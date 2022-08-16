النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2323) الثلاثاء 16/8/2022

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين: شعبنا قادر على جعل وعود ترامب من الماضي

حماس: إعلان إسرائيل تدمير نفق للقسام تسويق لـ “انتصارات وهمية”

غدًا.. الرئيس الفلسطيني يبحث مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بالأرقام.. خسائر الاحتلال الإسرائيلي من العدوان الأخير على قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشاب بالقدس

أخبار إسرائيلية

إعلام عبري يكشف تفاصيل رسالة ترامب إلى نتنياهو لضم أراض بالضفة

اخبار دولية

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق “فوري ومستقل” في استشهاد فلسطيني بالقدس

إذاعة فرنسا: قطر تساهم في إعادة إعمار غزة

أسيل وحيدة بعد أن قتلت صواريخ الاحتلال شقيقيها

أخبار عربية

لبنان يشكو إسرائيل لاستخدامها أجواءه لقصف سوريا

رئاسة الحرمين الشريفين تدين الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى وباحاته

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

إصابة جندي إسرائيلي برصاص زميله في طولكرم

نادي الأسير: محكمة إسرائيلية تُبقي على الاعتقال الإداري لأسير مضرب عن الطعام

قوة إسرائيلية تعدم شاباً في القدس.. والخارجية الفلسطينية: رسالة ترامب– نتنياهو حول ضم الضفة الغربية “قرصنة”

تنديد فلسطيني واسع بانتهاج الاحتلال أسلوب المافيا وإعدام الشهيد الشحام خلال اعتقاله

غزة تفند ادعاءات تخفيف الحصار الإسرائيلي.. خسائر العدوان الأخير فاقمت الوضع المتدهور

القدس العربي

ربع مليون فلسطيني من غزة يطلبون العمل في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يحيّد نفقاً هجومياً لـ«حماس»

الشرق الأوسط

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شمال القدس

الاهرام المصرية

اليوم.. الرئيس الفلسطيني يبحث مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى في جنين وتعيد اعتقال أسير في بيت لحم

الشروق المصرية

إصابة عدد من الإسرائيليين في إطلاق النار قرب طولكرم

إسرائيل تعتقل 3 أشخاص في تحقيق دولي بشأن عملية احتيال كبيرة الخزانة الفرنسية

فلسطين: تفاقم الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل والقدس

حماس: إعلان إسرائيل تدمير نفق للقسام تسويق لانتصارات وهمية

مقاومون فلسطينيون ينفذون عمليتين في جنين.. وقوات الاحتلال تعدم شابا في منزله (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل 4 صيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة

مصرع شاب غرقًا قبالة سواحل غرب غزة

مصرع شاب مقدسي غرقًا قبالة سواحل يافا

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الفلسطيني محمد ابو حصيرة يسارع بترميم مطعمه بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي

جهاز الضابطة الجمركية يضبط 55 كيلوغرام من نبتة القات المخدر في نابلس

الحياة الجديدة

الاحتلال يهدم قاعة أفراح في العيسوية ويعتقل ثلاثة شبانمصرع طفلة بحادث دعس في حلحول شمال الخليل

جريدة الأيام

جيش الاحتلال يعدم الشاب محمد الشحام أمام أفراد عائلته داخل منزله في كفر...

الحكومة: 82 مليون شيكل دعم لقطاع الطاقة لتخفيف فاتورة ارتفاع الأسعار

ترامب تعهّد في رسالة سرية لنتنياهو بتأييد ضم أراضٍ في الضفة لإسرائيل

محكمة احتلالية ترفض استئناف عواودة للإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي

جيش الاحتلال يدّعي اكتشاف و"تحييد" نفق هجومي في غزة

مواطن يسارع بترميم مطعمه وآخرون ينتظرون إعمار منازلهم في غزة

وكالة صفا

حوار ينظم ورشة لمناقشة كتاب الدور النضالي للمرأة الفلسطينية

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران قواته قرب طولكرم

صحيفة: قيادي في الجهاد الإسلامي يزور القاهرة بدعوة من المخابرات المصرية لهذا السبب..

البطش: علينا الاستعداد من الآن لجولة القتال القادمة..

هآرتس: هكذا نحد من قوة الجهاد الإسلامي

الاحتلال يكشف التحقيقات الاولية حول مقتل جندي إسرائيلي قرب طولكرم

عرب 48

الرئيس الفلسطينيّ يصل ألمانيا في زيارة رسميّة

الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

غزة: تضرر 2000 وحدة سكنية إثر عدوان الاحتلال الأخير

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 16 آب (أغسطس)

ý 2006 م استشهاد المجاهد وائل أبو سلطان (27 عاماً) من نشطاء كتائب القسّام، في انفجار غامض أدى إلى تدمير منزل يعود لعائلة المصري بالقرب من مسجد الفاروق بحي الزيتون بمدينة غزة.

ý 2004 م بدأ ما يقارب 8000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسبب رفض الاحتلال تلبية مطالبهم الأساسيّة و تحسين ظروف اعتقالهم استمرّ لمدة 19 يوماً.

ý 2001م قامت مجموعة من المستوطنين الصهاينة يقطنون مستوطنة "شيلو" قرب نابلس ، بمباغتة سيّارة تقلّ فلسطينيين و هاجمها بالأسلحة الناريّة مما أدّى إلى استشهاد كهلٍ فلسطيني و إصابة 4 آخرين.

ý 1995م عملية استشهادية في حافلة صهيونية في مدينة القدس نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأسفرت عن مقتل خمسة صهاينة وجرح 107 آخرين.

ý 1969م الإعداد لإقامة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وقد عينت دائرة التنظيم الشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لجاناً تحضيرية من المعلمين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والكويت والعراق ومصر والجزائر والمغرب وليبيا.

ý 1945 م الرئيس الأمريكي هاري ترومان (1884 - 1972) ينعش الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويدعو إلى توطين اليهود فيها.