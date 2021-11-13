النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2113) السبت 13/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

"القسام": "حد السيف" كنزٌ استخباري وكشفنا عن جزء يسير مما بين أيدينا

هنية يعزّي عائلتي الفرا وأبو رجيلة: أبناؤكم شهداء الوطن ومثال الفلسطيني الصامد الصابر

المالية": إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من "المقاصة" تفوق 100 مليون شيقل

أبو مازن يهنئ الرئيس السيسي على اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022

أخبار إسرائيلية

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: أكدت لرؤساء المنظمات اليهودية استمرار البناء في الضفة والقدس

رئيس الوزراء الإسرائيلي: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

اخبار دولية

غرينفيلد تبدأ غداً زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

سلوفاكيا تتبرع لفلسطين بـ200 ألف جرعة من لقاح كورونا

أخبار عربية

بوادر حراك مصري "عالي المستوى" على خطّ المصالحة الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني توجه رسالة لوفد الكونغرس الأمريكي

تشييع جثمان أحد قادة حماس ووزير سابق توفي جراء إصابته بكورونا

السلطة و«تبييض تمور المستوطنات»: محاربة فساد أم زوبعة في فنجان؟سعيد أبو معلا

إصابات عديدة في مسيرات فلسطينية مناهضة للاستيطان واقتلاع 130 شجرة وعشرات الآلاف يصلّون…

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل…أشرف الهور

حماس والجهاد تتفقان على تجميع قوى المقاومة على مشروع وطني حتى التحرير والعودة

انضم لها 100 شخصية جديدة.. استمرار الحملة الإسرائيلية ضد قرار غانتس بتجريم منظمات…

الشرق الأوسط

60 ألف مصلٍ في الأقصى... واعتداء على امرأة وعشرات الإصابات

الاهرام المصرية

واصل أبو يوسف: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان

الشروق المصرية

الاحتلال والمستوطنون يقتلعون 130 شجرة في شمال الخليل

إصابتان بالمطاطي وحالات اختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في قلقيلية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

وفاة طفل بحادث دعس في الخليل

حرائق في أنحاء متفرقة بالضفة تطال ممتلكات ومئات الأشجار

فلسطين تشارك في اجتماع مجلس مواطني ومواطنات المتوسط قبل 10 ساعات

مقتل مواطن في بلدة الجديدة جنوب جنين

جريدة الأيام

السلام الآن" تطالب غانتس برفع الغطاء عن المستوطنين ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم...

مستوطنون يجرفون ويقتلعون عشرات الأشجار في بيت أمّر

خطة إسرائيلية لإقامة منطقة صناعية مشتركة شمال غزة

السلطة: لم نحصل على قرض من إسرائيل وسنواصل المطالبة بأموالنا المحتجزة...

تفاصيل صادمة لجريمة رفح.. عمّ الطفلة اغتصبها ثم ألقاها تصارع الموت

كورونا": أربع وفيات ورصد 247 إصابة

»60 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

مجدلاني يطالب باتخاذ اقسى العقوبات بحق الجاني

صحيفة تكشف: بوادر حراك مصري "عالي المستوى" على خطّ المصالحة الفلسطينية

المالية ترد على "أنباء" تحويل قرض إسرائيلي للسلطة: اقتطاعات الاحتلال تتجاوز 100 مليون شاقل شهريًا

الجهاد الاسلامي تحذر اسرائيل من شن أي هجوم على غزة: صواريخنا جاهزة لحماية مواطنينا ومقدساتنا

تقرير : اعتداءات المستوطنين ليست “استثناءات” بل جزء من استراتيجية لضم الضفة

عرب 48

مقتل شخص في بلدة الجديدة جنوب جنين

أموال المقاصة الفلسطينية: إسرائيل تقتطع 32 مليون دولار شهريا

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

13 تشرين ثاني (نوفمبر)

2005م الاحتلال الصهيوني يغتال المجاهد مجد الحناوي قائد خلايا القسام في شمال فلسطين المحتلة

2003م وكالة الأنباء العبريّة "عتيم" تعلن عن إغلاقها بسبب الإفلاس.

2002م انتهاء الحوار بين حماس و فتح في القاهرة و الذي استمرّ 4 أيام ، مفرزاً لجنة لاستمرار الحوار ، و لجنة أخرى للتنسيق داخل فلسطين المحتلة لوقف العدوان الصهيوني ، و اتفق الطرفان على أن المقاومة حقّ شرعيّ للشعب الفلسطيني .

2000م مؤتمر القمّة الإسلاميّة يختتم أعماله في الدوحة بإقرار مقاطعة الكيان الصهيوني .

1990م لأول مرة في تاريخها إسرائيل تعترف بأنها تمتلك الأسلحة النووية وكان هدفها من هذا الإعلان هو إرهاب الأنظمة العربية والرضوخ إلى شروطها.

1974م الرئيس عرفات يلقي خطابه الأول أمام الأمم المتحدة وهي ول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة يقف رئيس حركة تحرير وطني على منبر الأمم المتحدة ليلقى خطابا، يتحدث فيه عن مطالب حركته الوطنية ويستقبل وفق المراسم التي يستقبل بها رؤساء الدول.

1974 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يلقي أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويعلن قبوله بالتسوية السياسية مع إسرائيل. جاءت زيارته بنيويورك بعد أن اعترفت الدول العربية بمنظم التحرير "ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني".

1966م مجزرة إسرائيلية جنوب الخليل حيث هاجمت القوات الاحتلال قرية السموع جنوب الخليل و قتلت 18 شخصاً وجرحت 54 شخصاً و هدمت 125 منزلاً .

1966 م الجيش الإسرائيلي يهاجم بلدة السموع في الخليل ويقتل 18 مدنياً ويدمر 125 منزلا.

1956 م أول قطار إسرائيلي يصل إلى قطاع غزة بعدما احتلته إسرائيل خلال العدوان الثلاثي على مصر. انسحبت من القطاع بضغط أمريكي ثم أعادت احتلاله عام 1967.

1947م بريطانيا تعلن في الأمم المتحدة عن انسحابها من فلسطين مطلع أيار/ مايو 1948

1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قطاراً على سكة حديد القدس اللد مما يؤدي إلى مصرع ستة من أفراد البولس وجرح عشرة آخرين.