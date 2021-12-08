النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2136) الأربعاء 8 ديسمبر 2021
أخبار فلسطينية
- حماس» نحو التصعيد: مصر «تَضحك» على الغزّيّين
- «الخارجية» تُدين العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقيّة
- والخارجية الفلسطينية ترحّب وتعتبر القرار استجابة للضغط الأمريكي
- حماس: المقاومة الشاملة هي السبيل لتحرير فلسطين
- "القسام" تروي حكاية 34 عاماً على اندلاع «انتفاضة الحجارة»
القوى الفلسطينة تُشيد بعملية القدس وتؤكد أنها تثبت عظمة شعبنا واستمراره في المقاومة
أخبار إسرائيلي
- بينيت تعليقاً على العدوان على اللاذقية: لن نتوقف عن الهجوم لحظة واحدة
- “جفعات هشاكيد”.. حي استيطاني جديد يقضم “بيت صفافا”
- الجاسوس الإيراني" في منزل غانتس: الشاباك يقر بفشله
- البنوك الإسرائيلية تقصي المواطنين العرب عن قروض الإسكان
- غانتس يدشن جدارا حول غزة: "نسلب من حماس إحدى قدراتها"
- إسرائيل تؤجّل المصادقة على مشروع استيطاني يفصل القدس عن محيطها وتعلن عن حي جديد…
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اخبار دولية
- قمّة إسرائيلية ــــ يونانية ـــ قبرصية تبحث إمداد الغاز إلى أوروبا
- محكمة هولنديّة ترفض دعوى فلسطينيّ هولنديّ ضد غانتس
- نيويورك: متحدثون يطالبون إسرائيل بإلغاء تصنيف 6 منظمات فلسطي ...
اخبار عربية
- مجلس وزراء العدل العرب يعقد أعمال دورته الـ(37) غدا بمقر الجامعة العربية
- الجزائر تدخل على خط المصالحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني
- السيسي يؤكد دعم مصر للأمين العام الجديد لـ«التعاون الإسلامي»
- »الأردن يلزم القادمين إليه بإجراء فحص "كورونا" قبل 72 ساعة
- القاهرة رفضت مغادرة وفد السنوار
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة مستوطِنة إسرائيلية بجراح في عملية طعن بالقدس المحتلة
- مراسلون بلا حدود و”الأورومتوسطي” يدينان فرض إسرائيل قوانين المنع من السفر على الصحافيين الفلسطينيين
- إسرائيل تؤجّل المصادقة على مشروع استيطاني يفصل القدس عن محيطها وتعلن عن حي جديد… والخارجية الفلسطينية ترحّب وتعتبر القرار استجابة للضغط الأمريكي
- “انحباس الأمطار” في الأغوار الشمالية يفتح شهية المستوطنين لمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها
- باشليت: أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في أرضه المحتلة “كارثية”
- فلسطين ترحب بموقف الولايات المتحدة بشأن الاستيطان
- قوات الاحتلال الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكري في القدس المحتلة
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تستهدف «شحنة أسلحة إيرانية» غرب سوريا
- عباس: لمست من الإدارة الأميركية خطاباً جديداً
- السيسي يؤكد دعم مصر للأمين العام الجديد لـ«التعاون الإسلامي»
- قمة إسرائيل واليونان وقبرص: قلق مشترك في الأمن والغذاء
الغد الأردنية
- إصابة مستوطنة بعملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس –…
- تهديدات المقاومة الفلسطينية.. “كل الخيارات باتت مفتوحة”
- الجزائر تدخل على خط المصالحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني
- “جفعات هشاكيد”.. حي استيطاني جديد يقضم “بيت صفافا”
الاخبار اللبنانية
- الضفّة تنتفض بوجه السلطة: راعيةُ بلطجة
- موجة العمليات الفدائية لا تنقطع: إسرائيل تتوسّل حلّاً
