النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2326) السبت 20/8/2022
أخبار فلسطينية
خطط إسرائيلية لتهويد الأقصى تستند لثلاثة مسارات ومخاوف فلسطينية من تصعيد هدم المنازل
تقرير: 479 انتهاكا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في النصف الأول من عام 2022
الرئاسة الفلسطينية: حملة التحريض على الرئيس عباس مرفوضة ومدانة ولن نقبل به من قبل أية جهة
رئيس الوزراء الفلسطيني: إرهاب الاحتلال يتواصل طالما لم يتوقف العالم عن معاييره المزدوجة
أخبار إسرائيلية
اليمين المتطرف يهاجم لبيد لدعمه حل الدولتين
اخبار دولية
الشرطة الألمانية تحقق في اشتباه أولي ضد الرئيس الفلسطيني بتهمة التحريض
ألمانيا تمنح حصانة للرئيس الفلسطيني وتمنع التحقيق معه أو اعتقاله
واشنطن قلقة من عرقلة إسرائيل عمل منظمات فلسطينية
طليب" تطلق حملة لربط المساعدات الأميركية لـ(إسرائيل) بإنهاء احتلالها لفلسطين
محكمة روسية تؤجل النظر في إغلاق الوكالة اليهودية
قائد حرس الثورة الإيراني يكشف عن نقطة الضرر الرئيسية لإسرائيل
تسع دول أوروبية "قلقة" لإغلاق الاحتلال مكاتب مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية
روسيا: معارضة إسرائيل لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لا تأثير لها
أخبار عربية
«حزب الله» يطالب واشنطن بالاستعجال في ترسيم الحدود مع إسرائيل
"سلطنة عمان" أفشلت قرار فتح الأجواء السعودية أمام طائرات الاحتلال
«المحامين العرب» تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمراكز حقوقية فلسطينية
الجامعة العربية ترفض «حملة التنمر الألمانية» ضد فلسطين ورئيسها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
سلطات الاحتلال تجمد قرار الاعتقال الإداري للمضرب خليل عواودة
تشييع جثمان مسن فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة
لجنة أولياء الطلبة” في الكلية الإبراهيمية تكشف أبرز التحريفات في المنهاج الذي يحاول الاحتلال فرضه على المقدسيين
إسرائيل تزيد عدد تصاريح العمال من قطاع غزة
الشيخ الباز يبدأ مرحلة نضال جديدة عقب تعليق الإضراب استجابة لرئيس لجنة المتابعة
استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
الشرق الأوسط
قناص إسرائيلي يقتل فلسطينياً لدى خروجه من الصلاة
الاهرام المصرية
تواصل انتهاكات الاحتلال.. شهيد ومصابون واعتقالات تطال أطفالًا مقدسيين واقتلاع أشتال
«المحامين العرب» تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمراكز حقوقية فلسطينية
الشروق المصرية
إصابات بالرصاص المعدني والاختناق إثر اعتداء الاحتلال على مسيرات بالضفة الغربية
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الغد الأردنية
الهدوء الحذر يظل سيد الموقف بين إسرائيل وغزة
الجامعة العربية: الاستئساد الألماني على فلسطين مرفوض
الشرق القطرية
" إصابة سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء "الإغلاق الإسرائيلي التعسفي" لسبع منظمات فلسطينية
فلسطين تستعد للإعلان عن قائمة منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الحركة الأسيرة تعلن بدء خطوات تكتيكية لمواجهة إجراءات إدارة السجون
أطفال الأسيرة فدوى يحدوهم الأمل بصفقة تجمع شتات الأسرة
إذاعة الأقصى تطلق خطة برامجية جديدة بعنوان "القدس هي المحور"
أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
الأسير "الكرد".. أصابه الاحتلال بالشلل وإدارة سجونه تهمله طبيًّا
نقل الأسير حريبات إلى المستشفى بعد تدهور صحته
القدس المحلية
الحركة الأسيرة تقرر بدء حراك بخطوات تكتيكية جديدة وصولًا لإضراب مفتوح عن الطعام
الاحتلال يصادر مركبة خلال مواجهات شمال غرب القدس
مصرع عامل جراء انهيار كتلة رملية جنوب قطاع غزة
3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
الشرطة" تصدر بياناً حول ماجرى في مخيم بلاطة
مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم شرق رام الله
مهرجان تأبين في مخيم جنين لستة شهداء ارتقوا قبل عام
والدة الأسير أبو حميد: وضعه خطير وتوقف عن علاج الكيميائي لعدم استجابة جسده
الحياة الجديدة
فتوح: التحريض على الرئيس إفلاس سياسي وتهرب من استحقاقات السلام
الاحتلال يعتقل منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت
الأسير بشار شواهنة من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر
مستوطنون يعتدون على المواطنين شرق رام الله
القدس: خوري يلتقي القاصد الرسولي وبطريرك اللاتين ومطران الروم الكاثوليك
جريدة الأيام
شهيد في طوباس برصاص جيش الاحتلال أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر
عشرات الإصابات في قمع مسيرات الجمعة ومواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل
استنكار لحملة التحريض ضد الرئيس: تستهدف الحق الفلسطيني وعدالة القضية
الاحتلال يجمّد الاعتقال الإداريّ للأسير عواودة.. وإضرابه عن الطعام مستمرّ
إسرائيل رفضت طلباً مصرياً للجم عمليات جيشها في مناطق الضفة
أكثر من 55 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
إسرائيل تزيد عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من غزة
البراعم".. عودةٌ بعد غياب نصف قرن!
