النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2142) الخميس16/12/2021

أخبار فلسطينية

العلاقات بين فتح وحماس تتأزم في الساحة اللبنانية.. ووساطة فلسطينية ولبنانية لتطويق الأحداث الميدانية

" غزة .. لا وفيات جديدة و145 إصابة جديدة بـ " كورونا

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

· رايتس ووتش: إسرائيل استعملت القوة المفرطة ضد متظاهرين

· إدارة بايدن تجدد التزامها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

·

اخبار عربية

·

·

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

الصحف العربية

القدس العربي

·

الشرق الأوسط

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

·

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

الشروق المصرية

الصحف المحلية

صحيفة فلسطين

" غزة .. لا وفيات جديدة و145 إصابة جديدة بـ " كورونا

جريدة القدس

·

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

·

وكالة الراي

·



وكالة صفا

ر

وكالة سما

·

فلسطين اليوم

عرب 48

كورونا · بارتفاع وإسرائيل تدرج عدة دول أوروبية بالقائمة الحمراء

·

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

16 كانون أول (ديسمبر)

· 2005م مقتل مستوطن صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين في عملية تبنّتها سرايا القدس وكتائب الأقصى، بالقرب من مستوطنة "حجاي" جنوب الخليل.

· 2003م وفد أمني مصري يلتقي مع الفصائل في غزة

· 2000 م بعد يومين كاملين من الحملة الصهيونية المركّزة على بيت حانون ، كانت الحصيلة 13 شهيداً فلسطينياً و هدم 50 منزلاً و تدمير البنى التحتيّة للمنطقة ، بما فيها المرافق التابعة للسلطة الفلسطينية.

· 1991م الجمعية العامة للأمم المتحدة تلغي قرارها السابق الذي يعد الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية (أقرته عام 1975).

· 1976م صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 31/106 الذي يشجب التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والتي تبدل التكوين الديموغرافي أو الطبيعة الجغرافية لتلك الأراضي وخاصة إنشاء المستوطنات.

· 1949م أعلن رئيس الوزراء الصهيوني الأول "ديفيد بن غوريون" أن مدينة القدس ستصبح عاصمة لدولة (إسرائيل) ابتداءً من 1/1/1950م.

· 1947 م جامعة الدول العربية تعلن رفضها لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بوصفه "غير قانوني". تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية.

· 1931م عقد مؤتمر إسلامي في القدس بحضور 145 مندوبا من مختلف الدول الإسلامية.