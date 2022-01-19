النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2167) الاربعاء19/1/2022

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· إسرائيل تخشى هجوماً حوثياً على إيلات وبينيت يعرض مساعدة أبوظبي "أمنياً

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· 60% من الشركات الإسرائيلية غير مستعدة لـ”حرب سيبرانية”

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· شرطة الاحتلال الإسرائيلى تدمّر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح

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· بينهم ستة من أفراد العائلة

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ووكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

19 كانون ثاني (يناير)

· 1994م مقتل فلسطينيين وجرح ثلاثة جنود إسرائيليين في مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، ومدينتي رام الله والخليل في الضفة الغربية

· 1993م الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يلغي قانوناً صدر عام 1982ميحظر الاتصال مع "منظمات معادية" والالتقاء مع قادتها، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وهو ما فتح الطريق أمام إجراء مباحثات مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة المنظمة، ضمن قناة التفاوض السرية في أوسلو التي كشف النقاب عنها في أيلول (سبتمبر) 1993.

· 1988م أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "إسحاق رابين" عن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية فقد أصدر أوامره للجيش بتكسير العظام وإطلاق النار على المتظاهرين.

· 1901م بدء سريان القيود العثمانية على الهجرة اليهودية إلى قضاء القدس وشراء الأراضي فيها بهدف الاستيطان بدعم من الحركة الصهيونية وحكومة إنكلترا.