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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2786) الثلاثاء23/3/2021

23 آذار / مارس 2021 11:01

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2786)  الثلاثاء23/3/2021

أخبار فلسطينية

·         حماس" تعلن تفاصيل مشاورات اعتماد مرشحيها للانتخابات

·         القدرة: تجري مراجعة لاتخاذ إجراءات مناسبة للحالة الوبائية بغزة

·         الرابعة خلال عامين.. بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24

·         الرئاسة الفلسطينية تشدد على أن السلام يكون معها تحديداً

·         معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة

·         فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24

أخبار إسرائيلية  

·         الصحّة الإسرائيليّة: استمرار المنحى التراجعي لإصابات كورونا

·         معدل البطالة في إسرائيل يتراجع إلى 16.7% خلال شباط

·         انطلاق الانتخابات الإسرائيلية وسط مشهد سياسي معقد

·         بلورة مقترح إسرائيلي جديد لتهجير مواطني الخان الأحمر

·         إسرائيل تُخضِع مسؤولَين في الخارجية الفلسطينية للتحقيق

·         الاحتلال يخصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة

·         »نتنياهو يضع الحجر الأساس لحي استيطاني داخل بؤرة مقامة على أراضي قرية...

·         »الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم ولكن التصويت قد لا يأتي بنتيجة...

·         معدل البطالة في إسرائيل يتراجع إلى 16.7% خلال شباط
اخبار دولية

 

·         ألمانيا تفرض إغلاقاً صارماً لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد الفصح لمكافحة كورونا

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

·         القدس العربي  

·         فضيحة في أستراليا مع نشر أشرطة فيديو تظهر أعمالا جنسية في البرلمان

·         مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال شمالي الضفة

·         الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات خلال عامين

·         جونسون يشيد “بالروح العظيمة” خلال تصدي بريطانيا لكوفيد-19

·         ألمانيا تفرض إغلاقاً صارماً لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد الفصح لمكافحة كورونا

·         مطلق النار على الآسيويات في أتلانتا يواجه تهمة “القتل بسبب الحقد”رائد صالحة

·         مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية- (صور وفيديوهات)

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 الشرق الأوسط

·        2338 إصابة جديدة و31 وفاة بين الفلسطينيين

·        إسرائيل تدرس عقوبات ضد الفلسطينيين تشمل الأفراد 

·         الرئاسة الفلسطينية تشدد على أن السلام يكون معها تحديداً

 الأخبار اللبنانية

·         رابع انتخابات في أقلّ من عامين: نتنياهو ملكاً دائماً... لمملكة متهافتة

·         بالأرقام: ما هي توقعات الانتخابات الإسرائيلية غداً؟

·         الأحزاب الإسرائيليّة [5]: «العمل»... من تأسيس الكيان إلى البحث عن ناخبين!

·         «حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما: نحو قوائم انتخابية منفصلة

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الاهرام المصرية

·         6 ملايين إسرائيلي يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات خلال عامين

 الغد الأردنية

·        نتنياهو يتقدم باستطلاعات الرأي عشية الانتخابات.. والفوز غير أكيد

·        انتخابات حاسمة اليوم تُحدد مصير نتنياهو

·          

الشرق القطرية

·         هل ينجح الفلسطينيون في تجاوز تحديات الانتخابات؟

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         غزة: حالة وفاة و450 إصابة جديدة بـ"كورونا"

·         خاص الخالدي: ثلاث قوائم سجّلت للانتخابات حتى الآن

·         تقرير الاحتلال يسعى لنقله.. "الخان الأحمر" في عين العاصفة مجددًا

·         طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات كورونا حول العالم

·         تقرير "مش هيك يا كمال؟".. سخرية واسعة من إعلان "اشتية" تطعيم العمال

·         "حماس" تعلن تفاصيل مشاورات اعتماد مرشحيها للانتخابات

·         "الشيخ" يشن هجومًا جديدًا على "القدوة" و"دحلان"

القدس

·         انطلاق الانتخابات الإسرائيلية وسط مشهد سياسي معقد

·         الجيش الإسرائيلي نشر بالخطأ أماكن قواعد سرية

·         إلقاء قنابل على منزل رئيس بلدية أم الفحم

·         قوات الاحتلال تقتحم "جبل العرمة" جنوب نابلس

·         مدير صحة نابلس: لن يتم استقبال أي مواطن يأتي لتلقي الطعم في غير موعده المحدد

·         الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالقدس والضفة

صحيفة الأيام

·         "كورونا": 31 وفاة و2338 إصابة جديدة.. وارتفاع عدد المحتاجين لأجهزة التنفس...

·         »وفاة محمود حجازي الأسير الأول في الثورة المعاصرة

·         »»بلورة مقترح إسرائيلي جديد لتهجير مواطني الخان الأحمر

·         »اشتية: ارتفاع قيمة الخصم من المقاصة وعجز الموازنة مليار و200 مليون دولار

·         »شخصيات مقدسية: لا تجوز المقارنة بين انتخابات برلمان الاحتلال والانتخابات...

