النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2103) الأحد 31/10/2021
أخبار فلسطينية
الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ مع زيادة إصابات كورونا
النخالة يلتقي وزير المخابرات المصرية في القاهرة
حماس: تمزيق أردان لتقرير حقوق الإنسان يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال
"الجهاد": تمزيق سفير إسرائيلي لقرارٍ أممي ازدراء للمجتمع الدولي
مستوطنون يعتدون على مواطنين في البلدة القديمة بالخليل
أبو مرزوق: حماس تتطلع إلى توطيد علاقتها مع الصين
الهندي: انتخابات نقابية وطلابية عُطلّت لحسابات سياسية
أخبار إسرائيلية
صحيفة إسرائيلية: جانتس وافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المحتلة
رئيس إسرائيل يعتذر ويطلب المغفرة عن مجزرة كفر قاسم ضد الفلسطينيين
4 حالات وفاة و618 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
"السلام الآن": حكومة الاحتلال تنفذ 7 خطوات استيطانية كبرى
مناورات إسرائيلية تحاكي حربا شاملة واضرابات بالبلدات العربية
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بأراضي الـ48
قناة عبرية: القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف صواريخ دقيقة كانت في طريقها إلى لبنان
غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي يستأنف دعم فاتورة رواتب موظفي السلطة
قراصنة معلوماتية يشتبه بارتباطهم بإيران يخترقون خوادم لموقع إلكتروني إسرائيلي
موسكو تدعو لعقد اجتماع للرباعية الدولية بالتعاون مع الجامعة العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
“الصحة العالمية” تحذر من فيروس مستقبلي يهدد البشرية
جنوب افريقيا تدين قرار تصنيف 6 منظمات فلسطينية بـ"الإرهاب"
288 منظمة أمريكية تطالب "بايدن" بإدانة حملة "إسرائيل" على مؤسسات فلسطينية
قراصنة إيرانيون يخترقون شركة سايبر "إسرائيلية"
أخبار عربية
دمشق تعلن إصابة جنديين بقصف صاروخي إسرائيلي
خاص نائب أردني: لن يكون مع (إسرائيل) سلام دافئ
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“الجهاد الإسلامي” تبحث في مصر قضايا فلسطينية
الاتحاد الأوروبي يستأنف مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية خلال أسابيع
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا
اشتية يعرب عن ارتياحه لنتائج جولته الأوروبية: تصعيد ضد الاستيطان ودعم بـ 600…
الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يستأنف دعم فاتورة رواتب موظفي السلطة
الاهرام المصرية
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالخليل.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً بالقدس
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة عيد «سبت سارة» اليهودي
الشروق المصرية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل
إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي لقوات لاحتلال في نابلس
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة عيد سبت سارة اليهودي
الغد الأردنية
انتهاكات الاحتلال: إصابة العشرات بالضفة والقدس المحتلتين في أسبوع
رغم رفض واشنطن لمستوطنات جديدة .. الاحتلال يرد بمشاريع ضخمة
الشرق القطرية
إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
الولايات المتحدة تجدد موقفها الرافض لتوسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتدي على طفل ويعتقله قرب باب العامود
تقرير: الاحتلال يواصل تهيئة البنية التحتية للتوسع الاستيطاني بالضفة
اشتباكات في مخيم بلاطة بين الأجهزة الأمنية ومسلحين
إصابة جندي ومستوطنين بجراح الأسبوع الماضي
مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة بالخليل
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ومستوطنوه يقتحمون البلدة القديمة
القدس المحلية
وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في حيفا
اختتام فعاليات مهرجان سوق العاصمة الثقافي في جنين
أسرى يدخلون أعواماً جديدة وأحكام وتمددات
إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب
“القدس المفتوحة” وجمعية الفنادق العربية توقعان اتفاقية تعاون
سوق رأس المال” تطلق معمل الصحافة المالية الثاني لتطوير قدرات الصحفيين
ضبط أكثر من 5 طن خضراوات وفواكه مهربة من إسرائيل في نابلس
غزة: مصرع مواطن أثناء عبثه بالسلاح
الحياة الجديدة
“حيفا: وقفة احتجاجية دعما للأسرى المضربين عن الطعام
الأجهزة الأمنية تفض مظاهرة مسلحة في مخيم بلاطة
إحياء الذكرى الـ73 لمجزرة عيلبون في أراضي الـ48
اللجنة الأولمبية تنظم فعالية يوم أكتوبر الوردي
جريدة الأيام
الحكومة تشكل "خلية أزمة" لضبط الأسعار وتتوعد المتلاعبين بـفرض "أقصى العقوبات"
السودان: عشرات الآلاف يتظاهرون رفضاً للانقلاب ثلاثة قتلى ومئات الجرحى...
