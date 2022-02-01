النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2177)  الثلاثاء   1/2/2022

1967م أصدر أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بياناً في القاهرة أعلن فيه تشكيل "مجلس ثورة" بمنظمة التحرير الفلسطينية.

1944م مناحيم بيغن (1913 - 1992) زعيم حركة "ايتسل" المتطرفة يعلن التمرد على الانتداب البريطاني في فلسطين. أصبح رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1977 و1983. وقع معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1979.