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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2136) الأربعاء 8 ديسمبر 2021

08 كانون أول / ديسمبر 2021 11:16

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2136) الأربعاء 8 ديسمبر 2021

أخبار فلسطينية

القوى الفلسطينة تُشيد بعملية القدس وتؤكد أنها تثبت عظمة شعبنا واستمراره في المقاومة

 

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وكالة سما

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فلسطين اليوم

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فيلم "أميره " وُلد مشوه وشُيع في لحده بعد دس السم في العسل    

 

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القاهرة رفضت مغادرة وفد السنوار

 

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بالفيديو إصابة مستوطنة بجروح خطيرة في عملية طعن في الشيخ جراح بالقدس

 

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مداهمة واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

 

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وكالة وفا

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حدث في مثل هذا اليوم

8 كانون أول (ديسمبر)

·         2005م استشهاد ثلاثة من قادة كتائب الأقصى شمال قطاع غزة خلال قصفٍ صهيونيّ لمنزلٍ كانوا فيه. اثنان من الشهداء هما: إياد قداس (21معاماً)، ونهاد النجار (25 عاماً).
·         2005م مقتل جنديّ صهيوني بعد طعنه في عنقه في الضفّة الغربيّة. والاحتلال يعتقل فلسطينيّاً على خلفية الحادث هو يوسف أبو عادي (29 عاماً) من كفر نعمة.
·         1990 م سماح الشرطة الصهيونية لعشرة متطرفين من حركة كاخ العنصرية بالدخول إلى ساحة الحرب القدسي الشريف حيث قاموا باستعراض استفزازي ورددوا شعارات ضد العرب والمسلمين.
·         1987م انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى المباركة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، و ذلك بعد أن دهس سائق شاحنة صهيونيّ عمداً سيارة مدنيّة فلسطينية في قطاع غزة و أدّى الحادث إلى استشهاد 4 فلسطينيين.
·         1987 م اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (استمرت حتى عام 1994)، توقفت الانتفاضة مع مجيء السلطة الفلسطينية بناء على اتفاقات أوسلو بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية.
·         1986 م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 592مالذي يشجب قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة طلاب من جامعة بير زيت.
·         1978 م وفاة رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير (ولدت في كييف بأوكرانيا عام 1898). تولت عام 1969 رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لتصبح رابع رئيس للوزراء في الدولة العبرية.
·         1972م تفجير قنبلة في منزل المناضل الفلسطيني محمود الهمشري بواسطة الموساد وبأوامر مباشرة من جولدا مائير وقد توفي في 10-1-1973 متأثراً بجراحه.
·         1972م تمّ تفجير قنبلة في منزل المناضل الفلسطيني محمود الهمشري في باريس ، بواسطة الموساد و بأوامر مباشرة من جولدا مائير ، و قد لقي ربه في 10/1/1973 متأثّراً بجراحه .
·         1949 م الأمم المتحدة تصدر القرار الدولي رقم 302م في الدورة الرابعة للجمعية العامة، لذي ينص على تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
·         1947م بريطانيا توصي الأمم المتحدة بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين في /5/1948 على أن يعقب ذلك إقامة دولتين مستقلتين يهودية وفلسطينية بعد أسبوعين.
·         1947م عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية اجتماعاً حضره رؤساء حكومات الدول العربية ، لإحباط قرار تقسيم فلسطين ، و الحيلولة دون قيام دولة الكيان الصهيوني
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