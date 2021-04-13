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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2802) الثلاثاء 13/4/2021
أخبار فلسطينية
«حماس» تنتخب مشعل رئيساً لـ«الخارج»
اجتماع للفصائل الفلسطينية يشترط إجراء الانتخابات بمشاركة القدس
الحية: أمتلكنا طعون ولم نقدمها لتهيئة أجواء الانتخابات
حماس تُهنئ الأمة بحلول رمضان وتدعو لنصرة فلسطين
الداخلية بغزة تُعلن تشديدات جديدة مع حلول شهر رمضان
الحكومة تعتمد حوافز لتشجيع الاستثمار وبناء مدارس وشبكات مياه وموازنات لمشاريع بالقدس
الصحة تصدر نشرة حول اللقاحات المضادة لكورونا
اشتيه: سنقوم بإعداد 25 ألف كادر للإشراف على الانتخابات
أخبار إسرائيلية
جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»
نتنياهو: إيران التهديد الأكثر خطورة في الشرق الأوسط
جندي إسرائيلي من لواء "غولاني" يضرم النار في نفسه
محاولات لإبقاء ريفلين في منصبه لحين انتخاب بديل له
مخاوف إسرائيلية من تصاعد العنف في أوساط فلسطينيي الداخل
"الصندوق القومي الإسرائيلي" يصادق على "شراء" أراضٍ في الضفة
نتنياهو يلتقي بينيت للمرة الثانية لمحاولة إقناعه بالانضمام لحكومته
تجدد الخلافات بين نتنياهو وغانتس تعيق شراء لقاحات كورونا
التحقيق مع 4 ضباط شرطة إسرائيليين في الاعتداء على كسيف
اخبار دولية
في أول زيارة له.. المنسق الخاص للسلام بالشرق الأوسط يصل غزة
صحيفة : تفجير مفاعل نطنز النووي وقع بواسطة عبوة ناسفة
أخبار عربية
شكري ولافروف يؤكدان أهمية القضية الفلسطينية ودفع عملية السلام
"تجمع العلماء": شهر رمضان مناسبة لتأكيد وحدة الأمة بمواجهة واميركا و الاحتلال
تقرير : اتصالات متقدمة لزيارة بعثة أمنية سودانية إلى إسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مرشحاً لـ”حماس” في رام الله- (فيديو)
حملة اعتقالات تطال 10 من عائلة واحدة وقادة من حماس… والمستوطنون يحاولون قتل…
أزمة كورونا تفرض إجراءات وقيودا على صلوات رمضان والأوقاف الفلسطينية تحدد وقتا للخطبة…
حماس تؤكد لـ”القدس العربي” انتخاب خالد مشعل رئيساً لـ”إقليم الخارج”سليمان حاج إبراهيم
جنرال في جيش الاحتلال يكشف موقف إسرائيل من فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية
حماس تستنكر إطلاق النار على منزل أحد مرشحي “قائمة دحلان”- (فيديو)
فلسطين: “معركة الطعون” الانتخابية تدخل مرحلة جديدة وتحركات لإسقاط قائمة دحلان “وطنيا”
الخارجية الفلسطينية تندد بـ”تخاذل المجتمع الدولي” تجاه الهجمات الاستيطانية الإسرائيلية
الشرق الأوسط
فلسطين: أكثر من 2700 إصابة يومية
مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع الانتخابات الفلسطينية
الخليج الإماراتية
اجتماع للفصائل الفلسطينية يشترط إجراء الانتخابات بمشاركة القدس
الاهرام المصرية
وزيرة الصحة الفلسطينية: 2762 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة
اشتية يؤكد إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها ومؤسسات أهلية تحذر من تأجيلها
الشروق المصرية
وزير الخارجية الفلسطيني: إجراء الانتخابات 22 مايو القادم
فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا
87 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية
الغد الأردنية
دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط بالأقصى في رمضان وصد اقتحامات المستوطنين
القدس تتزيّن لاستقبال المصلين في رمضان
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يبعد أسيرين محررين عن القدس عدة أشهر
الاحتلال يمنع الوزير السابق "قبها" من المشاركة بتشييع والدته بجنين
الخارجية: تسجيل 3 وفيات بـ"كورونا" بين الجالية الفلسطينية بالعالم
بالصور "الحكم المحلي" تستجيب لطلبات وجهاء ومخاتير رفح
القيادي حسن: اعتقالات الاحتلال للعبث بالانتخابات ستزيدنا إصرارًا على وحدة الموقف
الإفراج عن الأسير "خنفر" بعد 19 عامًا بالاعتقال
مستوطنون يجرفون أراضي في جالود جنوب نابلس
الاحتلال يبعد أسيرين محررين من العيسوية عن القدس
القدس المحلية
الاحتلال يصيب شخصاً على الحدود المصرية
الاحتلال يحول الأسير عياد الهريمي للاعتقال الإداري مجدداً
الحكومة تعتمد حوافز لتشجيع الاستثمار وبناء مدارس وشبكات مياه وموازنات لمشاريع بالقدس
الحياة الجديدة
عشية شهر رمضان.. الحياة تعود من جديد لأسواق وشوارع القدس
الاحتلال يبعد أسيرين محررين من العيسوية عن القدس وضواحيه
87مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
الأيام الفلسطينية
هدم واقتحامات في بيت ساحور ويطا والأغوار
اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك
حركة حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج
كورونا": 26 وفاة و2762 إصابة سجل 1764 منها في محافظات غزة
