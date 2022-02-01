النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2177) الثلاثاء 1/2/2022
أخبار فلسطينية
اشتية: مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي تشجع على العنف
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف سياسة الفصل العنصري
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبي للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية
وفاة القيادي بـ"حماس" "الكتري" بعد صراع مع المرض
حماس: تقرير العفو الدولية يكشف بشاعة ممارسات الاحتلال ضد شعبنا
هل تغلق الأونروا جميع مدارسها بغزة بسبب تفشي كورونا ؟
أخبار إسرائيلية
ملخص ملف برنامج التجسّس «بيغاسوس»: 450 ضحية حول العالم… والتجسّس يطال الإسرائيليين أيضاً
غانتس: لن نجري ترتيبات سياسية مع الفلسطينيين لكننا سنحافظ على مصالحنا الأمنية مع السلطة
إسرائيل ترفض التعليق على إعلان سوري عن «غارة جوية معادية»
الرئيس الإسرائيلي من دبي: نأمل في تطبيع العلاقات مع المزيد من دول المنطقة
أكثر من مليون ونصف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية الشهر
إسرائيل : 80 حالة وفاة وأكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
اخبار دولية
بلينكن يناقش الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية مع عباس
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 3 .378 مليون
إغلاق سفارة إسرائيل في أوكرانيا حتى إشعار آخر
العفو الدولية: ممارسات “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين “فصل عنصري”
أخبار عربية
وزير الخارجية الجزائري: مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق
غارة إسرائيلية على مواقع لـ«حزب الله» قرب دمشق
مجلس الوزراء اللبناني يطلع من وزير الداخلية على ضبط شبكات تجسس إسرائيلية في البلاد
الإمارات وإسرائيل تبحثان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
لبنان: فكَّكنا 17 شبكة تجسس إسرائيلية تعمل بالبلاد
بري يشيد بإنجاز كشف شبكة تجسس تعمل لإسرائيل في الداخل اللبناني
أبو الغيط يبحث مع الرجوب مستجدات القضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مخاوف من تكرار سيناريو «شارع الشهداء» مع «شارع الشلالة» في الخليل القديمة
القدس تستفيق على كابوس الهدم: الاحتلال يجبر عائلات على تسوية أربعة منازل بالأرض بأيدي أصحابها
فصائل المنظمة تواصل بحث المشاركة في “المركزي”.. والشعبية تبرر المقاطعة وتعرض مبادرة للمصالحة
تحذيرات فلسطينية من خلق “حلف سياسي عسكري” بين دول التطبيع وإسرائيل
الشرق الأوسط
الرجوب يؤكد لأبو الغيط تضاؤل فرص إحياء المسار السلمي
مقدسيون يهدمون منازلهم بأيديهم
الاهرام المصرية
اشتية: مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي تشجع على العنف
الشروق المصرية
رئيس إسرائيل يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
فلسطين تطالب بإجراءات دولية لإنهاء الاحتلال ووقف سياسة الفصل العنصري
اتصال هاتفي بين عباس وبلينكن قبل اجتماعات مرتقبة للمجلس الوطني الفلسطيني
تقرير: أخطاء طبية متعمدة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع إسرائيل كـ«دولة احتلال»
الاحتلال يجبر شقيقين مقدسيين على هدم منزليهما قسرا
إسرائيل تعتقل 3 شبان وتعدي على اثنين منهم من قطنة وبيت عنان
الغد الأردنية
قوى فلسطينية تعارض عقد “المركزي” وتدعو لانتخاب “مجلس وطني”
القدس.. مدرسة تحتجز طفلين بظروف قاسية
الاحتلال يعتقل 29 فلسطينيا بالضفة الغربية
الاحتلال يُجبر شقيقين على هدم منزليهما في القدس
الشرق القطرية
3800 أسرة في غزة تستفيد من مساعدات قطر الخيرية ضمن حملة "دفء وسلام"
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مخططات الاحتلال التوسعية
ضبط صاحب فندق في دولة الاحتلال زرع كاميرات مراقبة داخل غرف النزلاء
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
8 وفيات و2549 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
خاص أبو شرخ: الاحتلال يتجاهل مطالب الأسرى في ظل البرد القارس
إصابة خطيرة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار بطمرة
تحذيرات فلسطينية: المساس بالأقصى سيشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال
أبو شرخ: الاحتلال يتجاهل مطالب الأسرى في ظل البرد القارس
فصائل: إصرار السلطة على عقد "المركزي" انقلاب على الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية
الاحتلال يُجبر فلسطينيين على هدم 4 شقق سكنية بالقدس
الاحتلال يخطر عائلة "سالم" في الشيخ جراح بإخلاء منزلها
مستوطنون يدمرون أشجار زيتون شرق بيت لحم
القدس المحلية
توغل إسرائيلي محدود شمال شرق خانيونس
الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم وسط توقعات بهدمه
20 منهم من الأمعري.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة
حمد: أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة
الاحتلال يعلن اعتقال 9 شبان بحجة إحباط أعمال “إرهابية”
أحدهما يبدأ الليلة.. الأرصاد لـ”القدس”: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع
الحياة الجديدة
جمع أكثر من 10 ملايين شيقل في أراضي 48 لإغاثة اللاجئين السوريين
الاحتلال يغلق منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط
الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز "الجلمة" العسكري
الاحتلال يرفض استئنافا لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات
جريدة الأيام
تقرير متفجر لمنظمة" أمنستي" اليوم بعنوان: نظام "أبارتهايد" الإسرائيلي...
الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق ونحن متفائلون وإن كنا في بداية...
أسعار المحروقات والغاز لشهر شباط
جونسون يبدي "أسفه" أمام البرلمان بعد صدور تقرير حول "فضيحة حفلات" داونينغ...
عُماني في جيش موسوليني".. ما بين التأريخ والسرد الجمالي
غزة: ارتفاع كبير في الطلب يفاقم أزمة غاز الطهي
الملكي" يخطط لجعل مبابي الأعلى أجرا في العالم
معركة العراقيب: وثائق تاريخية تكشف للمرة الأولى ملكية البدو للأرض (1-2)
الوباء": 6 وفيات، و10444 إصابة جديدة تزايد الإصابات في صفوف الطواقم...
وكالة صفا
الأورومتوسطي: حملة "إسرائيل" ضد "أمنستي" امتداد لنهج ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان
الاحتلال يشرع بهدم منزل الشهيد أبو شخيدم بالقدس
توغل إسرائيلي محدود شمالي القطاع وجنوبه
حماس: تقرير "أمنستي" يعبر عن بشاعة جرائم الاحتلال ويعريه دوليًا
محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح
وفد الجهاد الإسلامي يعرض رؤية الحركة لاستعادة الوحدة
عساف لصفا: ترحيب عال بالعريضة الداعية لرفض انعقاد "المركزي"
إطلاق سراح 55 فلسطينيا محتجزا لدى تركيا
وكالة الرأي الفلسطينية
الإعلام الحكومي: 44 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال يناير
8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تصدر تقريراً بإنجازاتها للعام 2021
أسعار المحروقات والغاز في غزة لشهر فبراير
الاحتلال يغلق منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في شعفاط
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ32
حماس تثمّن تصنيف "أمنستي" الاحتلال كنظام فصل عنصري
القضاء يقرر فصل خدمات المواطنين عن المحامين بدائرة تنفيذ غزة
الاحتلال يعتقل 34 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة
الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار شمال جنين
فلسطين اليوم
بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة طالت 35 مواطناً
البطش: انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دون توافق ضرب لجهود المصالحة
التعليم: أزمة جامعة بيرزيت في طريقها للحل
الاحتلال يغلق طريقا بالسواتر الترابية جنوب بيت لحم
"إسرائيل": 67,580 إصابة جديدة بكورونا و227 حالة وفاة خلال أسبوع
زوارق الاحتلال تطلق النار اتجاه مراكب الصيد في بحر شمال غزة
في حصيلة هي الأكبر منذ أشهر في قطاع غزة : 8 وفيات و 2549 إصابة
لليوم الـ32 ...الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
سما نيوز
الصحة : 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
الاحتلال يغلق منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس
اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله
الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟
تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الاسلامي مع المسؤولين في الجزائر
مؤشر سلطة النقد للشهر الماضي: تحسن طفيف في الضفة الغربية وقطاع غزة
حماس تنعى والد اللواء توفيق أبو نعيم
قيادي بحماس: المقاومة في الضفة تتصاعد وتتراكم في وجه الاحتلال
عرب 48
الاحتلال يحاصر منزل الشهيد أبو شخيدم تمهيدا لهدمه
اعتقالات بالضفة ومواجهات عند قلنديا
الاحتلال عازم على هدم منزل الأسير غيث جرادات
القدس: 3 إصابات إحداها خطيرة إثر شجار بوادي الجوز
وكالة وفا
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر غزة ويتوغل شر ...
مؤشر سلطة النقد للشهر الماضي: تحسن طفيف في ال ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 1 شباط (فبراير)
- 1969م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الخامسة بالقاهرة.
- 1967م أصدر أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بياناً في القاهرة أعلن فيه تشكيل "مجلس ثورة" بمنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1962م الاحتلال الإسرائيلي يهاجم قرية "التوافيق" السورية ودمّرها بالكامل.
- 1948م الفدائيون الفلسطينيون ينسفون البريد المركزي في مدينة القدس في عملية فدائية جريئة أسفرت عن قتل 20 إسرائيلياً.
- 1944م مناحيم بيغن (1913 - 1992) زعيم حركة "ايتسل" المتطرفة يعلن التمرد على الانتداب البريطاني في فلسطين. أصبح رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1977 و1983. وقع معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1979.