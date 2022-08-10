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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2318) االاربعاء10 اغسطس2022

10 آب / أغسطس 2022 10:48

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2318)  االاربعاء10 اغسطس2022

 

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اخبار عربية

·         الهلال الأحمر القطري: استجابة إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين من العدوان الأخير على غزة

 

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القدس العربي

 

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الشرق الأوسط

 

·         إسرائيل تصعّد في الضفة وتغتال «المطلوب الأول» في نابلس... والفلسطينيون يحذّرون من «دمار قادم»

·         فتح معابر وزيادة عمال مكافأة لـ«حماس» في غزة

 

الاخبار اللبنانية

 

·         التصعيد الإسرائيلي لا يردع: المواجهات تتوسّع في فلسطين

·         الضفة تودع النابلسي ورفيقيْه

·         مكالمة هاتفية بين أمير عبداللهيان وهنية... ماذا جاء فيها؟

·         فلسطين: مراجعة وحساب مفتوح

·         التصعيد الإسرائيلي لا يردع: المواجهات تتوسّع في فلسطين

·         الضفة تودع النابلسي ورفيقيْه

·         فلسطين: مراجعة وحساب مفتوح

·         ما بعد حرب الأيام الثلاثة: العدو يتغوّل... والمقاومة أمام تحدّي المراجعة

·         تشويه «الجهاد» وشرْخ ساحة المقاومة: هكذا اشتغلت الماكينة الإسرائيلية

 

 

الغد الأردنية

 

 

 

·         الشهيد إبراهيم النابلسي..ابن ضابط أمن في السلطة الفلسطينية

·         استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

·         يوم فلسطيني دام.. وإضراب عام بأنحاء الضفة

·         مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

 

الاهرام المصرية

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·         الرئيس الفلسطيني يقلد السفير الأردني نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهامه

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 الشرق القطرية

 

·         استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الخليل

·          الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

·         فيديو| بصبر وثبات لا مثيل لهما.. شاهد كيف ودعت والدة الشهيد المطارد إبراهيم النابلسي ابنها

·         الهلال الأحمر القطري: استجابة إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين من العدوان الأخير على غزة

·          استشهاد 3 فلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

·          إصابة 30 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

·         روسيا تنتقد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

 

 

الشروق المصرية

·         وزير الدفاع الإسرائيلي: قادة حركة الجهاد الإسلامي ليسوا في مأمن حيثما كانوا

·         جنود إسرائيليون ينكلون بفتى فلسطيني جريح في الخليل

·         قائد الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي يتوعد بتصفية مزيد من الشبان الفلسطينيين المطاردين

·         إعلام عبري: إسرائيل تخشى تنفيذ عمليات انتقامية في الضفة الغربية

 

الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

·         المطارد القسامي مصعب اشتيه ينعى رفيقه الشهيد إبراهيم النابلسي

·         خاص عدنان لـ"فلسطين": الاحتلال يحاول ترميم صورته التي هزّتها المقاومة بغزة

·         تقرير إبراهيم النابلسي.. بطلٌ يكتب بدمائه "لا تتركوا البارودة"

·         تقرير 20 عامًا فصلت بينهما.. يوسف شهيدًا على درب أبيه

·         استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه خلال العدوان الأخير على غزة

·         هنية يطلع الأمين العام "للخارجية الجزائرية" على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة

·         العامودي: الأسرى على يقين أن "وفاء الأحرار2" قادمة

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صحيفة القدس

·         أبرز ما تناولته الصحف العبرية حول اغتيال النابلسي

·         الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء وتجمعًا في القدس المحتلة       

لاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية·

  وزراء الكابنيت غاضبون: لم نبلغ بعملية غزة·   

    "هيئة الأسرى": الاحتلال يستخدم سياسة القوة والضرب الشديد بحق الشبان خلال اعتقالهم

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صحيفة الأيام

·         الاحتلال يهدم في العيسوية وتقوع والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

·         »الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور

·         »غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي وسنتناقش مع المصريين

·         »الأمن الأميركي يفتش منزل ترامب بحثاً عن مستندات حكومية سرية

·         »إصابات خلال التصدي لهدم الاحتلال منزلين في رمانة

·         »اتفاق التهدئة يصمد في يومه الأول وارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 46

·         »الخليل: جنود الاحتلال يحتجزون أطفالاً ويقطّعون أشجار زينة

·         »الرئيس يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال

 

الحياة الجديدة

·         الوصية الأخيرة "ادعولي.."مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وقوات الاحتلال تغلق باب العامود

·         تظاهرة في نيويورك تنديدا بالعدوان الأخير على قطاع غزة

·         من إبراهيم الشهيد إلى أمه الصابرة.. "بحبك يما"

·          

وكالة  الراي

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

·         كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

·         الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بالضفة المحتلة

·         "المرور": إصابة في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

·         الاحتلال يجدد منع المقدسية هنادي الحلواني من السفر

·         هيئة الأسرى: برنامج تصعيدي للأسرى الإداريين في "عوفر"

·         العفو الدولية تطالب الامم المتحدة بفرض حظر أسلحة على اسرائيل

·         الدعليس يجتمع برؤساء السلطات والهيئات الحكومية

·         جماهير الخليل تُشيع جثمان الشهيد مؤمن جابر

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وكالة صفا

 

·         رغم حالة الحز
"تعيش واقعًا مأساويًا"

·         بالصور النبي صموئيل.. قرية مقدسية "سجينة" تُقاسي الاحتلال وإهمال السلطة

·         نفذوا جولات استفزازية..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         الاحتلال لم يُقدم دليلاً عن مصيرهم"

·         العامودي: وحدة الظل لا تحرس جثثًا

·          

 

 

"وكالة سما

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

·         صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": احذروا من "حل الدول الثلاث": إننا نسرع تحويل حماس إلى رب بيت في رام الله

·         غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي..نسعى للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس

·         الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور

·         بالفيديو: جيش الاحتلال ينشر مشاهد لعملية اغتيال ابراهيم النابلسي

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فلسطين اليوم

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أغلقت الحاجز بعد اعتقاله..اعتقال القيادي في الجهاد فراس حسان على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم 

·         إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال واعتقالات بمدن الضفة المحتلة

·         شهيد متأثراً بإصابته خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة

·         الاحتلال يكشف: الجهاد الإسلامي حاولت استهداف منصة الغاز تمار خلال العملية على غزة

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