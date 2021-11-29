النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2127) الاثنين29نوفمبر 2021
أخبار فلسطينية
· أبو مرزوق: سنتصدى قانونيا للقرار البريطاني بحق حماس
· حماس تدعو لإطلاق “يد المقاومة” بالضفة لمواجهة اعتداءات إسرائيل
· اشتية يرفض تصريحات هرتسوغ حول الحق التاريخي لليهود في الخليل
· إطلاق «شمعة حانوكا» من المسجد الإبراهيمي يثير غضباً
· د. الحساينة: اقتحام هرتسوغ للمسجد الابراهيمي إعلان صريح لرعاية الاحتلال للارهاب
أخبار إسرائيلي
· بينت: زيارة غانتس للمغرب مهدت طريق التعاون الأمني والعسكري
· تسجيل إصابة جديدة بـ"أوميكرون"... الثانية في إسرائيل
اخبار دولية
· بريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لمجموعة السبع اليوم لبحث انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"
· مرصد حقوقي: إسرائيل تبتز وتمنع صحفيين فلسطينيين من السفر بسبب عملهم
· للحشد ضد النووي الإيراني: جولة أوروبية لوزير الخارجية الإسرائيلي
· غوتيريش: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا ما يزال قائما للأمن والسلام العالميين
اخبار عربية
· »الأردن يعزّز إجراءاته الاحترازية لمنع وصول متحوّرات "كورونا"
· العاهل الأردني يجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق شعبنا
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- أبو مرزوق: سنتصدى قانونيا للقرار البريطاني بحق حماس
- حماس تدعو لإطلاق “يد المقاومة” بالضفة لمواجهة اعتداءات إسرائيل
- اشتية يرفض تصريحات هرتسوغ حول الحق التاريخي لليهود في الخليل
- كتاب صهيوني جديد: الربيع العربي له تتمة… وعلى إسرائيل البحث عن طريقة لإبعاد قطر وتقريب السعودية والإمارات
- لأول مرة في مدينة جنين: قائمة كاملة من 8 نساء تنافس في الانتخابات المحلية
- الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل للاحتفال بعيد “الأنوار اليهودي”- (فيديو)
- الرئيس الفلسطيني يزور قطر تزامناً مع وصول عدد من الزعماء بمناسبة بطولة كأس العرب
- مسؤول العلاقات الخارجية في حماس لـ”القدس العربي”: اللقاءات الأوروبية غير العلنية مع حماس مستمرة رغم التصنيف
- قوات الاحتلال تنفذ عدة هجمات ضد غزة.. وغانتس يزعم: ملتزمون أمام ما هو مطلوب تجاه غزة
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الشرق الأوسط
· الأمطار تُغرق منازل غزة المتضررة من الحرب
· إطلاق «شمعة حانوكا» من المسجد الإبراهيمي يثير غضباً
· الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس
الغد الأردنية
الاخبار اللبنانية
- الخليل ثكنةً عسكرية: هيرتسوغ يدنّس الحَرَم الإبراهيمي
- بينت: زيارة غانتس للمغرب مهدت طريق التعاون الأمني والعسكري
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الشرق القطرية
- بحرية الاحتلال تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ غزة
- رموز فلسطينية ونشطاء داعمون للقضية في بريطانيا لـ الشرق: حظر حماس يزيد التأييد الشعبي لفلسطين في بريطانيا
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الشروق المصرية
- رئيس وزراء فلسطين يرفض ادعاءات رئيس إسرائيل حول الحق التاريخي لليهود في الخليل
- مرصد حقوقي: إسرائيل تبتز وتمنع صحفيين فلسطينيين من السفر بسبب عملهم
الاهرام المصرية
· إسرائيل تسجل ثاني إصابة بـ"أوميكرون" لمواطنة عائدة من جنوب إفريقيا
· رئيس وزراء فلسطين يرفض ادعاءات رئيس إسرائيل حول الحق التاريخي لليهود في الخليل
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تقرير رغم ادّعاء الأزمة المالية.. السلطة تواصل تعيين أقارب شخصياتها المتنفذة
· حوار عثمان: هدم الاحتلال المنشآت الفلسطينية مرفوض وغير قانوني
· خاص "المغربي لمناهضة التطبيع": التطبيع يهدف لتفتيت المنطقة وسلبها مقدراتها وثرواتها
· أبو مرزوق: سنتصدى للقرار البريطاني ضد الحركة قانونيًا
· طالع كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء 30 نوفمبر
· "جبارين": علينا توظيف الأبعاد المتعددة على الصعيدين العربي والدولي لنصرة الأسرى
· إيقاد شمعدان عيد "حانوكا" اليهودي في دبي
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جريدة القدس
· مرصد حقوقي: السلطات الإسرائيلية تبتز وتمنع صحفيين فلسطينيين من السفر بسبب عملهم
· إضراب يعم مؤسسات ومرافق الأونروا
· لا يوجد وفيات.. 138 إصابة جديدة بكورونا في غزة
· عشرات حالات الاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم
· السلام الآن”: الاستيطان في الخليل هو أبشع وجه للاحتلال
· اشتية يرفض ادعاءات هرتسوغ حول الحق التاريخي لليهود في مدينة الخليل
· التأكيد على الإضراب الشامل في مرافق ومؤسسات الأونروا غدًا
· غوتيريش: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا ما يزال قائما للأمن والسلام العالميين
· البريد الفلسطيني يعلن وجهات الطيران المتاحة للشهر المقبل
· العاهل الأردني يجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق شعبنا
· الأسير بلال جودة حرّ بعد 20 عاماً من الأسر في سجون الاحتلال
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صحيفة الأيام
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- "أوميكرون" تنتشر في أرجاء العالم ودول عدة تعيد فرض القيود الوقائية
- »الأردن يعزّز إجراءاته الاحترازية لمنع وصول متحوّرات "كورونا"
- »محكمة الاحتلال تسمح بهدم عشرات المنازل في حيَّي وادي ياصول والبشير بسلوان
- »تواصل الاعتداءات على طلبة اللبّن الشرقية وتوزيع إخطارات بوقف البناء...
