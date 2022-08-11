وكالة الرأي الفلسطينية النائب أبو راس يفتتح برنامج النخبة العاشر لقيادات وزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية العسكرية" تُقدّم أكثر من 77 ألف خدمة صحية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يُكرِّم مواطنين هدموا بيوتهم لإنقاذ جيرانهم من تحت الأنقاض برفح وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2319) الخميس11 اغسطس2022 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتحدث عن خسائر القطاع الزراعي خلال العدوان وكالة الرأي الفلسطينية "واعد للأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير العواودة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيدة الأسيرة "سعدية مطر" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التصنيف الوطنية تعقد اجتماعاً لها في مقر وزارة الأشغال وكالة الرأي الفلسطينية إدارة النفايات الصلبة تعقد يوماً ترفيهياً للأطفال في مدينة رفح
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2319) الخميس11 اغسطس2022

11 آب / أغسطس 2022 10:39

شعار الرأي
شعار الرأي

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

  •  

اخبار عربية

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

  •  

الشرق الأوسط

الاخبار اللبنانية

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

 

الشرق القطرية

الشروق المصرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·        

صحيفة القدس

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

·          

وكالة  الراي

وكالة صفا

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

"وكالة سما

·          

 

فلسطين اليوم



عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

11آب (أغسطس

  • 2004م إصابة ستة جنود صهاينة في عملية تفجير بين نقطتي تفتيش في الضفة.
  • 2002م شنت المقاومة الفلسطينية هجوماً مسلحاً على مستوطنة فحورة في غور الأردن أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح 3 آخرين.
  • 1929م حاييم وايزمن يؤسس الوكالة اليهودية التي أنشأت في فلسطين عام 1922ماستناداً إلى المادة الرابعة من صك الانتداب البريطاني الذي أدمج فيه وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