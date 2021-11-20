النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2118) السبت 20/11/2021
أخبار فلسطينية
مُنظمة التحرير الفلسطينية: ازدياد حجم مخاطر التهويد في القدس المُحتلة
"أوقاف القدس": إدراج "الأقصى" ضمن الرحلات التعليمية لطلبة المدارس الإسرائيلية تطور بالغ الخطورة
التشريعي الفلسطيني يُدين القرار البريطاني بحق "حماس"
"الفصائل": قرار بريطانيا بحق "حماس" انحياز أعمى للاحتلال واستهداف لمشروع المقاومة
الحية: بريطانيا ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها
أبو مرزوق: تصنيف الحركة انسياقٌ أعمى للرواية الإسرائيلية
هيئة: قرار لندن اعتبار حماس إرهابية تنكّر بريطاني جديد لحقوق الفلسطينيين
الجهاد الاسلامي: قرار تصنيف حماس إرهابية ارتهانٌ للموقف الصهيوني
"فتح الانتفاضة": القرار البريطاني ضد حماس تأييد لجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا
بعد إعلان لندن تصنيفها منظمة إرهابية.. حماس: بريطانيا مستمرة في غيها القديم
أخبار إسرائيلية
فلسطين / رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب باعتزام بريطانيا تصنيف حماس منظمة “إرهابية”
أغلاق مئات الحسابات الشخصية الإسرائيلية على "فيس بوك"
كوخافي يوعز بوضع خطة لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة
اخبار دولية
اسبانيا تسمح لفلسطينيين طلبوا اللجوء بالخروج من مطار برشلونة لتلقي رعاية الصليب الاحمر
الأمم المتحدة تصوت لصالح سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
أميركا تتهم إيران بمهاجمة «التنف» رداً على إسرائيل
كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية
بريطانيا تصنف حماس كـ”حركة إرهابية”
مشروع قانون فنلندي يحظر استيراد بضائع المستوطنات
"الرباعية الدولية" تؤكد أهمية اتخاذ خطوات بناءة لدفع حل الدولتين قدما
مسؤول أمريكي يصف المسلمين والفلسطينيين بالوحوش والإرهابيين ويدعو إلى إبادتهم
أخبار عربية
"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين
فلسطين / منظمات حقوقية تحذر من الوضع الكارثي داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
صحيفة: المغرب سيوقع اتفاقا مع إسرائيل لإنشاء قاعدة عسكرية شمال المملكة
الجامعة العربية تدين ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الاغتيال والقتل العمد بحق الفلسطينيين
الحوثي" يعلق على حظر حركة حماس في "بريطانيا"
صحيفة تكشف عن "طبخة مصرية" بشأن غزة يتم تجهيزها على نار هادئة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة.. وفيديو لمستوطن يبصق على باب كنيسة يثير ردودا غاضبة
الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد الأسير سامي العمور وتراب غزة ينتظر احتضانه
صاعد المواقف المنددة والمحذرة من إلزام طلبة المدارس اليهودية باقتحام المسجد الأقصى
خطيبة الأسير العمور انتظرته 15 عاما لتستقبله عروسا فعاد لها شهيدا- (فيديو)
الشرق الأوسط
إطلاق حملة بعنوان «كفى لعنف المستوطنين»
الاهرام المصرية
مُنظمة التحرير الفلسطينية: ازدياد حجم مخاطر التهويد في القدس المُحتلة
مُستشار الرئيس الفلسطيني يحذر من خطورة قرار إسرائيل تنظيم رحلات للطلبة اليهود إلى الأقصى
الشروق المصرية
منظمة التحرير الفلسطينية: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التي تتعرض لها القدس المُحتلة
حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز جثامين 90 شهيدا فلسطينيا
الاحتلال الإسرائيلي يسلم جثمان الشهيدة الفلسطينية إسراء خزيمية لأقاربها بعد احتجازه شهرين
حماس تعتبر قرار بريطانيا تصنيفها منظمة إرهابية انحيازا لإسرائيل
الغد الأردنية
“التفاحات الفاسدة” في الضفة الغربية
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
عشرات الإصابات بالقدس والضفة خلال مواجهات مع الاحتلال
الشرق القطرية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس
الصحف المحلية:
فلسطين اون لاين
الشهيدة "خزيمية".. أعدمها الاحتلال بالرصاص وأفرج عن جثمانها بعد 60 يومًا
مواجهات بين مسلحين وأجهزة أمن السلطة عقب اقتحامها مخيم جنين
تقرير القطاع الخاص يُثمِّن الإجراءات الحكومية بغزة لدعم الاقتصاد
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يحتجز 90 شهيدا
البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة: قرار بريطانيا بشأن حماس خطوة رجعية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد (21 نوفمبر)
الاحتلال يؤجل تسليم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان
القدس المحلية
حماس: الأسير نائل البرغوثي من عظماء الحركة الوطنية وتاريخها المعاصر
[فيديو]اشتباك مسلح مع اجهزة الامن الفلسطينية في مخيم جنين
الاحتلال يغلق البوابة الحديدية غرب سلفيت ويعيق حركة المواطنين
الفتى منصور فرج تعرض للضرب بعد الافراج عنه
ارتفاع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين 150٪ مقارنة بالعام الماضي
أسرى سجن نفحة يبدأون خطوات تصعيدية إسنادا للأسرى المرضى
حملة “بدنا نعيش” تطالب بقوانين تحمي من الاحتيال بالتجارة الالكترونية
النقب: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث انقلاب سيارة
الحياة الجديدة
مهنا: تعديل ساعات عمل "معبر الكرامة" نهاية الشهر الجاري
الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 90 شهيدا منذ عام 2016
مصرع شاب في حادث سير ذاتي غرب رام الله
الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال الآن
جريدة الأيام
إصابات بالرصاص في قمع مسيرات الجمعة
ارتفاع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين 150٪ مقارنة بالعام الماضي
تسليم جثمان الشهيدة خزيمية وتأجيل تسليم جثمان أبو سلطان
بريطانيا تتجه نحو تصنيف "حماس" منظمة "إرهابية" وإسرائيل ترحب وتشيد
جماعات الهيكل" تناقش اقتحامات كبيرة لـ"الأقصى" في رمضان ومنع دخول المسلمين...
إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة "ملفاً استخباراتياً معدّلاً" لتبرير قصف...
مشروع قانون فنلندي يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية
وكالة صفا
تجدد المواجهات في العيسوية لليوم الثالث على التوالي
الاحتلال يغلق البوابة الحديدية غرب سلفيت
«الديمقراطية»: قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس إرهابية استهداف مباشر لشعبنا
وكالة الرأي الفلسطينية
العدل: اعتبار حماس منظمه ارهابية امتداد لظلم بريطانيا ضد شعبنا
الصحة: إجراء 5 عمليات زراعة كلى تكللت بالنجاح
شركة الكهرباء تواصل عملها على مدار الساعة لخدمة المواطنين
الاحتلال سلم الولايات المتحدة تقريرا استخباريا معدلا لتبرير قصف برج الجلاء
الصحة: مختصون يوصون بتوحيد الرقم الوطنى لخدمة الطوارىء
45 ألف مصلِّ يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
22 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن
بلدية خان يونس جهود متواصلة للتخفيف من وطأة المنخفض
بلدية غزة تعالج مشكلة تجمع مياه الأمطار بمنطقة استهدفت بالعدوان
فلسطين اليوم
صحيفة: المقاومة تسعى لتطوير قدراتها وتعزيز ترابطها بباقي الأراضي الفلسطينية
القائد النخالة يقدم التعازي لعائلة الشهيد صدام بني عودة
الصحة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة بـكورونا في فلسطين
أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري
الداخلية بغزة تنشر أعداد المغادرين الوافدين عبر منفذ بيت حانون "إيرز"
بالصور الجهاد الإسلامي تنظم حفل تأبين للشهيد القائد الميداني «علاء اشتيوي»
سما نيوز
صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين
خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة
مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"
فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين
واللا" العبري : كوخافي يوصي بوضع خطة هجومية للإضرار بمخازن صواريخ حماس والجهاد
حماس: الأسير نائل البرغوثي التعبير الأصدق للفلسطيني الثائر من أجل حرية شعبه
تقدير إسرائيلي لمستقبل العلاقة مع تركيا عقب حل أزمة الزوجين الاسرائليين
خبير زراعي: كمية الأمطار التي هطلت على غزة ستقضي على الآفات المنتشرة
اتحاد بريطاني ينتقد سعي الحكومة لمحاسبة طلاب طردوا سفيرة "إسرائيل"
عرب 48
مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية
مصرع شاب في حادث طرق برام الله
مستوطنون يعطبون إطارات مركبات بالشيخ جرّاح ووقفة احتجاجية في الطور
وكالة وفا
الاحتلال يداهم مصنعا ويفحص كاميرات المراقبة ج ...
الاحتلال يغلق البوابة الحديدية غرب سلفيت ويعي ...
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: الاحت ...
الحسيني يدعو للتنبه إلى ازدياد حجم المخاطر ال ...
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- 20 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2000م انفجرت عبوة ناسفة في دوريّة إسرائيلية في مستوطنة "كفار داروم" كانت تحرس حافلة مستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين صهيونيين و إصابة 13 آخرين بجراحٍ مختلفة
- 1977م تحت علم إسرائيل ألقى الرئيس أنور السادات خطابه الشهير أمام البرلمان الإسرائيلي، والذي يدعو فيه إسرائيل إلى السلام مع العرب.
- 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي.
- 1949 م عدد اليهود في فلسطين يبلغ مليون نسمة، النسبة الكبر منهم تم استجلابهم من الخارج.
- 1935 م استشهاد الشيخ عز الدين القسام (ولد عام 1882مفي مدينة جبلة على الساحل السوري) زعيم المجاهدين في فلسطين في معركة مع قوات الاحتلال البريطانية في أحراش قرية يعبد (جنين).
- 1935م استشهاد القائد عز الدين القسام الذي يعتبر شيخ القساميين ومؤسس تنظيمهم وقائده وأحد أوائل شهدائه, ولد في بلدة جبلة السورية جنوب اللاذقية عام 1882ممن أسرة متدينة متوسطة الحال، وتلقى دراسته الابتدائية في بلدته وذهب وهو في الرابعة عشر إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، حيث تلقى العلم عن الإمام الشيخ محمد عبده، ونال الشهادة الأهلية.