النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2347) الثلاثاء 13/9/2022

أخبار فلسطينية﻿

هنية يلتقي وزير الخارجية الروسي ونائبه ويبحث معهم تطورات القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني يرد على التصريحات الإسرائيلية حول ضعف السلطة

وفد من “حماس” يواصل زيارته لموسكو

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ألغت معظم بنود اتفاق أوسلو

أخبار إسرائيلية

رئيس «الشاباك» يحذر من صراعات داخلية واليمين يعدّ أقواله «يسارية طائشة»

لابيد: ألمانيا تجرى محادثات لشراء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي أرو 3

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل ألمانيا وبرفقته ناجين من الهولوكوست

إيقاف صحفي إسرائيلي عن العمل بعد وصف "الميناوي" بـ "البطل"

اخبار دولية

المستشار الالماني يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في برلين

الجزائر تستأنف جهودها في المصالحة الفلسطينية

لبنان يدقق في إحداثيات النقاط البحرية مع إسرائيل

القدس العربي

جيش الاحتلال يبدأ استخدام طائرات مسيرة مسلحة في الضفة الغربية

إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين جنوبي الضفة

وفد قيادي رفيع من فتح يزور الجزائر ويبحث ملف المصالحة

في الذكرى الـ17 للانسحاب الإسرائيلي من غزة.. الحروب والحصار لا تزال تطبق على رقاب مليوني مواطن

اتصالات حثيثة للتهدئة.. تحذيرات مصرية لإسرائيل من خروج الأمور عن السيطرة

الشرق الأوسط

أشتية: إسرائيل لم تبق شيئاً يذكر من «اتفاق أوسلو»

منظمات استيطانية تطلب سماح المحكمة بإجراء طقوس في الأقصى

الاهرام المصرية

رئيس وزراء فلسطين: التصعيد الإسرائيلي وصفة لانفجار «كبير» والاحتلال لم يُبق شيئًا من «أوسلو»

الشروق المصرية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

خارجية فلسطين تحذر من نتائج التصعيد على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها

مصادر فلسطينية: إسرائيل تعتقل 23 فلسطينيا بالضفة الغربية

استمرار اعتداءات المُستوطنين وطائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء شمال الضفة الغربية

الغد الأردنية

الخصوم الإسرائيليون متفقون في رفض الاتفاق النووي الإيراني

الشرق القطرية

" 3940 انتهاكا إسرائيليا في القدس منذ بداية العام شملت الهدم والإبعاد والاعتقالات

كواليس هذه الخطوة.. "هآرتس": إسرائيل تدرس الحد من نشاطاتها بالضفة لمنع انهيار السلطة

شرطة الاحتلال تعتقل شابًا من جنين في الداخل المحتل

سقوط شجرة داخل المسجد الأقصى

محدث|| فقدان الاتصال بحسكتي صيد.. توغل إسرائيلي محدود وسط قطاع غزة

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

فشل التوصل لاتفاق لخوض الأحزاب العربية بالداخل انتخابات الكنيست بقائمة موحدة

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام طائرات بدون طيار محملة بالصواريخ شمال الضفة

الحياة الجديدة

قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين وتعتقل 4 شبان في الخليل القديمة

وزارة المالية تناقش مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

إجماع على رفض "ازدواجية المعايير" خلال ندوة لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

وفد من "الداخلية" يصل غزة لإجراء ترتيبات إصدار جواز السفر "البيومتري"

قوات خاصة إسرائيلية تختطف اسيرا محررا من مخيم الدهيشة

جريدة الأيام

الخليل: خطف مصاب وإصابات واعتقالات خلال اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال

مواجهات خلال اقتحام جنين والبيرة والرام ومناورات عسكرية في قرى مسافر...

تواصل فعاليات الإسناد للأسير أبو حميد وتقديم طلب جديد للإفراج المبكر...

نقل الأسير مشير الشحاتيت لمستشفى إسرائيلي إثر تدهور صحته

إشتية: إسرائيل لم تبقِ شيئاً يُذكر من اتفاق أوسلو

مجلس الوزراء يعتمد خطة لإقامة ثلاث مستشفيات في نابلس ورام الله وبيت لحم

فلسطين في روايات الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي يبدأ في تشغيل الطائرات المُسيرة المسلحة في الضفة.. وحركة "فتح" تعقب

الاستخبارات الأميركية تحذر "إسرائيل": "حزب الله يستعد لعمل عسكري"

مستشار اشتية يتحدث عن التقاعد القسري لموظفي غزة والضفة

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اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل: خطف مصاب وإصابات واعتقالات

الأسير عدال موسى يعلق إضرابه عن الطعام بعد قرار بالإفراج عنه

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع "الإرهاب" وتحريض على العنف

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13 أيلول (سبتمبر)

1993 م توقيع اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي (اتفاق أوسلو) حيث وقع مسؤولان فلسطيني وإسرائيلي اتفاقاً للسلام في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، ويعرف هذا الاتفاق باسم ( غزة أريحا أولاً )، ووقع الاتفاق كل من رئيس دائرة الشؤون العربية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس (أبو مازن) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز.

1993 م توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل أبيب. وقعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والعديد من زعماء العالم. نص على إقامة سلطة فلسطينية للحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا، على أن تبدأ لاحقا مفاوضات للحل النهائي تشمل القدس والحدود والمياه واللاجئين والدولة، غير أن إسرائيل سحبت بعد تسع سنوات من توقيعه اعترافها به وأعلنت على لسان رئيس وزرائها آرائيل شارون أنه أصبح لاغياً.

1993م اغتالت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة من كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين والشهداء هم "محمد أبو خليفة، أمجد حسني، ورياض فيصل أبو الحسن".

1982م مشروع بريجنيف طرح الرئيس السوفيتي مشروعه هذه في ظل ظروف حساسة وخطيرة وخاصة بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان وبعد مشروع ريغان الذي عرف باسم مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط في 1/9/1982موبعد مشروع الأمير فهد الذي عرف باسم مشروع السلام العربي الذي تبناه مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس في 9/9/1982.

1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 271 مالذي يدين إسرائيل ومن النقاط التي تضمنها القرار:إذ يؤكد مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري، يعترف أن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين، يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة لأن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذها لتغيير وضع القدس، يدين فشل إسرائيل في الالتزام بالقرارات المذكورة أعلاه ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات.

1938 م اندلاع كبرى معارك ثورة 1936 في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدينة.

1938م معركة القدس وهي واحدة من المعارك العسكرية التي أخذت طابع 8 المعارك الحربية المنظمة في الثورة الكبرى 1936-1939 وأدت إلى السيطرة على أكثر من نصف مساحة فلسطين والتحكم في طرق المواصلات، كما أنها أدت إلى تطورات سياسية ودبلوماسية وعسكرية هامة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.