النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2342) الاربعاء7 سبتمبر2022

11:57وزارة التعليم تبحث التعاون المشترك مع ديوان الموظفين العام

12:07"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أغسطس

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