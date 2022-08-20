غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2326) السبت 20/8/2022

أخبار فلسطينية﻿

خطط إسرائيلية لتهويد الأقصى تستند لثلاثة مسارات ومخاوف فلسطينية من تصعيد هدم المنازل

تقرير: 479 انتهاكا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في النصف الأول من عام 2022

الرئاسة الفلسطينية: حملة التحريض على الرئيس عباس مرفوضة ومدانة ولن نقبل به من قبل أية جهة

رئيس الوزراء الفلسطيني: إرهاب الاحتلال يتواصل طالما لم يتوقف العالم عن معاييره المزدوجة

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

الشرطة الألمانية تحقق في اشتباه أولي ضد الرئيس الفلسطيني بتهمة التحريض

واشنطن قلقة من عرقلة إسرائيل عمل منظمات فلسطينية

روسيا: معارضة إسرائيل لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لا تأثير لها

أخبار عربية

«حزب الله» يطالب واشنطن بالاستعجال في ترسيم الحدود مع إسرائيل

«المحامين العرب» تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمراكز حقوقية فلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

سلطات الاحتلال تجمد قرار الاعتقال الإداري للمضرب خليل عواودة

تشييع جثمان مسن فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

لجنة أولياء الطلبة” في الكلية الإبراهيمية تكشف أبرز التحريفات في المنهاج الذي يحاول الاحتلال فرضه على المقدسيين

إسرائيل تزيد عدد تصاريح العمال من قطاع غزة

الشيخ الباز يبدأ مرحلة نضال جديدة عقب تعليق الإضراب استجابة لرئيس لجنة المتابعة

استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

تواصل انتهاكات الاحتلال.. شهيد ومصابون واعتقالات تطال أطفالًا مقدسيين واقتلاع أشتال

«المحامين العرب» تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمراكز حقوقية فلسطينية

الشروق المصرية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق إثر اعتداء الاحتلال على مسيرات بالضفة الغربية

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" إصابة سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الشرطة" تصدر بياناً حول ماجرى في مخيم بلاطة

مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم شرق رام الله

مهرجان تأبين في مخيم جنين لستة شهداء ارتقوا قبل عام

والدة الأسير أبو حميد: وضعه خطير وتوقف عن علاج الكيميائي لعدم استجابة جسده

الحياة الجديدة

فتوح: التحريض على الرئيس إفلاس سياسي وتهرب من استحقاقات السلام

الاحتلال يعتقل منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت

الأسير بشار شواهنة من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

مستوطنون يعتدون على المواطنين شرق رام الله

القدس: خوري يلتقي القاصد الرسولي وبطريرك اللاتين ومطران الروم الكاثوليك

جريدة الأيام

شهيد في طوباس برصاص جيش الاحتلال أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر

عشرات الإصابات في قمع مسيرات الجمعة ومواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل

استنكار لحملة التحريض ضد الرئيس: تستهدف الحق الفلسطيني وعدالة القضية

الاحتلال يجمّد الاعتقال الإداريّ للأسير عواودة.. وإضرابه عن الطعام مستمرّ

إسرائيل رفضت طلباً مصرياً للجم عمليات جيشها في مناطق الضفة

أكثر من 55 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

إسرائيل تزيد عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من غزة

البراعم".. عودةٌ بعد غياب نصف قرن!

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

صحيفة: حراك مصري جديد بين حماس والاحتلال لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى

بتسيلم": تهديدات بن غفير بإبعاد فلسطينيين حقيقية

الشرطة الفلسطينية تصدر توضيحاً حول ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين ..

تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة

نصر الله: ذاهبون للتصعيد في حال لم يحصل لبنان على حقوقه

الجهاد الاسلامي : الأسير خليل عواودة في طريقه للحرية

عرب 48

إدانة دول أوروبية لاقتحام الاحتلال مؤسسات حقوقية: خفض مقلق لحيز المجتمع المدني الفلسطينيّ

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

20 آب (أغسطس)

2003م رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمود عباس يقرّر وقف كافّة الاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي

1993م قيام المجاهد أنور عزيز من حركة الجهاد الإسلامي باختطاف سيارة لوكالة الغوث وصدمها بسيارتين للعدو الإسرائيلي مما أدى إلى مقتل من فيهما وعرف من بين القتلى ضابط مخابرات وأصيب قائد شرطة غزة للسير الميجر جنرال (تفتالي ليفي).

1993 م التوقيع بالأحرف الأولى على إعلان المبادئ بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو.

1983 م اغتيال مأمون المريش مساعد القيادي الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد" (اغتيل عام 1988) على يد مجهول في اليونان.

1980م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 478 الذي يؤكد عدم الاعتراف بمصادقة إسرائيل على القانون الأساسي بشأن المدينة المقدسة، ويدعو الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها