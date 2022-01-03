النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2154) الاثنين 3 يناير 2022
أخبار فلسطينية
- عبّاس وغانتس يتبادلان الهدايا: تعقّب المقاومة مقابل تسهيلات اقتصادية
- لجنة الانتخابات الفلسطينية تستبعد إجراء الانتخابات المحلية في غزة
- المقاومة في غزة تبعث رسائل ميدانية وتطلق “سام 7” صوب طائرات الاحتلال.. وتحركات مكثفة للوسطاء
- تقدير إستراتيجي يتوقع “تحولا مؤثرا” في السياسة البريطانية تجاه فلسطين بعد تصنيف حماس “منظمة إرهابية”
- تقرير المقاومة بين عاميْن.. انتصار سيف القدس في 2021 ورسائل قوة مطلع 2022
- 140 يوماً على إضراب أبو هواش والموت يتهدد حياته
- هنية: ندير مقاومتنا بقرارنا والدعم لنا غير مشروط
- حماس طلبت "ضمانات خطية" لإجراء الانتخابات المحلية بغزة
- القدس المحتلة: أمر نهائيّ لهدم منزل الشهيد أبو شخيدم
- لم الشمل" يُنهي فصول 26 عاما من المعاناة لآلاف المواطنين في قطاع غزة
أخبار إسرائيلي
- الجيش الإسرائيلي يتلف أسلحة سورية في الجولان
- أكثر من 34 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى في 2021
- بينيت: اجتماع غانتس وعباس عقد بعلمي ولا أنوي لقاء الأخير
- مسؤول عسكري إسرائيلي يوقع أمر هدم منزل «أبو شخيدم» مُنفذ عملية القدس
- إسرائيل تبدأ بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما
- إعلام إسرائيلي: عملية "حارس الأسوار" غير ناجحة.. والأسير أبو هواش صار رمزاً
اخبار دولية
- تقدير إستراتيجي يتوقع “تحولا مؤثرا” في السياسة البريطانية تجاه فلسطين بعد تصنيف حماس “منظمة إرهابية”
اخبار عربية
- «CNN»: لقاء افتراضيّ بين السعودية وإسرائيل باستضافة واشنطن
- الجامعة العربية تدعو المؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- مستوطنون يقتحمون «الأقصى» ويجبرون رعاة الماشية على ترك أراضيهم في الأغوار
- هنية: سنجبر إسرائيل على إنجاز صفقة تبادل أسرى
- “المشتركة” تدعو الفلسطينيين في الضفة لتنظيم العمل الجماعي المناهض للاحتلال- (صور)
- المتابعة العليا في أراضي 48 تدعو لاستنهاض شعبي للدفاع عن النقب
- إحصائيات مؤلمة في 2021.. 357 شهيدا فلسطينيا بينهم 79 طفلا
- الأسرى الإداريون يوسعون المواجهة بـ”برنامج نضالي”.. وتحذيرات من “الوفاة المفاجئة” لأبو هواش
- المقاومة في غزة تبعث رسائل ميدانية وتطلق “سام 7” صوب طائرات الاحتلال.. وتحركات مكثفة للوسطاء
- تقدير إستراتيجي يتوقع “تحولا مؤثرا” في السياسة البريطانية تجاه فلسطين بعد تصنيف حماس “منظمة إرهابية”
-
الشرق الأوسط
- إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل تهدئة
- الجيش الإسرائيلي يتلف أسلحة سورية في الجولان
- أكثر من 34 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى في 2021
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- إسرائيل تبدأ بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما
- مسؤول عسكري إسرائيلي يوقع أمر هدم منزل "أبو شخيدم" مُنفذ عملية القدس
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الاخبار اللبنانية
- ركن المقاومة: جدران غزّة لن تحميكم
- «الميركافا» لم تَعُد بُعبُعاً: آتون من فَوق الأرض... ومن تَحتها
- مقاومون بلا لثام: نُقاتلكم جميعاً
- هدنة سياسيّة مع الفصائل: الصدر يشقّ صفّ «التنسيقيّ»
- تناغم سعودي - إسرائيلي بوجه دمشق: السخط على موسكو يتسلّل إلى الجيش
- «CNN»: لقاء افتراضيّ بين السعودية وإسرائيل باستضافة واشنطن
- إسرائيل تخاطب العالم بـ15 لغة: «إيران نوويّة هي تهديد عالميّ»
- عبّاس وغانتس يتبادلان الهدايا: تعقّب المقاومة مقابل تسهيلات اقتصادية
