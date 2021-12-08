النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2136) الأربعاء 8 ديسمبر 2021

11:16النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2136) الأربعاء 8 ديسمبر 2021

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