم التشاور مع حماس حول تشكيل قائمة مشتركة!
- يوسي بيلين يتساءل: كيف يمكن لمقعد أو اثنين أن يعرّضا إسرائيل للخطر أمام جيرانها والعالم؟
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وكالة فلسطين اليوم
- مؤتمر صحفي هام لوزارة الصحة بغزة ظهر اليوم ..فهل نشهد قرارات جديدة بشأن الإغلاقات؟
- هل يُنعش "يوم الأم" المحال التجارية المتهالكة في غزة؟
- في خطوة احتجاجية جديدة.. إغلاق كافة مراكز خدمات الأونروا في قطاع غزة
- كورونا عالمياً: الوفيات تقترب من 3 مليون والإصابات تتجاوز 123 مليونا
- عباس زكي: المركزية اتخذت قراراً بحل قضايا غزة كافة قبل الانتخابات
عرب 48
- الضفة الغربية: تمديد إجراءات كورونا وإطلاق حملة تطعيمات
- الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية بالقدس القديمة
- الاحتلال يصادر عشرات الدونمات للتوسع الاستيطاني قرب سلفيت
- إلغاء تقييد عدد المسافرين في المطار وفتح معبر طابا
- القدس: أكبر تظاهرة ضد نتنياهو منذ اندلاع موجة الاحتجاجات
- نتنياهو: لا ضمّ دون موافقة الرئيس الأميركي
- نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة: انتخابات خامسة؟
- أميركا - إسرائيل: صدام وشيك حول إيران؟
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وكالة وفا
- 53 عاما على الانتصار في معركة الكرامة
- "كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و722 ألف وفاة و123 مليونا و ...
- الاحتلال يطلق النار على مزارعين في رفح وصيادين في بحر غزة
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حدث في مثل هذا اليوم
21 آذار (مارس)
- 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني في محافظة خان يونس حيث استشهد 6 مواطنين 5 منهم لدى توغل قوات الغدر الصهيوني وذلك في قرية عبسان شرقي مدينة خان يونس والسادس متأثرا بجراح أصيب بها سابقا والشهداء هم الشهيد باسم سالم قديح 29 عاما وزوجته سناء قديح 24 عاما وعبد الرحمن زكي الدرويش 23 عاما وعليان قديح 20 عاما ورأفت إبراهيم أبو طعيمة 25 عاما أما الشهيد السادس فهو إبراهيم خليل من غزة.
- 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة قام بها الاستشهادي محمد حشايكة من قرية طلوزة قضاء نابلس وهو من كتائب شهداء الأقصى، حيث فجر نفسه بالقرب من مقهى روما في شارع الملك جورج في القدس الغربية، مما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين.
- 2000م وصول البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان إلى أرض فلسطين مقبّلاً أرض فلسطين المقدسة وكان في استقباله رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وقد زار البابا مدينة بيت لحم المقدسة عند المسيحيين، وأدى الصلاة في الكهف الذي يعتقد أن السيد المسيح عليه السلام ولد فيه.
- 1997م انفجار عبوة ناسفة في مقهى بتل أبيب أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية.
- 1997م الاستشهادي الفلسطيني موسى غنيمات يهاجم مقهى في تل أبيب ويوقع أربعة قتلى و60 جريحا إسرائيليا، وتل أبيب ترد بإغلاق الضفة الغربية وغزة وتعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
- 1991م قام المجاهد فارس بارود من حركة الجهاد الإٍسلامي سكان الشيخ رضوان بمدينة غزة بقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة اثنين بعد أن انقض عليهم ببلطة كانت بحوزته وتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن الفعلي مدى الحياة وعشرين عاما وهدموا منزله.
- 1968م هزيمة الجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة أمام الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية.
- 1948م قوات الجهاد المقدس تفجر سيارة مفخخة في شارع الميناء مما أسفر عن إصابة 20 إسرائيليا.
- هذا اليوم (من كل عام) يصادف يوم الأم، وعيد رأس السنة عند الأقباط.