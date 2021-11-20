النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2118) السبت 20/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

مُنظمة التحرير الفلسطينية: ازدياد حجم مخاطر التهويد في القدس المُحتلة

"أوقاف القدس": إدراج "الأقصى" ضمن الرحلات التعليمية لطلبة المدارس الإسرائيلية تطور بالغ الخطورة

بعد إعلان لندن تصنيفها منظمة إرهابية.. حماس: بريطانيا مستمرة في غيها القديم

أخبار إسرائيلية

فلسطين / رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب باعتزام بريطانيا تصنيف حماس منظمة “إرهابية”

كوخافي يوعز بوضع خطة لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة

اخبار دولية

الأمم المتحدة تصوت لصالح سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

أميركا تتهم إيران بمهاجمة «التنف» رداً على إسرائيل

كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

أخبار عربية

فلسطين / منظمات حقوقية تحذر من الوضع الكارثي داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة.. وفيديو لمستوطن يبصق على باب كنيسة يثير ردودا غاضبة

الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد الأسير سامي العمور وتراب غزة ينتظر احتضانه

صاعد المواقف المنددة والمحذرة من إلزام طلبة المدارس اليهودية باقتحام المسجد الأقصى

خطيبة الأسير العمور انتظرته 15 عاما لتستقبله عروسا فعاد لها شهيدا- (فيديو)

الشرق الأوسط

إطلاق حملة بعنوان «كفى لعنف المستوطنين»

الاهرام المصرية

مُنظمة التحرير الفلسطينية: ازدياد حجم مخاطر التهويد في القدس المُحتلة

مُستشار الرئيس الفلسطيني يحذر من خطورة قرار إسرائيل تنظيم رحلات للطلبة اليهود إلى الأقصى

الشروق المصرية

منظمة التحرير الفلسطينية: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التي تتعرض لها القدس المُحتلة

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز جثامين 90 شهيدا فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي يسلم جثمان الشهيدة الفلسطينية إسراء خزيمية لأقاربها بعد احتجازه شهرين



حماس تعتبر قرار بريطانيا تصنيفها منظمة إرهابية انحيازا لإسرائيل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

القدس المحلية

حماس: الأسير نائل البرغوثي من عظماء الحركة الوطنية وتاريخها المعاصر

مهنا: تعديل ساعات عمل "معبر الكرامة" نهاية الشهر الجاري

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 90 شهيدا منذ عام 2016

مصرع شاب في حادث سير ذاتي غرب رام الله

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال الآن

جريدة الأيام

إصابات بالرصاص في قمع مسيرات الجمعة

ارتفاع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين 150٪ مقارنة بالعام الماضي

تسليم جثمان الشهيدة خزيمية وتأجيل تسليم جثمان أبو سلطان

بريطانيا تتجه نحو تصنيف "حماس" منظمة "إرهابية" وإسرائيل ترحب وتشيد

جماعات الهيكل" تناقش اقتحامات كبيرة لـ"الأقصى" في رمضان ومنع دخول المسلمين...

إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة "ملفاً استخباراتياً معدّلاً" لتبرير قصف...

مشروع قانون فنلندي يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

واللا" العبري : كوخافي يوصي بوضع خطة هجومية للإضرار بمخازن صواريخ حماس والجهاد

حماس: الأسير نائل البرغوثي التعبير الأصدق للفلسطيني الثائر من أجل حرية شعبه

عرب 48

مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

مصرع شاب في حادث طرق برام الله

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات بالشيخ جرّاح ووقفة احتجاجية في الطور

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

20 تشرين ثاني (نوفمبر)

2000م انفجرت عبوة ناسفة في دوريّة إسرائيلية في مستوطنة "كفار داروم" كانت تحرس حافلة مستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين صهيونيين و إصابة 13 آخرين بجراحٍ مختلفة

1977م تحت علم إسرائيل ألقى الرئيس أنور السادات خطابه الشهير أمام البرلمان الإسرائيلي، والذي يدعو فيه إسرائيل إلى السلام مع العرب.

1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي.

1949 م عدد اليهود في فلسطين يبلغ مليون نسمة، النسبة الكبر منهم تم استجلابهم من الخارج.

1935 م استشهاد الشيخ عز الدين القسام (ولد عام 1882مفي مدينة جبلة على الساحل السوري) زعيم المجاهدين في فلسطين في معركة مع قوات الاحتلال البريطانية في أحراش قرية يعبد (جنين).