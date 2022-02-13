النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2186) الأحد 13/2/2022
أخبار فلسطينية
«حماس» تدعو بريطانيا إلى وقف العمل باتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يشن حربًا على 5 جبهات على الشعب الفلسطيني
وزير فلسطيني: تصعيد استيطاني غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها
وزير شئون القدس: تصعيد استيطاني ملحوظ يستهدف تغيير معالم القدس
فضلنا مغادرة سوريا ودعم إيران غير مشروط.. مشعل: لا يجوز استمرار تعطيل منظمة التحرير
الإعلام الحكومي يُفند معلومات مغلوطة حول استيراد الغاز المصري
أخبار إسرائيلية
صحيفة عبرية: نائب إسرائيلي متطرف يعتزم نقل مكتبه للشيخ جراح
تعزيز الحراسة على وزير الاتصالات الإسرائيلي بسبب تهديدات له
24 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا" بإسرائيل
«بينيت» يدعو مواطنيه لمغادرة أوكرانيا فورًا
ترجيحات إسرائيلية: رئيس الموساد زار تركيا سراً
إسرائيل تحذر من السفر لأوكرانيا وتجلي أسر الدبلوماسيين
3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب
بينيت يأمر بعدم التعليق على أزمة روسيا وأوكرانيا.. ويدعو مواطنيه لمغادرة أوكرانيا
هارتس : الموساد استخدم برنامج "بيغاسوس" للتجسس
الصحة الاسرائيلية: تسجيل 24 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا
اخبار دولية
قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدي الجيشين اللبناني والإسرائيلي
جاليتنا في بلجيكا تثمن جهود الشيخ لإطلاق حوار ...
أخبار عربية
البحرين: إلحاق ضابط إسرائيلي لتولي منصبًا بالبلاد ضمن تحالف دولي للأمن البحري
نقابات لبنان ترفض منع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة مهن حرة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل فلسطينيين في “الشيخ جراح”
فلسطين: مهلة حتى سبتمبر لتنفيذ مطالبنا أو “صراع مفتوح” مع الاحتلال
في اليوم العالمي لمقاطعة بوما.. 200 ناد فلسطيني يطالبها بوقف دعم إسرائيل- (تغريدات)
تحذيرات من دخول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بإضراب مفتوح عن الطعام
الشرق الأوسط
تحذيرات من دخول أسرى فلسطينيين في إضراب عن الطعام
وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها
اتفاق فلسطيني ـ ليبي على دفع التبادل التجاري إلى الأمام
{فتح} تدعو إلى حوار فلسطيني شامل
الاهرام المصرية
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على سكان حي الشيخ جراح بالقدس بحماية شرطة الاحتلال
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه المفتوحة على الشعب الفلسطيني
الشروق المصرية
تحذيرات من دخول الأسرى الفلسطينيين في إضراب عن الطعام
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على سكان حي الشيخ جراح بالقدس بحماية شرطة الاحتلال
الغد الأردنية
أسرى سجون الاحتلال يعلنون إضرابا مفتوحا غدا
الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يشرعون بخطوات تصعيدية
الشرق القطرية
أهالي النقب: باقون في الأرض رغم الإرهاب
أهالي النقب المحتل لـ "الشرق": نعيش في العراء.. والاحتلال الإسرائيلي مستمر بإرهابنا وهدم
الصحة الفلسطينية تعلن الاستنفار لمواجهة زيادة حالات كورونا بغزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"الدامور".. مؤسسة يديرها وزراء سلطة سابقون تروج للتطبيع مع (إسرائيل)
مقتل مواطن شمال غزة بشجار عائلي
مركز حقوقي: 15.466 مريضًا تقدموا للعلاج خارج غزة رُفض 37% منهم
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم
مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في الخليل وسلفيت
أمام سجن الدامون.. نشطاء يحتفلون بأعياد ميلاد الأسيرات
بعد الاتفاق مع الكتل الطلابية.. جامعة بيرزيت تعلن عودة التعليم الوجاهي
القدس المحلية
6 معتقلين من القدس والضفة فجرًا
إصابة مستوطنين دهسًا ورشقًا بالحجارة في الشيخ جراح
(محدث): بمشاركة شرطة الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون سكان الشيخ جراح
وزارة الثقافة تطلق سلسلة أفلام “حكايا المخيم”
سلطات الاحتلال تجبر مواطناً من طمرة على هدم منزله
العشرات يشاركون بالاحتفال بأعياد ميلاد أسيرات الدامون
جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في ملتقى “دور المرأة في علوم البيئة “
مبعدو كنيسة المهد يرحبون بدعوة الشيخ لحوار وطني شامل
باحث: التوسع الاستيطاني في سلفيت تضاعف بنسبة 200% في العام 2021
الحياة الجديدة
الطبيب أبو نحل يهب علمه وقفا للمحتاجين في غزة
د. أبو العينين: محطة مضيئة في النهضة التي أرسى استراتيجيتها الرئيس عباس
وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء وإسنادا للأسرى
فصائل العمل الوطني بجنين تدعو لأكبر حملة إسناد للأسرى
جريدة الأيام
مستوطنون يهاجمون أهالي الشيخ جراح بحماية شرطة الاحتلال
مستوطنون يعتدون على صوريف وياسوف والاحتلال يقمع احتجاجاً في مسافر يطا
كورونا": 13 وفاة و1871 إصابة جديدة
الأزمة الأوكرانية تتصاعد.. بايدن يحذر بوتين: الغزو ستترتب عليه "كلفة باهظة...
البرهان: الزيارات لإسرائيل لأغراض التعاون الأمني والاستخباراتي وليست...
وكالة صفا
اعتقال شاب من نابلس
حماس: هجوم المستوطنين بالقدس عدوان سافر ولعب بالنار
صوافطة: تصاعد المقاومة بالضفة انعكاس لقناعة شعبنا بقدرتها على لجم الاحتلال
مستوطنون يهاجمون أهالي الشيخ جراح بمساندة قوات الاحتلال
رشق مركبات مستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة شرق قلقيلية
دعوات لتكثيف التواجد أمام منازل منفذي عملية "حومش" المهددة بالهدم
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال غرب جنين
مستوطنون يقطعون 80 شجرة زيتون بسلفيت
مستوطنون يمنعون مواطنين من زراعة أشتال زيتون شرق بيت لحم
الاحتلال يعيق تحركات المواطنين غرب جنين
5 معتقلين سياسيين في الضفة يواصلون إضرابهم عن الطعام
لجنة ترصد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة
تقرير: "ميليشيا حريدية" بجيش الاحتلال تعمل لخدمة المستوطنين
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ44
مستوطنون وشرطة الاحتلال يعتدون على المواطنين بحي الشيخ جراح
الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الأحد
صور وزارة الصحة بغزة تفتتح المستشفى الميداني الإماراتي
لخوض انتخابات نقابة المهندسين... قائمة القدس تعلن برنامجها الانتخابي
الشرطة العسكرية تنظم طابور أركان مركزي لمنتسبيها
المدهون يناقش آليات تجويد العمل مع الشرطة القضائية
البطنيجي: مقتل مواطن خلال شجار عائلي شمال القطاع
فلسطين اليوم
في خطوة استفزازية ...عضو كنيست متطرف يقرر فتح مكتبه البرلماني في حي الشيخ جراح
مستوطنون يستبيحون الشيخ جراح وإصابة أحدهم خلال عملية دهس
عــودة التعليم الوجاهي في مدارس الضفة اليوم
التجمع الإعلامي يشيد بدور الإذاعات الفلسطينية ويطالب بدعمها وإنصاف كوادرها
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم
جنين تواصل فعالياتها لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال
سما نيوز
مستوطنون يعتدون على المواطنين بحماية من شرطة الاحتلال في حي الشيخ جرّاح (فيديوهات)
واللا العبري: حماس سرعت من عمليات حفر الانفاق
يديعوت: 3 ظواهر تقلق "إسرائيل" في الضفة الغربية
الجهاد: رسالة النخالة للطفلة "ميار" حقيقية وصادقة ورسالة تحدٍ واضحة للاحتلال (استمع)
أول تعليق من حماس على عدوان المستوطنين بالقدس
إصابة مستوطنين دعسًا ورشقًا بالحجارة في حي الشيخ جراح (فيديو)
مبعدو كنيسة المهد يرحبون بدعوة الشيخ لحوار وطني شامل
وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء وإسنادا للحركة الأسيرة
فصائل العمل الوطني في جنين تدعو شعبنا لأكبر حملة إسناد للأسرى
عرب 48
الشيخ جراح: اعتداءات للمستوطنين وبن غفير سيفتتح الأحد مكتبه في الحيّ
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
الخليل: مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين ويقتلعون أشجار زيتون
جامعة بيرزيت تعلن إنتهاء الأزمة وعودة الحياة الأكاديمية
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44 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم ال ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 13 شباط (فبراير)
- 2003 م وفاة عميد معهد فلسطين الديني "الشيخ محمد عواد" في دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ من مواليد الفالوجة عام 1907م.
- 2002م قوات احتلالية تتألّف من 30 دبابة ومئات الجنود الصهاينة، تتوغّل في بيت حانون ضمن خطّة لصنع حزامٍ أمنيّ خوفاً من صواريخ القسّام المطوّرة’ وأدّت العمليّة إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين واعتقال 20 شخصاً، بالإضافة إلى تجريف العديد من الأراضي.
- 2001م اغتيال العقيد "مسعود حسين عياد" من قوات الـ 17 في غزة خلال قصف سيارته بالصواريخ من طائرات إسرائيلية.
- 1970م قوات الطيران المصريّة وسلاح المدفعيّة تشنّ هجمات مكثّفة على مواقع العدو الصهيونيّ في الضفة الغربية خلال ما سمّيَ بـ "حرب الاستنزاف" .