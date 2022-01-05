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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2156) الاربعاء5 يناير 2022

05 كانون ثاني / يناير 2022 11:04

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2156) الاربعاء5 يناير 2022

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5 كانون ثاني (يناير)

  •  2009 م أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأولى للحرب، وتحديداً بتاريخ على اعتقال مراسل قناة العالم الفضائية الصحفي خضر شاهين ومساعده محمد سرحان والمصور التلفزيوني أحمد جلاجل، بحجة بثهم خبراً على قناة العالم حول شروع جيش الاحتلال بحملته البرية على قطاع غزة قبل الوقت المحدد من قبل رقابة الجيش، وقد تم تمديدهم أكثر من مرة في مركز تحقيق "بتاح تكفا" قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد 11 يوماً بكفالة مالية مع وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
  • 2005م إصابة 12مجندياً صهيونياً في قصفٍ صاروخيّ نفّذته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على قاعدة عسكرية في قطاع غزة.
  • 2005م قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل مدينة خان يونس وترتكب مجزرة جديدة راح ضحيّتها 10 فلسطينيين.
  • 2004م رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون يعرض خطة الانفصال.
  • 2003م عملية استشهادية مزدوجة لكتائب الأقصى في "تل أبيب" تسفر عن 23 قتيلاً صهيونياً وأكثر من 100 جريح.
  • 1995م اغتيال القيادي في كتائب "عز الدين القسام" المهندس يحيى عياش بتفجير هاتف نقال كان يستعمله في مخبئه بغزة، بعدما اتهمته "إسرائيل" بتدبير عمليات تفجير ضدها أودت بحياة العشرات من جنودها.
  • 1988م مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 607 ويطالب إسرائيل باحترام معاهدة جنيف حول المدنيين تحت الاحتلال.
  • 1973م مالي والنيجر تقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل.
  • 1948م عصابات الهاجاناة الصهيونية تدمر فندق سميراميس في حي القطمون بالقدس بالمتفجرات مما أدى إلى استشهاد 18 عربياً بين رجل وامرأة وجرح 20 وبدأ بعد ذلك نزوح سكان المدينة من الأحياء اليهودية.
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