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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2814) الاحد 25/4/2021

أخبار فلسطينية﻿

الهيئة العليا لأسرى حماس تحذر من احتمالية تأجيل الانتخابات

إطلاق 6 قذائف صاروخية تجاه "ناحل عوز" شرق مدينة غزة

"وفد أمني مصري" إلى قطاع غزة قريباً لاحتواء التصعيد الجديد

الهندي يدعو لتفعيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تعلق على قرار بايدن الاعتراف بإبادة الأرمن

صحيفة عبرية: الجيش الاسرائيلي سيرد بقوة على الصواريخ من غزة ..

محدث: نتنياهو يدعو للهدوء بالقدس ويوعز بالاستعداد لأي سيناريو بشأن غزة وغانتس يهدد

اخبار دولية

واشنطن: قلقون بشأن العنف في القدس وندعو السلطات لحماية المقدسيين

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 145 مليونا والوفيات 3 ملايين و225392

أخبار عربية

لبنان: وقفة في المخيمات تضامنا مع الأقصى

جمعيات بحرينية تستنكر قمع الاحتلال أبناء شعبنا في القدس المحتلة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مصلين لدى خروجهم من المسجد الأقصى- (صور)

إسرائيل تعلن رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزة

نتنياهو: أعطيت تعليماتي للاستعداد لأي سيناريو في غزة

قيادي فلسطيني: توجهنا لمنظمات دولية لصد الهجمة على القدس

تقرير: الاستيطان يتواصل وسط انشغال العالم بملفات دولية ساخنة

جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع في غزة

الشرق الأوسط

سلسلة غارات إسرائيلية على غزة... ومواجهات القدس تنتقل إلى الضفة

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين

الشروق المصرية

إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل لليلة الثانية على التوالي من قطاع غزة

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين

مواجهات عنيفة في القدس بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية

هجمات متبادلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة على خلفية توتر بالقدس

إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازلهم جنوب الخليل

الغد الأردنية

صمود مقدسي أمام المستوطنين وجيش الاحتلال

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يبعد المقدسي "بركة" عن الأقصى 6 أشهر

القدس المحلية

غزة: وفاة الأسير المحرر أبو حصيرة جراء إصابته بكورونا

بيت لحم: الاحتلال يعتقل شابين غرب تقوع

عائلات من الشيخ جراح يوجهون للجنائية الدولية رسالة للتحقيق في محاولات تهجيرهم قسريًا

لليوم الثاني.. مسيرات عفوية بغزة تضامنًا مع المقدسيين

الاحتلال يعتقل شابًا على حدود غزة

الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الرابع

أوقاف غزة تطلق مشروع صندوق الوقف النقدي

الحياة الجديدة

مركزية فتح تجتمع غداً برئاسة الرئيس

هيئة الأسرى: الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل اضرابه عن الطعامشخصيات أردنية: اعتداءات سلطات الاحتلال على القدس إرهاب منظم

القواسمي: المسرى لن يدنس والأجراس لن تستكين والمحراب لن يصمت

الأيام الفلسطينية

القدس تواصل انتفاضتها: تجدد المواجهات والاعتداءات وقمع مسيرات تضامنية...

مناورات الاحتلال تجبر أهالي خربة إبزيق على إخلاء مساكنهم أثناء الإفطار

تجدد إطلاق القذائف من القطاع وطائرات ومدفعية الاحتلال تقصف مناطق متفرقة

جهود مصرية ودولية أوقفت التصعيد

تقديرات إسرائيلية: "حماس" غير معنية بالتصعيد

كورونا": 13 وفاة و1139 إصابة جديدة

إصابات جراء اعتداءات مستوطنين وجنود الاحتلال في مسافر يطا وكفر قدوم

نقابة الأطباء تعلن عودة جزئية للعمل وتؤكد تمسكها بمواصلة حراكها الاحتجاجي

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الصحة برام الله: 13 وفاة و1139 إصابة بكورونا في فلسطين

حماس تحذر الاحتلال من استمرار التصعيد في القدس

سما نيوز

إطلاق 6 قذائف صاروخية تجاه "ناحل عوز" شرق مدينة غزة

شاهد: دحلان يطرح رؤيته لمواجهة التحديات الراهنة وأسس إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

الإعلام العسكري لكتائب الأقصى يبث مشاهد لإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف

عرب 48

باب العامود: 12 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال على المصلين

القدس: مقتل فتى من مخيم شعفاط طعنا

الصحة الفلسطينية: 13 وفاة بكورونا و1,139 إصابة جديدة

وكالة وفا

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في العيسوية و ...

مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا

حقوقي لـ"وفا": اعتقال 100 مواطن بالقدس منذ بد ...

حدث في مثل هذا اليوم

25 نيسان (أبريل)

2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.

2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.

2002م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات، و المحاصر في مقرّه برام الله ، يصادق على محاكمة أربعةٍ من نشطاء الجبهة الشعبيّة واتهامهم بقتل وزير السياحة الصهيونيّ "رحبعام زئيفي" ، و الحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينيّة .

1996م أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية انها سوف تلغي الفقرات التي تدعو إلى تدمير (إسرائيل) من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين كاملة والقضاء على الكيان المصطنع الذي أوجده الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل فلسطين.

1995م إصابة عشرة جنود إسرائيليين واثنين من ميليشيا أنطوان لحد في هجوم فدائي للمقاومة اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.

1988م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (611) والذي يدين العدوان الإسرائيلي على ضاحية سيدي بوسعيد/ تونس بتاريخ 16/4/1988م وأدى إلى اغتيال نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الأخ أبو جهاد.

1985م بعد مفاوضات استمرت ثمانية أشهر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وبين إسرائيل برعاية الصليب الأحمر الدولي ووساطة المستشار النمساوي برونو كرايسكي عبر مستشاره السياسي هربوت امري وقعت في جنيف في 21/4/1985م اتفاقية تبادل الأسرى التي تم بموجبها الإفراج عن 1150 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود إسرائيليين كانت الجبهة قد أسرتهم أثناء حرب اجتياح لبنان عام 1982م وقد وقع الاتفاقية عن الجبهة زعيمها احمد جبريل وعن إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين.

1982م انسحاب آخر جندي إسرائيلي من صحراء سيناء المصرية بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979. احتلت إسرائيل سيناء عام 1967.

1968 م اندلاع مظاهرات غاضبة في مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على عزم قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعروض عسكرية في المدينة القديمة.

1956م هجوم واسع للفدائيين الفلسطينيين على مستعمرات ليشيون عتصيون في غزة أسفر عن مصرع عدد من المستوطنين اليهود.

1948م منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة يافا بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، وتقوم بنفس الوقت بهجوم بري واسع لعزم حي المنشية عن المدينة، في الوقت الذي وصلت الباخرة الأمريكية ريزوريكيتو إلى ميناء تل أبيب وعلى متنها خمسة وعشرين قطعة مدفعية ثقيلة.

1936م زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني وكان أول عمل قامت به، هو الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني على أن يستمرا حتى يتم إيقاف الهجرة اليهودية وتأليف حكومة وطنية مستقلة مسئولة أمام مجلس تشريعي تمثيلي.