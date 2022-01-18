النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2166) الثلاثاء 18/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بسرعة تفعيل الحماية الدولية

الرئاسة الفلسطينية تدين ممارسة الاحتلال الإسرائيلي «التهجير القسري» في القدس

أخبار إسرائيلية

الحديث عن اعتزال نتنياهو يفجّر صراعاً في الليكود

إسرائيل تختبر منظومة مضادة للصواريخ الباليستية

دراسة إسرائيلية: فعالية الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا منخفضة ضد أوميكرون

اخبار دولية

حادث الكنيس اليهودي في تكساس: حاخام يصف عملية الهروب من حصار المسلّح

الجارديان: صفقة نتنياهو في محاكمة فساد قد تنهي حياته السياسية

الصحف العربية

القدس العربي

نداء استغاثة لتسريع إعمار غزة في ظل أضرار واسعة بفعل المنخفض الجوي

عائلة مقدسية تتحصن في منزلها وتهدد بإحراقه ردا على قرار إخلائه – (صور وفيديوهات)

جنود الاحتلال يعدمون فلسطينيا في الضفة الغربية- (فيديوهات)

الأسير أبو حميد.. 13 يوما في الغيبوبة ومعاناة من تبعات الإصابة بالسرطان

مسؤول فلسطيني يعلن انعقاد “المركزي” بداية الشهر القادم وينفي تأجيل ملفات الجنائية الدولية

استشهاد “الهذالين” أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

فيديو.. فلسطيني يتحصن بمنزله ضد قرار إسرائيلي بإخلائه ويهدد بحرق نفسه وأولاده

بالفيديو.. أمطار غزيرة تحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية قرار إخلاء في القدس الشرقية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الأردن يدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من حي الشيخ جراح

الشهيد سليمان الهذالين.. إرثه باقٍ في عُكازٍ وهُتاف

اشتية يؤكد أن أمول التبرعات لمركز خالد الحسن للسرطان مدققة ومحفوظة

الرئاسة تدين وتحذر من استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الشيخ جراح

تعيين فلسطينية في مجلس مدينة باترسون الأميركية

ثمّة عناصر أساسية ناقصة في الصفقة مع نتنياهو

مستوطنون يهاجمون سبسطية وبرقة ووقوع إصابات والاحتلال يغلق طريق نابلس...

المنخفض": فيضانات وإغلاق شوارع وإخلاء منازل الاحتلال يفتح عبّارات وسدوداً...

»الأردن: تأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط بسبب "كورونا"

إسرائيل تقرّر تخصيص 110 ملايين شيكل لتعزيز عملية تهويد حائط البراق

لعبة "ووردل" ظاهرة تجتاح شبكات التواصل في الولايات المتحدة

الثقافة" تطلق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس

فلسطين اليوم

وفد حماس يصل الجزائر ويلتقي المسؤولين الجزائريين لبحث إنهاء الانقسام

دراسة اسرائيلية : الجرعة الرابعة أقل فعالية في مواجهة المتحورة "أوميكرون"

معاريف: إسرائيل في عهد بايدن.. عودة إلى العلاقات الطبيعية أم استعداد لخطر متربص؟

الحكومة تقرر التنسيب للرئيس بإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في غزة من رسوم المعاملات

إسرائيل تدين الهجوم على أبو ظبي : "نقف إلى جانب الإمارات"

عرب 48

مواجهات واعتقالات بالضفة وإضراب في يطا

بيت حنينا: الاحتلال يجبر جلال الرجبي على هدمه منزله ذاتيا

الاحتلال يهدم مشتلا لعائلة الصالحية بالشيخ جراح

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

18 كانون ثاني (يناير)

1991م عملية استشهادية جديدة في منطقة الخضيرة في قاعة اجتماعات تسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى وحركة المقاومة الإسلامية حماس تتبنى العملية.

1989م الشهيد طلال قويدر يقتل 3 من حرس الحدود الإسرائيليين بالسكين قبل أن يستشهد، ثارا لشهداء مسجد الرضوان.

1976م قاضية إسرائيلية تصدر قراراً يسمح لليهود بأداء طقوسهم التوراتية داخل الحرم القدسي الشريف.

1974م رئيسا الأركان في مصر وإسرائيل يوقعان اتفاقية فصل القوات عند الكيلو 101. بدأت المفاوضات في الحادي والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1973 في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعوة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد عُقِدَ مؤتمر جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 338، ووافقت الأردن ومصر على المشاركة شريطة الالتزام بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

1972م انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس المحتلة، وهو أول مؤتمر يعقد منذ عام 1946 بعد إجراء انتخابات مباشرة داخل الحركة الصهيونية تنفيذا لقرارات المؤتمر السابق، وكانت أبرز القضايا التي بحثها، مشكلة من هو اليهودي والولاء المزدوج والعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم والهجرة والاستيطان الاستيعاب وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقطاع.