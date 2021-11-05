غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2108) الجمعة 5/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

عباس يشدد على مواجهة الاستيلاء على العقارات الكنسية في القدس

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل الضفة إلى جزر غارقة في محيط استيطاني

أخبار إسرائيلية

مسؤول بـ"الليكود": طالما بقي نتنياهو فلن نتمكن من العودة للحكم

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من راتب الموظف.. هل تقترب السلطة الفلسطينية من السيناريو اللبناني؟

قناة 12: الجبهة الداخلية الاسرائيلية ستصبح ساحة معركة.. والقادة استوعبوا المشكلة بعد 15 عامًا!!

الكنيست الإسرائيلي يقر موازنة عام 2022 بعد جلسة ماراثونية

اخبار دولية

مسيّرة تركية أو إسرائيلية.. موقع عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف الشاحنتين الجزائريتين

أخبار عربية

وزير المخابرات المصري لاتفاق شامل بين إسرائيل و{حماس}

الأردن وإيرلندا يبحثان جهود حل القضية الفلسطينية وإنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

“حماس” تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة أسير فلسطيني

إسرائيل تفعّل الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 106…

دبلوماسي جنوب أفريقي يتجادل مع جندي إسرائيلي حاول منع مزارعين فلسطينيين من قطف…

“كما تسلم العروس”.. عائلة نابلسية تعيد أمانة جندي تركي بعد 110 أعوام- (صور…سعيد أبو معلا

إسرائيل “تجمّد” للمرة الثانية الاعتقال الإداري للأسير “الفسفوس”

الأسرى المضربون يصارعون ظلم السجان الإسرائيلي وخطر الموت المفاجئ ويصرون على استكمال معركتهم

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين

قوات الاحتلال والمستوطنون.. سرقات جديدة تستهدف أقوات الصيادين والمزارعين الفلسطينيين

الشرق الأوسط

إسرائيل: حظر المنظمات الفلسطينية تم بمعطيات مضللة

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية: يسعى إلى تحويل الضفة إلى جزر غارقة في محيط استيطاني

الشرطة الإسرائيلية تقتحم قبة الصخرة بالمسجد الأقصى وتعيق صيانة شبكة الكهرباء فيها

بالصور.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسجدا في دوما جنوب نابلس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

اعتقال 14 مستوطنًا خلال تظاهرة بالقدس

السيطرة على حريق في شقة سكنية بمخيم شعفاط

الكنيست يصادق على موازنة 2022 وينقذ حكومة بينيت – لابيد

الشاباك: تراجع في الهجات الفلسطينية الشهر الماضي

سلطة النقد تنفي صدور أي قرار بإغلاق حسابات بنكية لجمعيات خيرية في غزة

جنين: استمرار الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء

وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يلتقي رئيس جمعية القدس الخيرية بالاردن

“ الاقتصاد” تخطر 16 مطعماً لتلاعبها بالأسعار

الحياة الجديدة

استمرار الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين

وزيرة الصحة: 525 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى قطاع غزة

نيابة الاحتلال تجدد تعليق الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس

تمديد ساعات الترشح للانتخابات المحلية

جريدة الأيام

الأسرى الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

تقرير إسرائيلي: لا يوجد لدى "الشاباك" ما يدعم مزاعمه ضد الجمعيات الست

الرئيس يلتقي البابا فرانسيس

القاهرة: نعمل لإنجاز تبادل الأسرى ضمن صفقة أكبر تشمل عودة السلطة إلى غزة

الاحتلال يمعن في استهتاره بحياة الأسرى المضربين ويقرر نقل القواسمة من المستشفى إلى السجن

الاحتلال يهدم منازل ومنشآت ويخطر بالهدم في عدة محافظات ويعتدي على قاطفي الزيتون

أميركا تضع شركتَي تجسس إسرائيليتين على اللائحة السوداء

القدس: الاحتلال يطمس المقبرة اليوسفية بالعشب الصناعي

الأسرى الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

وكالة صفا

غزة العدل ب و"حشد" تطالبان أمريكا وأوروبا دعم الحقوق الفلسطينية وعدم الانحياز

وكالة الرأي الفلسطينية

فيديو الشارع يُثني على قرارات الحكومة الأخيرة بشأن السلع

الاحتلال يُفعل الاعتقال الإداري بحق الأسير "القواسمة"

فلسطين اليوم

وسط وضع صحي خطير ومقلق

سما نيوز

بعد إدراج NSO في قائمة "السايبر المغرض".. يديعوت لواشنطن: ماذا عن بوتين والصين و”حياة الآخرين”

الخارجية الامريكية توضح موقفها من الاستيطان: موقفنا لم يتغير.. وملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع قداسة البابا فرانسيس

استمرار الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين

عرب 48

العليا ترفض طلبا لوقف بناء الاحتلال في الحرم الإبراهيمي

شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة

الاحتلال يهدم مسجدا بدوما واعتداءات للمستوطنين بنابلس والخليل

وكالة وفا

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