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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2142) الخميس16/12/2021

16 كانون أول / ديسمبر 2021 10:51

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2142) الخميس16/12/2021

أخبار فلسطينية

  • العلاقات بين فتح وحماس تتأزم في الساحة اللبنانية.. ووساطة فلسطينية ولبنانية لتطويق الأحداث الميدانية

·         كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات عسكرية في قطاع غزة

·         الأسير هواش يواصل إضرابه لليوم 122رغم خطورة وضعه الصحي

·         حوار البردويل: حماس شكّلت إضافة نوعية للعمل الوطني ولا تزال ثابتة على موقفها ومبادئها

·         "حماس": "درع القدس" أكدت جهوزية المقاومة لأي عدوان جديد

·         غزة.. لا وفيات جديدة و145 إصابة جديدة بـ "كورونا"

  •  

أخبار إسرائيلي

·         بنيت يقف ضد تصريحات لوزير في حكومته انتقد عنف المستوطنين

·         الكنيست يفرض حراسة على منصور عباس

·         لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»

·       رغم حظر دخول الأجانب.. إسرائيل سمحت بمواصلة "السياحة اليهودية"

  •  

اخبار دولية

·         رايتس ووتش: إسرائيل استعملت القوة المفرطة ضد متظاهرين 

·         اختتام الحوار الأميركي ـ الفلسطيني على دفع اقتصادي يخدم «حل الدولتين»

·         إدارة بايدن تجدد التزامها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

·         إدراج التطريز الفلسطينيّ على قوائم "اليونسكو" للتراث الثقافيّ العالميّ

·         واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

·          

اخبار عربية

·         لاعبو المنتخب التونسي يرفعون العلم الفلسطيني احتفالا بتأهلهم لنهائي كأس العرب- (صور)﻿

·         الأردن ينفي إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود الأردنية

·         شهيد في قصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من سوريا

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·          

الصحف العربية المواقع الإخبارية  الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         حماس: إسرائيل غير جادة بتحريك ملف تبادل الأسرى

·       لاعبو المنتخب التونسي يرفعون العلم الفلسطيني احتفالا بتأهلهم لنهائي كأس العرب- (صور)

·       مخططات استيطانية في القدس يقابلها هدم منازل ومسؤول فلسطيني يؤكد: «سيهدمون 22 ألف منزل»

·         الشيخ رائد صلاح في حديث خاص لـ “القدس العربي”: ابتسامتي تنبع من عقيدتي الراسخة بأن شعبي سينتصر ويستعيد حقوقه

·       منظمة التحرير تطالب بتوفير شبكة الأمان المالية وتدعو لاتخاذ قرارات دولية رادعة للاحتلال

·       العلاقات بين فتح وحماس تتأزم في الساحة اللبنانية.. ووساطة فلسطينية ولبنانية لتطويق الأحداث الميدانية

·         إسرائيل تجبر عائلة فلسطينية على هدم 3 من منازلها في سلوان

·         كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات عسكرية في قطاع غزة

·       إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

·         رايتس ووتش: إسرائيل استعملت القوة المفرطة ضد متظاهرين 

·          

الشرق الأوسط

·         «المركزي» الفلسطيني لاجتماع الشهر المقبل

·         اختتام الحوار الأميركي ـ الفلسطيني على دفع اقتصادي يخدم «حل الدولتين»

·         «القسّام» تطلق مناورات كبيرة في غزة «لرفع جهوزية القتال»

·         بنيت يقف ضد تصريحات لوزير في حكومته انتقد عنف المستوطنين

·         الكنيست يفرض حراسة على منصور عباس

·         لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»

  الغد الأردنية

·         انقسام في إسرائيل حول غزة بين الدعوة للتهدئة والدفع تجاه

الاهرام المصرية

·          الاتحاد الإفريقي يختتم ورشة عمل بالقاهرة اليوم حول الدفع نحو عالمية التصديق على الوثائق القانونية

·        

الاخبار اللبنانية

·         عدوان إسرائيلي على الجنوب السوريّ

·         الجيش الأردني صاحٍ: أمن الحدود مع «إسرائيل» محفوظ!

·         قلق إسرائيلي: إدارة بايدن تتشدّد تجاه الاستيطان

الشرق القطرية

·         الأردن ينفي إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود الأردنية

·         البيان الختامي للقمة الخليجية يجدد دعم دول مجلس التعاون لدولة قطر لإنجاح كأس العالم 2022

الشروق المصرية

·         مراسلون بلا حدود: عدد الصحفيين المعتقلين ارتفع لمستوى غير مسبوق

الصحف المحلية

 صحيفة فلسطين

·         خاص قاسم: حماس حققت تقدُّمًا ملحوظًا في مخاطبة الرأي العام الغربي

·         حوار البردويل: حماس شكّلت إضافة نوعية للعمل الوطني ولا تزال ثابتة على موقفها ومبادئها

·         "حماس": "درع القدس" أكدت جهوزية المقاومة لأي عدوان جديد

·         غزة.. لا وفيات جديدة و145 إصابة جديدة بـ "كورونا"

·         تقرير الشهيد "الزواري".. نموذج نضال عربي ضحى من أجل فلسطين

·         تقرير "درع القدس".. تثبيت لمعادلة "العاصمة تحت حماية المقاومة"

·         الأسير هواش يواصل إضرابه لليوم 122رغم خطورة وضعه الصحي

جريدة القدس

·         واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

·         مخاوف من نشاطات إيران وحزب الله.. اشتباه بتعرض فتاة إسرائيلية للاختطاف في الأرجنتين

