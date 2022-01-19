النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2167) الاربعاء19/1/2022
أخبار فلسطينية
· قطر الخيرية تطلق مشروعا لمساعدة أعداد إضافية من ذوي الإعاقة في قطاع غزة
· “حماس” من الجزائر: جاهزون للمصالحة وإنهاء الانقسام
· هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 117 أسيرًا
· دعوات فلسطينية للتصدي لعربدة المستوطنين في شوارع الضفة وجنود الاحتلال ينكّلون بطالبين في مدرسة ابتدائية
· أونروا تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022
أخبار إسرائيلي
· تل أبيب تتلمّس مستقبلاً قاتماً: أبو ظبي سترضخ
· صفقة ادعاء مع نتنياهو؟ مندلبليت يشدد موقفه: وصمة عار أو لا اتفاق
· حصيلة قياسية: الصحة الإسرائيلية تسجل أكثر من 127 ألف إصابة بكورونا خلال يومين
· إسرائيل تخشى هجوماً حوثياً على إيلات وبينيت يعرض مساعدة أبوظبي "أمنياً
· أونروا تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022
· فعل بمماته ما فعله بحياته: شيخ المقاومة الشعبية يعيد تسليط الضوء على معاناة المواطنين في «مسافر يطا»
اخبار دولية
· ميركل طالبت بينيت بتقديم ضمانات كشرط لإبرام صفقة غواصات جديدة
· تحذير أميركي من السفر إلى إسرائيل
· أونروا تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022
· فعل بمماته ما فعله بحياته: شيخ المقاومة الشعبية يعيد تسليط الضوء على معاناة المواطنين في «مسافر يطا»
· 60%من الشركات الإسرائيلية غير مستعدة لـ”حرب سيبرانية”
اخبار عربية
· اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة
· السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة
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الصحف العربية
القدس العربي
· تحت جنح الظلام.. الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في القدس بعد اعتقال المتواجدين فيه- (فيديوهات
· تبون: الاستدانة الخارجية ترهن حرية قراراتنا “في الدفاع عن القضايا العادلة كفلسطين والصحراء الغربية”
· تفاصيل استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
· فتح تجدد ثقتها في عبّاس زعيماً لها ولمنظمة التحرير وفلسطين
· دعوات فلسطينية للتصدي لعربدة المستوطنين في شوارع الضفة وجنود الاحتلال ينكّلون بطالبين في مدرسة ابتدائية
· أونروا تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022
· فعل بمماته ما فعله بحياته: شيخ المقاومة الشعبية يعيد تسليط الضوء على معاناة المواطنين في «مسافر يطا»
· إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار قنبلة قرب القدس
· تفاؤل ضعيف بقدرة الجزائر على تحريك ملف المصالحة الفلسطينية
· قوات الاحتلال تنفذ توغلات برية على حدود قطاع غزة
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الشرق الأوسط
· اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة
· وثيقة إسرائيلية أخرى تفتقر للأدلة ضد المنظمات الفلسطينية
الغد الأردنية
· الاحتلال يهدم منزل “صالحية” بالقدس بعد اقتحامه واعتقال الموجودين فيه
· “حماس” من الجزائر: جاهزون للمصالحة وإنهاء الانقسام
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الاهرام المصرية
· شرطة الاحتلال الإسرائيلى تدمّر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح
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الاخبار اللبنانية
· تل أبيب تتلمّس مستقبلاً قاتماً: أبو ظبي سترضخ
· القدس والضفّة تُصعّدان الاشتباك: لا هدنة مع الاحتلال
· «الميت» في أبو ظبي و«العزاء» في تل أبيب: خشية إسرائيليّة من قصف «أنصار الله» لإيلات
· العدوّ يعتقل طلاباً من مدرسة في الضفة... والعشرات من النقب
الشرق القطرية
· قطر الخيرية تطلق مشروعا لمساعدة أعداد إضافية من ذوي الإعاقة في قطاع غزة
· بسبب تراجع الدول الداعمة.. "الأونروا" تجد صعوبة في جمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2022
· النَّقَب ينتفض في وجه الاحتلال.. تجريف وتهجير بحجة التّشجير
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح
· خاص السلطة تحاكم اليوم 33 حقوقيًّا وناشطًا اليوم
· الذكرى الـ12 لاغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح
· منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وبَرد نهارًا وزخات ثلجية ليلًا
· بالصور الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومتجرين في شعفاط وجبل المكبر
· نابلس: مواجهات خلال تصدي أهالي بيتا لاعتداءات المستوطنين
· الاحتلال يفرج عن النائب نايف الرجوب بعد 8 أشهر في الاعتقال الإداري
جريدة القدس
· الشعبية تحذر من خطورة استمرار الاحتلال في تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح
· فقدت آثاره قبل أيام.. العثور على طفل مقتولًا في جنين
· هآرتس: الشرطة الإسرائيلية لم تحقق مع المستوطن الذي دهس الهذالين...
