النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2142) الخميس16/12/2021
أخبار فلسطينية
- العلاقات بين فتح وحماس تتأزم في الساحة اللبنانية.. ووساطة فلسطينية ولبنانية لتطويق الأحداث الميدانية
· كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات عسكرية في قطاع غزة
· الأسير هواش يواصل إضرابه لليوم 122رغم خطورة وضعه الصحي
· حوار البردويل: حماس شكّلت إضافة نوعية للعمل الوطني ولا تزال ثابتة على موقفها ومبادئها
· "حماس": "درع القدس" أكدت جهوزية المقاومة لأي عدوان جديد
· غزة.. لا وفيات جديدة و145 إصابة جديدة بـ "كورونا"
أخبار إسرائيلي
· بنيت يقف ضد تصريحات لوزير في حكومته انتقد عنف المستوطنين
· الكنيست يفرض حراسة على منصور عباس
· لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»
· رغم حظر دخول الأجانب.. إسرائيل سمحت بمواصلة "السياحة اليهودية"
اخبار دولية
· رايتس ووتش: إسرائيل استعملت القوة المفرطة ضد متظاهرين
· اختتام الحوار الأميركي ـ الفلسطيني على دفع اقتصادي يخدم «حل الدولتين»
· إدارة بايدن تجدد التزامها بدعم الاقتصاد الفلسطيني
· إدراج التطريز الفلسطينيّ على قوائم "اليونسكو" للتراث الثقافيّ العالميّ
· واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها
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اخبار عربية
· لاعبو المنتخب التونسي يرفعون العلم الفلسطيني احتفالا بتأهلهم لنهائي كأس العرب- (صور)
· الأردن ينفي إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود الأردنية
· شهيد في قصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من سوريا
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· حماس: إسرائيل غير جادة بتحريك ملف تبادل الأسرى
· لاعبو المنتخب التونسي يرفعون العلم الفلسطيني احتفالا بتأهلهم لنهائي كأس العرب- (صور)
· مخططات استيطانية في القدس يقابلها هدم منازل ومسؤول فلسطيني يؤكد: «سيهدمون 22 ألف منزل»
· الشيخ رائد صلاح في حديث خاص لـ “القدس العربي”: ابتسامتي تنبع من عقيدتي الراسخة بأن شعبي سينتصر ويستعيد حقوقه
· منظمة التحرير تطالب بتوفير شبكة الأمان المالية وتدعو لاتخاذ قرارات دولية رادعة للاحتلال
· العلاقات بين فتح وحماس تتأزم في الساحة اللبنانية.. ووساطة فلسطينية ولبنانية لتطويق الأحداث الميدانية
· إسرائيل تجبر عائلة فلسطينية على هدم 3 من منازلها في سلوان
· كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات عسكرية في قطاع غزة
· إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
· رايتس ووتش: إسرائيل استعملت القوة المفرطة ضد متظاهرين
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الشرق الأوسط
· «المركزي» الفلسطيني لاجتماع الشهر المقبل
· اختتام الحوار الأميركي ـ الفلسطيني على دفع اقتصادي يخدم «حل الدولتين»
· «القسّام» تطلق مناورات كبيرة في غزة «لرفع جهوزية القتال»
· بنيت يقف ضد تصريحات لوزير في حكومته انتقد عنف المستوطنين
· الكنيست يفرض حراسة على منصور عباس
· لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»
الغد الأردنية
· انقسام في إسرائيل حول غزة بين الدعوة للتهدئة والدفع تجاه…
الاهرام المصرية
· الاتحاد الإفريقي يختتم ورشة عمل بالقاهرة اليوم حول الدفع نحو عالمية التصديق على الوثائق القانونية
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الاخبار اللبنانية
· عدوان إسرائيلي على الجنوب السوريّ
· الجيش الأردني صاحٍ: أمن الحدود مع «إسرائيل» محفوظ!