·         »نتنياهو يضع الحجر الأساس لحي استيطاني داخل بؤرة مقامة على أراضي قرية...

·         »الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم ولكن التصويت قد لا يأتي بنتيجة...

 صحيفة الحياة الجديدة

·         عشرات المستوطنين وطلاب يهود يقتحمون الأقصى

·         الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من القدس

·         الاحتلال يجبر 3 عائلات على هدم منازل ومنشآت لها في أحياء متفرقة من القدس

·         مقدسي يهدم منزله ذاتيا بضغط من الاحتلال

وكالة الرأي

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·         إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

·         الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل والقدس

·         بدء انتخابات الكنيست"الإسرائيلية" الرابعة والعشرين

·         صور الداخلية تفتتح وحدة معايشة للنزلاء وذويهم بخانيونس

·         الأسير ماهر أبو ريان يُضرب عن الطعام احتجاجا على المماطلة بعلاجه

·         عوض يتفقد الاختبارات الإلكترونية لوظيفة "ضباط اختصاص"

·         تقرير الداخلية خلال 15 عاماً.. يد تبني وأخرى تحمي

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وكالة صفا

·         بانتظار نتائج عودة الرقابة على المرافق معروف لـصفا: 4 مسببات لعودة تفشي كورونا بغزة قد تعيدنا للإجراءات السابقة

·         القدرة: تجري مراجعة لاتخاذ إجراءات مناسبة للحالة الوبائية بغزة

·         الرابعة خلال عامين.. بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24

·         بالصور حماس تعقد مشاورات مكثفة لاعتماد مرشحيها للانتخابات

·         الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة و 450 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 106 حالة تعافٍ

·         معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة

·         فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24

·         بعد فحص 2659 عينة.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات كورونا

·         مستشارو أبو مازن: يجب المطالبة بـ "السيادة الناعمة- الخفيفة" بدلاً من السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية

وكالة فلسطين اليوم

·         غزة تلوح بالعودة للإجراءات الوقائية السابقة مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا

·         في يوم الأم.. الاحتلال يُنغص على الطفلة "أميرة" فرحتها بعد سجن والدتها لسنوات

·         حار ومغبر نهاراً ومنخفض جوي عصراً

·         إصابة شاب خلال استهداف الاحتلال للمعتصمين بجبل عرمة جنوب نابلس

·         كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون وفاة  والبرازيل تتصدر الاصابات

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عرب  48

·         استمرار انخفاض إصابات كورونا بالقدس: 191 حالة خلال ثلاثة أيام

·         إسرائيل تُخضِع مسؤولَين في الخارجية الفلسطينية للتحقيق

·         الاحتلال يخصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة

·         اليونان توافق على استقبال 10 آلاف سائح إسرائيلي أسبوعيا

·         معدل البطالة في إسرائيل يتراجع إلى 16.7% خلال شباط

·         أي علاقة بين الاستطلاعات الأخيرة ونتائج الانتخابات؟

·         الاحتلال يهدّد بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية

·         الصحّة الإسرائيليّة: استمرار المنحى التراجعي لإصابات كورونا

وكالة وفا

·         خبراء وقانونيون يؤكدون ضرورة مواجهة الحراك الإسرائيلي لمحاول ...

·         إصابات بأعيرة معدنية وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ...

·         كورونا عالميا: نحو مليونين و735 ألف وفاة و124 مليونا و300 أل ...

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حدث في مثل هذا اليوم

23 آذار (مارس)

·         2004م جثمان أبو العباس يواري الثرى في مخيم اليرموك بسوريا ومحمد عباس زعيم جبهة التحرير الفلسطينية قد توفي في سجن أمريكي بالعراق.

·         2004م الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يصرح أن حماس تختار الدكتور عبد العزيز الرنتيسي خلفا للشيخ الشهيد أحمد ياسين في قيادة قطاع غزة حيث بايع الآلاف من أعضاء حركة حماس الدكتور الرنتيسي خليفة للشيخ أحمد ياسين.

·         1949م تم التوقيع على اتفاقية الهدنة بين لبنان و"إسرائيل" في رأس الناقورة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 62مبتاريخ 16/11/1948، القاضي بإقامة هدنة في جميع أنحاء فلسطين، اتفق الطرفان اللبناني والإسرائيلي على الاجتماع في مركز البوليس برأس الناقورة في جنوب لبنان، من أجل التفاوض لإقرار هدنة تكون تدبيرا إضافيا وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي.

·         1934م وفاة المناضل الفلسطيني موسى كاظم الحسيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء المظاهرة التي قادها في مدينة يافا يوم 27/1/1933م، وبوفاته ترك فراغاً سياسياً في الحركة الوطنية الفلسطينية.

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رابطة علماء فلسطين تعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح

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