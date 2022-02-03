النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2179) الخميس3فبراير2022
أخبار فلسطينية
- تقرير «أمنستي» أغضب إسرائيل: زلزالي وصارم ويعكس تغييرا راديكاليا ويكسر معيارها في معاداة السامية
- “الأوقاف” الفلسطينية: 22 اقتحاما لـ “الأقصى” ومنع الأذان 50 وقتا بـ “الإبراهيمي”
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة والقدس
- فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الوباء
- أكثر من نصف الأسرى في "عوفر" مصابون بـ"كورونا"
- حماس: "المركزي" الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن إرادة شعبنا
- 3 وفيات و3321 إصابة جديدة بفيروس بكورونا في غزة
- إعلان آلية تنفيذ التخفيض الضريبي للمركبات التجارية في غزة
- أبو الريش يسلّم المنسقة الأممية رسالة للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية
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أخبار إسرائيلي
- الشرطة اخترقت هاتف أحد الضالعين المركزيين في ملفات فساد نتنياهو
- غانتس: إسرائيل عرضت تقديم مساعدات للجيش اللبناني
- البيئة الإسرائيلية تنفي وجود تلوث نفطي قبالة شواطئ البلاد
- جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”
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اخبار دولية
- بريطانيا تبدأ مسعى نحو اتفاق تجارة محسّن مع إسرائيل
- تركيا تخترق الداخل الفلسطيني: تبرّعوا لتثبيت احتلال الشمال السوري!
- بحضور ضابط أميركي... مناورة إسرائيليّة سريّة تُحاكي هجوماً على إيرا
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- تقرير «أمنستي» أغضب إسرائيل: زلزالي وصارم ويعكس تغييرا راديكاليا ويكسر معيارها في معاداة السامية
- “الأوقاف” الفلسطينية: 22 اقتحاما لـ “الأقصى” ومنع الأذان 50 وقتا بـ “الإبراهيمي”
- تطوّر جديد سيقود إلى شرعنة مستوطنة “أفيتار” على “جبل صبيح” في نابلس
- جيش الاحتلال يهدم 4 آبار لتجميع المياه جنوبي الضفة
- الحملات الشعبية تتفاعل مع الأسرى تحت شعار “قرارنا حرية”
- مصادر لـ”القدس العربي”: بلينكن فشل في إقناع الرئيس الفلسطيني بتخفيف حدة قرارات المجلس المركزي
- سلطات الاحتلال ترتكب 40 انتهاكا ضد الصحافيين خلال يناير
- فلسطين: التحقيق الإسرائيلي في استشهاد المسن أسعد “مهزلة”
- الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة: “نمتنع عن إقامة حفلات في الإمارات لأن هذا يتعارض مع قضيتنا”- (تدوينة)
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الشرق الأوسط
- {الخارجية} الفلسطينية: إسرائيل تتحدى تقرير «العفو الدولية»
- مطالب بتفكيك كتيبة «خلود اليهود»
- أبو الغيط: القمة العربية لن تعقد في موعدها... ودول عربية
الاخبار اللبنانية
- جريمة إسرائيلية ببصمة «حريدية»: الجيش الذي لا يفعل... غيْر القتْل
- عصابات المستوطنِين: ذِراع «دولة الأبارتهايد»
- ترغيب وترهيب وابتزاز: «فتح» تصعّد ضغوطها على الفصائل
- دعوات لتفكيك كتيبة «نيتساح يهودا»: محاولة إسرائيلية فاشلة لإظهار الجيش كـ«أخلاقي»
- تركيا تخترق الداخل الفلسطيني: تبرّعوا لتثبيت احتلال الشمال السوري!
- بريطانيا تبدأ مسعى نحو اتفاق تجارة محسّن مع إسرائيل
- بحضور ضابط أميركي... مناورة إسرائيليّة سريّة تُحاكي هجوماً على إيران
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الغد الأردنية
- الخطيب: تغير بالموقف الدولي يتوج بإمكانية تشكيل حكومة “تكنوقراط” فلسطينية
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة
- “أسرى نفق الحرية” يواجهون قرار محكمة الاحتلال…
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الشرق القطرية
- تُكشف للمرة الأولى.. أسير فلسطيني يروي تفاصيل جديدة ومثيرة لدخوله "نفق الحرية" وهروبه من سجن "جلبوع"
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة والقدس
- فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الوباء
الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير المحرر "الجربوع" يقبع في سجون السلطة وسط حالة صحية متردية
- خاص مصدر: أمن السلطة يعتقل نشطاء المقاومة الشعبية في قرية بيتا
- تقرير الاحتلال يحاول استعادة هيبته في النقب عبر قطع الكهرباء والمياه عن مدنها وقراها
- تقرير قرية بيتا.. محاولات السيطرة على جبل صبيح تواجَه بالمقاومة
- العالول: 25 فبراير موعدًا لعقد المؤتمر الثاني لفلسطينيّي الخارج
- نابلس: مقاومون يستهدفون نقطة لجيش الاحتلال بالرصاص
- قيادي بفتح: "الجبهة الديمقراطية" تنظيمٌ نفعيّ يشترط المناصب للمشاركة في "المركزي"
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جريدة القدس
- أوكرانيا معنية بشراء تكنولوجيا إسرائيلية في مجال الدفاع الجوي
- أكثر من نصف أسرى “عوفر” مصابون بكورونا
- غزة: 3 وفيات و3321 إصابة جديدة بكورونا
- عائلات فقيرة تكافح للعيش وسط ظروف قاهرة في غزة
- 8 معتقلين لدى الاحتلال فجر الخميس
- بارليف يعترف باستخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج بيغاسوس التجسسي بشكل غير قانوني
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صحيفة الأيام
- "الوباء": 12 وفاة، ورصد 10374 إصابة تعطيل التعليم المدرسي الوجاهي عشرة أيام
- »الرئيس يستقبل أمين عام منظمة العفو الدولية
- »أسرى "عسقلان" يضربون احتجاجاً على الإهمال الطبي المتواصل للأسير أبو حميد
- » الاحتلال يقرّ إقامة مستوطنة في جبل صبيح هدم منشأة وردم آبار في عناتا...
