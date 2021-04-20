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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2809) الثلاثاء 20/4/2021
أخبار فلسطينية
القيادة الفلسطينية تتجه لإلغاء الانتخابات بسبب القدس
أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم «شهوة الاستيطان»
وزير الخارجية الفلسطيني ونظيرته البلجيكية يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية الإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الأطراف الدولية
هنية يدعو في اتصال هاتفي مع عباس للمضي بإنجاز الانتخابات الفلسطينية
منصور عباس يسقط نتنياهو في أول اختبار بالكنيست
المالكي يدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجرا
أوقاف غزة: لم نقرر فتح المساجد للاعتكاف
وزيرة الصحة : قلقون على الوضع الوبائي في قطاع غزة وخاصة مع زيادة الإصابات والوفيات بكورونا
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يطالب بإجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء
اسرائيل تتعاقد لشراء ملايين اللقاحات لعام 2022
نتنياهو بعد لقائه بينيت: من العبث أن يكون رئيسًا للوزراء
أحزاب إسرائيلية ترفض مقترح انتخابات مباشرة لشخصية رئيس الوزراء
معاريف: نقل 72 ألف جرعة لقاح أسترازينكا للسلطة الفلسطينية
"والا": الوفد المصري أجرى مفاوضات غير مباشرة لصفقة تبادل أسرى مع حماس
اخبار دولية
الصحة العالمية: العالم يشهد زيادة إصابات كوفيد-19 في كل الفئات العمرية
سيناتور أميركية تهاجم نتنياهو وتدعو لإسقاطه
الاتحاد الاوروبي يجدد دعمه القوي لإجراء الانتخابات العامة في فلسطين
أخبار عربية
السودان يلغي رسميا قانون مقاطعة إسرائيل
الإمارات: وصول أولى رحلات شركة ويز إير أبوظبي إلى إسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه إجراء الانتخابات الفلسطينية
فلسطينيون يحرقون مركبة إسرائيلية قرب رام الله- (فيديو)
الاحتلال يعتقل قياديا من حماس ويواصل حملات القمع ضد رواد الأقصى وينفذ هجمات…
كورونا يقسو على غزة: ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات ومئات المرضى في حالة…
احتجاجات لليوم الثاني لفلسطينيين من يافا على انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين
وزير الخارجية الفلسطيني يبدأ جولة أوروبية لحشد التأييد لإجراء الانتخابات في القدس
فلسطين: لجنة الانتخابات المركزية تبدأ تدريب المراقبين استعدادا للانتخابات البرلمانية
الشرق الأوسط
منصة تعليمية رقمية لنحو 540 ألف فلسطيني
أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم «شهوة الاستيطان»
الخليج الإماراتية
«الأونروا» تطلق منصة تعليمية رقمية لنحو 540 ألف فلسطيني
الاهرام المصرية
«فلسطين» تتعاقد على شراء 4,5 مليون جرعة من لقاحي «فايزر وسبوتنيك v»
فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس
الشروق المصرية
فتح: نرفض أي فيتو إسرائيلي على الانتخابات الفلسطينية العامة
فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس
فلسطين تسجل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا
لجنة الانتخابات الفلسطينية: إجراء الانتخابات في القدس موضوع سياسي لا فني
67 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك
قوات إسرائيلية تعتقل قياديا في حماس بالضفة الغربية
الغد الأردنية
عباس يجري اتصالات دولية لعقد الانتخابات بالقدس
جهود فلسطينية مع المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات بالقدس
الشرق القطرية
غزة.. فرحة برمضان وكورونا خارج الحسبان
بعد تركيبه طرفًا صناعيًّا في مستشفى حمد في غزّة.. مسحَّراتي بساقٍ واحدة يجوب حواري رفح
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
لليوم الثاني.. مواجهات بين فلسطينيين وشرطة الاحتلال في يافا
قوات الاحتلال تقمع المصلين قرب باب العامود بالقدس
الاحتلال يعلن بدء إنتاج منظومة دفاع جوي بمدى 150 كلم
حقوقيون: الاحتلال لا يعترف باتفاقيات الأسرى الدولية ويطبق أوامر عسكرية
إشعال النار بمركبة مستوطنين في قرية عين يبرود
مستوطنون يهددون مقدسيا بالقتل عقب الافراج عنه
الاحتلال يفرج عن السبعيني "أبوالحمص" من قرية العيساوية
الاحتلال يحتجز الأسير المضرب "سواركة" في ظروف قاسية
ناصيف: الانتخابات أعادت القدس للواجهة وأربكت الاحتلال
القدس المحلية
اعتقالات خلال مواجهات لليوم الثاني في يافا
توقيف شخص قام بالتفحيط بدراجة نارية
هيئة الأسرى ترصد شهادات لأسرى وأطفال تعرضوا لاعتداءات وحشية أثناء عملية اعتقالهم
أبو شحادة: نحن ضحايا لدولة عنصرية
غنيم: سنعيد تأهيل ما دمره المستوطنون وإعادة مياه الشرب إلى عصيرة
أحكام وتمديدات وإفراجات وأسرى يدخلون أعوماً جديدة
الحياة الجديدة
زحف استيطانيّ في يافا لمحو الملامح العربيّة للمدينة وتهويد حي
مستوطنون يهددون طفلا مقدسيا بالقتل عقب الافراج عنه
الأيام الفلسطينية
مركزية فتح" تؤكد: القدس وأهلها خط أحمر لن يُقبل المساس به أو التلاعب فيه
