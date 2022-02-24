النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2196) 24 فبراير 2022
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بالضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة
- الأونروا: 81 بالمئة من اللاجئين في غزة يعيشون تحت خط الفقر
أبو حسنة يكشف موعد الإعمار الشامل وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على كابونات "الأونروا"
- الخارجية تؤكد بقاء مخططات «الضمّ التدريجي» للأراضي الفلسطينية وتحذر من تفجير ساحة الصراع
- وزير الأوقاف الفلسطيني لـ«الشروق»: إسرائيل لا تفرق بين فتح وحماس وهدفها الفتك بالجميع
- »هدم مساكن وتشريد 70 مواطناً في الخليل والاحتلال يواصل استهداف اللبّن الشرقية
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أخبار إسرائيلي
- وفد من نواب الكنيست العرب يزور الشيخ جراح للتضامن مع الأسر المهددة بالتهجير
- النائبة العربية لرئيس الكنيست قنصلاً عاماً في شنغهاي
- إسرائيل تعلن دعمها لسيادة أوكرانيا ولا تندد بروسيا
- هرتسوغ يؤكد أنه سيزور تركيا ويلتقي إردوغان في آذار
- طائرة حزب الله المسيرة: انتقادات إسرائيلية لتشغيل صافرات الإنذار
اخبار دولية
اخبار عربية
- البرلمان العربي يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني وتبني تدويل قضية الأسرى
- استشهاد 3 جنود سوريين في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على دمشق
- سوريا: عدوان إسرائيلي على القنيطرة
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
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- السفير الفلسطيني لمجلس الأمن: قد تتجنبون استخدام مصطلح “الأبرتهايد” لوصف إسرائيل لكنه الواقع الذي نعيشه
- الخارجية تؤكد بقاء مخططات «الضمّ التدريجي» للأراضي الفلسطينية وتحذر من تفجير ساحة الصراع
- فيديو يوثق تهديد ضابط مخابرات إسرائيلي بإعدام الطفل محمد شحادة- (شاهد)
- إصابة 25 أسيرا فلسطينيا بسجن إسرائيلي بكورونا
- فرحة منقوصة: المتطرف بن غفير يعتدي على أهالي «الشيخ جرّاح» بعد يوم من تجميد قرار إخلاء عائلة سالم
- نقل أسير فلسطيني مضرب عن الطعام إلى المستشفى
- واشنطن “قلقة للغاية” من التوتر في “الشيخ جراح”
- جماهير غاضبة تشيع جثمان الشهيد الطفل في بيت لحم.. والاحتلال يشرد 70 فردا في الخليل- (صور وفيديو)
- مخاوف فلسطينية من “إجراءات تعسفية” ضد موظفي “المياومة” في الأونروا
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الشرق الأوسط
- مقتل 3 جنود سوريين في غارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق
- النائبة العربية لرئيس الكنيست قنصلاً عاماً في شنغهاي
- منصور عباس يطالب قادة اليهود في العالم بالتعرف على عرب إسرائيل
- إسرائيل تهدم منازل في مسافر يطا المهددة
- زيادة الطلب على دروس العبرية في غزة
الاخبار اللبنانية
- «دورة عمل» جديدة في القرن الأفريقيّ: الإمارات حارساً أوّلَ لمصالح إسرائيل
- سوريا: عدوان إسرائيلي على القنيطرة
- «قيادة» لـ«المقاومة الشعبية»... على مقاس حسين الشيخ
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الغد الأردنية
الشرق القطرية
- الأونروا: 81 بالمئة من اللاجئين في غزة يعيشون تحت خط الفقر
- إضراب عام يشل الحياة في "بيت لحم" تنديدا باستشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال
- الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بالضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة
الشروق المصرية
- عدوان إسرائيلي ثالث يضرب الأراضي السورية في غضون أسبوع
- وفد من نواب الكنيست العرب يزور الشيخ جراح للتضامن مع الأسر المهددة بالتهجير
- وزير الأوقاف الفلسطيني لـ«الشروق»: إسرائيل لا تفرق بين فتح وحماس وهدفها الفتك بالجميع
- إسرائيل تسجل مولودا في الساعة 2 و22 دقيقة بتاريخ 22-2-2022
- وزير الخارجية السعودي: التطبيع مع إسرائيل سيكون هشا بدون حل المشكلة الفلسطينية
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- خاص "محامون": محققون بالسلطة هددوا المعتقلين السياسيين بأن سجون الاحتلال تنتظرهم
- خاص الشبل "أبو زميرو".. قضى طفولته متنقلًا بين زنازين الاحتلال والسلطة
- تقرير 28 عاما على مجزرة "الحرم الإبراهيمي" ولا يزال يعيش تحت وطأة التهويد والتقسيم
- استشهاد 3 جنود سوريين في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على دمشق
- خاص أبو مذكور: 1270 دينارًا تكلفة رحلة العمرة الموسم الحالي
- بوتين يعلن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا
- بالصور وفد من حماس يزور عائلة شرّاب ويشيد بدورها في دعم السلم الأهلي
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جريدة القدس
- [صور] لليوم الرابع.. الاحتلال والمستوطنون يعتدون على الطلبة وأهالي اللبن الشرقية
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- 12 معتقلًا بالضفة
- أوضحت الحالة الجوية حتى الأسبوع المقبل.. الأرصاد لـ”القدس”: منخفض جوي يبدأ تأثيره مساء اليوم
- حكومة الاحتلال تقر موزانة بقيمة 250 مليون شيكل لتعزيز التهويد بالقدس
- مقتل 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي على دمشق
- منصور لـ “مجلس الأمن”: الإدانات وحدها لا تكفي لردع إسرائيل
- غزة: 6 حالات وفاة و659 إصابة جديدة بكورونا
