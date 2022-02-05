النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2180)  السبت 5/2/2022

1963م وفاة هربرت صموئيل أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين. عين هربرت مندوباً سامياً في الأول من تموز (يوليو) 1920م، وفي العشرين من تشرين أول (أكتوبر) من العام نفسه أصدر أمراً بتسهيل بيع أراضي فلسطين لليهود، بعد أن حظرت الدولة العثمانية ذلك.