النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2166) الثلاثاء 18/1/2022
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بسرعة تفعيل الحماية الدولية
القانوع: تصريحات "الصالح" مجردة من الحس الإنساني والوطني
هيئة فلسطينية تطالب بتحقيق دولي في استشهاد المسن سليمان الهذالين
وصول وفد حماس إلى الجزائر وعقده اجتماعات مع المسؤولين
اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة النقدية للأسر المتعففة بغزة غدًا
حماس: الاحتلال تعمد النيل من الشهيد الهذالين ودماؤه لن تذهب هدرًا
الرئاسة الفلسطينية تدين ممارسة الاحتلال الإسرائيلي «التهجير القسري» في القدس
أخبار إسرائيلية
الحديث عن اعتزال نتنياهو يفجّر صراعاً في الليكود
"غسل الصحون" يشعل "مشاجرة عنيفة" داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية
نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لصفقة “إقرار بالذنب”
أقطاب الحكومة الإسرائيلية يرجحون صمودها بغض النظر عن قرار نتنياهو
قناة عبرية: السلطة تجمّد عمل لجنة تجمع أدلة لمحاكمة الاحتلال
أول تعقيب من "غانتس" بعد نجاح تجربة منظومة "حيتس" المضاد للصواريخ
يديعوت: "إسرائيل" قلقة بعد قصف الإمارات وتستعد لسيناريوهات مماثلة
إسرائيل تختبر منظومة مضادة للصواريخ الباليستية
دراسة إسرائيلية: فعالية الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا منخفضة ضد أوميكرون
اخبار دولية
حادث الكنيس اليهودي في تكساس: حاخام يصف عملية الهروب من حصار المسلّح
الجارديان: صفقة نتنياهو في محاكمة فساد قد تنهي حياته السياسية
أخبار عربية
الأردن يحذر من غياب الأفق السياسي للعودة إلى مفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
نداء استغاثة لتسريع إعمار غزة في ظل أضرار واسعة بفعل المنخفض الجوي
عائلة مقدسية تتحصن في منزلها وتهدد بإحراقه ردا على قرار إخلائه – (صور وفيديوهات)
جنود الاحتلال يعدمون فلسطينيا في الضفة الغربية- (فيديوهات)
الأسير أبو حميد.. 13 يوما في الغيبوبة ومعاناة من تبعات الإصابة بالسرطان
مسؤول فلسطيني يعلن انعقاد “المركزي” بداية الشهر القادم وينفي تأجيل ملفات الجنائية الدولية
استشهاد “الهذالين” أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية
الشرق الأوسط
فلسطيني في الشيخ جراح يحمي منزله بـ«النار»
الفلسطينيون ينعون «أيقونة المقاومة الشعبية»
الاهرام المصرية
أمين "الملكية لشؤون القدس": رفض السفير الأمريكي زيارة المستوطنات تأكيد على عدم قانونية الاستيطان
الشروق المصرية
فيديو.. فلسطيني يتحصن بمنزله ضد قرار إسرائيلي بإخلائه ويهدد بحرق نفسه وأولاده
بالفيديو.. أمطار غزيرة تحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية قرار إخلاء في القدس الشرقية
الغد الأردنية
عائلة مقدسية تتحصن في منزلها وتهدد بإحراقه ردا على قرار الاحتلال بإخلائه – (صور وفيديوهات)
الاحتلال يشرع بتهويد حائط البراق للسيطرة على “الأقصى”
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الضفة
الاحتلال يصادق على خطة بـ35 مليون دولار لتشجيع اقتحام حائط البراق
استشهاد مسن فلسطيني متأثرا بإصابته بعد دهسه من قبل قوات الاحتلال- فيديو
الشرق القطرية
الأردن يدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من حي الشيخ جراح
الأونروا: الفقر يزداد في غزة
الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار إجراءات الاحتلال في حي الشيخ جراح
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حارس أم الخير" و "زيتونتها" .. هكذا وصف المغردون "الشيخ الهذالين"
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا منهم قيادي في "حماس"
بالأسماء.. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الأربعاء
الاحتلال يفرج عن الأسير علي الريماوي بعد 7 سنوات من الاعتقال
عائلة مقدسية تتحصن في منزلها وتهدد بإحراقه
"حماس" تنعى الشهيد "جرادات"
القدس المحلية
الطائفة الأرمنية في فلسطين.. حكاية انتماء وعطاء
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية عنزة
رموز ثقافية ونضالية وإعلامية مقدسية تحتفي بالكاتب جميل السلحوت في بيته بجبل المكبر
الحكومة تقرر إنشاء وحدة خاصة لمعالجة صافي الإقراض في الهيئات المحلية لضمان استدامة تقديم خدماتها للمواطنين
الكشف عن استعدادات لترتيب زيارات متبادلة لوزراء إسرائيليين وبحرينيين
الزراعة” تدعو مربي الثروة الحيوانية لاتخاذ التدابير في ظل انتقال “الحمى القلاعية”
الحياة الجديدة
الشهيد سليمان الهذالين.. إرثه باقٍ في عُكازٍ وهُتاف
اشتية يؤكد أن أمول التبرعات لمركز خالد الحسن للسرطان مدققة ومحفوظة
الرئاسة تدين وتحذر من استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الشيخ جراح
تعيين فلسطينية في مجلس مدينة باترسون الأميركية
فتح" تدعو إلى التكاتف ومواجهة إجراءات الاحتلال في القدس
جريدة الأيام
ثمّة عناصر أساسية ناقصة في الصفقة مع نتنياهو
مستوطنون يهاجمون سبسطية وبرقة ووقوع إصابات والاحتلال يغلق طريق نابلس...
