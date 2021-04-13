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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2802) الثلاثاء 13/4/2021

أخبار فلسطينية﻿

«حماس» تنتخب مشعل رئيساً لـ«الخارج»

الحكومة تعتمد حوافز لتشجيع الاستثمار وبناء مدارس وشبكات مياه وموازنات لمشاريع بالقدس

الصحة تصدر نشرة حول اللقاحات المضادة لكورونا

أخبار إسرائيلية

جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»

نتنياهو: إيران التهديد الأكثر خطورة في الشرق الأوسط

محاولات لإبقاء ريفلين في منصبه لحين انتخاب بديل له

مخاوف إسرائيلية من تصاعد العنف في أوساط فلسطينيي الداخل

نتنياهو يلتقي بينيت للمرة الثانية لمحاولة إقناعه بالانضمام لحكومته

تجدد الخلافات بين نتنياهو وغانتس تعيق شراء لقاحات كورونا

التحقيق مع 4 ضباط شرطة إسرائيليين في الاعتداء على كسيف

اخبار دولية

صحيفة : تفجير مفاعل نطنز النووي وقع بواسطة عبوة ناسفة

أخبار عربية

شكري ولافروف يؤكدان أهمية القضية الفلسطينية ودفع عملية السلام

تقرير : اتصالات متقدمة لزيارة بعثة أمنية سودانية إلى إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مرشحاً لـ”حماس” في رام الله- (فيديو)

حملة اعتقالات تطال 10 من عائلة واحدة وقادة من حماس… والمستوطنون يحاولون قتل…

أزمة كورونا تفرض إجراءات وقيودا على صلوات رمضان والأوقاف الفلسطينية تحدد وقتا للخطبة…

حماس تؤكد لـ”القدس العربي” انتخاب خالد مشعل رئيساً لـ”إقليم الخارج”سليمان حاج إبراهيم

جنرال في جيش الاحتلال يكشف موقف إسرائيل من فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية

حماس تستنكر إطلاق النار على منزل أحد مرشحي “قائمة دحلان”- (فيديو)

فلسطين: “معركة الطعون” الانتخابية تدخل مرحلة جديدة وتحركات لإسقاط قائمة دحلان “وطنيا”

الخارجية الفلسطينية تندد بـ”تخاذل المجتمع الدولي” تجاه الهجمات الاستيطانية الإسرائيلية

الشرق الأوسط

فلسطين: أكثر من 2700 إصابة يومية

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

وزيرة الصحة الفلسطينية: 2762 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

اشتية يؤكد إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها ومؤسسات أهلية تحذر من تأجيلها

الشروق المصرية

وزير الخارجية الفلسطيني: إجراء الانتخابات 22 مايو القادم

فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا

87 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

الغد الأردنية

دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط بالأقصى في رمضان وصد اقتحامات المستوطنين

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

مستوطنون يجرفون أراضي في جالود جنوب نابلس

القدس المحلية

الاحتلال يصيب شخصاً على الحدود المصرية

إطلاق برنامج إحياء يوم الأسير

الاحتلال يحول الأسير عياد الهريمي للاعتقال الإداري مجدداً

الحكومة تعتمد حوافز لتشجيع الاستثمار وبناء مدارس وشبكات مياه وموازنات لمشاريع بالقدس

مقتل فلسطينية في طمرة

الحياة الجديدة

عشية شهر رمضان.. الحياة تعود من جديد لأسواق وشوارع القدس

الاحتلال يبعد أسيرين محررين من العيسوية عن القدس وضواحيه

87مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

الأيام الفلسطينية

هدم واقتحامات في بيت ساحور ويطا والأغوار

اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك

حركة حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

كورونا": 26 وفاة و2762 إصابة سجل 1764 منها في محافظات غزة

غزة: فرض قيود جديدة على الحركة في شهر رمضان

نقابة الأطباء تقرر تصعيد فعالياتها الاحتجاجية

الصندوق القومي اليهودي" يصادق على شراء أراضٍ في مستوطنات بالضفة

سليم ضو أفضل ممثل و"الهدية" أفضل فيلم قصير في مهرجان مالمو للسينما العربية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

لهذا السبب .. حماس ابلغت الوفد المصري إمكانية تفجّر الأوضاع في غزة ميدانيا وعسكريا

بعد مماطلة طويلة .. نتنياهو يوافق على طلب الأردن

الحية: ذاهبون للانتخابات لحاجة وطنية.. وسندعم تشكيل حكومة وحدة وطنية أيًا كانت النتائج

العثور على جثة شاب متوفي في ظروف غامضة

أبو سيف يستنكر اعتقال الكاتبة مشاقي

نقابة الأطباء تتخذّ خطوات تصعيدية جديدة

الكسواني يوضِّح الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى

عرب 48

الأسرى الإداريون يخوض معركة الحرية والكرامة

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا ومنشآت بالضفة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

13 نيسان (أبريل)

2002م عملية استشهادية في القدس تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة حوالي 20 وقد نفذتها فتاة من الخليل و كتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيدة "عندليب طقاطقة" هي منفذة العملية.

1997م الجندي الأردني أحمد الدقامسة يطلق الرصاص على مجموعة سياحية إسرائيلية عند الحدود مع الأردن، ما يؤدي إلى مقتل سبع إسرائيليات قال إنهن سخرن منه وهو يصلي. حكم عليه بالسجن المؤبد.

1997م وفاة الصحفي المصري مصطفى أمين (ولد عام 1914). أسس مع شقيقه علي أمين جريدة "أخبار اليوم".

1989م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم قرية نحالين القريبة من بيت لحم وتغتال خمسة شبان فلسطينيين بدم بارد كانوا في طريقهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر وهم صائمون في رمضان.

1985م مقتل ستة جنود إسرائيليين في هجوم فدائي نفذته المقاومة الوطنية اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.

1982م وزير الدفاع الإسرائيلي آرائيل شارون (ولد عام 1928) يتهم مصر بدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة

1975م اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عقب مصرع 27 فدائياً فلسطينياً ولبنانياً في منطقة "عين الرمانة" برصاص مسلحي حزب الكتائب المسيحية (توقفت الحرب عام 1990 اثر اتفاق الطائف).

1950م جامعة الدول العربية تقر معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون العربي الاقتصادي.

1948م منظمة الهاغاناه الصهيونية تبدأ المرحلة الثانية في سياق عمليات خطة "دالت" لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد وتشن عملية هرئيل الهجومية على قرى بدو وبيت سوريك وسريس وصوبا في قضاء القدس وتدمرها كلها.

1948م قوات الجهاد المقدس في فلسطين تنصب كمين لقافلة الهاغاناة على الطريق المؤدي إلى الجامعة العبرية شرقي القدس, وتستبك معها تقتل تسعة وثلاثين عنصرا من عصابة الهاغاناه اليهودية.

1947م جامعة الدول العربية تعلن الحرب ضد الجماعات اليهودية المسلحة في فلسطين.