- هشام أبو هواش ومقداد القواسمة على موعد مع الإفراج اليوم
- (محدث): الاحتلال يهدم منزلين ومنشأة تجارية في القدس
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صحيفة الأيام
- هجوم عسكري روسي على أوكرانيا
- »سكان الشيخ جرّاح: مستمرون حتى رحيل بن غفير وتثبيت عائلة سالم وأهالي الحي
- »خفض قيمة الضريبة المضافة على الأغذية المحلية إلى 5%
- »توافق إسرائيلي على توصيل 30 بؤرة استيطانية في الضفة بالكهرباء
- »هكذا أغلق الجيش الإسرائيلي قرية دير نظام طوال خمسين يوماً
- »"أونروا": نواجه صعوبات لتوفير التمويل 81 % من اللاجئين تحت خط الفقر
- »هدم مساكن وتشريد 70 مواطناً في الخليل والاحتلال يواصل استهداف اللبّن الشرقية
- »هدف إلانجا المتأخر ينتشل يونايتد من السقوط أمام أتليتيكو
الحياة الجديدة
قريوت..44 عاما في قبضة الاستيطان
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- الأسير محمود العارضة يمر بظروف اعتقال صعبة للغاية
- الأسير أبو حميد ما زال بوضع صحي خطير
- إصابات باعتداء الاحتلال على مدرسة اللبن- الساوية جنوب نابلس
- روسيا تبدأ عملية عسكرية في إقليم دونباس (شرق أوكرانيا)
وكالة الراي
- تقرير تسعيرة العمرة تشعل استياء المعتمرين
- غزة: 6 وفيات و659 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- "تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة
- الاحتلال يهدم منشأة سكنية شمال القدس
- "المرور": إصابة متوسطة بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
- وفاة شاب بطلق ناري في منزله شمال غزة
- .إنفوجرافيك إنجازات اللجنة المرورية في غزة خلال 2021
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة
- 55 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
وكالة صفا
احتلال 60% من مساحته..ما هو الوضع في المسجد الإبراهيمي بعد 28 سنةً من المجزرة؟
- 6 وفيات و659 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- الأسرى الإداريون يُقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 55
- الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات بالضفة
- بوتين يعلن الحرب على أوكرانيا ويطالب جنودها بإلقاء السلاح
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استشهاد 3 جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق
وكالة سما
- الصحة في غزة: 6 وفيات و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ
- بوتين يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا
- بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا
- لبنان: القبض على عميل "مخضرم" متورط باغتيال القيادين في الجهاد الاسلامي الأخوين المجذوب
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فلسطين اليوم
أبو حسنة يكشف موعد الإعمار الشامل وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على كابونات "الأونروا"
- بالصور 1270ديناراً سعر خيالي للعمرة.. عبادة للأغنياء فقط في غزة!
- الحرب الروسية الأوكرانية قد بدأت وروسيا تشن ضربات متتالية
- جرافات الاحتلال تهدم منزل المقدسي رائد حجاج فهيدات في بلدة عناتا
- بالفيديو ثلاثة شهداء بسوريا جراء قصف "إسرائيلي" على محيط دمشق
عرب 48
- الاحتلال يسلم عائلة الأسير عمر جرادات قرارًا بهدم منزله
- الأسير أحمد مناصرة يعاني اضطرابات نفسيّة نتيجة التعذيب
- الضفة: تشييع جثمان الشهيد الفتى شحادة
- الاحتلال يدعي إسقاط مسيّرة لحركة حماس شمال قطاع غزة
- رفع حالة الطوارئ الصحية في بداية آذار
- إسرائيل تعلن دعمها لسيادة أوكرانيا ولا تندد بروسيا
- هرتسوغ يؤكد أنه سيزور تركيا ويلتقي إردوغان في آذار
- طائرة حزب الله المسيرة: انتقادات إسرائيلية لتشغيل صافرات الإنذار
-
-
وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- إصابات باعتداء الاحتلال على مدرسة اللبن- الساوية جنوب نابلس
- (محدث) الاحتلال يهدم منزلين ومنشأة تجارية في بلدة عناتا
- واشنطن بوست: ابنة الشهيد أسعد تطالب الادارة الاميركية بالتحق ...
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حدث في مثل هذا اليوم
24 شباط (فبراير)
- 2003م استشهاد شيخ المقاومة في بلدة بيت حانون، وهو أحد قادة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس الشورى للحركة في غزة المجاهد عبد ا لله السبع بعد اشتباك دام أكثر من 18 ساعة مع قوات الاحتلال.
- 1992م قيام المجاهد عبد الرحمن الحاج من حركة الجهاد الإسلامي من سكان قلقيلية بقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين في مدينة كفار سابا في محطة الحافلات المركزية وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وعشرين عاماً.
- 1985م الطيران الإسرائيلي يغير على مناطق مدنية لبنانية وفلسطينية في جنوب لبنان ويقتل عشرة مدنيين ويدمر عشرات المنازل الريفية.
- 1984م غيرشون سلمون رئيس مجموعة أمناء جبل الهيكل الصهيونية المتطرفة، يقتحم ساحة المسجد الأقصى ويقول: "على أرض الأقصى سيقوم الهيكل الثالث، لأن هذه الأرض هي أرض شلومو والهيكل بناه الملك اليهودي هورودس قبل ألفي عام".
- 1949م مصر وإسرائيل توقعان في "رودس" على اتفاقية الهدنة.
- 1939م وزير المستعمرات البريطاني يقدم مقترحات تتلخص بأن إلغاء الانتداب البريطاني عن فلسطين سيتم في الوقت المناسب لتحل محله دولة فلسطينية مرتبطة ببريطانيا.
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