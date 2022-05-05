النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2250) 28 ابريل 2022

08:42أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم

08:23ارتفاع ملحوظ على أسعار الدولار مقابل الشيقل

08:42النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2250) 28 ابريل 2022

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