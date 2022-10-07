هنية يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الصباح

غزة-الراي

شارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في مراسم افتتاح البطولة العربية للأندية لكرة السلة، (الكويت2022)، بدعوة رسمية من الاتحاد الكويتي لكرة السلة، حيث التقى عدداً من رؤساء اللجان الأولمبية وأعضاء الاتحادات العربية لكرة السلة وفي مقدمته الشيخ فهد الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، ورئيس الاتحاد كرة السلة الكويتي رشيد العنزي.



وعبر هنية خلال كلمه له امام الوفود المشاركة عن سعادته الكبيرة باستضافة الكويت لبطولة الأندية العربية لكرة السلة، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت في احتضان الدول العربية من خلال الرياضة ، ناقلاً تحيات الأسرة الرياضية الفلسطينية، لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً.



من جهته شكر فهد الاحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الاستاذ عبدالسلام هنية، مؤكداً بان الكويت ستبقى داعمة لفلسطين والرياضة الفلسطينية.



واشاد الصباح بالتطور الرياضي الكبير في فلسطين، متمنيا التوفيق لفلسطين والأسرة الرياضية الفلسطينية؛ وتحقيق مزيدا من الإنجازات والبطولات

