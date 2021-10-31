غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2103) الأحد 31/10/2021

أخبار فلسطينية﻿

الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ مع زيادة إصابات كورونا

النخالة يلتقي وزير المخابرات المصرية في القاهرة

حماس: تمزيق أردان لتقرير حقوق الإنسان يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال

الهندي: انتخابات نقابية وطلابية عُطلّت لحسابات سياسية

أخبار إسرائيلية

صحيفة إسرائيلية: جانتس وافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المحتلة

رئيس إسرائيل يعتذر ويطلب المغفرة عن مجزرة كفر قاسم ضد الفلسطينيين

4 حالات وفاة و618 إصابة جديدة ب حالات وفاة و618 إصابة جديدة ب كورونا في إسرائيل

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

اخبار دولية

قراصنة معلوماتية يشتبه بارتباطهم بإيران يخترقون خوادم لموقع إلكتروني إسرائيلي

موسكو تدعو لعقد اجتماع للرباعية الدولية بالتعاون مع الجامعة العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار عربية

دمشق تعلن إصابة جنديين بقصف صاروخي إسرائيلي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

“الجهاد الإسلامي” تبحث في مصر قضايا فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يستأنف مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية خلال أسابيع

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

اشتية يعرب عن ارتياحه لنتائج جولته الأوروبية: تصعيد ضد الاستيطان ودعم بـ 600…

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالخليل.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة عيد «سبت سارة» اليهودي

الشروق المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي لقوات لاحتلال في نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة عيد سبت سارة اليهودي

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في حيفا

اختتام فعاليات مهرجان سوق العاصمة الثقافي في جنين

أسرى يدخلون أعواماً جديدة وأحكام وتمددات

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

“ القدس المفتوحة” وجمعية الفنادق العربية توقعان اتفاقية تعاون

سوق رأس المال” تطلق معمل الصحافة المالية الثاني لتطوير قدرات الصحفيين

ضبط أكثر من 5 طن خضراوات وفواكه مهربة من إسرائيل في نابلس

غزة : مصرع مواطن أثناء عبثه بالسلاح

الحياة الجديدة

“حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام

إحياء الذكرى الـ73 لمجزرة عيلبون في أراضي الـ48

اللجنة الأولمبية تنظم فعالية يوم أكتوبر الوردي

جريدة الأيام

الحكومة تشكل "خلية أزمة" لضبط الأسعار وتتوعد المتلاعبين بـفرض "أقصى العقوبات"

السودان: عشرات الآلاف يتظاهرون رفضاً للانقلاب ثلاثة قتلى ومئات الجرحى...

الاحتلال يغلق "الإبراهيمي" أمام المواطنين لتسهيل اقتحام عشرات آلاف المستوطنين

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية

»271.7مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في 9 أشهر بزيادة 26%

مخطط إسرائيلي يهدد آلاف الدونمات في أراضي مواطني أم الفحم وقراها

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

جرافات الاحتلال تهدم منزلًا في اللد

فلسطين اليوم

سما نيوز

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

بعد زيارة نفتالي بينت.. روسيا تنوي إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الفلسطينية

السعودية تكشف عن سير محادثاتها مع إيران.. وأصول الأزمة مع لبنان.. ما علاقة حزب المحافظ سلفيت يدعو التجار لعدم التلاعب بأسعار السلع واستغلال موجة الارتفاع الراهنة

عرب 48

لـ"مواجهة كورونا": الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية: 3 مصابين و7 معتقلين

عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

31 تشرين أول (أكتوبر)

2001م طائرة صهيونية تستهدف منزلاً في الخليل ممّا أدّى إلى استشهاد المجاهد جميل جاد الله أحد قادة كتائب القسّام في الخليل .

1948 م احتلال قريتي إقرت وكفر برعم إقرت وكفر برعم قريتان من قرى قضاء عكا وتقعان في شمال فلسطين بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية

1948 م القوات الصهيونية تقتل مجموعة من الشبان الفلسطينيين في قريتي البعنة ودير الأسد.

1930 م الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض لسنة 1930م أن الضجة التي أثارتها ثورة البراق وما عقبها من توصيات لجنة شو وتقرير سمبسون، وكذلك التقارير الدورية التي كان يرسلها المندوب السامي عن الأوضاع غير المستقرة في البلاد، وما تنشره الصحف في فلسطين وانجلترا حملت حكومة ماكدونالد على إصدار الكتاب الأبيض لسنة 1930 في 1930 في فلسطين.

1917 م القوات الإنكليزية تحتل مدينة بئر السبع في فلسطين بعد تراجع العثمانيين (عين الجنرال الإنكليزي كلايتون أول مسؤول للإدارة العسكرية في فلسطين).

1759 م زلزال يسفر عن مقتل نحو أربعة آلاف سكان مدينة صفد في فلسطين