النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2318) االاربعاء10 اغسطس2022
أخبار فلسطينية
- دعوات لـ”يوم غضب” في الأراضي الفلسطينية الجمعة تنديدا بممارسات جيش الاحتلال
- سائق حافلة إسرائيلي أنزل ركاباً فلسطينيين بناء على طلب مسافرين يهود
- غزة.. مليون دولار خسائر الزراعة بسبب “العدوان” الإسرائيلي”
- شهيد جديد في الخليل يرفع عدد شهداء الضفة إلى أربعة- (فيديو)
- عباس ينحّي الطيراوي عن رئاسة مجلس أمناء جامعة الاستقلال.. والأخير يتبرأ من تسجيل صوتي “مسرّب”
- استشهاد 3 فلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس
- إصابة 30 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
- استشهاد مواطن متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير ...
أخبار إسرائيلي
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- وزير الدفاع الإسرائيلي: قادة حركة الجهاد الإسلامي ليسوا في مأمن حيثما كانوا
- صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": احذروا من "حل الدول الثلاث": إننا نسرع تحويل حماس إلى رب بيت في رام الله
- غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي..نسعى للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس
- الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور
- بالفيديو: جيش الاحتلال ينشر مشاهد لعملية اغتيال ابراهيم النابلسي
- وزراء الكابنيت غاضبون: لم نبلغ بعملية غزة
- هرتسوغ يبحث مع بوتين أزمة الوكالة اليهودية
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اخبار دولية
- روسيا تنتقد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة
- لجنة أممية تدعو إلى رفع فوري للحصار الإسرائيلي عن غزة
- رئيس مجلس الأمن يحمِّل إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار غزة
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اخبار عربية
· الهلال الأحمر القطري: استجابة إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين من العدوان الأخير على غزة
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الصحف العربية
القدس العربي
- دعوات لـ”يوم غضب” في الأراضي الفلسطينية الجمعة تنديدا بممارسات جيش الاحتلال
- سائق حافلة إسرائيلي أنزل ركاباً فلسطينيين بناء على طلب مسافرين يهود
- لجنة أممية تدعو إلى رفع فوري للحصار الإسرائيلي عن غزة
- غزة.. مليون دولار خسائر الزراعة بسبب “العدوان” الإسرائيلي”
- رئيس مجلس الأمن يحمِّل إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار غزة
- شهيد جديد في الخليل يرفع عدد شهداء الضفة إلى أربعة- (فيديو)
- نابلس تودّع قائدين ميدانيين في كتائب شهداء الأقصى وفتى بالدموع والغضب والهتافات
- مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة عقب استشهاد 3 فلسطينيين
- عباس ينحّي الطيراوي عن رئاسة مجلس أمناء جامعة الاستقلال.. والأخير يتبرأ من تسجيل صوتي “مسرّب”
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الشرق الأوسط
· إسرائيل تصعّد في الضفة وتغتال «المطلوب الأول» في نابلس... والفلسطينيون يحذّرون من «دمار قادم»
· فتح معابر وزيادة عمال مكافأة لـ«حماس» في غزة
الاخبار اللبنانية
· التصعيد الإسرائيلي لا يردع: المواجهات تتوسّع في فلسطين
· الضفة تودع النابلسي ورفيقيْه
· مكالمة هاتفية بين أمير عبداللهيان وهنية... ماذا جاء فيها؟
· فلسطين: مراجعة وحساب مفتوح
· التصعيد الإسرائيلي لا يردع: المواجهات تتوسّع في فلسطين
· الضفة تودع النابلسي ورفيقيْه
· فلسطين: مراجعة وحساب مفتوح
· ما بعد حرب الأيام الثلاثة: العدو يتغوّل... والمقاومة أمام تحدّي المراجعة
· تشويه «الجهاد» وشرْخ ساحة المقاومة: هكذا اشتغلت الماكينة الإسرائيلية
الغد الأردنية
· الشهيد إبراهيم النابلسي..ابن ضابط أمن في السلطة الفلسطينية
· استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة
· يوم فلسطيني دام.. وإضراب عام بأنحاء الضفة
· مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
الاهرام المصرية
· الرئيس الفلسطيني يقلد السفير الأردني نجمة القدس بمناسبة انتهاء مهامه
الشرق القطرية
· استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الخليل
· الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
· فيديو| بصبر وثبات لا مثيل لهما.. شاهد كيف ودعت والدة الشهيد المطارد إبراهيم النابلسي ابنها
· الهلال الأحمر القطري: استجابة إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين من العدوان الأخير على غزة
· استشهاد 3 فلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس
· إصابة 30 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
· روسيا تنتقد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة
الشروق المصرية
· وزير الدفاع الإسرائيلي: قادة حركة الجهاد الإسلامي ليسوا في مأمن حيثما كانوا
· جنود إسرائيليون ينكلون بفتى فلسطيني جريح في الخليل
· قائد الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي يتوعد بتصفية مزيد من الشبان الفلسطينيين المطاردين
· إعلام عبري: إسرائيل تخشى تنفيذ عمليات انتقامية في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· المطارد القسامي مصعب اشتيه ينعى رفيقه الشهيد إبراهيم النابلسي
· خاص عدنان لـ"فلسطين": الاحتلال يحاول ترميم صورته التي هزّتها المقاومة بغزة
· تقرير إبراهيم النابلسي.. بطلٌ يكتب بدمائه "لا تتركوا البارودة"
· تقرير 20 عامًا فصلت بينهما.. يوسف شهيدًا على درب أبيه
· استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه خلال العدوان الأخير على غزة
· هنية يطلع الأمين العام "للخارجية الجزائرية" على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة
· العامودي: الأسرى على يقين أن "وفاء الأحرار2" قادمة
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صحيفة القدس
· أبرز ما تناولته الصحف العبرية حول اغتيال النابلسي
· الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء وتجمعًا في القدس المحتلة
لاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية·
وزراء الكابنيت غاضبون: لم نبلغ بعملية غزة·
"هيئة الأسرى": الاحتلال يستخدم سياسة القوة والضرب الشديد بحق الشبان خلال اعتقالهم
صحيفة الأيام
· الاحتلال يهدم في العيسوية وتقوع والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم
· »الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور
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الحياة الجديدة
· الوصية الأخيرة "ادعولي.."مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وقوات الاحتلال تغلق باب العامود
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· من إبراهيم الشهيد إلى أمه الصابرة.. "بحبك يما"
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وكالة الراي
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال
· كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
· الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بالضفة المحتلة
· "المرور": إصابة في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
· الاحتلال يجدد منع المقدسية هنادي الحلواني من السفر
· هيئة الأسرى: برنامج تصعيدي للأسرى الإداريين في "عوفر"
· العفو الدولية تطالب الامم المتحدة بفرض حظر أسلحة على اسرائيل
· الدعليس يجتمع برؤساء السلطات والهيئات الحكومية
· جماهير الخليل تُشيع جثمان الشهيد مؤمن جابر
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وكالة صفا
· رغم حالة الحز
"تعيش واقعًا مأساويًا"
· بالصور النبي صموئيل.. قرية مقدسية "سجينة" تُقاسي الاحتلال وإهمال السلطة
· نفذوا جولات استفزازية..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· الاحتلال لم يُقدم دليلاً عن مصيرهم"
· العامودي: وحدة الظل لا تحرس جثثًا
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"وكالة سما
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
· صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": احذروا من "حل الدول الثلاث": إننا نسرع تحويل حماس إلى رب بيت في رام الله
· غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي..نسعى للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس
· الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور
· بالفيديو: جيش الاحتلال ينشر مشاهد لعملية اغتيال ابراهيم النابلسي
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فلسطين اليوم