النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2347) الثلاثاء 13/9/2022
أخبار فلسطينية
هنية يلتقي وزير الخارجية الروسي ونائبه ويبحث معهم تطورات القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني يرد على التصريحات الإسرائيلية حول ضعف السلطة
وفد من “حماس” يواصل زيارته لموسكو
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ألغت معظم بنود اتفاق أوسلو
أخبار إسرائيلية
رئيس «الشاباك» يحذر من صراعات داخلية واليمين يعدّ أقواله «يسارية طائشة»
لابيد: ألمانيا تجرى محادثات لشراء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي أرو 3
رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل ألمانيا وبرفقته ناجين من الهولوكوست
قائد القوات المسلحة المغربية يصل "إسرائيل" ويلتقي كوخافي
إيقاف صحفي إسرائيلي عن العمل بعد وصف "الميناوي" بـ "البطل"
اخبار دولية
المستشار الالماني يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في برلين
أخبار عربية
الجزائر تستأنف جهودها في المصالحة الفلسطينية
لبنان يدقق في إحداثيات النقاط البحرية مع إسرائيل
قطر تغلق الطريق أمام أُمنية "إسرائيل" الكبرى بكأس العالم 2022
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال يبدأ استخدام طائرات مسيرة مسلحة في الضفة الغربية
إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين جنوبي الضفة
وفد قيادي رفيع من فتح يزور الجزائر ويبحث ملف المصالحة
في الذكرى الـ17 للانسحاب الإسرائيلي من غزة.. الحروب والحصار لا تزال تطبق على رقاب مليوني مواطن
اتصالات حثيثة للتهدئة.. تحذيرات مصرية لإسرائيل من خروج الأمور عن السيطرة
الشرق الأوسط
أشتية: إسرائيل لم تبق شيئاً يذكر من «اتفاق أوسلو»
منظمات استيطانية تطلب سماح المحكمة بإجراء طقوس في الأقصى
الاهرام المصرية
رئيس وزراء فلسطين: التصعيد الإسرائيلي وصفة لانفجار «كبير» والاحتلال لم يُبق شيئًا من «أوسلو»
الشروق المصرية
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية
خارجية فلسطين تحذر من نتائج التصعيد على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها
مصادر فلسطينية: إسرائيل تعتقل 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
استمرار اعتداءات المُستوطنين وطائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء شمال الضفة الغربية
الغد الأردنية
الخصوم الإسرائيليون متفقون في رفض الاتفاق النووي الإيراني
الجيش الإسرائيلي يخسر في المعركة على الحقيقة
في “حارة المغاربة”.. مبنى تهويدي يُحاصر الأقصى لطمس هويته
تفاصيل جديدة عن إحباط عملية مزعومة قرب “تل أبيب”
الشرق القطرية
" 3940 انتهاكا إسرائيليا في القدس منذ بداية العام شملت الهدم والإبعاد والاعتقالات
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
الاحتلال يعتدي على المواطنين في الخليل ويعتقل 4 شبان
العواودة: شعبنا متشبث بالأقصى ولن يتركه وحيدًا للمستوطنين المتطرفين
الاحتلال يعتقل مواطنًا أصيب بهجوم للمستوطنين على قرية التوانة
"المدهون" يُطلِع مفوضًا أمميًّا على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى
قوات خاصة إسرائيلية تختطف أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة
القدس المحلية
كواليس هذه الخطوة.. "هآرتس": إسرائيل تدرس الحد من نشاطاتها بالضفة لمنع انهيار السلطة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
600 مريض.. معطيات جديدة حول الأسرى في سجون الاحتلال
شرطة الاحتلال تعتقل شابًا من جنين في الداخل المحتل
محدث|| فقدان الاتصال بحسكتي صيد.. توغل إسرائيلي محدود وسط قطاع غزة
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
فشل التوصل لاتفاق لخوض الأحزاب العربية بالداخل انتخابات الكنيست بقائمة موحدة
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام طائرات بدون طيار محملة بالصواريخ شمال الضفة
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ومنظمات "الهيكل" تدعو لإدخال "القرابين" للمسجد
قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين وتعتقل 4 شبان في الخليل القديمة
وزارة المالية تناقش مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
إجماع على رفض "ازدواجية المعايير" خلال ندوة لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي
وفد من "الداخلية" يصل غزة لإجراء ترتيبات إصدار جواز السفر "البيومتري"
قوات خاصة إسرائيلية تختطف اسيرا محررا من مخيم الدهيشة
جريدة الأيام
الخليل: خطف مصاب وإصابات واعتقالات خلال اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال
مواجهات خلال اقتحام جنين والبيرة والرام ومناورات عسكرية في قرى مسافر...
تواصل فعاليات الإسناد للأسير أبو حميد وتقديم طلب جديد للإفراج المبكر...
