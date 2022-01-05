النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2156) الاربعاء5 يناير 2022
أخبار فلسطينية
- 74 عاما على مجزرة العصابات الصهيونية في فندق سميراميس بالقدس
- الشيخ خضر عدنان: الاحتلال يحاول ترميم صورته التي حطمتها المقاومة بحملة اعتقالات لكوادر الجهاد بالضفة
- اعتقالات بالضفة والاحتلال يمدد الإداري للنائب أبو طير
- الأسير هشام أبو هواش يعلّق إضرابه وينتزع موعدا مع الحريّة
- تقرير: استشهاد 319 فلسطينيا بنيران الاحتلال في العام 2021
- 74 عاما على مجزرة العصابات الصهيونية في فندق سميراميس بالقدس
- الأسير هشام أبو هواش يعلّق إضرابه وينتزع موعدا مع الحريّة
- بيرزيت تعلن التعليم عن بعد الأربعاء بسبب "الإغلاق القسريّ للجامعة"
- إسرائيل تهدم 3 منازل في القدس المحتلة بينها مركز صحي ومنظمة يهودية تعتبر عمليات الهدم الأعلى منذ عام 2016
- الفلسطينيون يحتفلون بانتصار الأسير هشام أبو هواش على سجانه- (صور وفيديو)
أخبار إسرائيلي
- »لابيد: لن تكون هناك مفاوضات مع الفلسطينيين عندما أتولى رئاسة الوزراء
- الجيش الإسرائيلي يوقف عمل مروحياته وتدريباته البحرية
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اخبار دولية
اخبار عربية
- مصر بصدد الإفراج عن الناشط رامي شعث
- التعاون الإسلامي» تدعو إلى الإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش
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القدس العربي
- الأسير الفلسطيني هشام أبو هوّاش ينتصر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وينتزع قرار الإفراج عنه
- عباس: لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس
- اتصالات فلسطينية مع إسرائيل لإطلاق سراح أسير مريض بالسرطان- (تغريدة)
- إسرائيل تهدم 3 منازل في القدس المحتلة بينها مركز صحي ومنظمة يهودية تعتبر عمليات الهدم الأعلى منذ عام 2016
- الفلسطينيون يحتفلون بانتصار الأسير هشام أبو هواش على سجانه- (صور وفيديو)
- الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينهي إضرابا استمر 141 يوما بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير- (فيديو)
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الشرق الأوسط
- الجيش الإسرائيلي يوقف عمل مروحياته وتدريباته البحرية
- «التعاون الإسلامي» تدعو إلى الإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش
· مصر بصدد الإفراج عن الناشط رامي شعث
الغد الأردنية
- عائشة المصلوحي.. مرابطة تواصل صون أمانة المغاربة بالقدس
- عباس: لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين…
- بعد إضرابه 141 يوما.. الأسير أبو هواش ينتصر على سجانه
الاخبار اللبنانية
- إسرائيل بعد عامَين على الاغتيال - الرهان: طيف سليماني يحاصرنا
- نهاية إضراب أبو هواش التهديد بقصف تل أبيب يثمر حرية
- بعد صموده... الأسير أبو هواش ينتزع حريته
الشرق القطرية
- بعد إضراب عن الطعام استمر 141.. الأسير هشام أبو هواش يعانق الحرية
الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- "حماس": بصمات المهندس "عياش" مازالت حاضرة في الصراع مع المحتل
- تقرير السلطة تحرم المعتقل "حنايشة" وداعَ والده والمشاركة بجنازته
- تقرير الهدم في القدس.. غطرسة المحتل تتجلى على أصحاب الأرض
- تقرير فعاليات للمقاومة الشعبية في برقة رفضًا للاستيطان ودعمًا للأسرى
- تقرير 26 عاما على استشهاد يحيى عياش .. الرقم الصعب
- تقرير "الإضراب عن الطعام".. سلاح تاريخي للأسرى لانتزاع حقوقهم
- المهندس عياش.. ذكرى مقاومة وعمليات نوعية حَيَّةٌ في نفوس الفلسطينيين
جريدة القدس
- تأكيدًا لما نشر بـ “القدس”.. انتصار الأسير أبو هواش على السجان
- مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في أراضي كفر الديك غرب سلفيت
- غزة: 3 وفيات و88 إصابة جديدة بكورونا
- محدث| الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا ويداهم منزل القيادي الأسير أحمد سعدات
- مواجهات مع الاحتلال قرب مخيم قلنديا
- 49 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” يرفع الحصيلة إلى 126
- “المالية” تصدر توضيحًا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع
- برعاية شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا- كابي أكاديمية القدس لكرة السلة ونادي العاصمة وشبكة بال سبورت يختتمون اسبوع الميلاد الرياضي
- أجواء باردة ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة
- المتطرف بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش
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صحيفة الأيام
- الأسير هشام أبو هواش ينتصر ويفك إضرابه بعد قرار الاحتلال إطلاق سراحه...
- »استياء في إسرائيل بعد انتصار أبو هواش
- »مواجهات وإصابات في مخيمي عقبة جبر والفوار
- »"كورونا": 7 وفيات و324 إصابة جديدة وتسجيل 49 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
- »2021 شهد ذروة في هدم المنازل وقوات الاحتلال قتلت 313 مواطناً
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- »الاحتلال يستدعي مدير مدرسة ومعلمـيْن للـتحقيـق
الحياة الجديدة
- الأسير أبو هوّاش يعلق إضرابه ويضرب موعدا مع الحرية
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- مستوطنون يقتلعون 50 شتلة زيتون ويهددون باقتلاع المزيد غرب سلفيت
- 74 عاما على مجزرة العصابات الصهيونية في فندق سميراميس بالقدس
- صناديق تقاعد أجنبية تسحب استثماراتها من بنوك وشركات إسرائيلية
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وكالة الراي
- 3 وفيات و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- 26 عامًا على استشهاد القائد المهندس يحيى عياش
- "المرور": 4 إصابات بـ 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة
- بذكرى استشهاده .. حماس: بصمات القائد عياش ما زالت حاضرة
- الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال
- مستوطنون يقتلعون 50 شتلة زيتون غرب سلفيت
- أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
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وكالة صفا
- 3وفيات و88 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة
- "طفح الكيل": هذا هدف السلطة من الإصرار على الانتخابات المجتزأة
- 26 عامًا على استشهاد مهندس القسام الأول يحيى عياش
- الاحتلال يقتحم محيط مقر الرئاسة برام الله
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وكالة سما
- الصحة: 3 وفيات و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً
- استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة
- “المالية” تصدر توضيحًا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع
- أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد
فلسطين اليوم
- الاعتقالات لن تنغص فرحة الانتصار
- الشيخ خضر عدنان: الاحتلال يحاول ترميم صورته التي حطمتها المقاومة بحملة اعتقالات لكوادر الجهاد بالضفة
- أبو هواش يُهدي انتصاره للمقاومة والقائد النخالة
- "إسرائيل" تُصادق على إقامة مستوطنة جديدة على حدود قطاع غزة
- سرايا القدس: انتصار «أبو هواش» كسر إرادة العدو وعهدنا للأسرى أننا لن نخذلكم
- القائد النخالة: الصواريخ التي ضربت المقاومة بها "تل أبيب" الشهيد سليماني أشرف عليها
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عرب 48
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- الأسير هشام أبو هواش يعلّق إضرابه وينتزع موعدا مع الحريّة
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- تباين في موقف أجهزة الاستخبارات: إحياء الاتفاق النووي يصب في صالح إسرائيل؟
- الاحتلال يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"
- 120 جندي احتياط إسرائيليا يرفضون المشاركة بتدريب مفاجئ
- تحقيق أولي: تحطم المروحية العسكرية نتيجة عطل في أحد المحركات
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
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- 74 عاما على مجزرة العصابات الصهيونية في فندق سميراميس بالقدس
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حدث في مثل هذا اليوم
5 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأولى للحرب، وتحديداً بتاريخ على اعتقال مراسل قناة العالم الفضائية الصحفي خضر شاهين ومساعده محمد سرحان والمصور التلفزيوني أحمد جلاجل، بحجة بثهم خبراً على قناة العالم حول شروع جيش الاحتلال بحملته البرية على قطاع غزة قبل الوقت المحدد من قبل رقابة الجيش، وقد تم تمديدهم أكثر من مرة في مركز تحقيق "بتاح تكفا" قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد 11 يوماً بكفالة مالية مع وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
- 2005م إصابة 12مجندياً صهيونياً في قصفٍ صاروخيّ نفّذته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على قاعدة عسكرية في قطاع غزة.
- 2005م قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل مدينة خان يونس وترتكب مجزرة جديدة راح ضحيّتها 10 فلسطينيين.
- 2004م رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون يعرض خطة الانفصال.
- 2003م عملية استشهادية مزدوجة لكتائب الأقصى في "تل أبيب" تسفر عن 23 قتيلاً صهيونياً وأكثر من 100 جريح.
- 1995م اغتيال القيادي في كتائب "عز الدين القسام" المهندس يحيى عياش بتفجير هاتف نقال كان يستعمله في مخبئه بغزة، بعدما اتهمته "إسرائيل" بتدبير عمليات تفجير ضدها أودت بحياة العشرات من جنودها.
- 1988م مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 607 ويطالب إسرائيل باحترام معاهدة جنيف حول المدنيين تحت الاحتلال.
- 1973م مالي والنيجر تقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل.
- 1948م عصابات الهاجاناة الصهيونية تدمر فندق سميراميس في حي القطمون بالقدس بالمتفجرات مما أدى إلى استشهاد 18 عربياً بين رجل وامرأة وجرح 20 وبدأ بعد ذلك نزوح سكان المدينة من الأحياء اليهودية.
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