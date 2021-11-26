النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2124) الجمعة 26/11/2021
أخبار فلسطينية
حماس” تدعو إلى تصعيد المقاومة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي
النخالة يحذر من أهداف التسهيلات الاقتصادية الإسرائيلية لغزة ويهدد بقصف تل أبيب
السفير العمادي يؤكد على الوعد القطري بإعادة إعمار المنازل التي تدمرت في الحرب الأخيرة على غزة
مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية
رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارتهم إلى غزة
بحر يستنكر إقرار مجلس العموم البريطاني حظر حماس
أخبار إسرائيلية
مسؤولون إسرائيليون يحذرون البيت الأبيض من التوصل لاتفاق جزئي مع إيران
إسرائيل: من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية
مسؤول إسرائيلي: نواجه موجة خامسة من كورونا
وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح حاليا ودول عربية جديدة ستنضم لاتفاقيات التطبيع
بينيت يلتقي عائلة السيد ويؤكد التزامه بإعادة الأسرى من غزة
صحيفة إسرائيلية: هل ستطيح الليرة التركية بعرش “الإمبراطور العثماني”؟
المدعي العام الإسرائيلي: على نتنياهو إعادة 900 ألف دولار للأمريكيين
قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية «قريبًا»
قناة إسرائيلية: استطلاع يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب
اخبار دولية
مجلس العموم البريطاني يُقر حظر حماس دون تصويت
رموز فلسطينية ونشطاء داعمون للقضية في بريطانيا لـ الشرق: حظر حماس يزيد التأييد الشعبي لفلسطين في بريطانيا
الاتحاد الأوروبي يطالب برفع الحصار وإجراء الانتخابات الفلسطينية
وزير الأشغال تحدث عن أهمية مشاريعه.. بورغسدورف: غزة أولوية للاتحاد الأوروبي
أخبار عربية
وفاة انشراح موسى أخطر جاسوسة إسرائيلية في مصر.. إليك قصتها بالكامل
المغرب: البلاد منفتحة أمام الاستثمار الإسرائيلي
البحرين: اللجنة البرلمانية الدائمة لمناصرة فلسطين تؤكد تضامنها مع شعبنا في يومه العالمي
رئيس مجلس الأمة الجزائري: زيارة "غانتس" للمغرب تستهدفنا
مصر و"إسرائيل" توقعان مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي: إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى وتجديد الإقامة الجبرية لمحافظ القدس
منظمة التحرير تطالب «الأونروا» بوقف سياسة التقليصات وتضع حلا للإشكال بين الإدارة والموظفين
مفهمة فلسطين الحديثة نماذج من المعرفة التحررية»… كتاب عن فلسطين الهوية والقضية
الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية
المقاومة تجري تجربة صاروخية.. وإسرائيل تكشف عدم قدرتها على خنق غزة ووضع حل سريع للصواريخ
حماس” تُدين قرار أستراليا بتصنيف “حزب الله” كمنظمة “إرهابية”
الشرق الأوسط
إسرائيل تستدعي محافظ القدس للتحقيق
رحلات مدرسية إسرائيلية للأقصى... وإدراج «الهيكل اليهودي» في «الثانوية»
الاهرام المصرية
إسرائيل تتراجع عن بناء حي استيطاني بالقدس الشرقية
مستوطنون يضعون شمعدانا يهوديا فوق مسجد والأوقاف الفلسطينية تستنكر
الشروق المصرية
القبض على ضابط برتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية
إسرائيل تسعى لتهدئة التوترات مع أمريكا وتتراجع عن بناء حي استيطاني بالقدس الشرقية
الغد الأردنية
مشروع “كيدم”.. التهويد يحاصر “الأقصى”
الاحتلال يصادق على بناء 372 وحدة استيطانية في الخليل
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل فصل القدس وسط صمت أميركي مريب
الشرق القطرية
فلسطين تدين مخططاً لبناء حي استيطاني جديد ضخم شمالي القدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح جنوب نابلس
"الجهاد": منع أمن السلطة لاستقبال المحرر "بني عودة" معيب ووصمة عار
"حماس" تدعو لمواجهة قرار الاحتلال ببناء أكبر حي استيطاني بالقدس
