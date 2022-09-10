النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2344) السبت 10/9/2022

أخبار فلسطينية﻿

حماس تعرض “المبادرة الإنسانية” الخاصة بتبادل الأسرى للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد- (فيديو)

4 حالات وفاة لغزيين خلال أسبوع بسبب رفض التصاريح وتأخير الوصول للمشفى

الاستيطان السياحي شكل آخر لسرقة الأراضي الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

لبيد يسعى لإبقاء نتنياهو بعيداً عن الحكم

غانتس: أتمنى أن لا نكون أمام أي جولة قتال قبل انتخابات الكنيست

الإعلام العبري : الجيش في حالة تأهب قصوى وترتيبات لشن عـــدوان واسع شمال الضفة

الشاباك" يعلن عن اعتقال خلايا نفذت هجمات مؤخرًا في رام الله ومحيطها

اخبار دولية

واشنطن تطلب من إسرائيل الابتعاد عن إجراءات من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية

واشنطن بوست: إسرائيل تترك تساؤلات عدة دون إجابة حول مقتل صحافية أميركية

وقفات أمام "غوغل" و"أمازون" احتجاجًا على تعاونهما مع "إسرائيل"

أخبار عربية

سقوط مسيّرة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية البحرية

تونس: اتفاقية توأمة بين جمعيتي الأخوة الفلسطينية - التونسية



تظاهرة في المغرب ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل مصادر بالقدس: وزير خارجية الإمارات يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة 29 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

قوى وفعاليات مقدسية تطالب بإقامة صندوق مركزي لدعم التعليم واحتضان الطواقم التعليمية

إصابة مستوطن بالرصاص في «حوارة» وعشرات المواطنين في المسيرات الأسبوعية تحت شعار مساندة الأسير أبو حميد… و6 في هجمات للمستوطنين في رام الله

في لقاء خاص لـ«القدس العربي» مع الدكتور مروان عورتاني وزير التعليم الفلسطيني:لن نترك مدارس القدس تقاتل وحدها… ونحن في امتحان حقيقي لتنفيذ ما تعهدنا به

حماس تعرض “المبادرة الإنسانية” الخاصة بتبادل الأسرى للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد- (فيديو)

الاستيطان السياحي شكل آخر لسرقة الأراضي الفلسطينية

الشرق الأوسط

عشرات الإصابات بالرصاص خلال صدامات في الضفة

الاهرام المصرية

تواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على شمال رام الله لليلة الثانية على التوالي

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

الشروق المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعقد مؤتمرا حول الأبتكار العملياتي بحضور المغرب ودول أخرى

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" ضحكات الطفلة الفلسطينية "سما" تصل عنان السماء

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

29 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

القدس المحلية

مصرع سائحة إسبانية سقطت عن ارتفاع 10 أمتار قرب بيت لحم

حماس": شعبنا ضحية إرهاب احتلال غاشم منذ أكثر من سبعة عقود

مقتل شاب وإصابة 6 آخرين في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

الحياة الجديدة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم بركس ذاتيا

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس

سلطات الاحتلال تستأنف مشروعها التهويدي في النقب

تنظيم الملتقي السنوي للطفولة في القدس المحتلة

جريدة الأيام

مسيرات الجمعة: قمع ومواجهات وإصابات والمستوطنون يواصلون اعتداءتهم

الشاباك" يزعم اعتقال فلسطينيين بزعم الضلوع في عمليات إطلاق نار بالضفة

الاحتلال يعتقل شاباً في الشيخ جراح بعد اعتداء المستوطنين عليه

الكشف عن "مصدر خارجي" هاجم سيبرانياً موقع وزارة الصحة

لليوم الثاني.. إصابات بينها بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال مواجهات في سنجل

قناة عبرية: الاحتلال يهدد بعملية واسعة في شمال الضفة ويستدعي آلاف الجند

الخزنة" لعصمت منصور: وصلت الرواية إلى معرض الكتاب.. والروائي لم يصل!

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

وزارة الأسرى: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى الى 274 أسيراً

فلسطين اليوم

سما نيوز

فيديو.. اصابة 7 جنود اسرائيليين جراء استهداف برج عسكري في بيت امر

خبير عسكري: التوصل لاتفاق مع لبنان أهم من اتفاقيات التطبيع

تخوف إسرائيلي من استمرار "كابوس" الجنود الأسرى في غزة

إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة وأمام ظاهرة مقلقة

إسرائيل" تستعد لعملية عسكرية واسعة شمال الضفة

منظمات "الهيكل" تحشد المستوطنين لأكبر اقتحام تاريخي للأقصى نهاية الشهر

عرب 48

الضفة: الاحتلال يعتقل أسيرا محرّرًا و4 شبان آخرين

حماس" تجدد دعوتها لعقد صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

اختراق موقع الصحة الفلسطينية: "مصدر الهجوم السيبراني خارجي وليس داخليا"

الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

الأسير أحمد موسى يعلّق إضرابه عن الطعام بعد 33 يومًا وقرار بعدم تمديد اعتقاله الإداري

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 10 أيلول (سبتمبر)

ý 2003م نجاة الدكتور محمود الزهار من محاولة اغتيال، بعد قصف منزله في غزة طائرات حربية صهيونية من طراز اف 16 شنت حوالي الساعة العاشرة و الربع صباح اليوم الأربعاء غارة جوية بالصواريخ باتجاه منزل الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة .

ý 1999م أعطت إسرائيل السيطرة على 7% من أراضي الضفة الغربية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية

ý 1993 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يوقع رسالة تعترف بنبذ العنف وبوجود إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) يوقع رسالة تعترف بمنظمة التحرير. قدمت تلك الرسائل لتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين الجانبين، المعروف باسم "اتفاق أوسلو"، الذي ينص على إقامة سلطة للحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية ضمن مرحلة انتقالية. وقد نقضت تل أبيب الاتفاق بعد تسع سنوات من توقيعه واعتبرته لاغياً.

ý 1946م مؤتمر لندن اشتد الصراع بين العرب واليهود خلال الحرب العالمية الثانية حول مستقبل فلسطين، وكثف كل من الطرفين جهوده السياسية لتغليب وجهة نظره فالعرب يطالبون بريطانيا الوفاء بتعهداتها في كتاب ماكدونالد الأبيض 1939 وخاصة فيما يتعلق بوقف الهجرة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والصهاينة يطالبونها إلغاء الكتاب الأبيض وفتح أبواب الهجرة أمام اليهود الراغبين في استعمار فلسطين لتسهيل إنشاء الدولة اليهودية فيها.