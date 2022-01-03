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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2154) الاثنين 3 يناير 2022

03 كانون ثاني / يناير 2022 11:25

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2154) الاثنين 3 يناير 2022

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3 كانون ثاني (يناير)

  • 2002م بعد 4 أيّام من اختفائهم، سلّمت قوات الاحتلال الصهيونيّ جثامين الفتية الفلسطينيين أحمد بنات ( عاماً)، ومحمد لبد (16 عاماً)، ومحمد المدهون (16 عاماً)، إلى ذويهم في بيت لاهيا، وقد بدت على الجثث آثار تنكيل وتعذيبٍ وتشويه متعمّد، وتبيّن أن الاحتلال اعتقلهم أحياء ومن ثمّ قتلهم .
  • 2001م انفجارٌ يستهدف مكتب شركة الخطوط الجويّة الصهيونيّة (العال) في مدينة زيورخ، ومنظمة يسارية سويسرية تتبنّى الهجوم.
  • 1988م إسرائيل تبعد تسعة فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994)، لتستمر بعد ذلك سياسة إبعاد قادة الانتفاضة الشعبية التي بلغت الذروة بإبعاد 413 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.
  • 1985م كشف النقاب عن إقامة جسر جوي لنقل 8000 يهودي من "الفلاشا" إلى الكيان الصهيوني عبر السودان خلال حكم جعفر النميري مما أدى إلى توقيف العملية بعد اكتشافها.
  • 1948م مهاجمة الصهاينة لقبيلة الصبيح التي تقع مضاربها على أطراف جبل الطور ولكن بسالة أهلها أجبرتهم على الارتداد والانسحاب بعد أن خلفوا 7 قتلى من الصهاينة.
  • 1948م ضبط 65 ألف رطل من مادة "تي إن تي" في ميناء نيوجرسي في الولايات المتحدة متجهة إلى فلسطين لحساب عصابة "الهاغاناة" اليهودية المسلحة.
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