غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2101) الجمعة 29/10/2021

أخبار فلسطينية﻿

فرنسا تعلن بذل جهود كبيرة دعما للناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري

حماس أصدرت 6 أحكام بالمؤبد على متهمين بالتخابر مع إسرائيل خلال شهرين

عباس: نمد أيدينا للإسرائيليين لتطبيق خطوات بناء الثقة

فلسطين: 6 وفيات و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار إسرائيلية

وزيرة أساسية في الائتلاف الإسرائيلي تتوقع سقوطه خلال سنة

رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

اتصالات بين الأحزاب الحريدية ووزير الدفاع الإسرائيلي لتشكيل حكومة جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها في الخارجية والدفاع

صحيفة عبرية: لهذا تتستر شرطة إسرائيل على مستوطن قتل فلسطينياً بسلاح أحد الجنود

اخبار دولية

روسيا: الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي

فرنسا تعلن بذل جهود كبيرة دعما للناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حملة إلكترونية رفضا لوصف إسرائيل مؤسسات فلسطينية بـ”الإرهابية”- (تدوينات)

الاحتلال يثبت كاميرات مراقبة في محيط المقبرة اليوسفية والمقدسيون يواصلون الرباط فيها- (فيديوهات)

الاحتلال يمنع نشاطا ثقافيا في مؤسسة كنسية في القدس والفلسطينيون يشكلون لجنة لمتابعة…

في الخليل القديمة: متحف في لحظة المواجهةسعيد أبو معلا

كنائس الديار المقدسة تستنكر قرار إسرائيل منع نشاط ثقافي في «بيت إبراهيم» في…

عباس: نمد يدنا للإسرائيليين لتطبيق خطوات بناء الثقة

الشرق الأوسط

مسيرة سيارات تغلق أهم شارع إسرائيلي احتجاجاً على تفاقم الجريمة في المجتمع العربي

الاهرام المصرية

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل إلى التخلي عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الشروق المصرية

بيان أوروبي مشترك يحث إسرائيل على التراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

عباس: نمد يدنا للإسرائيليين لتطبيق خطوات بناء الثقة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ورامة الخليل ويؤدون صلوات تلمودية

تقرير فلسطيني: مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال يجرف وينبش قبور المسلمين في القدس

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

مستوطنون ينصبون ثلاثة “كرافانات” بمسافر يطا جنوب الخليل

القبض على منفذي عملية السطو المسلح على فرع بنك فلسطين في يعبد

الاحتلال يغلق عددًا من الطرق الفرعية شرق بلدة دورا

فايز أبو عيطة يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر

مؤسسات مسيحية فلسطينية تدين القرار الإسرائيلي بتصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية ”

الرجوب: أيام الفوضى والاعتداءات والخروج عن القانون باتت معدودة

مؤسسة العمل ضد الجوع ومنتدى سيدات الاعمال ينظمان معرضا للتوظيف المتخصص بالخليل

الحياة الجديدة

تصفيات بطولة آسيا: الفدائي الأولمبي يخسر أمام تركمانستان

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين اعتبارًا من منتصف الليلة

جبارة: إلقاء القبض على منفذي عملية السطو المسلح على فرع لبنك في يعبد

اشتية يطالب بلجم إسرائيل وإيقاف حملتها الاستيطانية

جريدة الأيام

جيش الاحتلال يواصل حملة إخطارات بالهدم ووقف البناء في محافظات عدة

الرئيس يدعو واشنطن لتطبيق وعودها ومؤيدي حل الدولتين للاعتراف بفلسطين

»الاحتلال يُحكم حصار مقبرة صرح الشهداء في المقبرة اليوسفية

سلطات الاحتلال تواصل تجاهل الخطر الداهم الذي يتهدد حياة الأسرى المضربين

»12 دولة أوروبية وبريطانيا وروسيا تطالب إسرائيل بالتراجع عن الاستيطان

»12 كاهناً أرمنياً يعارضون تأجير أرض تابعة للبطريركية

الشرطة: اعتقال منفذَي السطو على بنك يعبد

»في محادثة مغلقة: بينيت يقدّر أن التناوب مع لابيد لن يتم

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فيديو بدعم حكومي..بلدية غزة تفتح امتداد شارع خليل الوزير

