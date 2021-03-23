النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2786) الثلاثاء23/3/2021
أخبار فلسطينية
· حماس" تعلن تفاصيل مشاورات اعتماد مرشحيها للانتخابات
· القدرة: تجري مراجعة لاتخاذ إجراءات مناسبة للحالة الوبائية بغزة
· الرابعة خلال عامين.. بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24
· الرئاسة الفلسطينية تشدد على أن السلام يكون معها تحديداً
· معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة
· فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24
أخبار إسرائيلية
· الصحّة الإسرائيليّة: استمرار المنحى التراجعي لإصابات كورونا
· معدل البطالة في إسرائيل يتراجع إلى 16.7% خلال شباط
· انطلاق الانتخابات الإسرائيلية وسط مشهد سياسي معقد
· بلورة مقترح إسرائيلي جديد لتهجير مواطني الخان الأحمر
· إسرائيل تُخضِع مسؤولَين في الخارجية الفلسطينية للتحقيق
· الاحتلال يخصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة
· »نتنياهو يضع الحجر الأساس لحي استيطاني داخل بؤرة مقامة على أراضي قرية...
· »الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم ولكن التصويت قد لا يأتي بنتيجة...
· معدل البطالة في إسرائيل يتراجع إلى 16.7% خلال شباط
اخبار دولية
· ألمانيا تفرض إغلاقاً صارماً لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد الفصح لمكافحة كورونا
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الصحف العربية
· القدس العربي
· فضيحة في أستراليا مع نشر أشرطة فيديو تظهر أعمالا جنسية في البرلمان
· مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال شمالي الضفة
· الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات خلال عامين
· جونسون يشيد “بالروح العظيمة” خلال تصدي بريطانيا لكوفيد-19
· ألمانيا تفرض إغلاقاً صارماً لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد الفصح لمكافحة كورونا
· مطلق النار على الآسيويات في أتلانتا يواجه تهمة “القتل بسبب الحقد”رائد صالحة
· مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية- (صور وفيديوهات)
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الشرق الأوسط
· 2338 إصابة جديدة و31 وفاة بين الفلسطينيين
· إسرائيل تدرس عقوبات ضد الفلسطينيين تشمل الأفراد
· الرئاسة الفلسطينية تشدد على أن السلام يكون معها تحديداً
الأخبار اللبنانية
· رابع انتخابات في أقلّ من عامين: نتنياهو ملكاً دائماً... لمملكة متهافتة
· بالأرقام: ما هي توقعات الانتخابات الإسرائيلية غداً؟
· الأحزاب الإسرائيليّة [5]: «العمل»... من تأسيس الكيان إلى البحث عن ناخبين!
· «حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة
الاهرام المصرية
· 6 ملايين إسرائيلي يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات خلال عامين
الغد الأردنية
· نتنياهو يتقدم باستطلاعات الرأي عشية الانتخابات.. والفوز غير أكيد
· انتخابات حاسمة اليوم تُحدد مصير نتنياهو
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الشرق القطرية
· هل ينجح الفلسطينيون في تجاوز تحديات الانتخابات؟
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· غزة: حالة وفاة و450 إصابة جديدة بـ"كورونا"
· خاص الخالدي: ثلاث قوائم سجّلت للانتخابات حتى الآن
· تقرير الاحتلال يسعى لنقله.. "الخان الأحمر" في عين العاصفة مجددًا
· طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات كورونا حول العالم
· تقرير "مش هيك يا كمال؟".. سخرية واسعة من إعلان "اشتية" تطعيم العمال
· "حماس" تعلن تفاصيل مشاورات اعتماد مرشحيها للانتخابات
· "الشيخ" يشن هجومًا جديدًا على "القدوة" و"دحلان"
القدس
· انطلاق الانتخابات الإسرائيلية وسط مشهد سياسي معقد
· الجيش الإسرائيلي نشر بالخطأ أماكن قواعد سرية
· إلقاء قنابل على منزل رئيس بلدية أم الفحم
· قوات الاحتلال تقتحم "جبل العرمة" جنوب نابلس
· مدير صحة نابلس: لن يتم استقبال أي مواطن يأتي لتلقي الطعم في غير موعده المحدد
· الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالقدس والضفة
صحيفة الأيام
· "كورونا": 31 وفاة و2338 إصابة جديدة.. وارتفاع عدد المحتاجين لأجهزة التنفس...
· »وفاة محمود حجازي الأسير الأول في الثورة المعاصرة
· »»بلورة مقترح إسرائيلي جديد لتهجير مواطني الخان الأحمر
· »اشتية: ارتفاع قيمة الخصم من المقاصة وعجز الموازنة مليار و200 مليون دولار
· »شخصيات مقدسية: لا تجوز المقارنة بين انتخابات برلمان الاحتلال والانتخابات...
· »نتنياهو يضع الحجر الأساس لحي استيطاني داخل بؤرة مقامة على أراضي قرية...
· »الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم ولكن التصويت قد لا يأتي بنتيجة...
صحيفة الحياة الجديدة
· عشرات المستوطنين وطلاب يهود يقتحمون الأقصى
· الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من القدس
· الاحتلال يجبر 3 عائلات على هدم منازل ومنشآت لها في أحياء متفرقة من القدس
· مقدسي يهدم منزله ذاتيا بضغط من الاحتلال
وكالة الرأي
· إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات جنوب نابلس
· الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل والقدس
· بدء انتخابات الكنيست"الإسرائيلية" الرابعة والعشرين
· صور الداخلية تفتتح وحدة معايشة للنزلاء وذويهم بخانيونس
· الأسير ماهر أبو ريان يُضرب عن الطعام احتجاجا على المماطلة بعلاجه
· عوض يتفقد الاختبارات الإلكترونية لوظيفة "ضباط اختصاص"
· تقرير الداخلية خلال 15 عاماً.. يد تبني وأخرى تحمي
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وكالة صفا