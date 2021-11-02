النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2105) الثلاثاء 2/11/2021
أخبار فلسطينية
خارجية فلسطين: اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور جزء من مسؤوليتها عن ظلمها التاريخي
اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات
"حماس": الاعتذار عن الوعد المشؤوم بعودة اللاجئين وكنس الاحتلال
"أوتشا": ارتفاع معدل هدم المنازل في الضفة والقدس بنسبة 21%
أمين عام الجهاد يغادر القاهرة بعد عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين
هنية يبعث رسالة تهنئة للرئيس الجزائري في ذكرى ثورة التحرير
تحذير من التداعيات الخطيرة لنقص الأدوية بغزة
الخارجية الفلسطينية تدعو واشنطن إلى عدم التأثر بتحريض اليمين الإسرائيلي
أخبار إسرائيلية
معرض صور إسرائيلي عن تاريخ مطار القدس
تل أبيب تستخدم صاروخاً «فريداً» بقصف ريف دمشق
هآرتس: جانتس ألغى خططا كانت ستسمح لليهود بشراء أراض في الضفة الغربية "كأفراد"
الكنيست الإسرائيلي يبدأ اليوم مناقشة الموازنة العامة
وزير إسرائيلي: ديون الكهرباء على السلطة ستخصم من أموال المقاصة
هآرتس: الجيش الإسرائيلي لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها “إرهابية”
اخبار دولية
موسكو تكشف تفاصيل عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق
قطر تجدد اتفاقية المنحة لدعم مشاريع مؤسسة الدراسات الفلسطينية
بوليفيا تستنكر قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
ترامب : إسرائيل سيطرت لسنوات على الكونغرس
العالم يتجاوز عتبة الخمسة ملايين وفاة بكورونا
أخبار عربية
"آسيا والشرق الأوسط" يختتم أعمال مؤتمره الدولي الأول "الصين والقضية الفلسطينية"
ما هو شرط السعودية لكي تطبع مع الاحتلال ؟
أبو الغيط يبحث مع رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال
الامارات تدعم "الاونروا" بـ600 ألف دولار لبناء مدرسة بقطاع غزة
ندوة في الجامعة العربية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطينيون ينقلون “الإرباك الليلي” إلى جنوبي الضفة- (فيديو)
الاحتلال يستولي على 5 دونمات في «الشيخ جراح» ويواصل تهويد المقبرة اليوسفية في…
اشتية: تغير المناخ يضاعف تلويث مستعمرات إسرائيل لبيئة فلسطين
«حُر»: منصة لتوثيق ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينيةسعيد أبو معلا
حماس تشيد بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع
هدم منازل الفلسطينيين يرتفع 21 بالمئة خلال 2021
في محاولة للتغطية على انتهاكاتها.. إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1300 وحدة…
فلسطيني يهرب بعد تقييده من جندي إسرائيلي- (فيديو)
الشرق الأوسط
عباس إلى موسكو قريباً لإحياء «الرباعية الدولية»
موافقة إسرائيلية على 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج»
تنديد باستيلاء إسرائيل على أرض في حي الشيخ جراح
الاهرام المصرية
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
الشروق المصرية
إسرائيل: عائلة الطفل الناجي من حادث تلفريك تحاول منع إعادته إلى إيطاليا
مباحثات بين عمان وفلسطين في مسقط لمناقشة أوجه التعاون الثنائي
7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال
رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين يؤكد أهمية دور اتحاد المحامين العرب في تدويل ملف الأسرى
آليات إسرائيلية تتوغل شرق خان يونس
الغد الأردنية
الاحتلال يستولي على 5 دونمات بحي “الشيخ جراح”
“الأقصى” يتعرض لـ 22 مرة للتدنيس من الاحتلال الشهر الماضي
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة
الشرق القطرية
قطر تجدد اتفاقية المنحة لدعم مشاريع مؤسسة الدراسات الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية تطالب الرباعية الدولية بإنقاذ حل الدولتين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
دعوات للمقاومة لفرض معادلة جديدة تضمن للأسرى سلامتهم وحريتهم
الخطيب: جرائم الاحتلال في "المقبرة اليوسفية" تصعيد غير مسبوق لتهويد القدس
"الجهاد": المقاومة ستحرق الأخضر واليابس في حال ارتقاء أي شهيد من الأسرى
بالصور "سينابون غزة" مشروع عائلي يطمح للوصول إلى سلسلة المطاعم الأمريكية
