النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2361) السبت 1/10/2022

أخبار فلسطينية﻿

عباس: هناك قرار في “فتح” بالتجاوب مع جهود المصالحة الفلسطينية

نائب رئيس حماس: إعادة العلاقات مع النظام السوري تخدم القضية الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

"مجلس حقوق الإنسان" يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين

أخبار عربية

الجزائر تطلب من فتح وحماس الابتعاد عن “التراشق الإعلامي” لإنجاح جهود المصالحة

سوريا: العدوان الإسرائيلي في فلسطين وبلادنا جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي

مخيمات بيروت تتضامن مع جنين بوقفات غضب

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الصحف العربية

القدس العربي

جماهير حاشدة تشيّع جثماني شهيدي بيت لحم والقدس… ومواجهات وعمليات إطلاق نار على جنود الاحتلال في عموم مناطق الضفة

سقوط طائرة إسرائيلية صغيرة جنوب الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الغائب على روح “القرضاوي” في “الأقصى”- (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

الأراضي الفلسطينية تترقب تسونامي استيطانيا خطيرا مع اقتراب انتخابات “الكنيست”

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الشروق المصرية

فتح: إسرائيل تستبيح الدم الفلسطيني ليكون سلعة في سوق انتخاباتها

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" أداء صلاة الغائب على روح القرضاوي في الأقصى

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الخارجية الأردنية تحذر من إجراءات الاحتلال التصعيدية

والد المطارد مصعب اشتية: ابني يعيش وضعًا صحيًا سيئًا جدًا

القدس المحلية

لليوم السابع.. ثلاثون معتقلاً إدارياً يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

تقوع: مدارس غير آمنة بفعل حراب جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين

غزة معضلة وشمال الضفة.. محللان إسرائيليان يتحدثان عن تحديات الساحة الفلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بغزة

إصابة شاب خلال مواجهات شمال الخليل

إصابة إسرائيلي جراء هبوط اضطراري لطائرة قرب بيت لحم

الحياة الجديدة

37 عاما على مجزرة "حمام الشط"

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في بيت أمر

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز "الكونتينر"

وثائقي حول واقع الفلسطينيين تحت الاحتلال يفوز بجائزة "ايمي"

مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين في شجار عائلي بمخيم بلاطة

"مجلس حقوق الإنسان" يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين

الاحتلال يبعد مقدسيا عن القدس المحتلة

جريدة الأيام

إصابة العشرات في مسيرات الجمعة وخلال مواجهات واقتحامات عدة

مركزية فتح": التأكيد على العمل الجاد لتوفير الأمن والأمان للمواطن

غضب وحزن في وداع الطفل ريان ومخيم قلنديا يشيع الشهيد شحام

شهداء جنين الأربعة.. تشابهت الأمنيات فكان الموعد واحداً

إدارة جامعة بيرزيت تعلن موافقتها على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية

ضابط إسرائيلي: أعدّوا لنا مصيدة الموت خلال ساعات من الجحيم في مخيم جنين

جيش الاحتلال ليس معنياً حالياً بعملية عسكرية واسعة في الضفة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

إصابة مستوطن جراء سقوط طائرة خفيفة قرب بيت لحم

فلسطين اليوم

بعد 35 عاماً على انطلاقتها

سما نيوز

الرئيس العربي الوحيد الذي فعلها..

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأردن يمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

عرب 48

الاحتلال يعتقل 7 شبان بينهم طفل في بيت لحم والخليل

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 1 تشرين أول (أكتوبر)

ý 2002م الولايات المتحدة الأمريكيّة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً موحّدة و أبديّة للكيان الصهيوني.

ý 1997 م إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين من المعتقل الإسرائيلي إثر عملية تبادل بين الأردن وإسرائيل تم بموجبها إطلاق سراح عميلين للموساد ألقت الأردن القبض عليهما بعد محاولتهما الفاشلة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الأردن.

ý 1985 م الغارة الجوية الإسرائيلية على مقر قيادة (م.ت.ف) في تونس

ý 1985 م غارة إسرائيلية على مقر منظمة التحرير في تونس تسفر عن مقتل 75 شخصا وجرح 100 آخرين.

ý 1949 م تشكيل حكومة عموم فلسطين

ý 1948م انعقاد مؤتمر عمان لتوحيد الضفتين وهو أول المؤتمرات الفلسطينية الأربعة التي عقدت في نهاية عام 1948م بهدف ضم الأراضي الفلسطينية التي كان يسيطر عليها الجيش الأردني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة عبد الله ملكا على الضفتين ودعت القرارات إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الأردنية ودعوة الجيوش العربية لمواصلة القتال من أجل تحرير فلسطين.

ý 1948م صدور إعلان استقلال فلسطين عن الهيئة العربية العليا .

ý 1937 م بريطانيا تأمر بحل اللجنة العربية العليا وجميع التنظيمات السياسية في فلسطين، وتنفي خمسة من كبار الشخصيات إلى جزر سيشيل في المحيط الهندي، والحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) يتمكن من اللجوء إلى لبنان بعد محاولة اعتقاله من قبل الإنكليز.

ý 1937م الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا فيما كانت ثورة 36-1939م في أوج حركتها تمكن المجاهدون من اغتيال المستر أندروز حاكم لواء الجليل مما دعا الإنجليز للانتقام .

ý 1920م فتح هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني ، سجلات بيع الأراضي و بذلك تمّ فتح الباب لعمليات السيطرة على الأرض من قبل الصهاينة .