بالأسماء.. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأحد القادم
مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه على مداخل "اللبن الشرقية"
الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ويمدّد إقامته الجبرية
"عطون": الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية
القدس المحلية
الاحتلال يستولي على مضخة باطون في جيوس
وزيرة المرأة: الرئيس قدم الدعم لحماية وصون حقوق المرأة الفلسطينية
المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: المساس بالمسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء
وزارة الإعلام تصدر توضيحًا حول مسألة تخصص وسائل الإعلام التابعة لمؤسسات تعليمية
“عمرو بن العاص”.. طفل من غزة أنهى تسميع 500 حديث نبوي
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في برقة شمال نابلس
الحياة الجديدة
الرئيس يتلقى برقية تهنئة من نظيره التونسي لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال
سلطات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس عدنان غيث بكفالة
اتفاق فلسطيني تركي على تشجيع الاستثمار الإسلامي في فلسطين
الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح
اشتية: التعليم بالنسبة لنا استراتيجية بقاء وهوية وصمود على الأرض
جريدة الأيام
إصابات خلال عمليات اقتحام في مناطق عدة وتجريف أراضٍ قرب جبل صبيح
لجنة في الكنيست تقر إدراج "الأقصى" في برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية لبايدن: لن نصادق على مخطّط الاستيطان في مطار قلنديا
متحورة كورونا جديدة في جنوب إفريقيا وأوروبا تصبح مجدداً البؤرة العالمية...
المغرب نحو شراء أسلحة من إسرائيل وتكليفها بتحديث بعض طائراته المقاتلة
وكالة صفا
"مقري": كل دولة سلّمت أمرها إلى "إسرائيل" تعيش في أزمات لم تخرج منها
الاحتلال يستولي على مضخة باطون شرق قلقيلية
"حشد" تدين تصاعد اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين بالضفة
بيان "مهم" لقيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان
الأجهزة الأمنية تقتحم حفل استقبال أسير محرر بنابلس
فصائل المقاومة تدين قرار استراليا بحق حزب الله وزيارة غانتس للمغرب
الأشغال: سيلمس المواطن مشاريع الاتحاد الأوروبي المهمة
سرحان يوضح مستجدات الإعمار وموعد انتهاء إزالة برج الجوهرة
نائب بالعموم البريطاني: للشعب الفلسطيني الحق في المقاومة
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يصادق على مشروع استيطاني ضخم في قلنديا
ماليزيا ترفض منح تأشيرات للاعبي "سكواش" إسرائيليين
الاحتلال يصادق على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة
خطيب الأقصى يحذر من خطر وجودي يهدد المسجد
وفاة و266 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
صور "الدعليس": جهاز الشرطة يصنع إنجازات كبيرة لصالح شعبنا
فيديو الأشغال: عملية الإعمار بدأت ونأمل دخول مانحين جُدد
فيديو وزارة الصحة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري
التشريعي يقر 3 مشاريع قوانين بالمناقشة العامة
فلسطين اليوم
د. الهندي: ما يحدد طبيعة علاقات "الجهاد" بالدول والفصائل هو الموقف من المقاومة
الجهاد: ما يمارس من هجمة ضد عناصرنا بالضفة لن يحرف بوصلتنا عن المقاومة والدفاع عن شعبنا
الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية "انتزاع الحرية"
حمدان: إضراب يوم الإثنين ليوم واحد في مرافق "الاونروا" والاضراب المفتوح يبدأ الخميس
عز الدين: منع السلطة لاستقبال المحرر عزمي بني عودة معيب ووصمة عار
مشاركة مليونية بحملة "فيسبوك يحجب القدس"
الناطق باسم حماس يدعو لمقاومة قرار الاحتلال بناء حي استيطاني بالقدس
مركز حقوقي: وفاة 4 مرضى بعد عرقلة الاحتلال وصولهم إلى مستشفيات خارج غزة
مسؤول بجيش الاحتلال: لا نستطيع الاستمرار في خنق قطاع غزة
النجار يحذر: الأسرى الذين سيخوضون إضراباً منفرداً عن الطعام سيواجهون ظروفاً صعبةً
سما نيوز
