النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2320)  السبت 13/8/2022

1973م تنفيذ عملية تبادل أسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيث أفرجت منظمة التحرير الفلسطينية عن 6 أسرى من جنود الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع معتقلي أنصار "1" في لبنان بالإضافة إلى 37 اعتقلوا على متن سفينة في عرض البحر و 63 أسيراً من السجون الإسرائيلية.