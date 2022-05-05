النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2250) 28 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تدين رفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي بالخليل
- وفد «حماس» في موسكو لإجراء «مباحثات مهمة»
- عشرات المستوطنين يشرعون في اقتحام المسجد الأقصى
- فصائل المقاومة: العدوان على مقدساتنا يستوجب التأهب لمعركة مفتوحة
- "الجهاد": لن نتوانى في الدفاع عن الأقصى والقدس مهما كان ثمن
- الأوقاف الإسلامية: الدفاع عن الأقصى والقدس واجب ديني وشعبنا متمسك بحقوقه العادلة
- الدعليس يهنئ اللجنة المصرية لإعمار غزة بعيد الفطر
- حماس: اقتحام قطعان المستوطنين الأقصى غدًا لعب
- موسى أبو مرزوق في موسكو على رأس وفد من حماس
- القدس: دعوات لتكثيف التواجد في الأقصى صباح الخميس
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أخبار إسرائيلي
- نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية فقدت ثقة الرأي العام وانهيارها مسألة وقت
- إسرائيل تكمل مشروع “التشجير الأمني” على حدود غزة لصد القناصة ومضادات الدروع
- هرتسوغ: "إسرائيل لا يمكنها الانتظار حتى رمضان المقبل"
- بينيت يهدد إيران: "سنضرب الذين يرسلون منفذي العمليات"
- الصحة الإسرائيلية: 2388 إصابة بكورونا الثلاثاء
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اخبار دولية
- الأمم المتحدة تدعو إلى عدم القيام بأفعال “استفزازية” في القدس
- أميركا وإسرائيل تمنعان سفر حقوقيين فلسطينيين للمشاركة بمؤتمر دولي
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- عشرات المستوطنين يشرعون في اقتحام المسجد الأقصى- (فيديوهات وصور)
- إطلاق نار على حاجز إسرائيلي وسط الضفة الغربية
- الأمم المتحدة تدعو إلى عدم القيام بأفعال “استفزازية” في القدس
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- المستوطنون يجرفون عشرات الدونمات في سلفيت والخليل والأغوار الشمالية… و”سلطة الطبيعة” تقتحم حي “وادي الربابة” في القدس لاستكمال تهويد المنطقة
- اتصالات للوسطاء لنزع فتيل انفجار متوقع في مختلف المناطق الفلسطينية.. والمقاومة ترفع الجهوزية وتحذّر من “اللعب بالنار”
- مركز “الزيتونة”: عمليات الرباط في الأقصى تحتاج إلى رعاية من أجل جاهزية دائمة ضرورية للنضال المنظم
- إسرائيل تكمل مشروع “التشجير الأمني” على حدود غزة لصد القناصة ومضادات الدروع
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- وفد «حماس» في موسكو لإجراء «مباحثات مهمة»
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الاهرام المصرية
- نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية فقدت ثقة الرأي العام وانهيارها مسألة وقت
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الغد الأردنية
- دعوات للزحف نحو الأقصى لحمايته من المستوطنين
- بينيت: لن نضرب من يهاجموننا فقط وإنما من يرسلونهم
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الشرق القطرية
- ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 19
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
- العيد في غزة.. إحياء عادات وتقاليد توارثوها منذ القدم عن آبائهم وأجدادهم
- 200 ألف أدوا الصلاة بالأقصى .. المسلمون في أنحاء العالم يحتفلون بعيد الفطر
الشروق المصرية
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- مدير المسجد الإبراهيمي: مستوطنون أقاموا حفلات صاخبة بحماية الاحتلال في ساحته
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صحيفة القدس
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- الشعبية تدعو لتصعيد المواجهة بعد اقتحام الأقصى
- الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو لشد الرحال للأقصى يوم غد
- محدث|| وفاة طفل ووالده غرقًا في مسافر يطا
- أوقاف الأردن تحذّر من الاستمرار التهديد باقتحام الأقصى
- فتح تدعو للنفير العام وشد الرحال إلى القدس
- جيش الاحتلال يعتقل شابًا تسلل من غزة
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- مشرعون أميركيون ينددون بالجماعات المتطرفة في إسرائيل التي تهاجم المسيحيين دون عقاب
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صحيفة الأيام
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- »تأجيل خروج شنغهاي من الإغلاق لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا
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- »أعضاء كونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على حكومة الاحتلال لضمان حرية العبادة...
