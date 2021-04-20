النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2809)  الثلاثاء   20/4/2021

1920م صدور تقرير اللجنة العسكرية التي شكلتها حكومة الانتداب للتحقيق في اضطرابات القدس، حيث أرسلت بريطانيا لجنة عسكرية للتحقيق وأرجعت هذه الاضطرابات إلى: خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ الوعود باستقلالهم، اعتقاد العرب أن تصريح بلفور يتضمن إنكاراً لحق مصيرهم، خوف العرب من الهجرة التي سوف تؤدي إلى إخضاعهم إلى السيطرة الاقتصادية اليهودية، ازدياد الشعور القومي بإعلان المملكة السورية بما فيها فلسطين