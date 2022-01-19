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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2167) الاربعاء19/1/2022

19 كانون ثاني / يناير 2022 11:59

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2167) الاربعاء19/1/2022

أخبار فلسطينية

·         قطر الخيرية تطلق مشروعا لمساعدة أعداد إضافية من ذوي الإعاقة في قطاع غزة

·         حماس” من الجزائر: جاهزون للمصالحة وإنهاء الانقسام

·         هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 117 أسيرًا

·         دعوات فلسطينية للتصدي لعربدة المستوطنين في شوارع الضفة وجنود الاحتلال ينكّلون بطالبين في مدرسة ابتدائية

·         أونروا تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022

أخبار إسرائيلي

·         تل أبيب تتلمّس مستقبلاً قاتماً: أبو ظبي سترضخ

·         صفقة ادعاء مع نتنياهو؟ مندلبليت يشدد موقفه: وصمة عار أو لا اتفاق

·         حصيلة قياسية: الصحة الإسرائيلية تسجل أكثر من 127 ألف إصابة بكورونا خلال يومين

·          إسرائيل تخشى هجوماً حوثياً على إيلات وبينيت يعرض مساعدة أبوظبي "أمنياً

·         أونروا تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022

·         فعل بمماته ما فعله بحياته: شيخ المقاومة الشعبية يعيد تسليط الضوء على معاناة المواطنين في «مسافر يطا»

اخبار دولية

·         ميركل طالبت بينيت بتقديم ضمانات كشرط لإبرام صفقة غواصات جديدة

·         تحذير أميركي من السفر إلى إسرائيل

·         أونروا تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022

·         فعل بمماته ما فعله بحياته: شيخ المقاومة الشعبية يعيد تسليط الضوء على معاناة المواطنين في «مسافر يطا»

·         60%من الشركات الإسرائيلية غير مستعدة لـ”حرب سيبرانية”

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اخبار عربية

·         اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة

·         السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         تحت جنح الظلام.. الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في القدس بعد اعتقال المتواجدين فيه- (فيديوهات

·         تبون: الاستدانة الخارجية ترهن حرية قراراتنا “في الدفاع عن القضايا العادلة كفلسطين والصحراء الغربية

·         تفاصيل استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون

·         فتح تجدد ثقتها في عبّاس زعيماً لها ولمنظمة التحرير وفلسطين

·         دعوات فلسطينية للتصدي لعربدة المستوطنين في شوارع الضفة وجنود الاحتلال ينكّلون بطالبين في مدرسة ابتدائية

·         أونروا تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022

·         فعل بمماته ما فعله بحياته: شيخ المقاومة الشعبية يعيد تسليط الضوء على معاناة المواطنين في «مسافر يطا»

·         إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار قنبلة قرب القدس

·         تفاؤل ضعيف بقدرة الجزائر على تحريك ملف المصالحة الفلسطينية

·         قوات الاحتلال تنفذ توغلات برية على حدود قطاع غزة

·          

الشرق الأوسط

·         اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة

·         وثيقة إسرائيلية أخرى تفتقر للأدلة ضد المنظمات الفلسطينية

  الغد الأردنية

·         الاحتلال يهدم منزل “صالحية” بالقدس بعد اقتحامه واعتقال الموجودين فيه

·         حماس” من الجزائر: جاهزون للمصالحة وإنهاء الانقسام

·          

الاهرام المصرية

·          شرطة الاحتلال الإسرائيلى تدمّر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح

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الاخبار اللبنانية

·         تل أبيب تتلمّس مستقبلاً قاتماً: أبو ظبي سترضخ

·         القدس والضفّة تُصعّدان الاشتباك: لا هدنة مع الاحتلال

·         «الميت» في أبو ظبي و«العزاء» في تل أبيب: خشية إسرائيليّة من قصف «أنصار الله» لإيلات

·         العدوّ يعتقل طلاباً من مدرسة في الضفة... والعشرات من النقب

الشرق القطرية

·         قطر الخيرية تطلق مشروعا لمساعدة أعداد إضافية من ذوي الإعاقة في قطاع غزة

·         بسبب تراجع الدول الداعمة.. "الأونروا" تجد صعوبة في جمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2022

·         النَّقَب ينتفض في وجه الاحتلال.. تجريف وتهجير بحجة التّشجير

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الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

·         خاص السلطة تحاكم اليوم 33 حقوقيًّا وناشطًا اليوم

·         الذكرى الـ12 لاغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح

·         منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وبَرد نهارًا وزخات ثلجية ليلًا

·         بالصور الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومتجرين في شعفاط وجبل المكبر

·         نابلس: مواجهات خلال تصدي أهالي بيتا لاعتداءات المستوطنين

·         الاحتلال يفرج عن النائب نايف الرجوب بعد 8 أشهر في الاعتقال الإداري

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جريدة القدس

·         الشعبية تحذر من خطورة استمرار الاحتلال في تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح

·         فقدت آثاره قبل أيام.. العثور على طفل مقتولًا في جنين

·         هآرتس: الشرطة الإسرائيلية لم تحقق مع المستوطن الذي دهس الهذالين...

·         إذاعة عبرية: اتصالات متقدمة بشأن ترتيبات زيارة هرتسوغ إلى تركيا

·         26منهم من عائلة صالحية والمتضامين معهم.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة...

