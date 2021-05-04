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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2822) الثلاثاء 4/8/2021
أخبار فلسطينية
القيادية الفلسطينية المعتقلة خالدة جرار تطرح تشكيل “إطار قيادي” كمرجعية سياسية
الحكومة الفلسطينية تنقل ملف «الشيخ جراح» إلى الجنائية
أكثر من 20 اقتحامًا إسرائيليًّا للأقصى خلال أبريل
اجتماع خلية الأزمة في قطاع غزة اليوم ...ترقب غزي لتخفيف الإجراءات
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لـ30 يوما
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو اليونسيف لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يعرض على بينيت تولي رئاسة الوزراء سنة ضمن اتفاق تناوب
مراقب الدولة في إسرائيل يعتزم فتح تحقيق خاص في حادث التدافع
نتنياهو يعرض على اليمين المتطرف رئاسة حكومة ائتلافية بالتناوب
اكتشاف إصابات جديدة بالطفرة البرازيلية والهندية في إسرائيل
إذاعة عبرية: إغلاق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين
شاكيد تصف نتنياهو بـ "الديكتاتور"
خطيبة جندي إسرائيلي أسير لدى حماس تتزوج بديلًا عنه
"كوخافي" يتفقد مكان عملية "زعترة" ويطّلع على آخر التحقيقات
استهزاء إسرائيلي بإخفاق الجيش في إحباط عملية "زعترة"
اخبار دولية
أنصار إسرائيل في واشنطن يتهمون بايدن بالدفع نحو انتفاضة
أخبار عربية
لبنان وإسرائيل يستأنفان اليوم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 10 معتصمين في “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة
إسرائيل تقرر منع دخول المستوطنين إلى الأقصى اعتبارا من الثلاثاء
مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة
القنصل البريطاني في القدس المحتلة يزور حي الشيخ جراح ويستهجن القوانين الإسرائيلية التي تطارد…
فلسطين تطالب “الجنائية الدولية” بموقف واضح من “جريمة الشيخ جراح”
الأوقاف الفلسطينية: 20 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال أبريل
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويهاجمون الفلسطينيين في الضفة
قوات إسرائيلية تواصل البحث عن مطلق النار قرب نابلس
الخليج الإماراتية
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والأردن يحتج رسمياً
الاهرام المصرية
اسرائيل: رصد 3 إصابات بالسلالتين البرازيلية والتشيلية المتحورتين لكورونا
«الشرق الأوسط» تنشر مذكرات نائب الأسد.. خدام لياسر عرفات: لست ممثلا للقضية الفلسطينية
الشروق المصرية
مجلس تنسيقي لمناهضة قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية
79 مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية
فلسطين تسجل 565 إصابة جديدة بكورونا
الغد الأردنية
لماذا يجب أن يشاهد بايدن هذا الفيلم الفلسطيني
“الأوقاف”: المستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال.. ودعوات لتصعيد استباحته بأواخر رمضان
متطرفون يهود يعتدون على فلسطيني ويصيبوه بجراح خطيرة
الشرق القطرية
إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال والمستوطنين على الأهالي في القدس وقلقيلية
الحدائق التوراتية.. مشاريع لتهويد القدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء منازل في الشيخ جراح
بالصور الاحتلال يقتحم عقربا.. وإحراق مركبة يشتبه باستخدامها في عملية زعترة
مذكرة احتجاج أردنية على انتهاكات الاحتلال في "الأقصى"
"الداخلية" تكشف تفاصيل جريمة قتل المواطن "القرم" بغزة
قناة الأقصى الفضائية تستنكر ما يُشاع من الأكاذيب بحقها
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
اللجنة القانونية بالتشريعي: سنواصل دورنا الرقابي والتشريعي
الزيان: دفعة مالية للموظفين قبيل عيد الفطر
القدس المحلية
الخليل| مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحاولون نصب كرفان استيطاني على أراضيهم
(محدث): اعتقل شاب.. الاحتلال ينفذ عملية واسعة في عقربا وترمسعيا ويمنع أداء صلاة الفجر
(محدث2) صور | إصابة 20 مواطناً ومتضامناً واعتقال فتاة وشابين خلال مواجهات بالشيخ جراح
محكمة الاحتلال تقرر تجميد إخلاء منازل المواطنين في "كبانية أم هارون" بالشيخ جراح حتى 3 حزيران المقبل
أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال
غزة: وفاة وإصابتان من عائلة واحدة بانقلاب مركبة
الحياة الجديدة
إصابة مواطنة في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله
المستوطنون يحشدون لاقتحام “الأقصى” في 28 رمضان ودعوات لـ"الرباط"
الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع اهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
التماس لتجميد إجراء تسجيل أرض في الشيخ جرّاح من أجل منع سلبها وتهويد الحي
الأيام الفلسطينية
المستوطنون يصعّدون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في محافظتي...
