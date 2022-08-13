النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2320) السبت 13/8/2022
أخبار فلسطينية
هنية: قطر تتعهد بإعادة إعمار البيوت المهدمة خلال التصعيد الأخير في غزة
مشعل: لن أتخلى عن الدفاع عن حقي خوفا من وصفي بالإرهابي وأمنيتي أن ألقى الله شهيدا
حماس تشيد بباكستان حكومة وشعبًا وتدعو لمواقف رادعة للاحتلال
الناشطة جرار: تلبية نداء "فجر الشهداء" استفتاء على خيار المقاومة بالضفة
النائب منصور: على السلطة اقتناص فرصة السير مع نبض شعبنا
قطر توافق على طلب لهنية بإعادة إعمار البيوت المهدمة بغزة
أخبار إسرائيلية
معهد إسرائيلي: استمرار الانقسام في “فتح” وقلة شرعية السلطة الفلسطينية سيضعان الضفة الغربية بيد “حماس”
إسرائيل تطالب روسيا بعدم التدخل في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل
استطلاع: تراجع قوة "الليكود" وارتفاع قوة "هناك مستقبل"
مجلة إسرائيلية تنشر شهادات من جنود الاحتلال بتعمد قتل الأطفال في غزة
إحباط إسرائيلي من نتائج العدوان الأخير على غزة
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي يحتج على قرار محكمة الاحتلال هدم مدرسة “عين سامية” البدوية وتعتبره “يرقى إلى جريمة التهجير القسري”
المفوضة السامية تعرب عن قلقها إزاء عدد الأطفال الذين استشهدوا في العدوان على غزة
الاتحاد الأوروبي يقر بأنه يطبق معايير مزدوجة على أوكرانيا وفلسطين
بروكسل: دعوة للمشاركة في مسيرات في بروكسيل لمحاكمة الاحتلال
مختص في الشأن الروسي: لدى موسكو شبهات بضلوع إسرائيل في قصف محطة زابوريجيا النووية
مرشح ديمقراطي للرئاسة الأمريكية يدعو بايدن للاعتراف بدولة فلسطين
مسيرة في فيينا تضامنًا مع غزة وتنديدًا باعتداءات الاحتلال
الولايات المتحدة تعلن تقديم 14.5 مليون دولار كمساعدة فورية لمستشفيات القدس الشرقية
المونيتور": لماذا ظلت حماس خارج معركة غزة الأخيرة ..؟
واشنطن تؤيد التحقيق بقتل المدنيين الفلسطينيين بغزة جراء غارات إسرائيل
أخبار عربية
خارجية قطر: قلقون من تدهور الوضع الإنساني بغزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
في اليوم العالمي للشباب: مليون فلسطيني بحاجة إلى تدخّل نفسي و14% يفكرون بالانتحار.. العنف إلى تزايد والمستقبل ضبابي
استشهاد شاب من غزة يرفع عدد ضحايا العدوان الأخير لـ 49 شهيدا
لجنة فلسطينية تندد بتصعيد الاعتقال الإداري ضد الصحافيين وتشير لوجود 20 منهم في زنازين الاحتلال
الشرق الأوسط
صلاة الغائب في مساجد فلسطين على أرواح 132 شهيداً منذ مطلع السنة
الاهرام المصرية
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرتي كفر قدوم وبيت دجن
الشروق المصرية
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطارد الصيادين شمال قطاع غزة
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
كتائب شهداء الأقصى: ماذا نعرف عنها؟
الغد الأردنية
كفر قاسم: إعدامات ميدانية بدم بارد
القضية الفلسطينية حاضرة رغم كل العقبات
“تل الزعتر”.. 46 سنة على الكابوس الأكبر
الشرق القطرية
استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على غزة
آلاف الفلسطينيين يشاركون في فعالية "فجر الشهداء" بالضفة الغربية
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادق على مخطط مستوطنة جديدة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد
الاحتلال يفرج عن ثلاثة مقدسيين بشرط دفع كفالة مالية
مستوطنون يعتدون على مواطنين بمنطقة عين الحلوة
إطلاق نار على معسكر للاحتلال بنابلس وإصابات بمواجهات على حاجز حوارة
أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون للمشاركة بوقفة تضامنية مع أبنائهم
القدس المحلية
"خربة تبنة".. محاولات إسرائيلية لغرس التاريخ المزور والاستيلاء على الأراضي
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من القدس ورام الله
الأسير نائل البرغوثي.. إنجازات رغم قهر القيد ومعنوياته عالية
أبو جيش: "سماسرة التصاريح" يتقاضون ثلث أجر العامل
مصرع شاب بحادث سير جنوب بيت لحم
توفي والديه وهدم منزله خلال اعتقاله.. عائلة الأسير محمد عيوش لم تفقد الأمل بحريته
الحياة الجديدة
12 انتهاكا اسرائيليا للصحفيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة
تدهور الوضع الصحيّ للأسير يوسف الباز
خريج من "القدس المفتوحة" يتحدى الإعاقة البصرية ويعمل مرشداً في وزارة التربية والتعليم
غزة: مصرع شاب وفتى في حادثين منفصلين
الاحتلال ومستوطنوه يتمادون بجرائمهم بحق أبناء شعبنا
الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين وغرامة مالية
جريدة الأيام
إصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة ومواجهات في محافظات عدة
خان يونس: استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء العدوان الأخير