غزة: فرض قيود جديدة على الحركة في شهر رمضان
نقابة الأطباء تقرر تصعيد فعالياتها الاحتجاجية
الصندوق القومي اليهودي" يصادق على شراء أراضٍ في مستوطنات بالضفة
سليم ضو أفضل ممثل و"الهدية" أفضل فيلم قصير في مهرجان مالمو للسينما العربية
وكالة صفا
"القدس موعدنا": الاحتلال يحاول التأثير على نتائج الانتخابات بشكل مسبق
تقرير قناة "العربية".. مسلسل متواصل من العداء للمقاومة
حماس تهنئ برمضان وتدعو الأمة لنصرة فلسطين
الاحتلال يمنع الوزير السابق قبها من المشاركة بتشييع والدته بجنين
المدهون: نتابع حالة الفوضى وضعف سيادة القانون بالضفة
دودين: اعتقالات الاحتلال محاولة واضحة لعرقلة مسار الانتخابات
مؤسسات: من ينتظر موافقة الاحتلال على الانتخابات بالقدس لا يرغب بإجرائها
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية بغزة تعلن إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا" خلال رمضان
أسير من بيت لحم يعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
مستوطنون يجرفون أراضي في نابلس المحتلة
الإعلام الحكومي" يرعى ميثاق شرف إعلامي قبيل الانتخابات
آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء
الأسرى الإداريون يستعدون لخوض معركة "الحرية والكرامة"
الاحتلال يبعد أسيرين محررين من العيسوية عن القدس
فلسطين اليوم
الحية: هناك اختراقات بميثاق الشرف الموقع بالقاهرة
بالصور التزام كبير في مساجد مدينة غزة خلال تأدية صلاة التراويح
سرايا القدس تقدم التهاني للشعب الفلسطيني والامتين العربية والإسلامية بقدوم رمضان
قوات الاحتلال تقتحم قرية بالأغوار الفلسطينية
سما نيوز
لهذا السبب .. حماس ابلغت الوفد المصري إمكانية تفجّر الأوضاع في غزة ميدانيا وعسكريا
بعد مماطلة طويلة .. نتنياهو يوافق على طلب الأردن
الحية: ذاهبون للانتخابات لحاجة وطنية.. وسندعم تشكيل حكومة وحدة وطنية أيًا كانت النتائج
العثور على جثة شاب متوفي في ظروف غامضة
أبو سيف يستنكر اعتقال الكاتبة مشاقي
نقابة الأطباء تتخذّ خطوات تصعيدية جديدة
الكسواني يوضِّح الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى
عرب 48
الأسرى الإداريون يخوض معركة الحرية والكرامة
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا ومنشآت بالضفة
وكالة وفا
النيابة العامة والشرطة تحققان بظروف وفاة شاب ...
يوم جديد من انتهاكات الاحتلال: اعتقالات وهدم ...
إضاءة فانوس رمضان في رام الله
الاتحاد الدولي لنقابات العمال: استغلال فاضح ل ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 13 نيسان (أبريل)
- 2002م عملية استشهادية في القدس تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة حوالي 20 وقد نفذتها فتاة من الخليل وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيدة "عندليب طقاطقة" هي منفذة العملية.
- 1997م الجندي الأردني أحمد الدقامسة يطلق الرصاص على مجموعة سياحية إسرائيلية عند الحدود مع الأردن، ما يؤدي إلى مقتل سبع إسرائيليات قال إنهن سخرن منه وهو يصلي. حكم عليه بالسجن المؤبد.
- 1997م وفاة الصحفي المصري مصطفى أمين (ولد عام 1914). أسس مع شقيقه علي أمين جريدة "أخبار اليوم".
- 1989م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم قرية نحالين القريبة من بيت لحم وتغتال خمسة شبان فلسطينيين بدم بارد كانوا في طريقهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر وهم صائمون في رمضان.
- 1985م مقتل ستة جنود إسرائيليين في هجوم فدائي نفذته المقاومة الوطنية اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
- 1982م وزير الدفاع الإسرائيلي آرائيل شارون (ولد عام 1928) يتهم مصر بدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة.
- 1975م اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عقب مصرع 27 فدائياً فلسطينياً ولبنانياً في منطقة "عين الرمانة" برصاص مسلحي حزب الكتائب المسيحية (توقفت الحرب عام 1990 اثر اتفاق الطائف).
- 1950م جامعة الدول العربية تقر معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون العربي الاقتصادي.
- 1948م منظمة الهاغاناه الصهيونية تبدأ المرحلة الثانية في سياق عمليات خطة "دالت" لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد وتشن عملية هرئيل الهجومية على قرى بدو وبيت سوريك وسريس وصوبا في قضاء القدس وتدمرها كلها.
- 1948م قوات الجهاد المقدس في فلسطين تنصب كمين لقافلة الهاغاناة على الطريق المؤدي إلى الجامعة العبرية شرقي القدس, وتستبك معها تقتل تسعة وثلاثين عنصرا من عصابة الهاغاناه اليهودية.
- 1947م جامعة الدول العربية تعلن الحرب ضد الجماعات اليهودية المسلحة في فلسطين.
- 1920م تأسيس صحيفة "القدس الشريف" الأسبوعية السياسية المستقلة في القدس لصاحبها ومحررها حسن صدقي الدجاني.