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الشرق القطرية
- تصعيد إسرائيلي جديد وحماس تفاجئ الاحتلال بـ"سام 7".. إليك أبرز 8 معلومات عنها
- مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعين شمال قطاع غزة
- الفلسطيني محمد زيدان: مستشفى حمد في غزة غيّرَ مجرى حياتي
الشروق المصرية
- صحف إسرائيلية تتعرض للقرصنة فيما يشتبه أنه هجوم إيراني
- الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة لدعم أسير مضرب عن الطعام على حافة الموت
- مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس
- مسؤول عسكري إسرائيلي يوقع أمر هدم منزل «أبو شخيدم» مُنفذ عملية القدس
- إسرائيل تبدأ بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما
- لجنة الانتخابات الفلسطينية تستبعد إجراء الانتخابات المحلية في غزة
الصحف المحلية
صحيفة فلسطين
- تقرير مقتل قاضٍ وسطو مسلح.. الضفة تستقبل العام الجديد بالفلتان الأمني
- هنية يعزي بوفاة "سنديانة الأقصى" الحاجة سارة النبالي
- تقرير "المقطوعة رواتبهم" يخشون استمرار معاناتهم في 2022
- تقرير "سنديانة الأقصى".. وجه من القدس رحل بلا ضجيج
- تقرير المقاومة بين عاميْن.. انتصار سيف القدس في 2021 ورسائل قوة مطلع 2022
- 140 يوماً على إضراب أبو هواش والموت يتهدد حياته
- هنية: ندير مقاومتنا بقرارنا والدعم لنا غير مشروط
جريدة القدس
- الحرية غالية.. 140 يومًا على إضراب أبو هواش وتخوفات على حياته
- 17 معتقلًا بالضفة
- مصادر بالمقاومة لـ “القدس”: صواريخ سام استخدمت سابقًا ضد طائرات إسرائيلية والاحتلال تكتم على خسائره
- مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال غرب أريحا
- نوافق على دولة في حدود 67.. هنية: إيران لم تطلب منا أن نحارب بالوكالة عنها ولا جديد بشأن العلاقات مع سوريا
- حماس توضح موقفها: جاهزون لخوض الانتخابات بكل مستوياتها
- بينيت: اجتماع غانتس وعباس عقد بعلمي ولا أنوي لقاء الأخير
2021 عام حافل بالاستيطان في القدس ومحاكم الاحتلال شريك الجمعيات الاستيطانية
- حملة إلكترونية في أميركا تدعو للإفراج عن الأسير أبو هواش
- تراجع خطير على وضعه الصحي: 140 يوما على إضراب الأسير أبو هواش
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صحيفة الأيام
- »أبو هوّاش في مرحلة "الخطر الشديد" يعاني غيبوبة متقطعة والأطباء يحذّرون
- »رام الله: سطو مسلح على سيارة لشركة وسرقة مبلغ من المال
- »غزة: هدوء هشّ وتوجّه عام لعدم التصعيد
- »سيناتور أميركي يطالب بإعادة التحقيق في اغتيال ناشط فلسطيني
- »إصدار 1595 أمر اعتقال إداري العام الماضي
- »ضبط 5ر28 كغم ماريغوانا في قلقيلية
- »"حماية المستهلك" تجدد مطلبها بخفض "القيمة المضافة" على السلع الأساسية
الحياة الجديدة
- 2021 عام حافل بالاستيطان في القدس ومحاكم الاحتلال شريك الجمعيات الاستيطانية
- تراجع خطير على وضعه الصحي: 140 يوما على إضراب الأسير أبو هواش
- أحلام متعددة.. فلسطين تبحث عن الحق في الحياة والأرض
- الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة
- "لم الشمل" يُنهي فصول 26 عاما من المعاناة لآلاف المواطنين في قطاع غزة
وكالة الراي
- غزة: وفاة واحدة و97 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- الجامعة العربية تدعو للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- تقرير مؤسسات الأسرى: 8 آلاف معتقل خلال العام 2021
- إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد
- 140 يومًا على إضراب الأسير أبو هواش
- المرور: إصابة طفيفة في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
- الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة بينهم أسرى محررون
- حماس: جاهزون لخوض الانتخابات بكل مستوياتها
- تدهور جديد على صحة الأسير أبو حميد
وكالة صفا
- لمرحلتها الثانية..الشعبية: الحوار ضرورة وطنية للتوافق على إجراء الانتخابات المحلية
- الحركة لم تحصد الأغلبية"..بعد مقاطعة فتح.. رئيس بلدية الدوحة: لن نسعى لنيل الشرعية من أحد
- وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة
- فصائل المقاومة: الأسير أبو هواش ليس وحده بالميدان
هنية: حماس تدير معركة معقّدة مع العدو وكل معركة تخضع للتقييم
روكالة سما
- غزة: وفاة واحدة و97 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- اختراق موقع "جيروزاليم بوسط" بالذكرى الثانية لاغتيال سليماني
- هنية: حماس تدير معركة معقّدة مع العدو.. وحرب 2021 كانت "بروفة" للتحرير الشامل"
- بينت عن لقاء عباس غانتس: كان أمنيا اقتصاديا وليس سياسيا.. ولا أنوي لقاء أبو مازن
- إعلام إسرائيلي: عملية "حارس الأسوار" غير ناجحة.. والأسير أبو هواش صار رمزاً
فلسطين اليوم
- يقترب مع كل دقيقة من الموت..أبو هواش حالته اشبه "بالموت السريري".. تحذيرات فلسطينية من استشهاده في أي لحظة
- هل قطاع غزة مُقبل على تصعيد عسكري محدود مع الاحتلال؟.. مراقبون يجيبون
- في ذكرى استشهاد قاسم سليماني ..حزب الله: الصواريخ الدقيقة باتت تطوق الاحتلال
- "فعاليات التضامن مع الأسرى في الداخل المحتل".. بارود أبطل الاحتلال تأثيره بموافقة عربية
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عرب 48
- مداهمات واعتقالات تطال 17 شابا بالضفة والقدس
- حماس طلبت "ضمانات خطية" لإجراء الانتخابات المحلية بغزة
- القدس المحتلة: أمر نهائيّ لهدم منزل الشهيد أبو شخيدم
- قراصنة يخترقون موقع "جيروزاليم بوست" بالذكرى الثانية لاغتيال سليماني
- القصف الإسرائيليّ بغزّة "محدود": غضب في جيش الاحتلال من التسريبات
- جرعة رابعة لأبناء الـ60 فما فوق.. ومصادقة على شارة خضراء مؤقتة
- فحص كورونا لن يكون متوفرا للجميع... تحذيرات من تفش "غير مسبوق"
- اتصالات مصرية في محاولة لمنع التصعيد في غزة
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وكالة وفا
- الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها ذاتيًّا في صور باهر
- تراجع خطير على وضعه الصحي: 140 يوما على إضراب الأسير أبو هوا ...
- مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم
- الجامعة العربية تدعو المؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل العا ...
حدث في مثل هذا اليوم
3 كانون ثاني (يناير)
- 2002م بعد 4 أيّام من اختفائهم، سلّمت قوات الاحتلال الصهيونيّ جثامين الفتية الفلسطينيين أحمد بنات ( عاماً)، ومحمد لبد (16 عاماً)، ومحمد المدهون (16 عاماً)، إلى ذويهم في بيت لاهيا، وقد بدت على الجثث آثار تنكيل وتعذيبٍ وتشويه متعمّد، وتبيّن أن الاحتلال اعتقلهم أحياء ومن ثمّ قتلهم .
- 2001م انفجارٌ يستهدف مكتب شركة الخطوط الجويّة الصهيونيّة (العال) في مدينة زيورخ، ومنظمة يسارية سويسرية تتبنّى الهجوم.
- 1988م إسرائيل تبعد تسعة فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994)، لتستمر بعد ذلك سياسة إبعاد قادة الانتفاضة الشعبية التي بلغت الذروة بإبعاد 413 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.
- 1985م كشف النقاب عن إقامة جسر جوي لنقل 8000 يهودي من "الفلاشا" إلى الكيان الصهيوني عبر السودان خلال حكم جعفر النميري مما أدى إلى توقيف العملية بعد اكتشافها.
- 1948م مهاجمة الصهاينة لقبيلة الصبيح التي تقع مضاربها على أطراف جبل الطور ولكن بسالة أهلها أجبرتهم على الارتداد والانسحاب بعد أن خلفوا 7 قتلى من الصهاينة.
- 1948م ضبط 65 ألف رطل من مادة "تي إن تي" في ميناء نيوجرسي في الولايات المتحدة متجهة إلى فلسطين لحساب عصابة "الهاغاناة" اليهودية المسلحة.