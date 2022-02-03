النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2179) الخميس3فبراير2022

11:02زراعة الشمال تتفقد المزارع التي تتم فيها تجربة أصناف الخضار الجديدة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