النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2108) الجمعة 5/11/2021
أخبار فلسطينية
فصائل تشيد بـ"رؤية هنية" لإصلاح الوضع الفلسطيني
حماس” تدعو لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية على أسس جديدة
أشتية يطالب بضغط أوروبي لإنقاذ حل الدولتين
عباس يشدد على مواجهة الاستيلاء على العقارات الكنسية في القدس
القيادي يوسف: وعد المقاومة بتحرير الأسرى قادم لا محالة
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل الضفة إلى جزر غارقة في محيط استيطاني
أبو مازن يطلع بابا الفاتيكان على آخر المستجدات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها فلسطين
"إحصائية": قطاع غزة يُسجل 4469 مولوداً جديداً خلال أكتوبر
أخبار إسرائيلية
كان العبرية: وفد يهودي أمريكي زار السعودية لدفع عملية التطبيع
مسؤول بـ"الليكود": طالما بقي نتنياهو فلن نتمكن من العودة للحكم
صحيفة إسرائيلية: بدءاً من راتب الموظف.. هل تقترب السلطة الفلسطينية من السيناريو اللبناني؟
قناة 12: الجبهة الداخلية الاسرائيلية ستصبح ساحة معركة.. والقادة استوعبوا المشكلة بعد 15 عامًا!!
الكنيست الإسرائيلي يقر موازنة عام 2022 بعد جلسة ماراثونية
اخبار دولية
فاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها
الصحة العالمية: لا مانع من التطعيم بلقاحي كورونا والإنفلونزا معا
مسيّرة تركية أو إسرائيلية.. موقع عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف الشاحنتين الجزائريتين
تفاصيل حول اختيار توماس نايدز سفيراً للولايات المتحدة في اسرائيل
أخبار عربية
وزير المخابرات المصري لاتفاق شامل بين إسرائيل و{حماس}
الأردن وإيرلندا يبحثان جهود حل القضية الفلسطينية وإنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“حماس” تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة أسير فلسطيني
إسرائيل تفعّل الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 106…
دبلوماسي جنوب أفريقي يتجادل مع جندي إسرائيلي حاول منع مزارعين فلسطينيين من قطف…
“كما تسلم العروس”.. عائلة نابلسية تعيد أمانة جندي تركي بعد 110 أعوام- (صور…سعيد أبو معلا
إسرائيل “تجمّد” للمرة الثانية الاعتقال الإداري للأسير “الفسفوس”
الأسرى المضربون يصارعون ظلم السجان الإسرائيلي وخطر الموت المفاجئ ويصرون على استكمال معركتهم
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين
قوات الاحتلال والمستوطنون.. سرقات جديدة تستهدف أقوات الصيادين والمزارعين الفلسطينيين
الشرق الأوسط
إسرائيل: حظر المنظمات الفلسطينية تم بمعطيات مضللة
الاهرام المصرية
أبو الغيط يحذر من خطورة التوسع الاستيطاني وغياب أفق التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل الضفة إلى جزر غارقة في محيط استيطاني
الشرطة الإسرائيلية تقتحم قبة الصخرة بالمسجد الأقصى وتعيق صيانة شبكة الكهرباء فيها
بالصور.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسجدا في دوما جنوب نابلس
الغد الأردنية
مستوطنون يقتحمون باحات الحرم القدسي الشريف
إجراءات أردنية تخدم السوق الفلسطينية ب500 مليون دولار سنوياً
106 أيام على إضراب الأسير القواسمي عن الطعام، ووالدته:”ابني عبارة عن لحمة ذابت”!
