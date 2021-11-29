وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المركبات بوزارة المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعزز تعاونها مع معهد الأمل لتنفيذ أنشطة للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تبدأ بحوسبة خدماتها الكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية بداية الليل القطبي.. مدينة لن ترى الشمس مجددًا حتى العام القادم وكالة الرأي الفلسطينية الخليل: مستوطنون يعتدون على مقام "يقين" الأثري وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبدأ عقد امتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توفر الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية منتفعو شؤون بالإيجار بين نارين..إما الدفع أو الطرد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع بترميم قسمي الطوارئ والليزر بمستشفى العيون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2127) الاثنين29نوفمبر 2021
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2127) الاثنين29نوفمبر 2021

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:09

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2127) الاثنين29نوفمبر 2021

أخبار فلسطينية

·         أبو مرزوق: سنتصدى قانونيا للقرار البريطاني بحق حماس

·         حماس تدعو لإطلاق “يد المقاومة” بالضفة لمواجهة اعتداءات إسرائيل

·         اشتية يرفض تصريحات هرتسوغ حول الحق التاريخي لليهود في الخليل

·         إطلاق «شمعة حانوكا» من المسجد الإبراهيمي يثير غضباً

·         د. الحساينة: اقتحام هرتسوغ للمسجد الابراهيمي إعلان صريح لرعاية الاحتلال للارهاب

  •  

أخبار إسرائيلي

·         بينت: زيارة غانتس للمغرب مهدت طريق التعاون الأمني والعسكري

·         تسجيل إصابة جديدة بـ"أوميكرون"... الثانية في إسرائيل

  •  

اخبار دولية

·         بريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لمجموعة السبع اليوم لبحث انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

·         مرصد حقوقي: إسرائيل تبتز وتمنع صحفيين فلسطينيين من السفر بسبب عملهم

·         للحشد ضد النووي الإيراني: جولة أوروبية لوزير الخارجية الإسرائيلي

·         غوتيريش: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا ما يزال قائما للأمن والسلام العالميين

  •  

اخبار عربية

·         »الأردن يعزّز إجراءاته الاحترازية لمنع وصول متحوّرات "كورونا"

·         العاهل الأردني يجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق شعبنا

·          

·          

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية  الوكالات الإخبارية  

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

·         الأمطار تُغرق منازل غزة المتضررة من الحرب

·         إطلاق «شمعة حانوكا» من المسجد الإبراهيمي يثير غضباً

·         الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

  الغد الأردنية

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

الشروق المصرية

الاهرام المصرية

·         إسرائيل تسجل ثاني إصابة بـ"أوميكرون" لمواطنة عائدة من جنوب إفريقيا

·         رئيس وزراء فلسطين يرفض ادعاءات رئيس إسرائيل حول الحق التاريخي لليهود في الخليل

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         تقرير رغم ادّعاء الأزمة المالية.. السلطة تواصل تعيين أقارب شخصياتها المتنفذة

·         حوار عثمان: هدم الاحتلال المنشآت الفلسطينية مرفوض وغير قانوني

·         خاص "المغربي لمناهضة التطبيع": التطبيع يهدف لتفتيت المنطقة وسلبها مقدراتها وثرواتها

·         أبو مرزوق: سنتصدى للقرار البريطاني ضد الحركة قانونيًا

·         طالع كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء 30 نوفمبر

·         "جبارين": علينا توظيف الأبعاد المتعددة على الصعيدين العربي والدولي لنصرة الأسرى

·         إيقاد شمعدان عيد "حانوكا" اليهودي في دبي

·          

جريدة القدس

·         مرصد حقوقي: السلطات الإسرائيلية تبتز وتمنع صحفيين فلسطينيين من السفر بسبب عملهم

·         إضراب يعم مؤسسات ومرافق الأونروا

·         لا يوجد وفيات.. 138 إصابة جديدة بكورونا في غزة

·         عشرات حالات الاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم

·         السلام الآن”: الاستيطان في الخليل هو أبشع وجه للاحتلال

·         اشتية يرفض ادعاءات هرتسوغ حول الحق التاريخي لليهود في مدينة الخليل

·         التأكيد على الإضراب الشامل في مرافق ومؤسسات الأونروا غدًا

·         غوتيريش: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا ما يزال قائما للأمن والسلام العالميين

·         البريد الفلسطيني يعلن وجهات الطيران المتاحة للشهر المقبل

·         العاهل الأردني يجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق شعبنا

·         الأسير بلال جودة حرّ بعد 20 عاماً من الأسر في سجون الاحتلال

·          

صحيفة الأيام

·          

الحياة الجديدة

وكالة  الراي

 وكالة صفا

  • بمناطق العمليات الخمس

 

سير محر

وكالة سما

فلسطين اليوم

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

29 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2004م استشهاد فلسطينيين من كتائب عز الدين القسام وألوية الناصر صلاح الدين حيث نفذا عملية عسكرية استهدفت موقعاً للعدو الإسرائيلي في "كارني نتساريم" جنوب شرق غزة وفي بيان مشترك للكتائب وألوية الناصر أن هذه العملية قتلت 3 من الجنود الإسرائيليين والشهداء هم خميس يوسف الغزالي 20 عاماً من كتائب القسام من سكان حي الدرج ومحمد خليل عودة الخروبي 22معاماً من سكان حي الدرج في مدينة غزة والعضو في أولوية الناصر صلاح الدين.
  • 2002م عملية فدائية في غزة حيث قام المجاهد سالم محمد شهوان (23 عاماً) من خانيونس، باقتحام مستوطنة "بدولح" قرب خانيونس، و الاشتباك مع الاحتلال، و يوقع عدداً من القتلى و الجرحى في صفوف العدو قبل أن يسقط شهيداً ، و كتائب شهداء الأقصى تتبنّى العمليّة .
  • 2001م عملية استشهادية في حافلة في مدينة تل أبيب حيث قام الاستشهادي سامر عمر أبو سليمان (شواهنة) من سيلة الحارثة قضاء جنين وهو من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتفجير نفسه في وسط الحافلة ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 17 آخرين بجروح مختلفة.
  • 1993م استشهاد أحمد خالد سرحان أبو الريش التابع لحركة فتح من خانيونس حيث اغتيل على يد القوات الخاصة الإسرائيلية.
  • 1978 م الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقاطعت الاحتفال الولايات المتحدة ونحو 20 دولة أخرى.
  • 1977م إعلان يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
  • 1966م أول مؤتمر لكتاب فلسطين في مدينة غزة.
  • 1947 م صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181مالذي يوصي بوضع خطة لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وإنشاء نظام دولي خاص لمدينة القدس تحت إشراف الأمم المتحدة.
  • 1947 م صدور قرار التقسيم رقم 181موالذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