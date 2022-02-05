النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2180) السبت 5/2/2022
أخبار فلسطينية
حماس”: لا شرعية لانعقاد “المجلس المركزي”
الجهاد الإسلامي عن قادة التطبيع: سيسجلون في سجلات العار
الحكومة الفلسطينية تعد ممارسات الاحتلال «إعلان حرب»
الخارجية الفلسطينية: بولندا تقدم 300 ألف جرعة من لقاحات «موديرنا»
حماس تدعو قمة الاتحاد الإفريقي إلى رفض عضوية دولة الاحتلال
اشتية يلتقي عدة مسؤولين على هامش مشاركته في القمة الافريقية
أخبار إسرائيلية
دراسة في تل أبيب: إسرائيل تشهد كرهاً متبادلاً بين الجميع
تل أبيب تقول إنها «أسهمت» في اغتيال القرشي
الحكومة الإسرائيلية تلغي تقييدات جديدة لكورونا
كوخافي يلتقي السفير الأميركي ويقدم أسفه لحادثة استشهاد المسن أسعد
اخبار دولية و عربية
أعضاء كونغرس يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق أميركية في ظروف استشهاد عمر أسعد
اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يدعو لتقديم تقرير “امنستي” إلى “الجنايات الدولية”
مشرع قرار في بريطانيا يدين انتهاكات السلطة في الضفة الغربية
وقفة في بلجيكا تنديدًا بالاستثمار في المستوطنات
بولندا تقدم 300 ألف جرعة من لقاحات موديرنا لفلسطين
"رويترز": شركة إسرائيلية ثانية طورت برنامج تجسس لاختراق هواتف آيفون
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرات مناهضة الاستيطان في نابلس والخليل… والشرطة الإسرائيلية تعترض موكب نشطاء
عشاق الفطر» يقتحمون جدار الفصل العنصري بحثا عنه رغم التنكيل واحتمالات الاعتقال
عشرات الجرحى إثر اعتداء الاحتلال على متظاهرين فلسطينيين.. وإصابة صحافية على الهواء مباشرة- (صور وفيديو)
إسرائيل توافق على 700 طلب للحصول على هوية فلسطينية- (تغريدة)
قوات الاحتلال تعتقل 570 فلسطينيا من الضفة وغزة والنقب خلال يناير
الشرق الأوسط
مستوطنة «أبيتار»... يريدها بنيت ويعارضها الائتلاف الحكومي
الحكومة الفلسطينية تعد ممارسات الاحتلال «إعلان حرب»
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: بولندا تقدم 300 ألف جرعة من لقاحات «موديرنا»
الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
الشروق المصرية
احتفاء فلسطيني بسقوط جزء من الجدار العازل
الخارجية الفلسطينية: بولندا تقدم 300 ألف جرعة من لقاحات موديرنا
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
لجنة اللاجئين بحركة فتح: أطلقنا العديد من المبادرات لحماية المخيمات من الطقس السيئ
تصاعد الخلافات الفلسطينية الداخلية قبيل اجتماعات مرتقبة لمنظمة التحرير
الغد الأردنية
الاحتلال يفرض “قطيعة كاملة” على أسرى غزة
فلسطينيون يستعدون للمواجهة بعد شرعنة الاحتلال للاستيطان بجبل صبيح
الاحتلال يستغل كورونا لمعاقبة الأسرى وذويهم
الشرق القطرية
مهندسة فلسطينية تستبدل الأعلاف بنبات الأزول
تقرير العفو الدولية يثير غضب دولة الفصل العنصري
مسن فلسطيني يكافح لتوفير لقمة العيش
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عبده: ادعاءات رفض السلطة ضغوطًا أمريكية لقطع رواتب الأسرى ينافي الواقع
مقتل فلسطينية بالرصاص بالداخل المحتل
الدفاع المدني بغزة يعرب عن تضامنه مع جهود إنقاذ الطفل "ريان"
الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير محمود جرادات من السيلة الحارثية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل
مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل
دعوات لرفض مخطط بلدية الاحتلال الجديد في أحياء اللد القديمة
القدس المحلية
(محدث): مقتل شابة فلسطينية بإطلاق نار في الداخل
“شبيبة فتح” تطالب الحكومة بالتصدي للغلاء وحماية الفقراء وذوي الدخل المحدود
بلدية الاحتلال ووزارة البناء تتفقان على إقامة 5250 وحدة استيطانية في تلال القدس
الاسيرة المقدسية أماني الحشيم .. ابداع مميز في ظل القيد
اصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في يعبد
“نزوح” إلى محلات “رامي ليفي” الاستيطانية في مواجهة الغلاء
إسرائيل تستثمر الملايين لأسرلة التعليم في القدس الشرقية
إغلاق بحر غزة أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية
الحياة الجديدة
وزيرة الصحة لـ "الحياة الجديدة": تأجيل العمليات غير الطارئة في بعض المشافي الحكومية وقد نضطر للإغلاق العام
مقتل شابة بالرصاص في مدينة اللد بأراضي الـ48
إصابة مواطنين بالاختناق في مواجهات ببلدة يعبد جنوب جنين
طمرة: إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد أحمد حجازي برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل 1 يوم
جريدة الأيام
جمعة" جديدة: مسيرات ومواجهات وإصابات المستوطنون يحاولون منع زرع زيتون...