·         فشل أمني جديد.. ضابط حراسة من الشاباك يكشف تحركات بينيت ونتنياهو

·         ضغوط استيطانية لدفع بارليف للاستقالة بعد تصريحاته عن عنف المستوطنين بالضفة

·         مقتل جندي سوري في غارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية

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صحيفة الأيام

·         عشرات الإصابات خلال مواجهات في العروب وهدم ثلاثة منازل في سلوان

·         »"اليونسكو" تعتمد فن التطريز الفلسطيني ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية

·         »بيت لحم: "أوميكرون" يبدّد الآمال بعيد ميلاد طبيعي

·         »دراسة : 75.9% من الفلسطينيين في الضفة طوروا أجساماً مضادة لـ"كورونا"

·         »مصدر: الانتخابات المحلية غير مطروحة للنقاش في غزة

·         »الأغوار: نبع "خلة خضر" المائي في "الفارسية" بقبضة الاستيطان

·         »إدارة بايدن تجدد التزامها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

الحياة الجديدة

·         أبو جيش لـ "الحياة الجديدة": التطبيق الفعلي للحد الادنى للاجور الجديد مطلع شهر نيسان المقبل

·         الاحتلال يداهم منزلين في أريحا ويسلم اسيرا محررا بلاغا لمراجعة مخابراته

·         بسمة من ثغر "ريتا" للعبة يابانية

·         الاحتلال يستولي على 11 دونما من أراضي شوفة في طولكرم

·         شهيد في قصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من سوريا

·          

وكالة  الراي

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

·         إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

·         لا وفيات .. 145 إصابة جديدة بكورونا في غزة

·         122 يومًا على إضراب الأسير أبو هواش

·         الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما شرق القدس

·         "المرور": 4 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

·         "الاتصالات" تطلق جائزة "أفضل فكرة شبابية للتحول الرقمي الحكومي"

·         تقرير تطوير شارع الحرية..شريان حياة جديد بغزة

·         "المرور" بغزة تُحرِّر 58 مخالفة خلال الـ 24 ساعة

·         الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة

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وكالة صفا

 

·         دعوات لأوسع مشاركة بجمعة "فجر الثوابت" بالأقصى

·         سرقة 100 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية إسرائيلية

·         145 إصابة جديدة بكورونا في غزة

·         مقتل جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي

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وكالة سما

·         بقرار من القيادة العليا..صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة

·         لا وفيات.. 145 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة بغزة

·         الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)

·         بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران

·         واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها

·        

فلسطين اليوم

·         بالأسماء: مداهمات واعتقالات متواصلة في الضفة والقدس المحتلة

·         قوانين "الكنيست الإسرائيلي "ضد الأسرى.. حرباً جديدة عنوانها "عربي"

·         حركة الجهاد تلتقي حزب الله: التأكيد على وحدة النهج المقاوم للاحتلال الصهيوني

·         استشهاد جندي سوري إثر عدوان "إسرائيلي" على جنوب سوريا

·         الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 122

عرب 48

·         جامعة بيرزيت: هذا ما حدث في قاعة "الشهيد كمال ناصر"

·         إدراج التطريز الفلسطينيّ على قوائم "اليونسكو" للتراث الثقافيّ العالميّ

·         تحديد أوقات الدوام الداخليّ والخارجيّ لوسائل النقل في الضفة

·         رغم حظر دخول الأجانب.. إسرائيل سمحت بمواصلة "السياحة اليهودية"

·         تمديد القيود على القادمين من الخارج وتوسيع قائمة الدول "الحمراء"

·         خطة لمواجهة النقص بالأطباء: محفزات مالية لطلاب الطب خارج البلاد

·         كورونا بارتفاع وإسرائيل تدرج عدة دول أوروبية بالقائمة الحمراء

·         ضباط إسرائيليون يدعون لاستغلال الهدوء بغزة لإتمام صفقة تبادل

·        

وكالة وفا

·         إصابة طفلين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال ...

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         الاحتلال يستولي على 11 دونما من أراضي شوفة في طولكرم

·         الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويفتش عدة منازل في الخليل

حدث في مثل هذا اليوم

16 كانون أول (ديسمبر)

·         2005م مقتل مستوطن صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين في عملية تبنّتها سرايا القدس وكتائب الأقصى، بالقرب من مستوطنة "حجاي" جنوب الخليل.

·         2003م وفد أمني مصري يلتقي مع الفصائل في غزة

·         2000 م بعد يومين كاملين من الحملة الصهيونية المركّزة على بيت حانون ، كانت الحصيلة 13 شهيداً فلسطينياً و هدم 50 منزلاً و تدمير البنى التحتيّة للمنطقة ، بما فيها المرافق التابعة للسلطة الفلسطينية.

·         1991م الجمعية العامة للأمم المتحدة تلغي قرارها السابق الذي يعد الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية (أقرته عام 1975).

·         1976م صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 31/106 الذي يشجب التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والتي تبدل التكوين الديموغرافي أو الطبيعة الجغرافية لتلك الأراضي وخاصة إنشاء المستوطنات.

·         1949م أعلن رئيس الوزراء الصهيوني الأول "ديفيد بن غوريون" أن مدينة القدس ستصبح عاصمة لدولة (إسرائيل) ابتداءً من 1/1/1950م.

·         1947 م جامعة الدول العربية تعلن رفضها لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بوصفه "غير قانوني". تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية.

·         1931م عقد مؤتمر إسلامي في القدس بحضور 145 مندوبا من مختلف الدول الإسلامية.

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