النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2786) الثلاثاء23/3/2021

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· 1949م تم التوقيع على اتفاقية الهدنة بين لبنان و"إسرائيل" في رأس الناقورة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 62مبتاريخ 16/11/1948، القاضي بإقامة هدنة في جميع أنحاء فلسطين، اتفق الطرفان اللبناني والإسرائيلي على الاجتماع في مركز البوليس برأس الناقورة في جنوب لبنان، من أجل التفاوض لإقرار هدنة تكون تدبيرا إضافيا وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي.