النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2156) الاربعاء5 يناير 2022

11:31"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال ديسمبر

11:34وزارة الاسرى تشارك في وقفة ابتهاجاً بانتصار الأسير هشام أبو هواش

11:36"المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 7 آلاف خدمة خلال ديسمبر

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