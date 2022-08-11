النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2319) الخميس11 اغسطس2022

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- اشتية يبحث مع نظيره الجزائري ملف المصالحة الفلسطينية
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أخبار إسرائيلي
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- دعوات لـ”يوم غضب” في الأراضي الفلسطينية الجمعة تنديدا بممارسات جيش الاحتلال
- «العمل» الصهيوني ينتخب مرشّحيه لانتخابات الكنيست
- الوكالة اليهودية بصدد الإعلان عن وقف نشاطها في روسيا
- بعد غزو أوكرانيا: عدد المهاجرين الروس لإسرائيل أكثر من الأوكرانيين
- روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين
- الوكالة اليهودية بصدد الإعلان عن وقف نشاطها في روسيا
- بعد غزو أوكرانيا: عدد المهاجرين الروس لإسرائيل أكثر من الأوكرانيين
اخبار دولية
- أردوغان يوافق على علاج الطفلة الغزية “رهف”
- جيروزاليم بوست: وكالة الهجرة اليهودية في روسيا تدرس التحول لنظام العمل عن بعد
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- »سفارة روسية: لابيد يكذب ويستخف بحياة الفلسطينيين
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اخبار عربية
- الهلال الأحمر القطري: استجابة إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين من العدوان الأخير على غزة
- مصر سترسل وفداً كبيراً إلى تل أبيب الأسبوع القادم لتنفيذ اتفاق وقف النار والإفراج عن عواودة
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- اشتية يبحث مع نظيره الجزائري ملف المصالحة الفلسطينية
- تدشين شارع في رام الله يحمل اسم الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة
- مصر سترسل وفداً كبيراً إلى تل أبيب الأسبوع القادم لتنفيذ اتفاق وقف النار والإفراج عن عواودة
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- سائق حافلة إسرائيلي أنزل ركاباً فلسطينيين بناء على طلب
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الشرق الأوسط
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- الهدوء مع غزة يوجه النيران إلى المعركة الانتخابية في إسرائيل
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الاخبار اللبنانية
- الضفة: خطر الاستفراد
- تصعيد سياسة «جزّ العشب»: العدو يتحفّز لاستفراد الضفة
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الغد الأردنية
- أردوغان يوافق على علاج الطفلة الغزية “رهف”
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
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- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي
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الاهرام المصرية
الشرق القطرية
- إبراهيم النابلسي.. الصمود وقوفاً حتى الشهادة
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- استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الخليل
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- فيديو| بصبر وثبات لا مثيل لهما.. شاهد كيف ودعت والدة الشهيد المطارد إبراهيم النابلسي ابنها
- الهلال الأحمر القطري: استجابة إنسانية عاجلة لإغاثة المتضررين من العدوان الأخير على غزة
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- "بحب أمي ولا تتركوا البارودة".. تسجيل صوتي مؤثر لوصية الشهيد المطارد إبراهيم النابلسي
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الشروق المصرية
- تخليدا لذكراها.. إطلاق اسم الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة على شارع في رام الله
- جيروزاليم بوست: وكالة الهجرة اليهودية في روسيا تدرس التحول لنظام العمل عن بعد
- الرئيس اللبناني: قطعنا شوطا بعيدا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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- حوار أنيس قاسم لـ"فلسطين": القيادة الرسمية تغتصب السلطة وتتصرف بحقوق شعبنا دون تفويض منه
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صحيفة القدس
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صحيفة الأيام
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وكالة الراي
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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة
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فلسطين اليوم
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11آب (أغسطس
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- 2002م شنت المقاومة الفلسطينية هجوماً مسلحاً على مستوطنة فحورة في غور الأردن أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح 3 آخرين.
- 1929م حاييم وايزمن يؤسس الوكالة اليهودية التي أنشأت في فلسطين عام 1922ماستناداً إلى المادة الرابعة من صك الانتداب البريطاني الذي أدمج فيه وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.