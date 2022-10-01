النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2361) السبت 1/10/2022
أخبار فلسطينية
الحية بحفل تأبين شهداء جنين: نحن بجانبكم وسلاحنا سلاحكم
التشريعي يشيد بمطالب أوروبية لإلغاء اجتماع "الشراكة" مع الاحتلال
كمال الخطيب: شعبنا سينتصر للأقصى ويفشل مشاريع الأسرلة ومسخ الهوية
عباس: هناك قرار في “فتح” بالتجاوب مع جهود المصالحة الفلسطينية
نائب رئيس حماس: إعادة العلاقات مع النظام السوري تخدم القضية الفلسطينية
أخبار إسرائيلية
تل أبيب تطالب بوقف تمويل منظمات أوروبية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل
"الصناعات السيبرانية" تُفاقم الخلافات بين واشنطن و "تل أبيب"
اخبار دولية
مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش حالة حقوق الإنسان بفلسطين
الاتحاد الأوروبي يطالب بتقديم قتلة الطفل ريان سليمان للعدالة
"ذا هيل" تطرد صحفية أمريكية بسبب محتوى يدين الاحتلال ويدعم رشيدة طليب
"مجلس حقوق الإنسان" يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين
أخبار عربية
الجزائر تطلب من فتح وحماس الابتعاد عن “التراشق الإعلامي” لإنجاح جهود المصالحة
سوريا: العدوان الإسرائيلي في فلسطين وبلادنا جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي
الأردن يحذر مجددا من خطر التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
سلطنة عمان تجدد رفضها لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
مخيمات بيروت تتضامن مع جنين بوقفات غضب
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جماهير حاشدة تشيّع جثماني شهيدي بيت لحم والقدس… ومواجهات وعمليات إطلاق نار على جنود الاحتلال في عموم مناطق الضفة
سقوط طائرة إسرائيلية صغيرة جنوب الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الغائب على روح “القرضاوي” في “الأقصى”- (فيديو)
الجيش الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية
الأراضي الفلسطينية تترقب تسونامي استيطانيا خطيرا مع اقتراب انتخابات “الكنيست”
الشرق الأوسط
عباس يطلب من أجهزته الأمنية التشدد... والشيخ إلى واشنطن لتعزيز التهدئة
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
الشروق المصرية
فتح: إسرائيل تستبيح الدم الفلسطيني ليكون سلعة في سوق انتخاباتها
الغد الأردنية
مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالضفة.. وتشييع حاشد للشحام والطفل ريان
جماهير غفيرة تشيّع الشهيدين الشحام والطفل ريان
الشرق القطرية
" أداء صلاة الغائب على روح القرضاوي في الأقصى
إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اليوم.. الذكرى السابعة لاشتعال انتفاضة القدس
الخارجية الأردنية تحذر من إجراءات الاحتلال التصعيدية
مواجهات في جنوب جنين والاحتلال يحتجز طفلا
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
والد المطارد مصعب اشتية: ابني يعيش وضعًا صحيًا سيئًا جدًا
القدس المحلية
بينهم طفل.. قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من الخليل وبيت لحم
الاحتلال ينقل الأسيرة المريضة دينا جرادات إلى مستشفى"رمبام"
لليوم السابع.. ثلاثون معتقلاً إدارياً يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام
تقوع: مدارس غير آمنة بفعل حراب جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين
معضلة غزة وشمال الضفة.. محللان إسرائيليان يتحدثان عن تحديات الساحة الفلسطينية
بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بغزة
إصابة شاب خلال مواجهات شمال الخليل
إصابة إسرائيلي جراء هبوط اضطراري لطائرة قرب بيت لحم
الحياة الجديدة
إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في بيت أمر
الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز "الكونتينر"
وثائقي حول واقع الفلسطينيين تحت الاحتلال يفوز بجائزة "ايمي"
مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين في شجار عائلي بمخيم بلاطة
"مجلس حقوق الإنسان" يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين
الاحتلال يبعد مقدسيا عن القدس المحتلة
جريدة الأيام
إصابة العشرات في مسيرات الجمعة وخلال مواجهات واقتحامات عدة
مركزية فتح": التأكيد على العمل الجاد لتوفير الأمن والأمان للمواطن
غضب وحزن في وداع الطفل ريان ومخيم قلنديا يشيع الشهيد شحام
شهداء جنين الأربعة.. تشابهت الأمنيات فكان الموعد واحداً
إدارة جامعة بيرزيت تعلن موافقتها على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية
ضابط إسرائيلي: أعدّوا لنا مصيدة الموت خلال ساعات من الجحيم في مخيم جنين
جيش الاحتلال ليس معنياً حالياً بعملية عسكرية واسعة في الضفة
وكالة صفا
"حماس": انتفاضة القدس ما زالت متقدة ولن تخمد إلا بزوال الاحتلال
زوارق الاحتلال تطلق قذائف في بحر شمالي القطاع
اعتقالات ومداهمات ليلية للاحتلال بالضفة
الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويصور مواقع أثرية شرق طولكرم
مستوطنون يقتحمون عيون المياه جنوب الخليل
صلاة جمعة أمام "الصليب الأحمر" في غزة تضامنًا مع الأسير أبو حميد
الخليل: الاحتلال يستولي على مولد كهربائي ومواد بناء بيطا
القيادي ناصيف: الضفة أعادتنا لسكة الأمل مجددًا وندعو لاحتضان المطاردين
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل وبيت لحم
30 معتقلاً إدارياً يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم السابع
الخارجية الأردنية تحذر: الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية "تنذر بالأسوأ"
مقتل شاب وإصابة 6 آخرين في شجار بنابلس
5 إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
إصابة مستوطن جراء سقوط طائرة خفيفة قرب بيت لحم
الاحتلال يبعد مقدسيًا عن القدس المحتلة
مدرسة مسقط الأساسية للبنات تعقد دورة في الخط العربي لمعلماتها
فلسطين اليوم
بعد 35 عاماً على انطلاقتها
"الجــهاد الإسـلامي" فرضت نفسها بقوة في المنطقة وأصبحت رقماً صعباً يخشاه الاحتلال
مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
سبب يمنع الاحتلال من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة !
لليوم السابع على التوالي .. 30 أسيرا يواصلون الإضراب عن الطعام
حـالة تأهب قصوى في جميع مدن الكيان
الجهاد وقوى المقاومة تنظم حفل تأبين لشهداء جنين
معاريف تكشف : السلطة تقدم طلباً للقضاء على المقاومة شمال الضفة
لجنة دعم الصحفيين: 93 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال سبتمبر الماضي
المقاومة بجنين للاحتلال: في المعركة القادمة ستلقون الموت داخل آلياتكم المصفحة
سما نيوز
الرئيس العربي الوحيد الذي فعلها..
صحيفة عبرية تكشف : هكذا أهان عباس وزير الخارجية الامريكية بلينكين !!
30 اسيرا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع في سجون اسرائيل
حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
الأردن يمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا
تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس
اعتقال شاب على حدود غزة
مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين في شجار بمخيم بلاطة
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
عرب 48
الاحتلال يعتقل 7 شبان بينهم طفل في بيت لحم والخليل
37 عاما على مجزرة "حمام الشط".. كيف نجا ياسر عرفات من الاغتيال؟
وكالة وفا
"وفا": 26 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال ...
لليوم السابع: 30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابه ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وتق ...
الاحتلال يبعد مقدسيين عن القدس المحتلة
حدث في مثل هذا اليوم
ý 1 تشرين أول (أكتوبر)
ý 2002م الولايات المتحدة الأمريكيّة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً موحّدة و أبديّة للكيان الصهيوني.
ý 1997 م إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين من المعتقل الإسرائيلي إثر عملية تبادل بين الأردن وإسرائيل تم بموجبها إطلاق سراح عميلين للموساد ألقت الأردن القبض عليهما بعد محاولتهما الفاشلة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الأردن.
ý 1985 م الغارة الجوية الإسرائيلية على مقر قيادة (م.ت.ف) في تونس
ý 1985 م غارة إسرائيلية على مقر منظمة التحرير في تونس تسفر عن مقتل 75 شخصا وجرح 100 آخرين.
ý 1949 م تشكيل حكومة عموم فلسطين
ý 1948م انعقاد مؤتمر عمان لتوحيد الضفتين وهو أول المؤتمرات الفلسطينية الأربعة التي عقدت في نهاية عام 1948م بهدف ضم الأراضي الفلسطينية التي كان يسيطر عليها الجيش الأردني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة عبد الله ملكا على الضفتين ودعت القرارات إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الأردنية ودعوة الجيوش العربية لمواصلة القتال من أجل تحرير فلسطين.
ý 1948م صدور إعلان استقلال فلسطين عن الهيئة العربية العليا .
ý 1937 م بريطانيا تأمر بحل اللجنة العربية العليا وجميع التنظيمات السياسية في فلسطين، وتنفي خمسة من كبار الشخصيات إلى جزر سيشيل في المحيط الهندي، والحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) يتمكن من اللجوء إلى لبنان بعد محاولة اعتقاله من قبل الإنكليز.
ý 1937م الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا فيما كانت ثورة 36-1939م في أوج حركتها تمكن المجاهدون من اغتيال المستر أندروز حاكم لواء الجليل مما دعا الإنجليز للانتقام .
ý 1920م فتح هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني ، سجلات بيع الأراضي و بذلك تمّ فتح الباب لعمليات السيطرة على الأرض من قبل الصهاينة .