المنخفض": فيضانات وإغلاق شوارع وإخلاء منازل الاحتلال يفتح عبّارات وسدوداً...
»الأردن: تأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط بسبب "كورونا"
إسرائيل تقرّر تخصيص 110 ملايين شيكل لتعزيز عملية تهويد حائط البراق
لعبة "ووردل" ظاهرة تجتاح شبكات التواصل في الولايات المتحدة
الثقافة" تطلق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية
وكالة صفا
توغل إسرائيلي محدود شمالي القطاع وجنوبه
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا
محدث إصابات خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس
عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال نابلس
مواجهات عنيفة بعد محاصرة مستوطن في بيتا
حماس تنعى الشهيد جرادات منفذ عملية الطعن البطولية
حماس ترد على تصريحات "الصالح" بشأن مسؤوليتها عن "غرق غزة"
«الديمقراطية»: وفدنا للجزائر يحمل اقتراحات لإنهاء الانقسام
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس
وفد حماس يلتقي المسؤولين الجزائريين لبحث إنهاء الانقسام
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
وكيل "الحكم المحلي" يقدم برقية شكر للمؤسسات والبلديات
الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في القدس
حادثة مقتل الضابطين بالأغوار تثير خلافات بجيش الاحتلال
فلسطين اليوم
مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس
الإحتلال يطلق صاروخ "حيتس" المضاد للصواريخ الباليستية
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال
حركة حماس تكشف تفاصيل وفد حركتها في الجزائر وابرز اللقاءات التي تمت
مهجة القدس: الأسير أحمد بسيسي يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال
قوة "إسرائيلية" خاصة تختطف مقدسياً من مكان عمله
سما نيوز
نائبة عربية تسقط مشروع قانون التجنيد في الكنيست الإسرائيلي وهذا ما قالته ..
وفد حماس يصل الجزائر ويلتقي المسؤولين الجزائريين لبحث إنهاء الانقسام
دراسة اسرائيلية : الجرعة الرابعة أقل فعالية في مواجهة المتحورة "أوميكرون"
معاريف: إسرائيل في عهد بايدن.. عودة إلى العلاقات الطبيعية أم استعداد لخطر متربص؟
الحكومة تقرر التنسيب للرئيس بإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في غزة من رسوم المعاملات
إسرائيل تدين الهجوم على أبو ظبي : "نقف إلى جانب الإمارات"
حماس تنتج مسلسلا دراميا يدعم الرواية الفلسطينية للصراع مع "إسرائيل"
إصابة عائلة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا
عرب 48
مواجهات واعتقالات بالضفة وإضراب في يطا
28 إصابة في برقة وبيتا جرّاء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه
بيت حنينا: الاحتلال يجبر جلال الرجبي على هدمه منزله ذاتيا
الاحتلال يهدم مشتلا لعائلة الصالحية بالشيخ جراح
وكالة وفا
الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس
الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بلدة تقوع شر ...
جنين: تواصل الفعاليات المساندة للأسير ناصر أب ...
تسجيل 18 وفاة و5039 إصابة جديدة بفيروس "كورون ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 كانون ثاني (يناير)
- 1991م عملية استشهادية جديدة في منطقة الخضيرة في قاعة اجتماعات تسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى وحركة المقاومة الإسلامية حماس تتبنى العملية.
- 1989م الشهيد طلال قويدر يقتل 3 من حرس الحدود الإسرائيليين بالسكين قبل أن يستشهد، ثارا لشهداء مسجد الرضوان.
- 1976م قاضية إسرائيلية تصدر قراراً يسمح لليهود بأداء طقوسهم التوراتية داخل الحرم القدسي الشريف.
- 1974م رئيسا الأركان في مصر وإسرائيل يوقعان اتفاقية فصل القوات عند الكيلو 101. بدأت المفاوضات في الحادي والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1973 في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعوة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد عُقِدَ مؤتمر جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 338، ووافقت الأردن ومصر على المشاركة شريطة الالتزام بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
- 1972م انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس المحتلة، وهو أول مؤتمر يعقد منذ عام 1946 بعد إجراء انتخابات مباشرة داخل الحركة الصهيونية تنفيذا لقرارات المؤتمر السابق، وكانت أبرز القضايا التي بحثها، مشكلة من هو اليهودي والولاء المزدوج والعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم والهجرة والاستيطان الاستيعاب وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقطاع.
- 1948م سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مذبحة قرية منصورة الخيط في صفد، تنفيذا للاستراتيجية الصهيونية في احتلال المواقع المفصلية، حيث قامت مجموعات من عصابة الهاغاناه بالهجوم الوحشي على القرية المذكورة، وارتكبت مجزرة وحشية فيها لتهجير سكانها، وذلك نظرا لموقعها المفصلي الاستراتيجي القريب من صفد ونهر الأردن وطريق صفد- طبريا وبحيرة الحولة وسورية، وقد اعترف المؤرخ الصهيوني بني موريس بالمذبحة.