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- فتح تدعو للنفير العام لمواجهة اقتحام المستوطنين للأقصى غدا
- الاحتلال يمنع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف والمستوطنون يقتحمون ساحاته وأروقته
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وكالة الراي
- أمريكا و"إسرائيل" تمنعان حقوقيين فلسطينيين من السفر
- الاحتلال ومستوطنوه يُدنسون المسجد الإبراهيمي في الخليل
- فصائل المقاومة: الاحتلال يتحمل نتائج دعوات اقتحام الأقصى
- الأوقاف المصرية: رفع العلم الإسرائيلي في الأقصى استفزاز خطير
- التشريعي: منع الأذان في الأقصى استفزاز للأمة الإسلامية
- الاحتلال يستولي على معدات زراعية جنوب الخليل
- التعليم تعلن موعد استئناف الدراسة في جميع المدارس
- الدعليس يهنئ اللجنة المصرية لإعمار غزة بعيد الفطر
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وكالة صفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- عيد فطر حزين يمر على عائلة الأسير عواودة
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- الاحتلال ينشر القبة الحديدية في القدس وتل أبيب ويأخذ تهديدات الفصائل على محمل الجد (فيديو)
- اتصالات جديدة للوسطاء لمنع تفجر الأوضاع.. والمقاومة ترفع الجهوزية وتحذر من “اللعب بالنار”
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- هرتسوغ: "إسرائيل" لا يمكنها الانتظار حتى رمضان المقبل..وهذا ما قاله حول امكانية عقد لقاء مع الرئيس عباس
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فلسطين اليوم
- القيادي عز الدين: اغلاق المسجد الابراهيمي ورفع اعلام الاحتلال على أسواره خطوة عدائية خطيرة
- محلل اقتصادي: الدولار الأمريكي يسير في اتجاه صعودي
- فصائل المقاومة: العدوان على مقدساتنا يستوجب التأهب لمعركة مفتوحة
- "الجهاد": لن نتوانى في الدفاع عن الأقصى والقدس مهما كان ثمن
- الأوقاف الإسلامية: الدفاع عن الأقصى والقدس واجب ديني وشعبنا متمسك بحقوقه العادلة
عرب 48
- قوة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار شرقي رام الله
- اعتقال شاب بجنين وانتهاكات للمستوطنين بالأغوار الشمالية
- الاحتلال يمنع رفع أذان العشاء في الأقصى: دعوة لاقتحام المسجد الخميس
- الاحتلال يسمح باستئناف الاقتحامات ويبيح الأقصى للمستوطنين
- أميركا وإسرائيل تمنعان سفر حقوقيين فلسطينيين للمشاركة بمؤتمر دولي
- هرتسوغ: "إسرائيل لا يمكنها الانتظار حتى رمضان المقبل"
- بينيت يهدد إيران: "سنضرب الذين يرسلون منفذي العمليات"
- الصحة الإسرائيلية: 2388 إصابة بكورونا الثلاثاء
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وكالة وفا
- إصابة عشرات المرابطين في الأقصى بالاختناق والرصاص المطاطي
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5 أيار (مايو)
- 2001م قوات خاصة صهيونية تغتال الشهيد القائد أحمد خليل أسعد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة التنسيق العليا للانتفاضة في بيت لحم.
- 1987م مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين وتدمير بعض المنازل في غارة للطيران الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1982م استشهاد أربعة فلسطينيين في انفجار قنبلة في الضفة الغربية.
- 1964م بدأت إسرائيل في ضخ مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب انطلاقاً من بحيرة طبرية بعد تركيب مجموعتي الضخ اللتين تم تركيبهما في محطة الطابغة .
- 1949م أبا أيبان ممثل حكومة إسرائيل في الأمم المتحدة يعلن أمام اللجنة السياسية الخاصة بمناسبة البحث في طلب إسرائيل الالتحاق بعضوية الأمم المتحدة، أن حكومة إسرائيل تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة. كما يعلن التزام حكومته بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية .
- 1948م السلطات اليهودية في فلسطين تنشئ خدمة البريد ضمن المؤسسات التي أنشئت في إطار التمهيد لإعلان الدولة العبرية في وقت لاحق من الشهر نفسه مع انتهاء الانتداب البريطانية.
- 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (104) في الدورة الاستثنائية الأولى وهو قرار يمنح الوكالة اليهودية في فلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على اللجنة (لجنة الأمم المتحدة التي تتشكل للنظر في قضية فلسطين)
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