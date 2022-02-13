غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2186) الأحد 13/2/2022

أخبار فلسطينية﻿

«حماس» تدعو بريطانيا إلى وقف العمل باتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يشن حربًا على 5 جبهات على الشعب الفلسطيني

وزير فلسطيني: تصعيد استيطاني غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها

وزير شئون القدس: تصعيد استيطاني ملحوظ يستهدف تغيير معالم القدس

فضلنا مغادرة سوريا ودعم إيران غير مشروط.. مشعل: لا يجوز استمرار تعطيل منظمة التحرير

الإعلام الحكومي يُفند معلومات مغلوطة حول استيراد الغاز المصري

أخبار إسرائيلية

صحيفة عبرية: نائب إسرائيلي متطرف يعتزم نقل مكتبه للشيخ جراح

تعزيز الحراسة على وزير الاتصالات الإسرائيلي بسبب تهديدات له

24 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا" بإسرائيل

ترجيحات إسرائيلية: رئيس الموساد زار تركيا سراً

إسرائيل تحذر من السفر لأوكرانيا وتجلي أسر الدبلوماسيين

3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

بينيت يأمر بعدم التعليق على أزمة روسيا وأوكرانيا.. ويدعو مواطنيه لمغادرة أوكرانيا

اخبار دولية

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدي الجيشين اللبناني والإسرائيلي

أخبار عربية

البحرين: إلحاق ضابط إسرائيلي لتولي منصبًا بالبلاد ضمن تحالف دولي للأمن البحري

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل فلسطينيين في “الشيخ جراح”

فلسطين: مهلة حتى سبتمبر لتنفيذ مطالبنا أو “صراع مفتوح” مع الاحتلال

في اليوم العالمي لمقاطعة بوما.. 200 ناد فلسطيني يطالبها بوقف دعم إسرائيل- (تغريدات)

تحذيرات من دخول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بإضراب مفتوح عن الطعام

الشرق الأوسط

تحذيرات من دخول أسرى فلسطينيين في إضراب عن الطعام

وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

اتفاق فلسطيني ـ ليبي على دفع التبادل التجاري إلى الأمام

الاهرام المصرية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على سكان حي الشيخ جراح بالقدس بحماية شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه المفتوحة على الشعب الفلسطيني

الشروق المصرية

تحذيرات من دخول الأسرى الفلسطينيين في إضراب عن الطعام

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على سكان حي الشيخ جراح بالقدس بحماية شرطة الاحتلال

الغد الأردنية

الشرق القطرية

أهالي النقب: باقون في الأرض رغم الإرهاب

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

6 معتقلين من القدس والضفة فجرًا

إصابة مستوطنين دهسًا ورشقًا بالحجارة في الشيخ جراح

(محدث): بمشاركة شرطة الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون سكان الشيخ جراح

وزارة الثقافة تطلق سلسلة أفلام “حكايا المخيم ”

سلطات الاحتلال تجبر مواطناً من طمرة على هدم منزله

العشرات يشاركون بالاحتفال بأعياد ميلاد أسيرات الدامون

جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في ملتقى “دور المرأة في علوم البيئة “

مبعدو كنيسة المهد يرحبون بدعوة الشيخ لحوار وطني شامل

باحث: التوسع الاستيطاني في سلفيت تضاعف بنسبة 200% في العام 2021

الحياة الجديدة

وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء وإسنادا للأسرى

فصائل العمل الوطني بجنين تدعو لأكبر حملة إسناد للأسرى

جريدة الأيام

مستوطنون يهاجمون أهالي الشيخ جراح بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يعتدون على صوريف وياسوف والاحتلال يقمع احتجاجاً في مسافر يطا

كورونا": 13 وفاة و1871 إصابة جديدة

الأزمة الأوكرانية تتصاعد.. بايدن يحذر بوتين: الغزو ستترتب عليه "كلفة باهظة...

البرهان: الزيارات لإسرائيل لأغراض التعاون الأمني والاستخباراتي وليست...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الأحد

صور وزارة الصحة بغزة تفتتح المستشفى الميداني الإماراتي

البطنيجي: مقتل مواطن خلال شجار عائلي شمال القطاع

فلسطين اليوم

سما نيوز

مستوطنون يعتدون على المواطنين بحماية من شرطة الاحتلال في حي الشيخ جرّاح (فيديوهات)

واللا العبري: حماس سرعت من عمليات حفر الانفاق

يديعوت: 3 ظواهر تقلق "إسرائيل" في الضفة الغربية

الجهاد: رسالة النخالة للطفلة "ميار" حقيقية وصادقة ورسالة تحدٍ واضحة للاحتلال (استمع)

أول تعليق من حماس على عدوان المستوطنين بالقدس

عرب 48

الشيخ جراح: اعتداءات للمستوطنين وبن غفير سيفتتح الأحد مكتبه في الحيّ

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

الخليل: مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين ويقتلعون أشجار زيتون

جامعة بيرزيت تعلن إنتهاء الأزمة وعودة الحياة الأكاديمية

وكالة وفا

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