الشرق القطرية
الاحتلال الاسرائيلي يستولي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تفاعل على وسم #أنقذوا_الأسرى نصرة للمضربين عن الطعام
"حماس": قرار تفعيل "الإداري" للأسير القواسمي جريمة جديدة بحقه
"نادي الأسير": ما يجري مع الأسير المضرب القواسمي قرار بقتله
الاحتلال يُمدد الاعتقال الإداري لوزير شؤون القدس السابق "أبو عرفة"
"الزراعة" بغزة توزع أعلاف على المُربين بقيمة 1.5 مليون دولار
بالصور الأسير القسامي "القبيسي" يتنسم الحرية بعد 19 عامًا من الاعتقال
"معرض فني" بغزة في ذكرى مرور 104 أعوام على "وعد بلفور" المشؤوم
شرطة الاحتلال تقتحم "قبة الصخرة" بالمسجد الأقصى
أهالي شهداء "بدو": مستمرون في اعتصامنا حتى الإفراج عن جثامين أبنائنا
الاحتلال يعتزم تجديد "الإداري" للأسير المضرب القواسمي
القدس المحلية
اعتقال 14 مستوطنًا خلال تظاهرة بالقدس
السيطرة على حريق في شقة سكنية بمخيم شعفاط
الكنيست يصادق على موازنة 2022 وينقذ حكومة بينيت – لابيد
الشاباك: تراجع في الهجات الفلسطينية الشهر الماضي
سلطة النقد تنفي صدور أي قرار بإغلاق حسابات بنكية لجمعيات خيرية في غزة
جنين: استمرار الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء
وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يلتقي رئيس جمعية القدس الخيرية بالاردن
“الاقتصاد” تخطر 16 مطعماً لتلاعبها بالأسعار
الحياة الجديدة
استمرار الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين
وزيرة الصحة: 525 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى قطاع غزة
نيابة الاحتلال تجدد تعليق الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس
تمديد ساعات الترشح للانتخابات المحلية
جريدة الأيام
الأسرى الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة
تقرير إسرائيلي: لا يوجد لدى "الشاباك" ما يدعم مزاعمه ضد الجمعيات الست
القاهرة: نعمل لإنجاز تبادل الأسرى ضمن صفقة أكبر تشمل عودة السلطة إلى غزة
الاحتلال يمعن في استهتاره بحياة الأسرى المضربين ويقرر نقل القواسمة من المستشفى إلى السجن
الاحتلال يهدم منازل ومنشآت ويخطر بالهدم في عدة محافظات ويعتدي على قاطفي الزيتون
أميركا تضع شركتَي تجسس إسرائيليتين على اللائحة السوداء
القدس: الاحتلال يطمس المقبرة اليوسفية بالعشب الصناعي
الأسرى الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة
وكالة صفا
القيادي صوافطة يدعو لضرورة إسناد الأسرى المضربين
تواصل الإرباك الليلي في جبل صبيح ببيتا
"النجاح" تمنع القيادي عدنان من المشاركة بفعالية للأسرى
الجهاد: أمن السلطة يشن هجمة شرسة واعتقالات ضد كوادرنا بنابلس
العدل بغزة و"حشد" تطالبان أمريكا وأوروبا دعم الحقوق الفلسطينية وعدم الانحياز
عائلة العالول بنابلس تردّ أمانة مالية لجندي عثماني
"تحالف المجتمع المدني" يستنكر إغلاق البنوك لحسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
السلطة تصعد من اعتقالاتها بحق صحفيين ونشطاء وطلاب بالضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
تسجيل 4469 مولوداً جديداً في غزة الشهر الماضي
فيديو الشارع يُثني على قرارات الحكومة الأخيرة بشأن السلع
الاحتلال يُفعل الاعتقال الإداري بحق الأسير "القواسمة"
الأوقاف تستنكر هدم الاحتلال لمسجد قرية دوما بنابلس
الاقتصاد ومباحث التموين تناقشان ضبط ومراقبة الاسواق
الصحة: 8 حالات وفاة و 300 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة
فلسطين اليوم
القيادي خضر عدنان: السلطة تفتح قائمة التنسيق الأمني و الاعتقال السياسي
وسط وضع صحي خطير ومقلق
هيئة الأسرى: تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب كايد الفسفوس للمرة الثانية
الجهاد:هدم الاحتلال لمسجد ومنشآت فلسطينية في دوما استمرار للسياسات العدوانية تجاه شعبنا
سلطة النقد تنفي صدور أي قرار بإغلاق حسابات بنكية لجمعيات خيرية في غزة
قيادي بالجهاد: صمود الأسرى في إضرابهم عن الطعام هو الطريق الأجدى لنيل الحرية
اتحاد موظفي "الأونروا" يحذر من تسويف الوكالة في حل قضايا العمال
سما نيوز
بعد إدراج NSO في قائمة "السايبر المغرض".. يديعوت لواشنطن: ماذا عن بوتين والصين و”حياة الآخرين”
الخارجية الامريكية توضح موقفها من الاستيطان: موقفنا لم يتغير.. وملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع قداسة البابا فرانسيس
استمرار الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين
فلسطين تُشارك في المنتدى الاقتصادي الصيني ومعرض الاستيراد
أحمد بحر يتلقى رسالة من رئيس مجلس الشورى القطري
عرب 48
العليا ترفض طلبا لوقف بناء الاحتلال في الحرم الإبراهيمي
شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة
الاحتلال يهدم مسجدا بدوما واعتداءات للمستوطنين بنابلس والخليل
وكالة وفا
أسير من جنين يدخل عامه الـــ18 والأخير في سجو ...
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- 5 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2006م ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في بيت حانون، واستمرار حصار البلدة وحملة اعتقالات تطال عدداً من المواطنين
- 2003م المستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون في الضفة
- 1973 م بدأ وزير الخارجية الأمريكيّ هنري كيسنجر جولاته المكوكيّة في الشرق الأوسط للعمل على فصل القوات المصرية و السورية من جهة و الصهيونية من جهة أخرى على جبهات القتال
- 1949 م رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يقرر اتخاذ ضاحية القدس (الغربية) عاصمة للدولة العبرية وينتقل إليها، وذلك بعد عام من احتلالها.