·         هآرتس: المنطقة الشمالية تسجل أرقامًا كبيرة في وفيات العمال

·         60%من الشركات الإسرائيلية غير مستعدة لـ”حرب سيبرانية

·         الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية هنادي حلواني

·         فيديو| في جنح الظلام.. هدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

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صحيفة الأيام

·         تشييع حاشد للشهيد سليمان الهذالين

·         »عشرات الإصابات في بيتا والمستوطنون يعربدون في شوارع الضفة ويغلقون عدة...

·         »الاحتلال لا يتوقف: هدم ومصادرة وإخلاء اقتحام مدرسة في دير نظام واعتقال...

·         »القدس: عائلة صالحية تواصل تحصّنها بمنزلها بحي الشيخ جراح

·         »قطر تبلغ "حماس" تخفيض قيمة منحة موظفيها من 10 إلى 3 ملايين دولار

·         »إسرائيل تخشى هجوماً حوثياً على إيلات وبينيت يعرض مساعدة أبوظبي "أمنياً"

·         »غزة: التصدير وشح الإنتاج يرفعان أسعار الفراولة

 

الحياة الجديدة

·         ليس وداعا وإنما تأكيدا على العهد والوعد

·         الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من جنين

·         شرد 13 من أفرادها: الاحتلال يهدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح

·         العثور على جثة فتى غرب جنين

وكالة  الراي

·         محدث الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح

·         كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

·         إغلاق بحر غزة أمام حركة الصيد بسبب الأحوال الجوية

·         12 عامًا على اغتيال القائد المبحوح

·         الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 19

·         المرور: 5 إصابات بـ 4 حوادث خلال 24 ساعة

·         35 معتقلًا بالضفة بينهم 26 من عائلة صالحية بالقدس

·         السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة

·         إصابة جنديين من وحدة المستعربين الإسرائيلية شرق القدس

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وكالة صفا

·         جلسة لمحاكمة 33 ناشطًا برام الله اليوم

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

·         بالفيديو والصور جرافات الاحتلال تهدم منزل محمود صالحية بالشيخ جراح

·         الشعبيّة تحذّر من خطورة استمرار تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح

·         الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ19

·         الاحتلال يحكم على أسيرين مقدسيين

·         الحكم على أسير من طولكرم بالسجن 24 شهرًا

·         دعوة ضحايا الاعتقال السياسي بالضفة لتوثيق شكواهم لدى المؤسسات الحقوقية

وكالة سما

·         وفد من ضباط مصريين وصل إلى تل أبيب

·         مصادر : اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة

·         صحيفة: الاحتلال يربط ملف إعمار غزة وإدخال تسهيلات جديدة بهذا الملف الجديد

·         جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح (فيديو)

·         موقع عبري: "اسرائيل" أعدت وثيقة ثانية"سرية" ضد المنظمات الفلسطينية تفتقر للأدلة

·         الأحمد: استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون

·          

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فلسطين اليوم

·         الجهاد الإسلامي: جريمة هدم منزل "صالحية" يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة

·         تقرير هل يوجد شح في غاز الطهي بقطاع غزة..!

·         بينهم ستة من أفراد العائلة

·         بالفيديو الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح ويعتقل 27 مواطنا

·         د. الحساينة: انتفاضة النقب "رسائل ودلالات هامة" لها ما بعدها في معركة الصراع مع العدو

·         تقرير هل يوجد شح في غاز الطهي بقطاع غزة..!

عرب 48

·         ميركل طالبت بينيت بتقديم ضمانات كشرط لإبرام صفقة غواصات جديدة

·         تحذير أميركي من السفر إلى إسرائيل

·         صفقة ادعاء مع نتنياهو؟ مندلبليت يشدد موقفه: وصمة عار أو لا اتفاق

·         حصيلة قياسية: الصحة الإسرائيلية تسجل أكثر من 127 ألف إصابة بكورونا خلال يومين

·         مندلبليت يطلب توضيحات حول استخدام NSO للتجسس على مدنيين

·         "فتح" تختار مرشّحيها لـ"الوطني" ولتنفيذية "التحرير" وتجدد ثقتها بعبّاس

·         الضفة: 28 إصابة في بيتا والمستوطنون يغلقون طرقات

·         استمرار الوضع الصحيّ الخطير: الأسير أبو حميد قد يخضع لعمليّة جراحيّة

·          

ووكالة وفا

·         مسؤولون: هدم المنازل في القدس تطهير عرقي وعلى المجتمع الدولي ...

·         الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من جنين 

·         (محدث) شرد 13 من أفرادها: الاحتلال يهدم منزلين لعائلة صالحية ...

حدث في مثل هذا اليوم

19 كانون ثاني (يناير)

·         1994م مقتل فلسطينيين وجرح ثلاثة جنود إسرائيليين في مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، ومدينتي رام الله والخليل في الضفة الغربية.

·         1993م الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يلغي قانوناً صدر عام 1982ميحظر الاتصال مع "منظمات معادية" والالتقاء مع قادتها، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وهو ما فتح الطريق أمام إجراء مباحثات مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة المنظمة، ضمن قناة التفاوض السرية في أوسلو التي كشف النقاب عنها في أيلول (سبتمبر) 1993.

·         1988م أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "إسحاق رابين" عن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية فقد أصدر أوامره للجيش بتكسير العظام وإطلاق النار على المتظاهرين.

·         1901م بدء سريان القيود العثمانية على الهجرة اليهودية إلى قضاء القدس وشراء الأراضي فيها بهدف الاستيطان بدعم من الحركة الصهيونية وحكومة إنكلترا.

·                      

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