- »غانتس يزور البحرين ويلتقي حكامها لتوقيع اتفاق تعاون أمني
- »الزبيدي .. تفاصيل جديدة عن "الهروب العظيم"
- »«أمنستي» تعلن الحرب على الصهيونية
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الحياة الجديدة
أكثر من نصف الأسرى في "عوفر" مصابون بـ"كورونا"
- طمرة: إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد أحمد حجازي برصاص الشرطة الإسرائيلية
- 3 أسباب تكشف مدى خطورة "أوميكرون"
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في محافظات الضفة
وكالة الراي
- 3 وفيات و3321 إصابة جديدة بفيروس بكورونا في غزة
- إعلان آلية تنفيذ التخفيض الضريبي للمركبات التجارية في غزة
- أبو الريش يسلّم المنسقة الأممية رسالة للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية
- آلية جديدة لإصدار التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة
- أكثر من نصف أسرى "عوفر" أصيبوا بكورونا
- حماس: "المركزي" الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن إرادة شعبنا
- محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة
- "المرور": إصابتان في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة
- الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم
وكالة صفا
- الراصد لـ"صفا": ساعات تفصلنا عن منخفض جوي سريع
- صحيفة: فتح تستخدم "الترغيب والابتزاز" لدفع فصائل للمشاركة بـ"المركزي"
- 3 وفيات و3321 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- الاحتلال يعتقل مواطنين بمداهمات بالضفة
وكالة سما
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- 3 وفيات .. غزة تسجل رقما قياسيا في عدد اصابات كورونا
- الشاباك يعترف باستخدام أداة لتهديد الفلسطينيين خلال العدوان على غزة
- هارتس : لابيد يوجه رسالة لاذعة وتحذيرية لبينيت وهذا ما جاء فيها ..
- غضب اسرائيلي واحتجاج فرنسي و أمريكي من ثرثرة غانتس عن الجيش اللبناني
- جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”
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فلسطين اليوم
- الإصابات الأكبر منذ أشهر ..كورونا غزة : 3 وفيات و3321 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- الاحتلال يعيد جبل صبيح للواجهة ويختبر صبر المقاومة هناك!
- فتح تضغط على فصائل المنظمة وتهددهم بأساليب متنوعة !
- "العفو الدولية": سنواصل فضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
- بالأسماء: اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة
عرب 48
- أمنستي": سنواصل فضح "الفصل العنصري" الإسرائيلي بحق الفلسطينيين
- 3إصابات حرجة في حادث طرق قرب نابلس
- الأسير زكريا الزبيدي.. تفاصيل جديدة حول نفق الحرية
- إسرائيل تدخل على خط الأزمة الأوكرانية.. صفقة أسلحة وشيكة مع كييف؟
- الاحتلال يدعي إطلاق النار على قواته المتمركزة قرب "حومش"
- الشرطة اخترقت هاتف أحد الضالعين المركزيين في ملفات فساد نتنياهو
- غانتس: إسرائيل عرضت تقديم مساعدات للجيش اللبناني
- البيئة الإسرائيلية تنفي وجود تلوث نفطي قبالة شواطئ البلاد
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- أكثر من نصف الأسرى في سجن "عوفر" مصابون بفيروس "كورونا"
- الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 شباط (فبراير)
- 2004م قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيّم عايدة في بيت لحم، وتشتبك مع المطارد القسّاميّ محمد أبو عودة، وقد أدّى الاشتباك إلى استشهاد أبو عودة وإصابة 4 جنودٍ صهاينة بجراحٍ اثنان منهم بحالة خطرة .
- 2003م سقوط مكّوك الفضاء الأمريكيّ "كولومبيا" أثناء محاولة إقلاعه إلى الفضاء، وتحطّم في منطقة "فلسطين" في الأراضي الأمريكيّة، ولقي سبعة روّادٍ مصرعهم بينهم طيّارٌ إسرائيلي شارك في حروب الكيان الإسرائيلي ضد العرب.
- 2003م جرت مصادمات واشتباكات عنيفة بين الأسرى الفلسطينيين وبين سجّاني الاحتلال في سجن النقب، وأدّت المواجهات إلى إصابة 0 أسيراً بإصاباتٍ مختلفة واحتراق العديد من الخيام، كما أُصيب 7 من الجنود الإسرائيليين.
- 2002م رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، شاؤول موفاز، يحذّر المقاومة الفلسطينيّة من استخدام صواريخ "قسّام 2" التي طوّرتها كتائب القسّام الجناح العسكريّ لحركة حماس.
- 2002م جولة من المفاوضات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، والفلسطينيون يرفضون الخريطة التي تقدم بها الوفد الإسرائيلي وتضمن هذه الخريطة الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت السيطرة "الإسرائيلية".
- 1994م وحدة إسرائيلية خاصة تغتال زعيم مجموعة "صقور فتح" في غزة سليم موافي.
- 1988م سلطات الاحتلال تُغلِق جميع المدارس والجامعات الفلسطينية إثر تعاظم الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى.
- 1955م استقال وزير الخارجية الإسرائيلي "بنحاس لافون" عقب اكتشاف عملية "سوزانا" في مصر والتي عُرِفت باسم "فضيحة لافون".
- 1919م قامت الثورة الفلسطينية الأولى في مدينة يافا.