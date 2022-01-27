النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2173) الخميس27/1/2022

11:58النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2173) الخميس27/1/2022

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