بينها 3 دول عربية.. "إسرائيل" تقلص تصدير السايبر الى عدد من الدول
مفوض الاونروا : لن نستخدم الاجازة الاستثنائية وسيرفع التجميد عن العلاوات في اقرب وقت
الحكومة الإسرائيلية تطمئن بايدن: لن نصادق على مخطّط قلنديا الاستيطاني
إعلام إسرائيلي: حزب الله وحماس خطر وجودي علينا.. والحرب المقبلة إقليمية متعددة الساحات
اعتقال مواطن ومداهمة عدة منازل في بيت لحم
الاحتلال يستولي على مضخة باطون شرق قلقيلية
راديو علم يرد على بيان وزارة الاعلام بشأن قرار تحويل الإذاعات في الجامعات إلى تعليمية
بيان "مهم" لقيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان
النائب عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية
تراجع على وضعه الصحي.. الأسير محمد العارضة يعاني ظروفا قاسية في زنازين عسقلان
عرب 48
غزّة: بدء المرحلة الأولى من بناء المنازل المدمّرة جراء الحرب
عدالة: على السلطات الإسرائيلية الكشف عن المواد التي تبرر حظر المؤسسات الفلسطينية
الاحتلال ينكل بطلبة اللبن الشرقية وعشرات الإصابات بسلواد
وكالة وفا
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وتج ...
الاحتلال يستولي على مضخة باطون شرق قلقيلية
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وتج ...
القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمج ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 26 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2002م اغتيال علاء الصباغ قائد كتائب شهداء الأقصى وعماد النشارتي قائد كتائب عز الدين القسام في جنين.
- 2001م عملية استشهادية في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة إيرز التي تفصل قطاع غزة عن أراضي فلسطين المحتلة، حيث قام تيسير العجرمي من كتائب القسام بتفجير نفسه وسط الجنود الصهاينة، مما أسفر حسب اعتراف العدو، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجراح والشهيد عن مخيم جباليا.
- 2000م ارتكبت قوات الاحتلال جريمة اغتيالٍ جديدة استهدفت خمسة من أبناء حماس في مدينة قلقيلية قرب قرية حبلة .. و الشهداء هم : فتحي زهران (22معاماً) ، و محمود يوسف العدل (28 عاماً) ، و زياد سلمي (17 عاماً) ، و مهدي قاسم جبر (16 عاماً) ، و محمد أبو عدوان (20 عاماً) .
- 1990 م مقتل خمسة جنود إسرائيليين في هجوم شنه فدائيون على وحدة احتلالية إسرائيلية في بلدة "شبعا" جنوب لبنان.
- 1988م الولايات المتحدة الأمريكية ترفض منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مما اضطر الجمعية العامة إلى الانتقال إلى المقر الأوروبي لها في جنيف، حتى يتمكن الرئيس عرفات من المشاركة في أعمال الجمعية العامة.
- 1986 م مقتل وجرح خمسة وثلاثين جنديا في هجوم على معسكر إسرائيلي في كريات شمونة نفذه الفدائي خالد أكر بطائرة شراعية. تبنت العملية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل.
- 1986م عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية (عملية الخالصة) حيث قام خالد أكر من الجهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) بتنفيذ عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية وذلك على معسكر للعدو الصهيوني في الخالصة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 35 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً.
- 1985 م مقتل وجرح خمسة عشر متعاونا من ميليشيا جنوب لبنان (التي تديرها إسرائيل ويرأسها أنطوان لحد) في عملية فدائية نفذتها حميدة مصطفى.
- 1976 م منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تندد في قرار لها بمحاولات سلطة الاحتلال الإسرائيلية تغيير المعالم التاريخية لمدينة القدس القديمة (احتلت عام 1967).
- 1973م انعقاد القمة العربية السابعة في الجزائر وقد عقدت هذه القمة بعد حرب أكتوبر والمقاطعة العربية للدول الغربية ووقف ضخ البترول للغرب في نفس الوقت انضمت موريتانيا إلى جامعة الدول العربية.