المعتقل عواودة يواصل إضرابه وسط ظروف صحية حرجة جداً
قطر توافق على إعادة إعمار المنازل التي تهدمت خلال العدوان الأخير
أكثر من 50 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
الوكالة الأميركية" تقدّم 5ر14 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس
جورج وسوف من الفحيص: فلسطين في القلب
وكالة صفا
مستوطنون يعتدون على المواطنين بعين الحلوة في الأغوار
الاحتلال يقتحم حلحول شمال الخليل
مستوطنون يدمرون جزءا من خط مياه في الأغوار الشمالية
بالصور استشهاد أنس انشاصي متأثرًا بجروحه في العدوان على غزة
الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله
المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام بظروف صحية خطيرة
حماس: نقدّر موقف وزير الدفاع الباكستاني ضد الاحتلال
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد
المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ224
الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب بيت لحم
عائلة الجندي هدار: منْ يتجاهلنا سنخرج عليه ونعيد أبناءنا
فلسطين اليوم
اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في القدس ورام الله
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
والد الأسير عواودة : الاحتلال سمح بزيارة زوجته ظهر اليوم ولن نقبل أن يمارس أي ضغوط عليها
وزير التنمية الاجتماعية يحدد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية
إصدار رخصة عمل" لمواطن من غزة وغموض حول إصدار تصاريح العمال بغزة
سما نيوز
قناة عبرية: حماس مستعدة للتضحية بكل ما تملك لقاء عملية أسر جديدة
لهذا السبب .. خيبة أمل إسرائيلية من مستوى العلاقات مع الإمارات
صحيفة إسرائيلية: التوتر يتصاعد بين كبار ضباط القيادة الفلسطينية
مشعل يتحدث عن أسباب الانقسام والخروج من سوريا وتغير الموقف السعودي من حماس
هآرتس: هكذا تستغل "إسرائيل" علم الآثار لطرد الفلسطينيين من أرضهم
عطوة عشائرية- 150 الف دينار بعد جريمة قتل المقدسي غيث قبل خطبته بساعات
وقفة احتجاجية ضد الإخلاء والتهجير في يافا
عرب 48
مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث سير جنوب بيت لحم
الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال
55 مدرسة فلسطينيّة مهدّدة بالهدم: خطر وشيك على حياة طلبة عين سامية
وكالة وفا
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس
الأسير وائل نعيرات من جنين يدخل عامه الـ19 في ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيد من خان يونس ومص ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 13 آب (أغسطس)
- 2004م مقتل مستوطن صهيوني وجرح اخر عند مستوطنة (إيتمار), وكتائب شهداء الأقصى تعلن مسئوليتها عن العملية وعن اسم منفذها يوسف أحمد حنفي "25" عاماً من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس الذي استشهد في العملية.
- 2003م هدم قوات الاحتلال الصهيوني ستة منازل في مدينة القدس المحتلة, وتأتي العملية ضمن مسلسل صهيوني متواصل يهدف إلى إزالة تغيير معالم مدينة القدس الإسلامية وتهويدها وتشريد أهلها منها.
- 1982م خروج القوات الفلسطينية من بيروت للدول العربية بعد اتفاق فيليب حبيب مع منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية.
- 1978م تفجير مبنى يضم مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، و سقوط 175 شهيداً.
- 1973م تنفيذ عملية تبادل أسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيث أفرجت منظمة التحرير الفلسطينية عن 6 أسرى من جنود الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع معتقلي أنصار "1" في لبنان بالإضافة إلى 37 اعتقلوا على متن سفينة في عرض البحر و 63 أسيراً من السجون الإسرائيلية.
- 1953 م وفاة الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني (ولد عام 1878) في القاهرة.
- 1953م وفاة الكاتب الفلسطيني الكبير خليل قسطندي السكاكيني عن عمر يناهز 76 سنة في مدينة القاهرة. والكاتب السكاكيني ولد في مدينة القدس عام 1878م ومن أشهر كتبه "كذا أنا يا دنيا".
- 1976 م الجيش السوري يقوم بقصف مدفعي مركز على منطقة "حمانا" اللبنانية الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة (اللبنانية - الفلسطينية)، وقد تزامن القصف مع سيطرة الجبهة اللبنانية (المسيحية) على مخيم تل الزعتر الفلسطيني بعد مذبحة مروعة. (فرض السوريون سيطرتهم على منطقة حمانا بعد ثلاثة أيام من القصف).
- 1945م الوكالة اليهودية تطالب بإنشاء دولة يهودية في فلسطين عقب الكشف عن وقوع ما يسمى بـ "الهولوكوست"
- 1900م المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن المنعقد في الفترة من (13-16/8/1900) وبحضور (498) مندوباً يمثلون الأحزاب والجمعيات الصهيونية في كل أنحاء العالم.