نقل الأسير مشير الشحاتيت لمستشفى إسرائيلي إثر تدهور صحته
إشتية: إسرائيل لم تبقِ شيئاً يُذكر من اتفاق أوسلو
مجلس الوزراء يعتمد خطة لإقامة ثلاث مستشفيات في نابلس ورام الله وبيت لحم
فلسطين في روايات الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل
وكالة صفا
36 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 48 ساعة الأخيرة
بالصور وقفة تضامنية مع الأسير المريض ناصر أبو حميد برام الله
"المقاومة الشعبية" : الاحتلال لم يتحمل فاتورة احتلاله لغزة والسجال بيننا لم ينتهِ
بدران: عمليات المقاومة أجبرت الاحتلال على الاندحار عن غزة
السلطة تمنع عائلة الصحفي محمد عتيق من زيارته في السجن
حماس: مسيرة المقاومة ماضية على امتداد الوطن حتى تحقيق أهدافها
المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
تجديد الاعتقال الإداري للأسير حسن شوكة للمرة الثالثة
حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة
توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق دير البلح
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الاحتلال يحول القادة البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري
فلسطين اليوم
بعد 29 عاماً على اتفاق أوسلو.. "إسرائيل" أسقطته منذ سنوات والسلطة تتمسك بالفتات
مختصون: إدخال "الأدوات المقدسة" والاقتحامات الواسعة بداية مسار تهويدي جديد
قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم
الاحتلال ينقل المعتقل المصاب حافظ الهريني من مستشفى "سوروكا" إلى التحقيق
"داخلية غزة" تنشر كشف "تنسيقات مصرية" ليوم الأربعاء المقبل (14 سبتمبر)
سما نيوز
الجيش الإسرائيلي يبدأ في تشغيل الطائرات المُسيرة المسلحة في الضفة.. وحركة "فتح" تعقب
الاستخبارات الأميركية تحذر "إسرائيل": "حزب الله يستعد لعمل عسكري"
مستشار اشتية يتحدث عن التقاعد القسري لموظفي غزة والضفة
لبيد يهاجم الرئيس عباس من برلين.. وشولتس "متفاجئ"
إسرائيل" تطلب من هذه الدولة نقل رسالة للسلطة الفلسطينية
حركة "فتح" في بني نعيم تعلن عن اغلاق المدارس حتى اشعار آخر
"إسرائيل" تسجل 246 إصابة بجدري القردة
الأسير عدال موسى يعلق إضرابه عن الطعام
مصرع شابة وإصابات بينها خطيرة بحادث دهس في تل أبيب
عرب 48
اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل: خطف مصاب وإصابات واعتقالات
الأسير عدال موسى يعلق إضرابه عن الطعام بعد قرار بالإفراج عنه
تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع "الإرهاب" وتحريض على العنف
17 عاما على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزّة
وكالة وفا
الاحتلال يعد خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في "ج ...
الاحتلال يعتقل شابا من سلواد شرق رام الله
الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من بلدة جبع في ...
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة
مؤسسة محمود درويش تنظم ندوة حول ثلاثة كتب نقد ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 13 أيلول (سبتمبر)
- 1993 م توقيع اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي (اتفاق أوسلو) حيث وقع مسؤولان فلسطيني وإسرائيلي اتفاقاً للسلام في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، ويعرف هذا الاتفاق باسم (غزة أريحا أولاً )، ووقع الاتفاق كل من رئيس دائرة الشؤون العربية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس (أبو مازن) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز.
- 1993 م توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل أبيب. وقعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والعديد من زعماء العالم. نص على إقامة سلطة فلسطينية للحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا، على أن تبدأ لاحقا مفاوضات للحل النهائي تشمل القدس والحدود والمياه واللاجئين والدولة، غير أن إسرائيل سحبت بعد تسع سنوات من توقيعه اعترافها به وأعلنت على لسان رئيس وزرائها آرائيل شارون أنه أصبح لاغياً.
- 1993م اغتالت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة من كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين والشهداء هم "محمد أبو خليفة، أمجد حسني، ورياض فيصل أبو الحسن".
- 1982م مشروع بريجنيف طرح الرئيس السوفيتي مشروعه هذه في ظل ظروف حساسة وخطيرة وخاصة بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان وبعد مشروع ريغان الذي عرف باسم مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط في 1/9/1982موبعد مشروع الأمير فهد الذي عرف باسم مشروع السلام العربي الذي تبناه مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس في 9/9/1982.
- 1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 271 مالذي يدين إسرائيل ومن النقاط التي تضمنها القرار:إذ يؤكد مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري، يعترف أن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين، يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة لأن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذها لتغيير وضع القدس، يدين فشل إسرائيل في الالتزام بالقرارات المذكورة أعلاه ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات.
- 1938 م اندلاع كبرى معارك ثورة 1936 في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدينة.
- 1938م معركة القدس وهي واحدة من المعارك العسكرية التي أخذت طابع 8 المعارك الحربية المنظمة في الثورة الكبرى 1936-1939 وأدت إلى السيطرة على أكثر من نصف مساحة فلسطين والتحكم في طرق المواصلات، كما أنها أدت إلى تطورات سياسية ودبلوماسية وعسكرية هامة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.
- 1929م لجنة "شو" عيّنت الحكومة البريطانية لجنة تحقيقٍ برئاسة قاضٍ كبيرٍ هو السير "وولتر شو" وعضوية ثلاثة نواب من البرلمان البريطاني للتحقيق في أسباب الاضطرابات التي تلتها ثورة البراق ورفع التوصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.