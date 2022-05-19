النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2262) 19ايار 2022
أخبار فلسطينية
- رئيس وزراء فلسطين يطالب بوقف ممارسات «الفصل العنصري» التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي
- فلسطين تدعو إلى دور أوروبي فعال للحفاظ على خيار حل الدولتين
- هنية يحذر من استئناف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية… ومشعل: “الأقصى والقدس عنوان الصراع وروحه”
-
- غزة: أجهزة حماس تجري مناورة تحاكي سيناريوهات هجوم مع استمرار مناورة جيش الاحتلال
- إسرائيل تعتقل أحد حاملي نعش شيرين أبو عاقلة الذين تعرّضوا للضرب (فيديو)
- العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون
- حماس: الفوز الكبير في انتخابات بيرزيت تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة
أخبار إسرائيلي
- رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي يقتحم الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي
- نتنياهو يطرح برنامجاً انتخابياً يستند إلى مهاجمة العرب
- إسرائيل تريد «حسماً» مع إيران: «خلِّصونا» باتفاق أو بغيره
- بار ليف يصادق على مرور "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بباب العامود
- بتوجيه نتنياهو: الليكود يستعد لدعاية انتخابية عنصرية ضد المجتمع العربي
- "لاهافا" الإرهابية تدعو لتفكيك قبة الصخرة وتدشين "الهيكل"
- عائلة ضابط قتيل لبينيت: "نريد شخصا نثق به"
- » بينيت يزور مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي سلفيت
- كوخافي: نواجه تهديدات من جنين حتى أصفهان
اخبار دولية
اخبار عربية
- العمادي يصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون
- ملك الأردن: علاقات العرب و "إسرائيل" خطوتان للأمام ومثلهما للخلف (فيديو)
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الصحف العربية
القدس العربي
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- هنية يحذر من استئناف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية… ومشعل: “الأقصى والقدس عنوان الصراع وروحه”
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- الأسير عودة في قسم العناية المكثفة… والاحتلال يعاقب الأسير أبو حميد بالإهمال الطبي
- إسرائيل تعتقل أحد حاملي نعش شيرين أبو عاقلة الذين تعرّضوا للضرب (فيديو)
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- اقتحامات واعتقالات في مخيم جنين والمسجد الأقصى… ومنظمة صهيونية تعلن عن يوم البدء بهدم قبة الصخرة… والخارجية الفلسطينية تندد
- المتحدث الرسمي للأمم المتحدة يعرب عن انزعاجه لمهاجمة جنازة وليد الشريف
الشرق الأوسط
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الاخبار اللبنانية
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الاهرام المصرية
الغد الأردنية
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- قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة خضوري في طولكرم
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الشروق المصرية
- رئيس وزراء فلسطين يطالب بوقف ممارسات «الفصل العنصري» التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي
- أشتيه يبحث مع وزير خارجية هولندا آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع بفلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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صحيفة القدس
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صحيفة الأيام
- » إصابة خطرة لمواطن قرب حاجز حوارة ومواجهات في الخليل وبيت أمر والعروب
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الحياة الجديدة
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- مستوطن يخرب محتويات "كرفان" بحي امريحة في يعبد
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- مساهمون في "غوغل" و"أمازون" يطالبون بإلغاء عقود مع إسرائيل
وكالة الراي
- الاحتلال يصادق على خط سير "مسيرة الأعلام" بالقدس
- 139 يومًا على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال
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- طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية
- فيديو الدعليس: غزة لا زالت تعاني رغم مرور عام على عدوان 2021
وكالة صفا
- الاحتلال يطلق صواريخ اعتراضية على الحدود مع لبنان
- الاحتلال يصادق على خط سير مسيرة الأعلام بالقدس
- العاروري: انتخابات بيرزيت تثبت قدرتنا على إنجاز انتخابات شفافة
- احتفاء واسع من النشطاء بفوز الكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة بيرزيت
- حماس: الفوز الكبير في انتخابات بيرزيت تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة
"وكالة سما
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- ملك الأردن: علاقات العرب و "إسرائيل" خطوتان للأمام ومثلهما للخلف (فيديو)
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فلسطين اليوم
- بالفيديو الاحتلال يُسقط إحدى طــائراته شمال فلسطين نتيجة الهوس الأمني
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- بالفيديو مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين في نابلس
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عرب 48
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- الاعتقال الإداري: مقاطعة المحاكم لليوم الـ138 وعواودة وريان يواصلان إضرابهما
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- بار ليف يصادق على مرور "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بباب العامود
- بتوجيه نتنياهو: الليكود يستعد لدعاية انتخابية عنصرية ضد المجتمع العربي
- "لاهافا" الإرهابية تدعو لتفكيك قبة الصخرة وتدشين "الهيكل"
- عائلة ضابط قتيل لبينيت: "نريد شخصا نثق به"
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
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19 أيار (مايو)
- 2006م آلاف المصلّين الفلسطينيين في المسجد الأقصى يخرجون عقب صلاة الجمعة في مسيرةٍ حاشدة ضدّ الحصار والتجويع المفروض على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وإقبال واسع على حملة تبرعات من أجل كسر الحصار المفروض على الحكومة.
- 2006م "حماس" تحصل على 70 بالمائة من الأصوات في انتخابات نقابة التمريض في قطاع غزة مقابل 30 بالمائة لـ "فتح".
- 2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تقصف مسيرةً سلميّةً لأهالي رفح كانت تحتجّ على مجزرة الاحتلال في رفح في اليوم السابق ، و استشهد في هذا القصف الهمجيّ فلسطينياً و أصيب العشرات بجراحٍ بينهم 12مفي حالة حرجة .
- 2003م عملية استشهادية في مدينة العفولة في مجمع "هعيميكيم" التجاري أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 49 وقامت بهذه العملية البطلة هبة عازم سعيدة ضراغمة 19 سنة من طوباس وتبنت هذه العملية سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي
- 2002م عملية استشهادية في مدينة "نتانيا" ومقتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات والجبهة الشعبية تتبنى العملية وتقول: إن منفذها هو "أسامة بشكار" من مخيم عسكر قضاء نابلس
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