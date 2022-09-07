النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2342) الاربعاء7 سبتمبر2022

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2342) الاربعاء7 سبتمبر 2022
أخبار فلسطينية
- حماس” تُندد بمصادقة إسرائيل على بناء حي استيطاني جنوبي القدس
- اشتباكات عنيفة.. شهيد واعتقالات باقتحام الاحتلال مدنًا بالضفة
- أبو سلمية للرأي: أجرينا 2450 عملية جراحية بمجمع الشفاء خلال أغسطس
- استشهاد شاب فلسطيني أطلق الاحتلال النار على قلبه مباشرة
- منظمة التحرير تطالب باعتماد آلية دعم ملزمة للدول العربية تجاه “الأونروا”
- رفض فلسطيني للتحقيق الإسرائيلي حول استشهاد شيرين أبو عاقلة وعائلتها تطالب الجنائية الدولية بـ”تحقيق شامل”
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أخبار إسرائيلي
- تحذير إسرائيليّ من برنامج نوويّ مُحتمَل في سورية قبل خمس سنوات من تدمير المفاعل
- الحكم بسجن عامل بمنزل غانتس حاول التواصل مع هاكرز إيرانيين
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- تقاعس إسرائيلي متعمد..68 حالة قتل بالداخل منذ بداية العام
- الشاباك" يعلن عن اعتقال 7 شبان من عكا على خلفية هبة الكرامة
اخبار دولية
اخبار عربية
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- القاهرة.. عباس يبحث مع السيسي الأوضاع بفلسطين والتهدئة في غزة
- لبنان ينتظر أجوبة إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية
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- قمة القاهرة: السيسي يؤكد للرئيس أهمية تضافر الجهود لدعم الموقف الفلسطيني
- لمَ انسحبت مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب؟
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
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- دبلوماسيون ومسؤولون فلسطينيون يكسرون قرارا إسرائيليا بإغلاق منظمة
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- مركز حقوقي يحذر من مخطط استيطاني يستهدف القدس
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الشرق الأوسط
الاهرام المصرية
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- مخيّم جنين: جولة جديدة في «الحساب المفتوح»
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الغد الأردنية
- قناة عبرية: “إسرائيل” تعلم منذ عام بتحرش السفير غوفرين بمغربيات
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- جنين تستعصي.. والاحتلال يلجأ لتوسيع عدوانه
- لعقد القمة العربية في موعدها.. خطوة جزائرية لتجاوز النقاط الخلافية
الشروق المصرية
- أمين مساعد جامعة الدول: استعدادات الجزائر لاستقبال القمة العربية جادة ومُرضية
- فتح تطلع وفدا أمريكيا على الانتهاكات الإسرائيلية المُمنهجة لتدمير حل الدولتين
- بسبب العدوان الإسرائيلي.. سوريا تحول الرحلات الجوية من مطار حلب إلى دمشق
- مستوطنون يواصلون عدوانهم على فلسطينيين في الضفة الغربية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مواقع بالضفة الغربية بطائرات مسيرة
- سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تسعى للتهدئة في كل الأراضي الفلسطينية
الشرق القطرية
- استشهاد فلسطيني طعن مستوطناً قرب الخليل
- الرئيس التركي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يبحثان التعاون بين البلدين
- إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص في قرية كفر
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حماس تنعى شهيد طوباس وتؤكد أن ملحمة الضفة متواصلة
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات المسجد "الأقصى" بحماية مشددة
- تحالفات وانشقاقات حزبية في (إسرائيل) قبل الانتخابات
- تقرير شارع "شارون".. مشروع استيطاني يهدف لتغيير معالم القدس
- شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة
- تقرير محمد سباعنة.. رصاصة في القلب أوقفت البث المباشر!
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- "الغانم" يعتذر عن الترشح للانتخابات البرلمانية الكويتية
- إعلان مهم بشأن المنحة الدراسية في مصر
- "الميزان" يُحمّل الاحتلال مسؤولية وفاة مريض غزّي منعته من الوصول للعلاج
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صحيفة القدس
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وكالة صفا
- وسط رصاص كثيف وعبوات ناسفةبالفيديو كيف رصدت كاميرا قناة عبرية أكبر اقتحام لجنين؟
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- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة
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- تقاعس إسرائيلي متعمد..68 حالة قتل بالداخل منذ بداية العام
- اشتباكات عنيفة.. شهيد واعتقالات باقتحام الاحتلال مدنًا بالضفة
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"وكالة سما
- تفاصيل مثيرة ولأول مرة .. ماذا كشف حراس سجن "جلبوع" عن "نفق الحرية"؟!
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فلسطين اليوم
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات المسجد "الأقصى" بحماية مشددة
- تحالفات وانشقاقات حزبية في (إسرائيل) قبل الانتخابات
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- تقرير محمد سباعنة.. رصاصة في القلب أوقفت البث المباشر!
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عرب 48
- الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية المقدسية لمى غوشة حتى الخميس
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- تحذير إسرائيليّ من برنامج نوويّ مُحتمَل في سورية قبل خمس سنوات من تدمير المفاعل
- الحكم بسجن عامل بمنزل غانتس حاول التواصل مع هاكرز إيرانيين
- لبيد: إيران ستكتشف يد إسرائيل الطويلة وقدراتها إذا حاولت حيازة نووي
- الخارجية الأميركية تجمع معلومات حول ممارسات كتيبة بجيش الاحتلال
-
- وكالة وفا
- المعتقلان الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ ...
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى "
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- 2006 م قوات صهيونية خاصة تغتال الشاب مجاهد السبع الناشط في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال بالقرب من المنطقة الصناعية شرقي مدينة جنين.
- 2006 م السلطات الصهيونية تنقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية
- 2006 م استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيّين، وإصابة آخرين بجراحٍ، بينهم 4 نساء، وذلك أثناء توغل لقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة "قباطية" قضاء جنين، والشهداء هم: محمد محمود أبو الرُّب، وأشرف زكارنة، وكايد كامل.
- 2006م استشهاد قائد كتائب الأقصى في قباطية رشيد زكارنة بالإضافة إلى أشرف وكامل زكارنة ومحمد أبو الرب وإصابة 11مآخرين برصاص الاحتلال.
- 2005 م اغتيل موسى عرفات، المستشار العسكريّ لرئيس السلطة الفلسطينية، واختطِف نجله وسط غزة، ومسلّحون يدّعون انتسابهم للجان المقاومة الشعبية أعلنوا مسؤوليتهم عن قتله.
- 2003 م كتائب القسّام تفجّر عبوة ناسفة في جيبٍ عسكريّ صهيوني في منطقة المغازي في قطاع غزة ممّا أدّى إلى مصرع جندي صهيوني و إصابة 3 آخرين بجروح.
- 1989م وفاة المؤرخ "مصطفى مراد الدباغ" الذي أثرى المكتبة بالعديد من الدراسات التربوية والتاريخية والأبحاث منها (بلادنا فلسطين- 11مجزءاً)
- 1983 م الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد في جنيف بشأن القضية الفلسطينية تطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
- 1944 م بريطانيا توافق على تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية. لعب دوراً رئيساً في احتلال أرض فلسطين، وتشكيل القوات الإسرائيلية.
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