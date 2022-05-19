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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2262) 19ايار 2022

19 آيار / مايو 2022 10:18

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2262) 19ايار 2022

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19 أيار (مايو)

  • 2006م آلاف المصلّين الفلسطينيين في المسجد الأقصى يخرجون عقب صلاة الجمعة في مسيرةٍ حاشدة ضدّ الحصار والتجويع المفروض على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وإقبال واسع على حملة تبرعات من أجل كسر الحصار المفروض على الحكومة.
  • 2006م "حماس" تحصل على 70 بالمائة من الأصوات في انتخابات نقابة التمريض في قطاع غزة مقابل 30 بالمائة لـ "فتح".
  • 2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تقصف مسيرةً سلميّةً لأهالي رفح كانت تحتجّ على مجزرة الاحتلال في رفح في اليوم السابق ، و استشهد في هذا القصف الهمجيّ  فلسطينياً و أصيب العشرات بجراحٍ بينهم 12مفي حالة حرجة .
  • 2003م عملية استشهادية في مدينة العفولة في مجمع "هعيميكيم" التجاري أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 49 وقامت بهذه العملية البطلة هبة عازم سعيدة ضراغمة 19 سنة من طوباس وتبنت هذه العملية سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي
  • 2002م عملية استشهادية في مدينة "نتانيا" ومقتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات والجبهة الشعبية تتبنى العملية وتقول: إن منفذها هو "أسامة بشكار" من مخيم عسكر قضاء نابلس
  • 2002م عملية فدائية للجبهة الديمقراطية قرب مستوطنة نتساريم أسفرت عن انقلاب سيارة عسكرية وإصابة 4 إسرائيليين بإصابات خطيرة
  • 1965م إعدام "إيلي كوهين" ، أشهر جاسوس صهيونيّ ، في دمشق .
  • 1989م الاحتلال الصهيونيّ يعتقل الشيخ أحمد ياسين بتهمة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
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مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

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