حملة بحث واسعة عن منفذي عملية زعترة
خطط استيطانية لإقامة 392 وحدة على 432 دونماً بالضفة
انفجارات بعد إطلاق بالونات مفخخة باتجاه مواقع عسكرية شرق القطاع
كورونا": 11 وفاة و565 إصابة جديدة.. ونصف مليون جرعة لقاح روسي تصل قريباً
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية في الخليل
مداهمات واعتقال شاب ومصادرة السيارة المحترقة من عقربا
الإعلان عن تشكيل مجلس تنسيقي للقوائم الانتخابية لاستكمال الانتخابات
"منتدى الإعلاميين" يستعرض شهادات صحفيين على انتهاكات الاحتلال بحقهم
اشتية يدعو "يونسيف" لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال
وكالة الرأي الفلسطينية
صور 10 إصابات باعتداء الاحتلال على أهالي الشيخ جراح
صور وزارة الزراعة تفتتح موسم حصاد القمح في قطاع غزة
آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء
إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه شرق قلقيلية
نقابة الموظفين: وعود بصرف دفعة مالية قبل العيد
محمد عوض يتفقد مركز الوفاء لرعاية المسنين
فلسطين اليوم
الشيخ سهلب : الوضع في القدس خطير والمستوطنون يستعدون لاقتحام كبير 28 رمضان
إصابة سيدة بجراح في رأسها جراء اعتداءات المستوطنين شمال رام الله
الاحتلال يجمد قرار إخلاء منازل في الشيخ جراح
الرجوب يصدر بيانًا هامًا بشأن مكتب سلطة جودة البيئة في جنين
الاحتلال يعتدي على المصلين قرب باب الاسباط بالمسجد الاقصى
صحة غزة تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا في الدورة الثانية
سما نيوز
واللا الإسرائيلي يزعم اعتقال الجيش منفذ عملية زعترة
"هآرتس": سلسلة أحداث متوقعة قد تدفع لتجدد المواجهات بالقدس
تشكيل الحكومة الإسرائيلية وعملية زعتره القضايا المركزية في الإعلام العبري
عرب 48
عملية زعترة: اعتقالات بالضفة والاحتلال يحاصر عقربا
جرّار تدعو إلى اعتبار "لقاء الأمناء العامّين للفصائل" مرجعيّة سياسيّة عقب تأجيل الانتخابات
المستوطنون يحشدون لاقتحام الأقصى في 28 رمضان ودعوات لـ"الرباط"
وكالة وفا
وزيرة إسرائيلية سابقة تصف نتنياهو بـ "الديكتا ...
محافظ جنين يغلق مكتب سلطة جودة البيئة لمدة 3 ...
الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا
حدث في مثل هذا اليوم
- 4 أيار (مايو)
- 1994م توقيع اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحضور الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر، بتأخير خمسة أشهر عن موعدها المحدد في إطار اتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، الذي جرى التفاوض عليه في عاصمة النرويج- أوسلو وتم توقيعه في العاصمة الأمريكية- واشنطن بتاريخ 13-9-1993م. تضمن بوجه الخصوص ما يلي: إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في مقاطعة أريحا: من منطقة تمتد على مساحة (54كم2) من إجمالي المقاطعة البالغة مساحتها (354كم2)، إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. من مساحة (219كم2)أي ما يعادل 60% من إجمالي مساحة القطاع البالغة (365كم2) ،خضوع توسيع منطقة الحكم الذاتي إلى مفاوضات جديدة، إقامة حرس فلسطيني على جسر اللنبي على الحدود الأردنية، تقسيم قوات الشرطة الفلسطينية البالغ عددها تسعة آلاف رجل سوف ينتشرون في مناطق الحكم الذاتي إلى أربع أقسام (الشرطة المدينة وشرطة الأمن العام وشرطة المخابرات وشرطة الطوارئ والإنقاذ) مع ضرورة وضع أسمائهم بتصرف إسرائيل التي تحتفظ بحق التسريح لكل من يتورط في أي نشاط إرهابي.
- 1948م قامت العصابات الإسرائيلية الإرهابية بقتل أكثر من 70 أسيراً من قرية عين الزيتون كانوا مقيدين بأيديهم وأرجلهم وقالت اليهودية نتيبا بن يهودا في كتابها "خلف التشويهات" عن مذبحة عين الزيتون في 3 أو 4 أيار عام 1948م: إنه أعدم حوالي 70 أسير مقيداً من أهالي القرية.
- 1948م عصابة الأرغون اليهودية تحتل قرية العباسية قرب مدينة يافا في فلسطين.