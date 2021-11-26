النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2124) الجمعة 26/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

حماس” تدعو إلى تصعيد المقاومة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي

النخالة يحذر من أهداف التسهيلات الاقتصادية الإسرائيلية لغزة ويهدد بقصف تل أبيب

السفير العمادي يؤكد على الوعد القطري بإعادة إعمار المنازل التي تدمرت في الحرب الأخيرة على غزة

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارتهم إلى غزة

أخبار إسرائيلية

مسؤولون إسرائيليون يحذرون البيت الأبيض من التوصل لاتفاق جزئي مع إيران

إسرائيل: من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية

مسؤول إسرائيلي: نواجه موجة خامسة من كورونا

وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح حاليا ودول عربية جديدة ستنضم لاتفاقيات التطبيع

بينيت يلتقي عائلة السيد ويؤكد التزامه بإعادة الأسرى من غزة

قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية «قريبًا»

قناة إسرائيلية: استطلاع يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

اخبار دولية

وفاة انشراح موسى أخطر جاسوسة إسرائيلية في مصر.. إليك قصتها بالكامل

البحرين: اللجنة البرلمانية الدائمة لمناصرة فلسطين تؤكد تضامنها مع شعبنا في يومه العالمي

القدس العربي

تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي: إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى وتجديد الإقامة الجبرية لمحافظ القدس

منظمة التحرير تطالب «الأونروا» بوقف سياسة التقليصات وتضع حلا للإشكال بين الإدارة والموظفين

مفهمة فلسطين الحديثة نماذج من المعرفة التحررية»… كتاب عن فلسطين الهوية والقضية

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

المقاومة تجري تجربة صاروخية.. وإسرائيل تكشف عدم قدرتها على خنق غزة ووضع حل سريع للصواريخ

حماس” تُدين قرار أستراليا بتصنيف “حزب الله” كمنظمة “إرهابية”

الشرق الأوسط

إسرائيل تستدعي محافظ القدس للتحقيق

الاهرام المصرية

إسرائيل تتراجع عن بناء حي استيطاني بالقدس الشرقية

مستوطنون يضعون شمعدانا يهوديا فوق مسجد والأوقاف الفلسطينية تستنكر

الشروق المصرية

القبض على ضابط برتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية

إسرائيل تسعى لتهدئة التوترات مع أمريكا وتتراجع عن بناء حي استيطاني بالقدس الشرقية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من نظيره التونسي لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

سلطات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس عدنان غيث بكفالة

اتفاق فلسطيني تركي على تشجيع الاستثمار الإسلامي في فلسطين

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح

اشتية: التعليم بالنسبة لنا استراتيجية بقاء وهوية وصمود على الأرض

جريدة الأيام

إصابات خلال عمليات اقتحام في مناطق عدة وتجريف أراضٍ قرب جبل صبيح

لجنة في الكنيست تقر إدراج "الأقصى" في برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية لبايدن: لن نصادق على مخطّط الاستيطان في مطار قلنديا

متحورة كورونا جديدة في جنوب إفريقيا وأوروبا تصبح مجدداً البؤرة العالمية...

المغرب نحو شراء أسلحة من إسرائيل وتكليفها بتحديث بعض طائراته المقاتلة

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يصادق على مشروع استيطاني ضخم في قلنديا

فلسطين اليوم

بينها 3 دول عربية.. "إسرائيل" تقلص تصدير السايبر الى عدد من الدول

مفوض الاونروا : لن نستخدم الاجازة الاستثنائية وسيرفع التجميد عن العلاوات في اقرب وقت

الحكومة الإسرائيلية تطمئن بايدن: لن نصادق على مخطّط قلنديا الاستيطاني

إعلام إسرائيلي: حزب الله وحماس خطر وجودي علينا.. والحرب المقبلة إقليمية متعددة الساحات

اعتقال مواطن ومداهمة عدة منازل في بيت لحم

عرب 48

غزّة: بدء المرحلة الأولى من بناء المنازل المدمّرة جراء الحرب

عدالة: على السلطات الإسرائيلية الكشف عن المواد التي تبرر حظر المؤسسات الفلسطينية

الاحتلال ينكل بطلبة اللبن الشرقية وعشرات الإصابات بسلواد

وكالة وفا

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وتج ...

حدث في مثل هذا اليوم

26 تشرين ثاني (نوفمبر)

2001م عملية استشهادية في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة إيرز التي تفصل قطاع غزة عن أراضي فلسطين المحتلة ، حيث قام تيسير العجرمي من كتائب القسام بتفجير نفسه وسط الجنود الصهاينة، مما أسفر حسب اعتراف العدو، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجراح والشهيد عن مخيم جباليا

2000م ارتكبت قوات الاحتلال جريمة اغتيالٍ جديدة استهدفت خمسة من أبناء حماس في مدينة قلقيلية قرب قرية حبلة .. و الشهداء هم : فتحي زهران (22معاماً) ، و محمود يوسف العدل (28 عاماً) ، و زياد سلمي (17 عاماً) ، و مهدي قاسم جبر (16 عاماً) ، و محمد أبو عدوان (20 عاماً) .

1990 م مقتل خمسة جنود إسرائيليين في هجوم شنه فدائيون على وحدة احتلالية إسرائيلية في بلدة "شبعا" جنوب لبنان.

1988م الولايات المتحدة الأمريكية ترفض منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مما اضطر الجمعية العامة إلى الانتقال إلى المقر الأوروبي لها في جنيف، حتى يتمكن الرئيس عرفات من المشاركة في أعمال الجمعية العامة.

1986 م مقتل وجرح خمسة وثلاثين جنديا في هجوم على معسكر إسرائيلي في كريات شمونة نفذه الفدائي خالد أكر بطائرة شراعية. تبنت العملية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل.

1986م عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية (عملية الخالصة) حيث قام خالد أكر من الجهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) بتنفيذ عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية وذلك على معسكر للعدو الصهيوني في الخالصة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 35 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً.

1985 م مقتل وجرح خمسة عشر متعاونا من ميليشيا جنوب لبنان (التي تديرها إسرائيل ويرأسها أنطوان لحد) في عملية فدائية نفذتها حميدة مصطفى.

1976 م منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تندد في قرار لها بمحاولات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ة تغيير المعالم التاريخية ل مدينة القدس القديمة (احتلت عام 1967).