مستوطنون يهددون مقدسياً بالقتل والعشرات يقتحمون "الأقصى"
البدء ببناء 23 وحدة استيطانية جديدة وشق طرق استيطانية في الأغوار الشمالية
الحكومة: عودة الطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر للدراسة بدءاً من اليوم
كورونا": 30 وفاة و1529 إصابة.. وتوقع دفعات إضافية من المطاعيم خلال أسابيع
نتنياهو يدعم فكرة انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة مع تعثر جهود التشكيل
حماس" تلتزم الصمت حول اتصالات تبادل الأسرى
وكالة صفا
"ريفلين" يتصل بعباس "مهنئًا برمضان
الاحتلال يخطر بوقف ترميم المقبرة الإسلامية بالخليل
مركزية "فتح" تجتمع في رام الله
سلطة المياه تتعهد بإعادة مياه الشرب إلى عصيرة بنابلس
الاحتلال يفرض غرامة على مواطن بطوباس للإفراج عن جرافته
العاروري: جاهزون لمعركة الانتخابات في القدس ولا يجوز الارتهان لموقف الاحتلال
ناصيف: معركة الانتخابات أعادت قضية القدس للواجهة
30 وفاة و1529 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
وكالة الرأي الفلسطينية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
الصحة تطلع وجهاء ومؤسسات حقوقية على تطورات الخدمة الصحية
مستشفى العيون تستقبل (7600) حالة خلال شهر مارس الماضي
"إسرائيل" تبدأ إنتاج منظومة دفاع جوي بمدى 15 كلم
الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" ويشرد أهلها للمرة 186
الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية
التنمية تقدم إغاثة عاجلة لمنزل تعرض لحريق في أبراج الكرامة بغزة
فلسطين اليوم
اليوم : عودة التعليم الوجاهي في كافة محافظات الضفة
وفاة شاب بتماس كهربائي شمال غزة
لليوم السابع على التوالي ..الاحتلال يلاحق المقدسيين خلال مغادرتهم المسجد الأقصى
سما نيوز
تفاصيل اجتماع مركزية فتح.. الرئيس: ملتزمون بالمضي قدما بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية
صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: توصيات لخلية الازمة لاتخاذ اجراءات أشد صرامة داخل القطاع
مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها
العاروري يحذر من تأجيل الانتخابات التشريعية: سندخل في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات
محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»
تفاصيل اجتماع "هادي عمرو" مع الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية
اختيار مراقب "الدولة" الاسرائيلي رئيسا لمنظمة مراقبي الدول الاوروبية
غزة: مربو الدواجن يتعرضون لخسائر مالية كبيرة نتيجة موجة الحر
عرب 48
الضفة: عودة الطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر للدراسة
عكرمة صبري: الضغط على المقدسيين سيولد الانفجار
أربعة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام
وكالة وفا
غنيم: سنعيد تأهيل ما دمره المستوطنون وإعادة م ...
غنيم: سنعيد تأهيل ما دمره المستوطنون وإعادة م ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 20 نيسان (أبريل)
- 2002م مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك مسلح استشهد منفذه عند معبر بيت حانون شمال قطاع غزة في عملية تبنتها كتائب شهداء الأقصى والشهيد هو "أيمن جودة" من غزة.
- 1987م انعقدت دورة المجلس الوطني بالجزائر في الفترة ما بين (20-26/4/1987) رغم تخوف حركة فتح من عدم مشاركة بعض التنظيمات الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها بسبب الضغوط السورية، لكن وبسبب نجاح المؤتمر التوحيدي للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، ومبادرة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في استعادة وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وصدور وثيقة طرابلس بعد الاجتماع التحاوري للفصائل الخمسة، ووثيقة تونس التي تدعو إلى التوصل إلى صيغة برنامج سياسي متفق عليه فلسطينياً، تمهيداً لعقد المجلس الوطني، ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس: التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة في العدة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة فوق التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس والالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الهادف إلى إنجاز هذه الحقوق، الاستمرار في رفض القرار (242) وكامب ديفيد، ومشروع ريغان والحكم الذاتي والتقاسم الوظيفي وكافة الحلول والمشاريع التصفوية.
- 1980م توقيع أول اتفاقية تجارية واقتصادية بين مصر وإسرائيل, عقب معاهدة السلام بينهما.
- 1920م صدور تقرير اللجنة العسكرية التي شكلتها حكومة الانتداب للتحقيق في اضطرابات القدس، حيث أرسلت بريطانيا لجنة عسكرية للتحقيق وأرجعت هذه الاضطرابات إلى: خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ الوعود باستقلالهم، اعتقاد العرب أن تصريح بلفور يتضمن إنكاراً لحق مصيرهم، خوف العرب من الهجرة التي سوف تؤدي إلى إخضاعهم إلى السيطرة الاقتصادية اليهودية، ازدياد الشعور القومي بإعلان المملكة السورية بما فيها فلسطين