الاحتلال يغلق "الإبراهيمي" أمام المواطنين لتسهيل اقتحام عشرات آلاف المستوطنين
سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية
»271.7مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في 9 أشهر بزيادة 26%
مخطط إسرائيلي يهدد آلاف الدونمات في أراضي مواطني أم الفحم وقراها
وكالة صفا
الاحتلال يستدعي أسيرًا محررًا من بيت لحم
الاحتلال يستدعي أسيرًا محررًا من بيت لحم
الاحتلال يطلق الرصاص الحي على العمال عند فتحات الجدار بنعلين
الاحتلال يغلق "الإبراهيمي" ومستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل
30 عامًا على مؤتمر مدريد.. يوم أعلن عباس حماسه الشديد للمفاوضات
الاحتلال يقرر مد خط مياه استيطاني يمر بأراضي المواطنين بالأغوار
وكالة الرأي الفلسطينية
جرافات الاحتلال تهدم منزلًا في اللد
"المرور": 4 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
7 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري
مناورات إسرائيلية تحاكي حرباً شاملة واضرابات في الداخل المحتل
حماس تعقب على تمزيق أردان قرار مجلس حقوق الإنسان
فلسطين اليوم
سبعة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام ..والاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق عدد منهم في خطوة تعنت جديدة
القائد "النخالة" يلتقي وزير المخابرات المصرية في القاهرة ويبحث معه عدة ملفات بالشأن الفلسطيني
الحساينة: تصرف سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة ينم على الاستعلاء على مؤسسات المجتمع الدولي
بالفيديو سلطات الاحتلال تهدم منزلا في اللد بالداخل المحتل
المقاومة في غزة تطلق صواريخ تجريبية اتجاه البحر
مهجة القدس: الأسير المجاهد نبيل مغير يدخل عامه الـ"21" في سجون الاحتلال
"هاكرز" يوقف معظم مواقع المواصلات لدى الاحتلال وينشر تفاصيل آلاف "الإسرائيليين"
المدلل: من حق شعبنا الفلسطيني استخدام كافة أدوات المواجهة مع الاحتلال لاسترداد الحقوق المسلوبة
عائلة خضر تعفو عن السائق المتسبب بوفاة ابنتهم آية
سما نيوز
قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا
الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية
بعد زيارة نفتالي بينت.. روسيا تنوي إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الفلسطينية
السعودية تكشف عن سير محادثاتها مع إيران.. وأصول الأزمة مع لبنان.. ما علاقة حزب المحافظ سلفيت يدعو التجار لعدم التلاعب بأسعار السلع واستغلال موجة الارتفاع الراهنة
الأجهزة الأمنية: فض وإنهاء مظاهر مسلحة في مخيم بلاطة
عرب 48
لـ"مواجهة كورونا": الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما
قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية: 3 مصابين و7 معتقلين
عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة
وكالة وفا
بتعليمات من الرئيس لتدويل قضية الأسرى : أبو ب ...
سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذير ...
اختتام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفن ...
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بأراضي ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 31 تشرين أول (أكتوبر)
- 2001م طائرة صهيونية تستهدف منزلاً في الخليل ممّا أدّى إلى استشهاد المجاهد جميل جاد الله أحد قادة كتائب القسّام في الخليل .
- 1948 م احتلال قريتي إقرت وكفر برعم إقرت وكفر برعم قريتان من قرى قضاء عكا وتقعان في شمال فلسطين بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية
- 1948 م القوات الصهيونية تقتل مجموعة من الشبان الفلسطينيين في قريتي البعنة ودير الأسد.
- 1930 م الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض لسنة 1930م أن الضجة التي أثارتها ثورة البراق وما عقبها من توصيات لجنة شو وتقرير سمبسون، وكذلك التقارير الدورية التي كان يرسلها المندوب السامي عن الأوضاع غير المستقرة في البلاد، وما تنشره الصحف في فلسطين وانجلترا حملت حكومة ماكدونالد على إصدار الكتاب الأبيض لسنة 1930 في 1930 في فلسطين.
- 1917 م القوات الإنكليزية تحتل مدينة بئر السبع في فلسطين بعد تراجع العثمانيين (عين الجنرال الإنكليزي كلايتون أول مسؤول للإدارة العسكرية في فلسطين).
1759 م زلزال يسفر عن مقتل نحو أربعة آلاف سكان مدينة صفد في فلسطين