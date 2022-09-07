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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2342) الاربعاء7 سبتمبر2022

07 أيلول / سبتمبر 2022 11:40

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2342)  الاربعاء7 سبتمبر 2022

 

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صحيفة القدس

 

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·         الكشف عن اعتقال الاحتلال لشاب اختفت أثاره أمس

·         الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من القدس المحتلة

·         توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

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صحيفة الأيام

 

·         شهيد وجرحى وهدم شقة منفذ عملية "ديزنغوف" خلال غزو 2200 جندي إسرائيلي جنين

·         »قمة القاهرة: السيسي يؤكد للرئيس أهمية تضافر الجهود لدعم الموقف الفلسطيني

·         »إصابات خلال التصدي لعملية اقتحام في مخيم الجلزون

·         »الأردن بدأ العمل لتسهيل السفر عبر معبر الكرامة

·         »طوابع البريد الكويتية.. حكاية تضامن طويلة مع فلسطين

·         »غزة: انحسار زراعة الجوافة بسبب تغيرات المناخ وانعدام فرص التسويق

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·         »مقتل أبو عاقلة: التحقيق العسكري لن يساعد إسرائيل في الخروج من المأزق

 

» الحياة الجديدة

 

·         شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

·         افتتاحية "هآرتس": الجيش تبنى سياسية الكذب في قضية أبو عاقلة

·         الاحتلال يعتقل 27 مواطنا من الضفة

 

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  • حدث في مثل هذا اليوم7 أيلول (سبتمبر)
  • 2006 م قوات صهيونية خاصة تغتال الشاب مجاهد السبع الناشط في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك خلال بالقرب من المنطقة الصناعية شرقي مدينة جنين.
  • 2006 م السلطات الصهيونية تنقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية
  • 2006 م استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيّين، وإصابة  آخرين بجراحٍ، بينهم 4 نساء، وذلك أثناء توغل لقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة "قباطية" قضاء جنين، والشهداء هم: محمد محمود أبو الرُّب، وأشرف زكارنة، وكايد كامل.
  • 2006م استشهاد قائد كتائب الأقصى في قباطية رشيد زكارنة بالإضافة إلى أشرف وكامل زكارنة ومحمد أبو الرب وإصابة 11مآخرين برصاص الاحتلال.
  • 2005 م اغتيل موسى عرفات، المستشار العسكريّ لرئيس السلطة الفلسطينية، واختطِف نجله وسط غزة، ومسلّحون يدّعون انتسابهم للجان المقاومة الشعبية أعلنوا مسؤوليتهم عن قتله.
  • 2003 م كتائب القسّام تفجّر عبوة ناسفة في جيبٍ عسكريّ صهيوني في منطقة المغازي في قطاع غزة ممّا أدّى إلى مصرع جندي صهيوني و إصابة 3 آخرين بجروح.
  • 1989م وفاة المؤرخ "مصطفى مراد الدباغ" الذي أثرى المكتبة بالعديد من الدراسات التربوية والتاريخية والأبحاث منها (بلادنا فلسطين- 11مجزءاً)
  • 1983 م الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد في جنيف بشأن القضية الفلسطينية تطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
  • 1944 م بريطانيا توافق على تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية. لعب دوراً رئيساً في احتلال أرض فلسطين، وتشكيل القوات الإسرائيلية.
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