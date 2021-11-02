النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2105) الثلاثاء 2/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

خارجية فلسطين: اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور جزء من مسؤوليتها عن ظلمها التاريخي

الخارجية الفلسطينية تدعو واشنطن إلى عدم التأثر بتحريض اليمين الإسرائيلي

أخبار إسرائيلية

معرض صور إسرائيلي عن تاريخ مطار القدس

هآرتس: جانتس ألغى خططا كانت ستسمح لليهود بشراء أراض في الضفة الغربية "كأفراد"

هآرتس: الجيش الإسرائيلي لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها “إرهابية ”

اخبار دولية

أبو الغيط يبحث مع رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطينيون ينقلون “الإرباك الليلي” إلى جنوبي الضفة- (فيديو)

الاحتلال يستولي على 5 دونمات في «الشيخ جراح» ويواصل تهويد المقبرة اليوسفية في…

اشتية: تغير المناخ يضاعف تلويث مستعمرات إسرائيل لبيئة فلسطين

«حُر»: منصة لتوثيق ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينيةسعيد أبو معلا

حماس تشيد بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع

هدم منازل الفلسطينيين يرتفع 21 بالمئة خلال 2021

في محاولة للتغطية على انتهاكاتها.. إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1300 وحدة…

فلسطيني يهرب بعد تقييده من جندي إسرائيلي- (فيديو)

الشرق الأوسط

عباس إلى موسكو قريباً لإحياء «الرباعية الدولية»

موافقة إسرائيلية على 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج»

تنديد باستيلاء إسرائيل على أرض في حي الشيخ جراح

الاهرام المصرية

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الشروق المصرية

إسرائيل: عائلة الطفل الناجي من حادث تلفريك تحاول منع إعادته إلى إيطاليا

مباحثات بين عمان وفلسطين في مسقط لمناقشة أوجه التعاون الثنائي

7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال

رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين يؤكد أهمية دور اتحاد المحامين العرب في تدويل ملف الأسرى

آليات إسرائيلية تتوغل شرق خان يونس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

شرطة الاحتلال تُعدّل توقيت اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

13طالباً من جامعة بيرزيت يعلنون الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى

الاحتلال أصدر 65 مخططاً استيطانياً واقتلع وأحرق 19 ألف شجرة هذا العام.. معهد ” أريج”: 419 مستوطنة وبؤرة في الضفة يقطنها حوالي مليون مستوطن

الحياة الجديدة

ارتفاع الأسعار يضع أعين المواطنين على الجهود الرقابية ومعاقبة المخالفين

العالول: تعليمات من الرئيس للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد وعلاجه

الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

اشتية أمام قمة المناخ: المستعمرات الإسرائيلية ومخلفاتها أخطر الملوثات للبيئة في فلسطين

فلسطين الأولى عربيا في مسابقات الشباب العربي ببغداد قبل 11 ساعات

8 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و569 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

جريدة الأيام

تجار وموردو السلع الأساسية يتعهدون بتثبيت أسعارها حتى نهاية العام الحالي

الاحتلال ينفذ عملية هدم واسعة في الأغوار وحملة ترهيب لأهالي نعلين دعماً...

جلسة جديدة بقضية قتل بنات وانسحاب المحامي والشاهد الرئيس

المحامي جبارة: قرار "العليا" استهدف قطعة أرض في موقع حساس بحي الشيخ جرّاح

كورونا": 8 وفيات و390 إصابة

شرطة الاحتلال تُعدّل توقيت اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

إطلاق أول موقع مواعدة لليهود في الإمارات والبحرين

أيام فلسطين السينمائية".. أفلام مِنّا وعَنّا

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

وزير إسرائيلي: سنخصم ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

وفد الجهاد ينهي زيارته للقاهرة والكشف عن تفاصيل اللقاءات مع المخابرات المصرية

عرب 48

الإرباك الليلي" من شمالي الضفة إلى جنوبها: مقاومة شعبية ضد الاحتلال والاستيطان

القدس الدولية تحذر من التوقيع على مقترح التسوية بالشيخ جراح

هدم المنازل في الضفة والقدس يرتفع بنسبة 21% خلال 2021

اشتية في "كوب 26": تغيّر المناخ يضاعف تلويث المستوطنات وإسرائيل تستنزف البحر الميت

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

2 تشرين ثاني (نوفمبر)

1978 م مؤتمر القمة العربية التاسع (بغداد) بمبادرة من حكومة الجمهورية العراقية عقد في بغداد مؤتمر للقمة العربية في الفترة الواقعة بين 2مو 5/11/1978 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وقد حضر هذا المؤتمر الهام ملوك ورؤساء جميع الدول العربية أو ممثلوهم، باستثناء جمهورية مصر العربية، التي رفضت أيضاً استقبال وفد قرر المؤتمر إرساله إلى القاهرة برئاسة الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان.

1969 م توقيع اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية أيد لبنان قيام منظمة التحرير الفلسطينية ولو بتردد أول الأمر ثم ما لبث أن اصطدم معها وطارد العاملين مع المنظمات الفدائية في المخيمات الفلسطينية، كما أنه كان دوماً يرفض تشكيل قوات تابعة لجيش التحرير الفلسطيني فوق أراضيه، مع العلم بأنه وافق على فتح مكتب للمنظمة ومركز للأبحاث الفلسطينية في بيروت ومنحهما حصانة دبلوماسية.

1956 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (997) الذي يدعو فرنسا والمملكة المتحدة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب خلف خطوط الهدنة.

1917 م وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور (1848 - 1930) يصدر "وعد بلفور" للصهيوني روتشيلد بشأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

1917 م إصدار تصريح بلفور في كانون الأول 1916 عندما تولى لويد جورج رئاسة الوزارة البريطانية، وآرثر بلفور وزارة الخارجية، وكانا من الصهيونيين البارزين، اعتبرت الاجتماعات غير الرسمية بين الصهيونيين والمسئولين البريطانيين بمثابة مفاوضات جدية أدت بالنتيجة إلى التزام بريطانيا بتحقيق حلم الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينِ.

1195 م استشهاد ربحي أحمد الكحلوت من سكان مخيم جباليا ومحمد عبد الرحيم أبو هاشم من رفح و كلاهما من حركة الجهاد الإسلامي في عملية استشهادية جنوب مدينة غزة رداً على اغتيال الأمين العام للجهاد الإسلامي " فتحي الشقاقي ".