· إذاعة عبرية: اتصالات متقدمة بشأن ترتيبات زيارة هرتسوغ إلى تركيا
· 26منهم من عائلة صالحية والمتضامين معهم.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة...
· هآرتس: المنطقة الشمالية تسجل أرقامًا كبيرة في وفيات العمال
· 60%من الشركات الإسرائيلية غير مستعدة لـ”حرب سيبرانية”
· الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية هنادي حلواني
· فيديو| في جنح الظلام.. هدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح
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صحيفة الأيام
· تشييع حاشد للشهيد سليمان الهذالين
· »عشرات الإصابات في بيتا والمستوطنون يعربدون في شوارع الضفة ويغلقون عدة...
· »الاحتلال لا يتوقف: هدم ومصادرة وإخلاء اقتحام مدرسة في دير نظام واعتقال...
· »القدس: عائلة صالحية تواصل تحصّنها بمنزلها بحي الشيخ جراح
· »قطر تبلغ "حماس" تخفيض قيمة منحة موظفيها من 10 إلى 3 ملايين دولار
· »إسرائيل تخشى هجوماً حوثياً على إيلات وبينيت يعرض مساعدة أبوظبي "أمنياً"
· »غزة: التصدير وشح الإنتاج يرفعان أسعار الفراولة
الحياة الجديدة
· ليس وداعا وإنما تأكيدا على العهد والوعد
· الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من جنين
· شرد 13 من أفرادها: الاحتلال يهدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح
· العثور على جثة فتى غرب جنين
وكالة الراي
· محدث الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح
· كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
· إغلاق بحر غزة أمام حركة الصيد بسبب الأحوال الجوية
· 12 عامًا على اغتيال القائد المبحوح
· الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 19
· المرور: 5 إصابات بـ 4 حوادث خلال 24 ساعة
· 35 معتقلًا بالضفة بينهم 26 من عائلة صالحية بالقدس
· السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة
· إصابة جنديين من وحدة المستعربين الإسرائيلية شرق القدس
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وكالة صفا
· جلسة لمحاكمة 33 ناشطًا برام الله اليوم
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
· بالفيديو والصور جرافات الاحتلال تهدم منزل محمود صالحية بالشيخ جراح
· الشعبيّة تحذّر من خطورة استمرار تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح
· الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ19
· الاحتلال يحكم على أسيرين مقدسيين
· الحكم على أسير من طولكرم بالسجن 24 شهرًا
· دعوة ضحايا الاعتقال السياسي بالضفة لتوثيق شكواهم لدى المؤسسات الحقوقية
وكالة سما
· وفد من ضباط مصريين وصل إلى تل أبيب
· مصادر : اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة
· صحيفة: الاحتلال يربط ملف إعمار غزة وإدخال تسهيلات جديدة بهذا الملف الجديد
· جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح (فيديو)
· موقع عبري: "اسرائيل" أعدت وثيقة ثانية"سرية" ضد المنظمات الفلسطينية تفتقر للأدلة
· الأحمد: استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
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فلسطين اليوم
· الجهاد الإسلامي: جريمة هدم منزل "صالحية" يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة
· تقرير هل يوجد شح في غاز الطهي بقطاع غزة..!
· بينهم ستة من أفراد العائلة
· بالفيديو الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح ويعتقل 27 مواطنا
· د. الحساينة: انتفاضة النقب "رسائل ودلالات هامة" لها ما بعدها في معركة الصراع مع العدو
· تقرير هل يوجد شح في غاز الطهي بقطاع غزة..!
عرب 48
· ميركل طالبت بينيت بتقديم ضمانات كشرط لإبرام صفقة غواصات جديدة
· تحذير أميركي من السفر إلى إسرائيل
· صفقة ادعاء مع نتنياهو؟ مندلبليت يشدد موقفه: وصمة عار أو لا اتفاق
· حصيلة قياسية: الصحة الإسرائيلية تسجل أكثر من 127 ألف إصابة بكورونا خلال يومين
· مندلبليت يطلب توضيحات حول استخدام NSO للتجسس على مدنيين
· "فتح" تختار مرشّحيها لـ"الوطني" ولتنفيذية "التحرير" وتجدد ثقتها بعبّاس
· الضفة: 28 إصابة في بيتا والمستوطنون يغلقون طرقات
· استمرار الوضع الصحيّ الخطير: الأسير أبو حميد قد يخضع لعمليّة جراحيّة
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ووكالة وفا
· مسؤولون: هدم المنازل في القدس تطهير عرقي وعلى المجتمع الدولي ...
· الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من جنين
· (محدث) شرد 13 من أفرادها: الاحتلال يهدم منزلين لعائلة صالحية ...
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