وزارة العمل تُنجز مخالصات عمالية بقيمة 369903 خلال أكتوبر

فلسطين اليوم

سما نيوز

تسريب لبينت: لا أعتقد أن التناوب سيحدث ومن المحتمل أن تتفكك الحكومة.. ومكتبه يرد

غزة: "الأوقاف" تتخذ قراراً جديداً بخصوص التباعد بين المصلين في مساجد القطاع

واشنطن تصر: إسرائيل لم تعلمنا مسبقاً بقرارها تصنيف منظمات حقوقية "ارهابية"..

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

الشرطة تكشف ملابسات جريمة السطو على أحد البنوك في بلدة يعبد غرب جنين

عرب 48

أريحا: افتتاح أكبر مساحة فسيفساء في العالم

إرجاء محاكمة الأسير المضرب عن الطعام أبو هواش

الاحتلال يواصل إغلاق وتجريف المقبرة اليوسفية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 29 تشرين أول (أكتوبر)

ý 2004م قوات الاحتلال تغال قائد كتائب القسّام في قلقيلية الشهيد إبراهيم فايد

ý 2004 م مغادرة ياسر عرفات للمرة الأخيرة في حياته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يتوجه إلى باريس للعلاج بعد تدهور حالته الصحية في طائرة مروحية أقلته من مبنى المقاطعة التي حوصر فيها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدة 30 شهراً، وقد خاطب مودعيه قائلاً "سأعود إن شاء الله" وقد وصل إلى باريس ونتائج الفحوصات تعلن خلال أيام ومؤسسات السلطة تواصل العمل بشكل طبيعي في غيابه

ý 2001م اقتحام مستوطنة "الخضيرة" ثلاثة مجاهدين من سرايا القدس تقتحم مستوطنة "الخضيرة" شمال تل أبيب ، ويفتحون النار على المستوطنين، ممّا أدّى إلى مصرع 4 مستوطنين و إصابة 14 آخرين، و استشهد اثنان من المجاهدين هما يوسف سويطات و نضال جبالي من مخيم جنين .

ý 1995 م عقد القمة الاقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمّان (29 - 31متشرين أول/ أكتوبر) بحضور وفود عربية وإسرائيلية وإقليمية ودولية. شارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) قبل أسبوع من اغتياله، واستفز الوفد الإسرائيلي الوفود العربية بتوزيع خرائط تثبت زعم الدولة العبرية سيادتها على القدس المحتلة.

ý 1974 م اختتام مؤتمر القمة العربي السابع في مدينة الرباط المغربية (بدأ في 26 تشرين أول/ أكتوبر 1974). من أهم قراراته: - التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان حزيران (يونيو) 1967، وتحرير مدينة القدس، وعدم التنازل عن ذلك.

ý 1964 م تأسيس مستعمرة كارمئيل في الجليل الفلسطيني.

ý 1957 م انفجار قنبلة في مقر البرلمان الإسرائيلي يسفر عن جرح رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) وأربعة من وزرائه.

ý 1956 م إسرائيل ترتكب مجزرة مروعة بدم بارد في قرية كفر قاسم المحتلة عام 1948، فتقتل 49 مواطناً فلسطينياً فيها بحجة أنهم خرقوا حظراً للتجول.

ý 1956 م مذبحة كفر قاسم مذبحة كفر قاسم والتي راح ضحيتها 49 شخصاً على يد الإرهابيين الإسرائيليين.

ý 1956م العدوان الثلاثي على مصر (حملة سيناء) في 29 من تشرين الأول/ أكتوبر 1956 بدأت القوات الإسرائيلية الهجوم على مصر، وفي خمسة أيام ونتيجة التدخل العسكري الفعلي لكل من فرنسا وبريطانيا استولت إسرائيل على قطاع غزة واحتلت شبه جزيرة سيناء بما في ذلك شرم الشيخ وجزيرة نبران التي تتحكم في المدخل الشرقي لخليج العقبة وبحسب الخطة المرسومة والمتفق عليها بين الدول الثلاث، وجهت بريطانيا وفرنسا في 30 تشرين الأول/ أكتوبر إنذاراً إلى مصر.