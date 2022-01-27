النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2173) الخميس27/1/2022
أخبار فلسطينية
- تمديد حالة الطوارئ شهرا في الضفة لمواجهة كورونا
- وفاة جميل التميمي في "ظروف غامضة" داخل سجون الاحتلال
- جانب من مخطط مشروع القدس 2050: «الخان الأحمر» … ما وراء إبعاد البدو الفلسطينيين مسافة 300 متر
- هجمات استيطانية وعربدة في نابلس وسلفيت والقدس
- المجلس الوطني يوجه دعوات حضور “المركزي” لكل الفصائل بما فيها حماس والشعبية خلال 24 ساعة
- رفض فلسطيني لاقتراح أميركي بتحويل رواتب الأسرى إلى {الرعاية الاجتماعية}
أخبار إسرائيلي
- كوخافي: الجيش “الإسرائيلي” نفذ عملية توغل في دولة مجاورة
- بنيران صديقة.. إصابة جنديين “إسرائيليين” قرب الحدود المصرية
- احتجاجا على إعفاء الطلاب من الحجر: قرار نقابي بعدم حضور المعلمين للمدارس
- إسرائيل تنضم لبرنامج ناسا للرحلات المأهولة للقمر
اخبار دولية
- إردوغان: هرتسوغ يزور تركيا مطلع الشهر القادم.. والزيارة ستمثل مرحلة جديدة من العلاقات
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اخبار عربية
- السعودية تسمح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بأداء العمرة
- زيارة تبون للقاهرة: إنجاح القمّة العربية ملفٌّ أساسي
- مصادر: الوسيطان المصري والقطري فشلا في تحقيق اختراق بالملفات العالقة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- القدس المحتلة: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة- (فيديو)
- جانب من مخطط مشروع القدس 2050: «الخان الأحمر» … ما وراء إبعاد البدو الفلسطينيين مسافة 300 متر
- هجمات استيطانية وعربدة في نابلس وسلفيت والقدس
- الاحتلال يعتدي على سيدة فلسطينية خلال عمليات هدم لمنزلها في القدس المحتلة
- حراك شبابي: توجيه تهمة التواصل مع “عميل أجنبي” سياسة تتبعها إسرائيل لتجريم التواصل بين الفلسطينيين
- حكومة الاحتلال تقر خططا استيطانية لـ”خنق” القدس وتمزيق الضفة
- الاحتلال ينقل الأسير “أبو حميد” للعيادة بدلا من “العناية المكثفة” وإنذار بـ”انفجار” السجون
- المجلس الوطني يوجه دعوات حضور “المركزي” لكل الفصائل بما فيها حماس والشعبية خلال 24 ساعة
الشرق الأوسط
- سكان خان الأحمر يطالبون بإعادتهم إلى النقب
- رفض فلسطيني لاقتراح أميركي بتحويل رواتب الأسرى إلى {الرعاية الاجتماعية}
الاخبار اللبنانية
- الشتاء والمحاكم والرواتب: ثُلاثيّ محاصَرة الأسرى
- زيارة تبون للقاهرة: إنجاح القمّة العربية ملفٌّ أساسي
الاهرام المصرية
- السعودية تسمح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بأداء العمرة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 شابا فلسطينيا من القدس
الغد الاردينة
- مؤرخ “إسرائيلي” يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين
- كوخافي: الجيش “الإسرائيلي” نفذ عملية توغل في دولة مجاورة
- بنيران صديقة.. إصابة جنديين “إسرائيليين” قرب الحدود المصرية
الشرق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- استعدادات لإحياء "فجر الصابرين" في المسجد الأقصى غدا
- تقرير "شقا عُمُر" عائلةٍ مقدسيةٍ ينهار في "الشارع الأمريكي"
- "الإداريون" يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم 27 على التوالي
- تقرير أهالي الخان الأحمر يستعدون للتصدي لمخطط التهجير الجديد
- 18 يومًا على إضراب الأسير المحرر "العزمي" في سجون السلطة
- بالفيديو الثلوج تكسو قبة الصخرة وجبال الضفة والجليل
- الطقس: استمرار المنخفض الجوي الماطر اليوم وغدا
جريدة القدس
- غزة: وفاة رضيع ونجاة عائلة من موت محقق بفعل المنخفض الجوي
- كوخافي يكشف عن عملية سرية في دولة عربية مجاورة
- إصابة جنديين إسرائيليين برصاص قوة أخرى نتيجة تشخيص خاطئ
- الشرطة تناشد المواطنين بعدم التحرك بمركباتهم في ظل تساقط الثلوج
- وفاة شقيقين بحريق نتيجة تسرب غاز في الظاهرية
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صحيفة الأيام
- »مصادر: الوسيطان المصري والقطري فشلا في تحقيق اختراق بالملفات العالقة
- »"كورونا": وفاتان، وتسجيل 7750 إصابة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة
- »نتائج التشريح تؤكد مسؤولية الاحتلال عن التسبب بوفاة المواطن عمر أسعد
- » "»»المنخفض القطبي يدخل البلاد اليوم وتأهب للتعامل مع تساقط محتمل للثلوج
- »حكومة الاحتلال أعدت مخططاً جديداً لإخلاء قرية الخان الأحمر قريباً
- »الاحتلال يهدم منزلاً في القدس ويشرد عائلتين والمستوطنون يعتدون في الخليل.