- «حماس» نحو التصعيد: مصر «تَضحك» على الغزّيّين
- مرفأ اللاذقية في دائرة النار: تل أبيب تضرب خبْط عشواء
- قمّة إسرائيلية ــــ يونانية ـــ قبرصية تبحث إمداد الغاز إلى أوروبا
- إسرائيل تحاصر نفسها: اكتمال بناء «العائق» حول غزّة
- محكمة هولنديّة ترفض دعوى فلسطينيّ هولنديّ ضد غانتس
- بينيت تعليقاً على العدوان على اللاذقية: لن نتوقف عن الهجوم لحظة واحدة
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الشرق القطرية
- مقطع مصور يفضح ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة قتل بدم بارد
- سلطات الاحتلال تصادق على بناء 8 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس
- قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة
الشروق المصرية
الصحف المحلية
حماس: المقاومة الشاملة هي السبيل لتحرير فلسطين
"القسام" تروي حكاية 34 عاماً على اندلاع «انتفاضة الحجارة»
تقرير غضب بين موظفي السلطة بعد خصومات من رواتبهم واقتصاديون يحذرون
تقرير "مسافر يطا".. الفلسطينيون في مواجهة مستوطنين محميين بقوات الاحتلال
إصابة مستوطِنة بجراح خطيرة في عملية طعن نفذتها فلسطينية بالقدس
أبو زهري: حماس تقدر عاليا الدعوة الجزائرية لعقد لقاء فصائلي
جريدة القدس
فيلم "أميره " وُلد مشوه وشُيع في لحده بعد دس السم في العسل
القاهرة رفضت مغادرة وفد السنوار
بالفيديو إصابة مستوطنة بجروح خطيرة في عملية طعن في الشيخ جراح بالقدس
مداهمة واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
صحيفة الأيام
- المفوضة السامية: أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في أرضه المحتلة "كارثية"
- »الرئيس يبدأ زيارة دولة إلى تونس
- »الاحتلال يدشن "عائقاً" جديداً حول القطاع بطول 65 كم يشمل جداراً تحت الأرض
- »قناة عبرية: تنظيم يهودي سري في الرملة يخطط لمهاجمة فلسطينيين
- »الأردن يلزم القادمين إليه بإجراء فحص "كورونا" قبل 72 ساعة
- »"سلطة النقد: أقساط قروض الموظفين بحد أقصى 50% من دفعة الراتب
- »أفلام وثائقية جريئة تكشف عن جيل جديد من المخرجات العربيات
الحياة الجديدة
- خمسة أسباب لأعمق أزمة مالية تواجهها السلطة الوطنية
- وفاة الكاتب والصحفي الكبير حسن البطل
- (محدث) الاحتلال يفرض طوقا عسكريا على حي الشيخ جراح
- "الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم أسيرة محررة من بيت لحم
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وكالة الراي
وكالة صفا
- إنذارات بقرب هدم 58 منزلًا..أهالي "وادي ياصول".. تهجير قسري وشيك وصراع للبقاء
كتائب القسام.. نواة العمل المشترك و"الأم الرؤوم" لفصائل المقاومة
ر
وكالة سما
- عودة التوتر في العلاقة بين الطرفين..صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى
فلسطين اليوم
فيلم "أميره " وُلد مشوه وشُيع في لحده بعد دس السم في العسل
القاهرة رفضت مغادرة وفد السنوار
بالفيديو إصابة مستوطنة بجروح خطيرة في عملية طعن في الشيخ جراح بالقدس
مداهمة واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
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عرب 48
وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة
· الاحتلال يعتقل طالبتين ومعلمة ومديرة مدرسة في الشيخ جراح
· رئيس الوزراء ينعى الصحفي والكاتب البطل: غيابه خسارة كبيرة
· نيويورك: متحدثون يطالبون إسرائيل بإلغاء تصنيف 6 منظمات فلسطي ...
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