المغرب: عمليات الإنقاذ متواصلة لتخليص الطفل ريان العالق في بئر عميقة
سباق عالمي محموم لترجمة لعبة "ووردل"
أوكرانيا تجري تدريبات بصواريخ أميركية
الوباء: 6 وفيات، و7934 إصابة جديدة ارتفاع كبير في نسب الإشغال في المشافي
هدم مساكن وحظائر تجمع بدوي قرب رام الله ومستوطنون ينفذون اعتداءات في...
غانتس يوقع اتفاقية دفاعية مع البحرين "ترتقي بعلاقة البلدين إلى آفاق جديدة"
وكالة صفا
الاحتلال أصدر 17 قرار إبعاد عن الأقصى والقدس بيناير
الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة برقين على حاجز عسكري
الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على إخلاء منزليها تمهيدًا لهدمهما ذاتيًا
إصابة ناشط مقدسي عقب اعتداء مستوطن عليه
مستوطنون يقتلعون ويكسرون ٩٠ شجرة بسلفيت
6 إصابات "كورونا" بين جالياتنا وإغلاق سفارتنا برومانيا
الاحتلال يجدد إبعاد الهدمي عن شرقي القدس والأقصى 6 أشهر
الشعبية: آن الأوان لتحرك يستعيد المؤسسات الوطنية من مختطفيها
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ36
حماس: لا يحق لأحد ادعاء تمثيل الشعب دون تفويض شعبي
إصابات بقمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية في جبل صبيح
الصحة: 5وفيات و3254 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
الاف المصلين يلبون "نداء الفجر العظيم" بالمسجد الأقصى
الصحة الإسرائيلية تسجل 67 حالة وفاة وأكثر من 46 ألف إصابة بكورونا
تعليم شرق خان يونس تختتم بطولة كرة الطائرة للمرحلة الثانوية
فلسطين اليوم
كواليس المركزي: لا قرارات حاسمة بتوجيه أمريكي.. وتسمية الشيخ وفتوح يحظيان بأولوية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل في الضفة
مقتل فتاة فلسطينية بإطلاق نار في اللد
فصائل فلسطينية تدعو الدول العربية لرفض عضوية "إسرائيل" من الاتحاد الأفريقي
سما نيوز
الاحتلال يقرر إقامة 5250 وحدة استيطانية جديدة في تلال القدس
آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده فلسطين
حماس لقيادة السلطة: بيننا وبينكم الانتخابات ولستم أوصياء على شعبنا
10 وفيات و6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
المرحلة الحاسمة..بث مباشر: اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان في المغرب (فيديو)
الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير محمود جرادات من السيلة الحارثية
الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقتل المغدور إياد عبيد في نابلس
معاريف: إقالة نائب قائد كتيبة بالجيش الإسرائيلي بسبب حادثة عند الحدود المصرية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
عرب 48
الضفة الغربية: مستوطنون يقتلعون 50 شجرة ويسمّمون بئرًا
الاحتلال يوافق على 700 طلب للحصول على هوية فلسطينية
إصابات برصاص الاحتلال في بيتا وكفر قدوم
وكالة وفا
أهالي الشيخ جراح يحبطون محاولة مستوطن حرق مرك ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واس ...
اشتية يلتقي عدة مسؤولين على هامش مشاركته في ا ...
مستوطنون يقتلعون ويكسرون 40 شجرة زيتون في ياس ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 شباط (فبراير)
- 2004م عناصر من فرقة الموت التابعة للأمن الوقائيّ تقتحم مقرّ الشرطة الفلسطينيّة وتشتبك معها وتعتدي على غازي الجبالي وتقتل شرطيّاً وتصيب 10 آخرين بجراح.
- 2003م وزير الداخليّة الإسرائيلي "لنداو" يجدّد إغلاق "بيت الشرق" التابع للسلطة الفلسطينيّة في القدس المحتلة، لمدّة 6 شهور أخرى.
- 1994م مصرع فلسطينيين أحدهما طفل وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي.
- 1991م الطيران الإسرائيلي يشن غارات وحشية على جنوب لبنان أوقعت ثمانية قتلى وسبعة وعشرين جريحا لبنانيا وفلسطينيا.
- 1983م انفجار سيارة ملغومة خارج بناية مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير في بيروت أسفر عن مقتل 20 وجرح 136 وتدمير مركز الأبحاث وحرق محتوياته بتخطيط من إسرائيل.
- 1980م مجلس الشعب (البرلمان) المصري ينهي المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل بطلب من الرئيس أنور السادات (1918 - 1981).
- 1963م وفاة هربرت صموئيل أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين. عين هربرت مندوباً سامياً في الأول من تموز (يوليو) 1920م، وفي العشرين من تشرين أول (أكتوبر) من العام نفسه أصدر أمراً بتسهيل بيع أراضي فلسطين لليهود، بعد أن حظرت الدولة العثمانية ذلك.
- 1915م مذكرة هربرت صموئيل المندوب السامي لفلسطين إلى الحكومة البريطانية بشأن وضع فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وتضمنت إنشاء دولة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في فلسطين.