وكالة صفا
قلق أوروبي من عرقلة "إسرائيل" عمل المنظمات الأهلية
وقفة موريتانية بمناسبة مرور 100 يوم على اغتيال أبو عاقلة
مؤسسات عربية وأمريكية تدين إغلاق الاحتلال لمؤسسات أهلية
6 عمليات إطلاق نار بالضفة في أخر يومين
بالصور بمشاركة مقاومين من القسام.. جنين تؤبن 6 من شهدائها
إصابات بمواجهات عنيفة مع أجهزة السلطة بمخيم بلاطة
تشييع المستشار الحلبي بغزة بمشاركة مسؤولين بالحكومة وقيادات بالفصائل
حماس توضح حقيقة بيان تأييد تبادل سفراء تركيا والاحتلال
الفصائل تنعى الشهيد صوافطة وتشيد بالمقاومة في طوباس
الاحتلال يعتقل شاب من قطاع غزة خلال تواجده في نابلس
الأسير عواودة مستمر في إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه
التعليم تستنكر فرض الاحتلال مناهج مشوهة على طلبة القدس
المكافحة: توقيف تاجرين خطيرين في مداهمة وسط القطاع
الأوقاف تدعو المسلمين للدفاع عن الاقصى ووقف الانتهاكات بحقه
كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين
التنمية الاجتماعية تنظم سلسلة زيارات رقابية لمؤسسات المجتمع المدني
فلسطين اليوم
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة :قررنا خوض حراك ينتهي خلال أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام
"إسرائيل" ترفض طلباً مصرياً بشأن أحداث الضفة يُغضب الأخيرة ويوتر العلاقات !
7 قنابل ذكية استخدمها الاحتلال لاغتيال القيادي في سرايا القدس "تيسر الجعبري" فــما هي؟
بالفيديو في أول تصريح له.. الأسير خليل عواودة يؤكد استمرار اضرابه عن الطعام حتى الإفراج
القيادي حميد: الأسير خليل عواودة في طريقه للحرية
مهجة القدس: الأسير لؤي أبو نجمة يدخل عامه الـ (15) في سجون الاحتلال
عائلة الطفل مازن صوافطة تطالب أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن ابنها
سما نيوز
صحيفة: حراك مصري جديد بين حماس والاحتلال لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى
بتسيلم": تهديدات بن غفير بإبعاد فلسطينيين حقيقية
الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين ..
تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة
نصر الله: ذاهبون للتصعيد في حال لم يحصل لبنان على حقوقه
الجهاد الاسلامي : الأسير خليل عواودة في طريقه للحرية
الحركة الأسيرة تقرر بدء حراك بخطوات تكتيكية جديدة وصولًا لإضراب مفتوح عن الطعام
فتوح: التحريض على الرئيس افلاس سياسي وتهرب من استحقاقات السلام
رؤساء القائمة المشتركة يلتقون اللواء ماجد فرج والليكود يعتبره تدخلا في الانتخابات
عرب 48
إدانة دول أوروبية لاقتحام الاحتلال مؤسسات حقوقية: خفض مقلق لحيز المجتمع المدني الفلسطينيّ
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة
وكالة وفا
اتحاد عام المرأة يستنكر الحملة التي يتعرض لها ...
فصائل المنظمة في لبنان تجدد تأييدها ودعمها لل ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 20 آب (أغسطس)
- 2003م رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمود عباس يقرّر وقف كافّة الاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي
- 1993م قيام المجاهد أنور عزيز من حركة الجهاد الإسلامي باختطاف سيارة لوكالة الغوث وصدمها بسيارتين للعدو الإسرائيلي مما أدى إلى مقتل من فيهما وعرف من بين القتلى ضابط مخابرات وأصيب قائد شرطة غزة للسير الميجر جنرال (تفتالي ليفي).
- 1993 م التوقيع بالأحرف الأولى على إعلان المبادئ بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو.
- 1983 م اغتيال مأمون المريش مساعد القيادي الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد" (اغتيل عام 1988) على يد مجهول في اليونان.
1980م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 478 الذي يؤكد عدم الاعتراف بمصادقة إسرائيل على القانون الأساسي بشأن المدينة المقدسة، ويدعو الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها
- 1922م المؤتمر الفلسطيني الخامس في نابلس: في الفترة من(20-25/8/1922)، بحضور مائة مندوب يمثلون كل فلسطين والوفد العائد من لندن وسط مظاهرات وطنية في حديقة نابلس.