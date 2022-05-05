وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع ملحوظ على أسعار الدولار مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أجواء غائمة جزئياً ولطيفة والحرارة أقل من معدلها السنوي وكالة الرأي الفلسطينية “ريمونتادا” مجنونة تقود الريال لنهائي دوري الأبطال بثلاثية في مانشستر سيتي وكالة الرأي الفلسطينية الصين تنشئ أعلى محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية في العالم وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف 85 مقبرة من العصر البطلمي في مصر وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد ماء جوز الهند للجسم والبشرة وكالة الرأي الفلسطينية أمريكا و"إسرائيل" تمنعان حقوقيين فلسطينيين من السفر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ومستوطنوه يُدنسون المسجد الإبراهيمي في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة: الاحتلال يتحمل نتائج دعوات اقتحام الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف المصرية: رفع العلم الإسرائيلي في الأقصى استفزاز خطير
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2250) 28 ابريل 2022

05 آيار / مايو 2022 08:42

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2250) 28 ابريل 2022

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

  •  

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الاخبار اللبنانية

·         فلسطين: نُذر مواجهة جديدة

الاهرام المصرية

الغد الأردنية

 

الشرق القطرية

الشروق المصرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

صحيفة القدس

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة  الراي


 

وكالة صفا

وكالة سما

فلسطين اليوم

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

5 أيار (مايو)

  • 2001م قوات خاصة صهيونية تغتال الشهيد القائد أحمد خليل أسعد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة التنسيق العليا للانتفاضة في بيت لحم.
  • 1987م مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين وتدمير بعض المنازل في غارة للطيران الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان.
  • 1982م استشهاد أربعة فلسطينيين في انفجار قنبلة في الضفة الغربية.
  • 1964م بدأت إسرائيل في ضخ مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب انطلاقاً من بحيرة طبرية بعد تركيب مجموعتي الضخ اللتين تم تركيبهما في محطة الطابغة .
  • 1949م أبا أيبان ممثل حكومة إسرائيل في الأمم المتحدة يعلن أمام اللجنة السياسية الخاصة بمناسبة البحث في طلب إسرائيل الالتحاق بعضوية الأمم المتحدة، أن حكومة إسرائيل تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة. كما يعلن التزام حكومته بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية .
  • 1948م السلطات اليهودية في فلسطين تنشئ خدمة البريد ضمن المؤسسات التي أنشئت في إطار التمهيد لإعلان الدولة العبرية في وقت لاحق من الشهر نفسه مع انتهاء الانتداب البريطانية.
  • 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (104) في الدورة الاستثنائية الأولى وهو قرار يمنح الوكالة اليهودية في فلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على اللجنة (لجنة الأمم المتحدة التي تتشكل للنظر في قضية فلسطين)
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