الحياة الجديدة
- الحاج مسعود.. بائع حلويات الغلابة في غزة
- حملة إسرائيلية لــ"تسويد" لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان بجرائم "إسرائيل"
- الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من قباطية
- مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع المقدسيين من دخوله
- جبال الخليل تكتسي بالثوب الأبيض
وكالة الراي
- صور الاقتصاد: فتح شارع الرشيد بخانيونس وإزالة الرمال الزائدة
- الدفاع المدني: تنفيذ 79 مهمة منذ بدء المنخفض الحالي
- "المرور": 3 إصابات متوسطة في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة
- الصحة: فتح مراكز الرعاية الأولية أيام الجمعة والسبت
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- الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأحد
- وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها جراء حريق منزلها قبل أيام
- جبال الخليل تكتسي بالثوب الأبيض
- بالصور| الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة
- حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتساقط الثلوج على الجبال
- إصابة جنديين إسرائيليين على حدود مصر
وكالة صفا
- في ظل قرارات المركزي "إنهاء العلاقات"..نحو 50 لقاءً بين مسؤولي السلطة والاحتلال خلال 5 سنوات
- الصحة: ذروة موجة كورونا مطلع فبراير وقد نضطر لإجراءات صعبة
- استعدادات واسعة لإحياء "فجر الصابرين" بالمسجد الأقصى غدا
- "الحكم المحلي" بغزة تتفقد محطات ومخازن وقود وغاز
- حملة إسرائيلية للإساءة للجنة التحقيق الأممية بجرائم الاحتلال بغزة
- جنوى الإيطالية تخرج تأييدا للمقاومة والمطالبة بإطلاق سراح " سعدات"
- لجنة الأسرى بالشعبية تُحذر من خطورة ارتفاع إصابات كورونا بين الأسرى
- بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
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وكالة سما
- واللا" العبري: حملة إسرائيلية لنزع الشرعية عن اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال
- الصحة : قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا
- مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى
- مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)
- إردوغان: هرتسوغ يزور تركيا مطلع الشهر القادم.. والزيارة ستمثل مرحلة جديدة من العلاقات
-
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فلسطين اليوم
الشمال وغزة سجلتا أعلى نسبة انقاذ
- الدفاع المدني بغزة لفلسطين اليوم : 3 إصابات اختناقاً وانهيارات جزئية لبعض المنازل وغرق أخرى
- بعد اللغط بعد وفاة عامل مصري... العمصي يكشف طبيعة العمالة بالمدن المصرية
- هيئة الأسرى: البرد القارس ينهش أجساد الأسرى داخل السجون
- قرابة 14 مواطناً.. اعتقالات واسعة في القدس المحتلة والضفة
- مصادر عبرية: إصابة جنديين "إسرائيليين" على الحدود المصرية
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عرب 48
- تمديد حالة الطوارئ شهرا في الضفة لمواجهة كورونا
- وفاة جميل التميمي في "ظروف غامضة" داخل سجون الاحتلال
- جامعة بيرزيت تقرر استئناف التعليم الوجاهي والأطر الطلابية ترفض
- الحدود المصرية: إصابة شرطيين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"
- المحكمة تلغي إضراب نقابة المعلمين
- كوخافي يعترف بعملية توغل للجيش الإسرائيلي في "دولة مجاورة"
- احتجاجا على إعفاء الطلاب من الحجر: قرار نقابي بعدم حضور المعلمين للمدارس
- إسرائيل تنضم لبرنامج ناسا للرحلات المأهولة للقمر
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وكالة وفا
- اعتقال 24 مواطنًا في القدس بينهم مصاب
- الرئيس يصدر قرارا بتعيين د. سمير النجدي رئيسا لجامعة القدس ا ...
- الرئيس يهاتف وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني موجها بتس ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 كانون ثاني (يناير)
- 2005م استشهد الأسير الفلسطيني راسم أبو عرة (28 عاما)، وهو من مدينة رام الله، خلال حريق شب في سجن "مجدو" الصهيوني.
- 2001م تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي الأردن والكيان الإسرائيلي على تنفيذ مشروع شق قناة مائية بين البحر الأحمر والبحر الميت.
- 1994م إضراب شامل في قطاع غزة تضامنا مع المعتقلين والمبعدين الفلسطينيين.
- 1981م أول وفد من البرلمان المصري يقوم بزيارة لتل أبيب ردا على زيارة لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
- 1969م إغلاق كنيسة القيامة في القدس، إثر اعتصام 24 سيدة داخلها احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.
- 1948م المستوطنون اليهود يحاولون نسف المسجد الأقصى بواسطة قنبلة تزن تسعة وعشرين كيلوغراما وفشل المحاولة.
- 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول بالقدس والذي بعث إلى مؤتمر الصلح بباريس يرفض وعد بلفور رفضا قاطعا.
- 1919م اغتيال طه خليل في موجه الاغتيالات تجتاح فلسطين حيث بدأت هذه الموجة باغتيال الدكتور طه خليل السياسي والمفكر الفلسطيني المعروف في مدينة حيفا.