بلعاوي يدعو إلى إطلاق حوار بين النخب العربية والصينية لدعم القضية الفلسطينية
الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد
شرطة الاحتلال تُعدّل توقيت اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
13طالباً من جامعة بيرزيت يعلنون الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى
القدس المحلية
13 معتقلًا بالضفة
بوليفيا تستنكر قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
وفد الجهاد ينهي زيارته للقاهرة والكشف عن تفاصيل اللقاءات مع المسؤولين المصريين
الأسير شادي أبو عكر ينهي إضرابه عن الطعام
الاحتلال أصدر 65 مخططاً استيطانياً واقتلع وأحرق 19 ألف شجرة هذا العام.. معهد ” أريج”: 419 مستوطنة وبؤرة في الضفة يقطنها حوالي مليون مستوطن
غزة: وفاة طفلين بحادثين منفصلين
مقتل شاب خلال شجار في مخيم شعفاط
القدس: مؤسسة “ميثاق” تحتفل بيومها السنوي
الحياة الجديدة
ارتفاع الأسعار يضع أعين المواطنين على الجهود الرقابية ومعاقبة المخالفين
العالول: تعليمات من الرئيس للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد وعلاجه
الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام
اشتية أمام قمة المناخ: المستعمرات الإسرائيلية ومخلفاتها أخطر الملوثات للبيئة في فلسطين
فلسطين الأولى عربيا في مسابقات الشباب العربي ببغداد قبل 11 ساعات
8 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و569 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة
جريدة الأيام
تجار وموردو السلع الأساسية يتعهدون بتثبيت أسعارها حتى نهاية العام الحالي
الاحتلال ينفذ عملية هدم واسعة في الأغوار وحملة ترهيب لأهالي نعلين دعماً...
جلسة جديدة بقضية قتل بنات وانسحاب المحامي والشاهد الرئيس
المحامي جبارة: قرار "العليا" استهدف قطعة أرض في موقع حساس بحي الشيخ جرّاح
كورونا": 8 وفيات و390 إصابة
شرطة الاحتلال تُعدّل توقيت اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
إطلاق أول موقع مواعدة لليهود في الإمارات والبحرين
أيام فلسطين السينمائية".. أفلام مِنّا وعَنّا
وكالة صفا
وعد "بلفور".. 104 سنوات على سرقة الأرض والهوية
مؤسالأشغال بغزة تتسلم مخططات مدينة العاشر من رمضان
الربعي لـ"صفا": محامي العناصر الأمنية تهجم علينا بجلسة محاكمة قتلة بنات
الشاهد الرئيس بقضية اغتيال نزار بنات يدلي بشهادته اليوم
عائلة الناشط بنات تسحب محاميها والشاهد من المحكمة العسكرية
13طالبًا من جامعة بيرزيت يضربون عن الطعام تضامنًا مع الأسرى
الاحتلال يسرق 10 دونمات شرق نابلس بحجج أمنية
غانتس يعارض قانونًا استيطانيًا في الضفة الغربية
توافق فرنسي - بريطاني على "خفض التصعيد"
صحفيون بغزة يطالبون بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية
هنية يهاتف بنكيران مهنئًا بانتخابه أمينًا عامًا لـ"العدالة والتنمية"
سة القدس الدولية: مقترح التسوية بالشيخ جراح "خروج عن الإجماع الوطني"
وكالة الرأي الفلسطينية
وعد بلفور الاستعماري .. 104 أعوام من السرقة
الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح
إصابات في بيت لحم واعتقال مواطن في جنين
وفاة طفلين إثر حادثي دهس منفصلين في جباليا
8 وفيات و390 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
معهد يكشف أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
صور الدفاع المدني يطلق حملة تثقيفية حول الغاز المنزلي
قيادة حماس في سجون الاحتلال تساند الأسرى المضربين
فلسطين اليوم
الذكرى الرابعة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم: الجريمة مستمرة والمقاومة بالمرصاد
الشيخ عدنان: "فجر المقاومة"من طليعة الإعداد الصادق وارتباطها بالحركة ارتباط الوسم بالكتف
الصحة: 8 وفيات و390 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
فصائل المقاومة: حق شعبنا "ثابت ومقدس" لم يسقط بوعد بلفور وبغيره من اتفاقيات العار التطبيعية
الكشف عن زيارة وفد "إسرائيلي" للخرطوم مؤخراً ولقائه بقادة الانقلاب العسكري
عطايا: الأسرى يتسلحون بإرادة الانتصار على العدو
إصابة شابين واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدن الضفة المحتلة
قوات الاحتلال تخطر مواطنًا فلسطينيًا بهدم منزله في جنين
سما نيوز
وزير إسرائيلي: سنخصم ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة
تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..
صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟
وفد الجهاد ينهي زيارته للقاهرة والكشف عن تفاصيل اللقاءات مع المخابرات المصرية
200 عضو من الكونغرس لبايدن: نعارض فتح قنصلية أميركية في القدس ويصفوها بـ"خاطئة ومخزية"
الجيش الإسرائيلي لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها “إرهابية”
عرب 48
الإرباك الليلي" من شمالي الضفة إلى جنوبها: مقاومة شعبية ضد الاحتلال والاستيطان
القدس الدولية تحذر من التوقيع على مقترح التسوية بالشيخ جراح
هدم المنازل في الضفة والقدس يرتفع بنسبة 21% خلال 2021
اشتية في "كوب 26": تغيّر المناخ يضاعف تلويث المستوطنات وإسرائيل تستنزف البحر الميت
وكالة وفا
الهباش في ذكرى "اعلان بلفور": فلسطين باقية وا ...
قوات الاحتلال تعتقل شابين شمال نابلس
الاحتلال يواصل انتهاكاته: إصابات واعتقالات وا ...
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- 2 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 1978 م مؤتمر القمة العربية التاسع (بغداد) بمبادرة من حكومة الجمهورية العراقية عقد في بغداد مؤتمر للقمة العربية في الفترة الواقعة بين 2مو 5/11/1978 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وقد حضر هذا المؤتمر الهام ملوك ورؤساء جميع الدول العربية أو ممثلوهم، باستثناء جمهورية مصر العربية، التي رفضت أيضاً استقبال وفد قرر المؤتمر إرساله إلى القاهرة برئاسة الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان.
- 1969 م توقيع اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية أيد لبنان قيام منظمة التحرير الفلسطينية ولو بتردد أول الأمر ثم ما لبث أن اصطدم معها وطارد العاملين مع المنظمات الفدائية في المخيمات الفلسطينية، كما أنه كان دوماً يرفض تشكيل قوات تابعة لجيش التحرير الفلسطيني فوق أراضيه، مع العلم بأنه وافق على فتح مكتب للمنظمة ومركز للأبحاث الفلسطينية في بيروت ومنحهما حصانة دبلوماسية.
- 1956 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (997) الذي يدعو فرنسا والمملكة المتحدة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب خلف خطوط الهدنة.
- 1917 م وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور (1848 - 1930) يصدر "وعد بلفور" للصهيوني روتشيلد بشأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
- 1917 م إصدار تصريح بلفور في كانون الأول 1916 عندما تولى لويد جورج رئاسة الوزارة البريطانية، وآرثر بلفور وزارة الخارجية، وكانا من الصهيونيين البارزين، اعتبرت الاجتماعات غير الرسمية بين الصهيونيين والمسئولين البريطانيين بمثابة مفاوضات جدية أدت بالنتيجة إلى التزام بريطانيا بتحقيق حلم الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينِ.
- 1195 م استشهاد ربحي أحمد الكحلوت من سكان مخيم جباليا ومحمد عبد الرحيم أبو هاشم من رفح و كلاهما من حركة الجهاد الإسلامي في عملية استشهادية جنوب مدينة غزة رداً على اغتيال الأمين العام للجهاد الإسلامي "فتحي الشقاقي".
- 1194 م اغتيال هاني عابد القائد في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تفجير سيارته بعبوة ناسفة أمام كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس.