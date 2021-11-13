النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2113) السبت 13/11/2021
أخبار فلسطينية
"القسام": "حد السيف" كنزٌ استخباري وكشفنا عن جزء يسير مما بين أيدينا
العاروري: الضفة الغربية على موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة تعبر عن جوهرها
هنية يعزّي عائلتي الفرا وأبو رجيلة: أبناؤكم شهداء الوطن ومثال الفلسطيني الصامد الصابر
المالية": إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من "المقاصة" تفوق 100 مليون شيقل
حماس تشيد بتصريحات وزير الخارجية الجزائري الرافضة للتطبيع
المقاومة توجه رسالة لأهالي جنود الاحتلال الأسرى: اتّبعوا خُطى شاليط
أبو مازن يهنئ الرئيس السيسي على اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022
أخبار إسرائيلية
وزيرة الداخلية الإسرائيلية: أكدت لرؤساء المنظمات اليهودية استمرار البناء في الضفة والقدس
رئيس الوزراء الإسرائيلي: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام
اعلام اسرائيلي يتوقع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة عشية مفاوضات فيينا
البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً
اخبار دولية
غرينفيلد تبدأ غداً زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية
وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلينمحكمة تركية تمدّد اعتقال زوجين إسرائيليَّين لعشرين يوماً
سلوفاكيا تتبرع لفلسطين بـ200 ألف جرعة من لقاح كورونا
الأمم المتحدة: الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية "مريع"
أخبار عربية
بوادر حراك مصري "عالي المستوى" على خطّ المصالحة الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني توجه رسالة لوفد الكونغرس الأمريكي
تشييع جثمان أحد قادة حماس ووزير سابق توفي جراء إصابته بكورونا
السلطة و«تبييض تمور المستوطنات»: محاربة فساد أم زوبعة في فنجان؟سعيد أبو معلا
إصابات عديدة في مسيرات فلسطينية مناهضة للاستيطان واقتلاع 130 شجرة وعشرات الآلاف يصلّون…
5 أسرى إداريين يواصلون معركة الإضراب.. واحتفاء بانتصار القواسمةأشرف الهور
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل…أشرف الهور
حماس والجهاد تتفقان على تجميع قوى المقاومة على مشروع وطني حتى التحرير والعودة
انضم لها 100 شخصية جديدة.. استمرار الحملة الإسرائيلية ضد قرار غانتس بتجريم منظمات…
الشرق الأوسط
60 ألف مصلٍ في الأقصى... واعتداء على امرأة وعشرات الإصابات
الاهرام المصرية
واصل أبو يوسف: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان
الشروق المصرية
الاحتلال والمستوطنون يقتلعون 130 شجرة في شمال الخليل
إصابتان بالمطاطي وحالات اختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في قلقيلية
الغد الأردنية
ذوو شهداء يطالبون باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الاحتلال
الشرق القطرية
معلم فلسطيني يصنع الابتسامة ويحصد نتائج تعليمية مبهرة
مخاطره تصل للاغتيال.. تفاصيل مثيرة عن تطبيق إسرائيلي لمراقبة الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الضفة: حرائق في أنحاء متفرقة تطال ممتلكات ومئات الأشجار
البطنيجي: التحقيق بحادثة اعتداء شاب على طفلة تبلغ 4 أعوام برفح
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد 14 نوفمبر
بالصور وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين
العميد شحادة: إجراءات مشددة لمتابعة التزام المركبات بإجراءات الفحص والترخيص
الاحتلال ومستوطنوه يقتلعون أكثر من 130 شجرة لوزيات شمال الخليل
الاحتلال ومستوطنوه يقتلعون أكثر من 130 شجرة لوزيات شمال الخليل
"الجهاد الإسلامي": الميدان أثبت أن رحيل القادة لا يزيد البناء إلا قوة وصلابة
خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة
القدس المحلية
بيتا.. حكاية صمود وتحدٍ تتوارثها الأجيال
حريق هائل بين طمرة وكابول بالداخل
معبد “جوبتير” الروماني.. من اهم المعالم التاريخية والاثرية في نابلس
لجنة مخيم اليرموك لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض تسلم تقريرها للرئيس عباس
تسليم 13 ماكينة خياطة لاسر ترأسها نساء في نابلس
سلوفاكيا تتبرع لفلسطين بـ200 ألف جرعة من لقاح كورونا
الحياة الجديدة
حرائق في أنحاء متفرقة بالضفة تطال ممتلكات ومئات الأشجار
فلسطين تشارك في اجتماع مجلس مواطني ومواطنات المتوسط قبل 10 ساعات
مقتل مواطن في بلدة الجديدة جنوب جنين
جريدة الأيام
السلام الآن" تطالب غانتس برفع الغطاء عن المستوطنين ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم...
مستوطنون يجرفون ويقتلعون عشرات الأشجار في بيت أمّر
خطة إسرائيلية لإقامة منطقة صناعية مشتركة شمال غزة
السلطة: لم نحصل على قرض من إسرائيل وسنواصل المطالبة بأموالنا المحتجزة...
تفاصيل صادمة لجريمة رفح.. عمّ الطفلة اغتصبها ثم ألقاها تصارع الموت
كورونا": أربع وفيات ورصد 247 إصابة
»60 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
وكالة صفا
سرايا القدس تكشف عن راجمات "أبو العطا"
وثائقي "الخيبة": القسام حصلت على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"
عشرات الإصابات بقمع مسيرات رافضة للاستيطان بنابلس
إصابات في كفر قدوم ومواجهات قرب الحاجز الجنوبي لقلقيلية
دراسة: "إسرائيل" تسعى لتقليص الصراع والتحول إلى "الانفصال الزاحف"
عامان على اغتيال القيادي أبو العطا
الحراك الفلسطيني الموحد يعلن مقاطعة انتخابات الهيئات والمجالس المحلية
خلال 10 أيام.. القسام يجري 4 تجارب صاروخية
وكالة الرأي الفلسطينية
5 أسرى يواصلون الإَضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة
البطنيجي: القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة برفح
بدران: جنازة "قبها" تليق بالعظماء وهي استفتاء للمقاومة
قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية في قلقيلية
4 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
قيادتا حماس والجهاد تبحثان الأوضاع الفلسطينية
المدهون يشيد بدور طواقم الادلة الجنائية بارساء العدالة وكشف الحقيقة
فلسطين اليوم
القيادي الجعبري: نطمئن الشهيد "أبو سليم" بأن جحافل سرايا القدس ستبقى على العهد
البطش: سيبقى سيف القدس مشرعاً لتبقى "إسرائيل" مستنزفة
الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غداً الأحد
الشرطة تعلن مقتل مواطن في شجار عائلي بجنين
اكثر من 80 إصابة بمواجهات بيتا وبيت دجن في نابلس
القيادي محمد شلح: رسالتنا التي نقدمها باسم الشهداء هي أن فلسطين ليست للبيع
سما نيوز
صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين
مجدلاني يطالب باتخاذ اقسى العقوبات بحق الجاني
غزة: الشرطة توضح بشأن اعتداء شاب على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام
صحيفة تكشف: بوادر حراك مصري "عالي المستوى" على خطّ المصالحة الفلسطينية
المالية ترد على "أنباء" تحويل قرض إسرائيلي للسلطة: اقتطاعات الاحتلال تتجاوز 100 مليون شاقل شهريًا
الجهاد الاسلامي تحذر اسرائيل من شن أي هجوم على غزة: صواريخنا جاهزة لحماية مواطنينا ومقدساتنا
تقرير : اعتداءات المستوطنين ليست “استثناءات” بل جزء من استراتيجية لضم الضفة
المالكي يطلع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على آخر التطورات الفلسطينية
لجنة مخيم اليرموك لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض تسلم تقريرها للرئيس عباس
مرور غزة: إجراءات مشددة لمتابعة التزام المركبات بإجراءات الفحص والترخيص
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أموال المقاصة الفلسطينية: إسرائيل تقتطع 32 مليون دولار شهريا
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الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الأمعري
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واقتلاع أشجار ...
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- 13 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2005م الاحتلال الصهيوني يغتال المجاهد مجد الحناوي قائد خلايا القسام في شمال فلسطين المحتلة.
- 2003م وكالة الأنباء العبريّة "عتيم" تعلن عن إغلاقها بسبب الإفلاس.
- 2002م انتهاء الحوار بين حماس و فتح في القاهرة و الذي استمرّ 4 أيام ، مفرزاً لجنة لاستمرار الحوار ، و لجنة أخرى للتنسيق داخل فلسطين المحتلة لوقف العدوان الصهيوني ، و اتفق الطرفان على أن المقاومة حقّ شرعيّ للشعب الفلسطيني .
- 2000م مؤتمر القمّة الإسلاميّة يختتم أعماله في الدوحة بإقرار مقاطعة الكيان الصهيوني .
- 1990م لأول مرة في تاريخها إسرائيل تعترف بأنها تمتلك الأسلحة النووية وكان هدفها من هذا الإعلان هو إرهاب الأنظمة العربية والرضوخ إلى شروطها.
- 1974م الرئيس عرفات يلقي خطابه الأول أمام الأمم المتحدة وهي ول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة يقف رئيس حركة تحرير وطني على منبر الأمم المتحدة ليلقى خطابا، يتحدث فيه عن مطالب حركته الوطنية ويستقبل وفق المراسم التي يستقبل بها رؤساء الدول.
- 1974 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يلقي أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويعلن قبوله بالتسوية السياسية مع إسرائيل. جاءت زيارته بنيويورك بعد أن اعترفت الدول العربية بمنظم التحرير "ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني".
- 1966م مجزرة إسرائيلية جنوب الخليل حيث هاجمت القوات الاحتلال قرية السموع جنوب الخليل و قتلت 18 شخصاً وجرحت 54 شخصاً و هدمت 125 منزلاً .
- 1966 م الجيش الإسرائيلي يهاجم بلدة السموع في الخليل ويقتل 18 مدنياً ويدمر 125 منزلا.
- 1956 م أول قطار إسرائيلي يصل إلى قطاع غزة بعدما احتلته إسرائيل خلال العدوان الثلاثي على مصر. انسحبت من القطاع بضغط أمريكي ثم أعادت احتلاله عام 1967.
- 1947م بريطانيا تعلن في الأمم المتحدة عن انسحابها من فلسطين مطلع أيار/ مايو 1948
- 1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قطاراً على سكة حديد القدس اللد مما يؤدي إلى مصرع ستة من أفراد البولس وجرح عشرة آخرين.
- 1945م أعلن أرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني في بيان له أمام مجلس العموم في الثالث عشر من تشرين الأول (نوفمبر) 1945 عن سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين فتحدث بيانه عن اضطهاد اليهود وما تستطيع فلسطين من مساهمة في التخفيف عنهم، وتكلم عن واجب المنتدب في تسهيل الهجرة إلى فلسطين في الوقت نفسه عن واجبه صيانة حقوق العرب ووضعهم فلا تضر بهما، وكذلك طرح فكرة تشكيل اللجنة الانكلو- أمريكية لتقصي الحقائق في فلسطين، وتقديم التوصيات لحل الإشكالات المتعلقة بهجرة يهود أوروبا إلى فلسطين ويتضح من هذه الخطوة أن الحكومة البريطانية أرادت التوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأمريكية والوكالة اليهودية لإيجاد سبل لحل مشكلة فلسطين.