· قلق إسرائيلي: إدارة بايدن تتشدّد تجاه الاستيطان
الشرق القطرية
· الأردن ينفي إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود الأردنية
· البيان الختامي للقمة الخليجية يجدد دعم دول مجلس التعاون لدولة قطر لإنجاح كأس العالم 2022
الشروق المصرية
· مراسلون بلا حدود: عدد الصحفيين المعتقلين ارتفع لمستوى غير مسبوق
الصحف المحلية
صحيفة فلسطين
· خاص قاسم: حماس حققت تقدُّمًا ملحوظًا في مخاطبة الرأي العام الغربي
· حوار البردويل: حماس شكّلت إضافة نوعية للعمل الوطني ولا تزال ثابتة على موقفها ومبادئها
· "حماس": "درع القدس" أكدت جهوزية المقاومة لأي عدوان جديد
· غزة.. لا وفيات جديدة و145 إصابة جديدة بـ "كورونا"
· تقرير الشهيد "الزواري".. نموذج نضال عربي ضحى من أجل فلسطين
· تقرير "درع القدس".. تثبيت لمعادلة "العاصمة تحت حماية المقاومة"
· الأسير هواش يواصل إضرابه لليوم 122رغم خطورة وضعه الصحي
جريدة القدس
· واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها
· مخاوف من نشاطات إيران وحزب الله.. اشتباه بتعرض فتاة إسرائيلية للاختطاف في الأرجنتين
· فشل أمني جديد.. ضابط حراسة من الشاباك يكشف تحركات بينيت ونتنياهو
· ضغوط استيطانية لدفع بارليف للاستقالة بعد تصريحاته عن عنف المستوطنين بالضفة
· مقتل جندي سوري في غارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية
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صحيفة الأيام
· عشرات الإصابات خلال مواجهات في العروب وهدم ثلاثة منازل في سلوان
· »"اليونسكو" تعتمد فن التطريز الفلسطيني ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية
· »بيت لحم: "أوميكرون" يبدّد الآمال بعيد ميلاد طبيعي
· »دراسة : 75.9% من الفلسطينيين في الضفة طوروا أجساماً مضادة لـ"كورونا"
· »مصدر: الانتخابات المحلية غير مطروحة للنقاش في غزة
· »الأغوار: نبع "خلة خضر" المائي في "الفارسية" بقبضة الاستيطان
· »إدارة بايدن تجدد التزامها بدعم الاقتصاد الفلسطيني
الحياة الجديدة
· أبو جيش لـ "الحياة الجديدة": التطبيق الفعلي للحد الادنى للاجور الجديد مطلع شهر نيسان المقبل
· الاحتلال يداهم منزلين في أريحا ويسلم اسيرا محررا بلاغا لمراجعة مخابراته
· بسمة من ثغر "ريتا" للعبة يابانية
· الاحتلال يستولي على 11 دونما من أراضي شوفة في طولكرم
· شهيد في قصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من سوريا
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وكالة الراي
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة
· إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب بالخليل
· لا وفيات .. 145 إصابة جديدة بكورونا في غزة
· 122 يومًا على إضراب الأسير أبو هواش
· الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما شرق القدس
· "المرور": 4 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
· "الاتصالات" تطلق جائزة "أفضل فكرة شبابية للتحول الرقمي الحكومي"
· تقرير تطوير شارع الحرية..شريان حياة جديد بغزة
· "المرور" بغزة تُحرِّر 58 مخالفة خلال الـ 24 ساعة
· الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة
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وكالة صفا
· دعوات لأوسع مشاركة بجمعة "فجر الثوابت" بالأقصى
· سرقة 100 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية إسرائيلية
· 145 إصابة جديدة بكورونا في غزة
· مقتل جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي
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وكالة سما
· بقرار من القيادة العليا..صحيفة تكشف عن سبب اختيار القسام التوقيت الحالي لتنفيذ مناورته العسكرية بغزة
· لا وفيات.. 145 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة بغزة
· الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها استعدادا لـ"الحرب القادمة" (فيديو)
· بعجزها عن إدارة حرب طويلة.. هذا ما تنتظره إسرائيل ومواطنوها إذا هاجمت إيران
· واشنطن تؤجل إعادة فتح قنصليتها بالقدس تحت ضغوطات قوية من إسرائيل ولوبياتها
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فلسطين اليوم
· بالأسماء: مداهمات واعتقالات متواصلة في الضفة والقدس المحتلة
· قوانين "الكنيست الإسرائيلي "ضد الأسرى.. حرباً جديدة عنوانها "عربي"
· حركة الجهاد تلتقي حزب الله: التأكيد على وحدة النهج المقاوم للاحتلال الصهيوني
· استشهاد جندي سوري إثر عدوان "إسرائيلي" على جنوب سوريا
· الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 122
عرب 48
· جامعة بيرزيت: هذا ما حدث في قاعة "الشهيد كمال ناصر"
· إدراج التطريز الفلسطينيّ على قوائم "اليونسكو" للتراث الثقافيّ العالميّ
· تحديد أوقات الدوام الداخليّ والخارجيّ لوسائل النقل في الضفة
· رغم حظر دخول الأجانب.. إسرائيل سمحت بمواصلة "السياحة اليهودية"
· تمديد القيود على القادمين من الخارج وتوسيع قائمة الدول "الحمراء"
· خطة لمواجهة النقص بالأطباء: محفزات مالية لطلاب الطب خارج البلاد
· كورونا بارتفاع وإسرائيل تدرج عدة دول أوروبية بالقائمة الحمراء
· ضباط إسرائيليون يدعون لاستغلال الهدوء بغزة لإتمام صفقة تبادل
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وكالة وفا
· إصابة طفلين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال ...
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· الاحتلال يستولي على 11 دونما من أراضي شوفة في طولكرم
· الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويفتش عدة منازل في الخليل
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