- »إشتية: نرفض ادعاءات هرتسوغ حول الخليل
- »الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي والاحتلال يعتدي على المواطنين...
- »الإعلان عن نتائج مسابقة "وعد" لقصص الأطفال والفتيان
الحياة الجديدة
- الأسير طارق العاصي جسد هزيل يصارع السرطان
- سلطة النقد تتوقع ان يحقق الاقتصاد نموا بنحو 4,5% والانتظام في تحويل أموال المقاصة ودفع الرواتب
- قلم ودفتر تحت النار
- بيت لحم: اغلاق شعبتين في مدرسة وتحويل أخرى للتعليم الالكتروني بسبب "كورونا"
وكالة الراي
- لا وفيات.. 138 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
- المرو بغزة: 10 إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة
- أسيران مضربان عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري
- إضراب شامل يعم مؤسسات الأونروا اليوم
- اعتقال عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين في الضفة المحتلة
- الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح
- الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم المحتلة
- النيابة العامة تنجز ستة إصدارات لكتب وأدلة إرشادية
وكالة صفا
- تذكيرا للعالم بمسؤوليته الأخلاقية والقانونية
- الفلسطينيون وأحرار العالم يحيون يوم التضامن مع شعبنا
- 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- بمناطق العمليات الخمس
سير محر
وكالة سما
- لا وفيات..الصحة بغزة: تسجيل 138 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
- إضراب شامل في مرافق ومؤسسات الأونروا
- مصادر: "حماس" سلّمت القيادة المصرية ورقة سياسية متكاملة.. وهذا ما تضمّنته
- الجيش الإسرائيلي يدرس بشكل متزايد "الخطة ب" حال فشل المحادثات النووية مع إيران
- جبارين يلوّح باقتراب صفقة وفاء الأحرار الثانية ويؤكد: حماس ماضية في طريقها نحو التحرير ويدها على الزناد
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فلسطين اليوم
عرب 48
- اقتحام هرتسوغ للإبراهيمي: حماس تدعو لـ"إطلاق يد المقاومة في الضفة فورا"
- سلوان: الاحتلال يرفض استئناف أهالي حي وادي ياصول لوقف هدم منازلهم
- بعد رفض دعوى الطبيب الفلسطيني الذي فقد بناته الثلاث: محاولات لمقاضاة إسرائيل دوليا
- للحشد ضد النووي الإيراني: جولة أوروبية لوزير الخارجية الإسرائيلي
- تسجيل إصابة جديدة بـ"أوميكرون"... الثانية في إسرائيل
- الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل
- رئيس مخابرات السجون الإسرائيلية: أخفقنا بمنع فرار الأسرى
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وكالة وفا
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
- اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
- تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى وال ...
حدث في مثل هذا اليوم
29 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م استشهاد فلسطينيين من كتائب عز الدين القسام وألوية الناصر صلاح الدين حيث نفذا عملية عسكرية استهدفت موقعاً للعدو الإسرائيلي في "كارني نتساريم" جنوب شرق غزة وفي بيان مشترك للكتائب وألوية الناصر أن هذه العملية قتلت 3 من الجنود الإسرائيليين والشهداء هم خميس يوسف الغزالي 20 عاماً من كتائب القسام من سكان حي الدرج ومحمد خليل عودة الخروبي 22معاماً من سكان حي الدرج في مدينة غزة والعضو في أولوية الناصر صلاح الدين.
- 2002م عملية فدائية في غزة حيث قام المجاهد سالم محمد شهوان (23 عاماً) من خانيونس، باقتحام مستوطنة "بدولح" قرب خانيونس، و الاشتباك مع الاحتلال، و يوقع عدداً من القتلى و الجرحى في صفوف العدو قبل أن يسقط شهيداً ، و كتائب شهداء الأقصى تتبنّى العمليّة .
- 2001م عملية استشهادية في حافلة في مدينة تل أبيب حيث قام الاستشهادي سامر عمر أبو سليمان (شواهنة) من سيلة الحارثة قضاء جنين وهو من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتفجير نفسه في وسط الحافلة ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 17 آخرين بجروح مختلفة.
- 1993م استشهاد أحمد خالد سرحان أبو الريش التابع لحركة فتح من خانيونس حيث اغتيل على يد القوات الخاصة الإسرائيلية.
- 1978 م الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقاطعت الاحتفال الولايات المتحدة ونحو 20 دولة أخرى.
- 1977م إعلان يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
- 1966م أول مؤتمر لكتاب فلسطين في مدينة غزة.
- 1947 م صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181مالذي يوصي بوضع خطة لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وإنشاء نظام دولي خاص لمدينة القدس تحت إشراف الأمم المتحدة.
- 1947 م صدور قرار التقسيم رقم 181موالذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.
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