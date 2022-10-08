النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2366) السبت 8/10/2022
أخبار فلسطينية
وفد من “حماس” يزور سوريا خلال أكتوبر الجاري
مسؤول في “منظمة التحرير”: مؤتمر المانحين الأخير كان منتدى سياسياً ولم يخرج بتعهدات مالية لسد عجز الأونروا
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر
بدران: لا يمكن للاحتلال أو السلطة وقف عنفوان المقاومة
3 إصابات بالرصاص الحي عقب اقتحام واسع لمخيم جنين
هنية يهاتف النخالة مهنئًا بذكرى الانطلاقة: متعاضدون حتى تحقيق النصر والتحرير
حماس ترفض نتائج لجنة التحقيق الإسرائيلية باستشهاد الطفل ريان سليمان
طه: محاولات الاحتلال للاستيلاء على تراثنا لن تفلح بتغيير هويتنا
13 إصابة بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
أخبار إسرائيلية
الأراضي الفلسطينية وقود لمقاعد “الكنيست”.. الدعاية الانتخابية تستعر بين ساسة تل أبيب
كاتب "إسرائيلي" يتنبأ بسيناريو لطرد فلسطينيي الداخل المحتل خلال يومين
بـ "لهجة لطيفة".. الاحتلال يدعو روسيا لعدم التدخل في انتخابات "الكنيست" المقبلة
نتنياهو ينشر بشرى هزيمة "إسرائيل"
إعلام إسرائيلي: نصر الله انتصر والجيش يواصل الإرتعاد من حزب الله
اخبار دولية
أميركا تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل «في متناول اليد»
برلمانية أوروبية: لماذا ترسلون السلاح لأوكرانيا وليس لفلسطين أو اليمن؟
مسؤولان من جنوب افريقيا يدعوان الفلسطينيين إلى استلهام تجربة بلديهما
واشنطن: من حق الصحفيين الفلسطينيين ممارسة عملهم بحرية
أخبار عربية
لبنان: ننتظر نتيجة الاتصالات الأمريكية مع إسرائيل
رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية القضية الفلسطينية وإبراز دورها المركزي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد صبيين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
مستوطنون يقتلعون مزروعات ويدمرون مشاريع طاقة شمسية في الأغوار
عشرات الإصابات في مسيرات ضد الجدار والاستيطان في الضفة وشرطة الاحتلال تعتدي على قاطفي الزيتون في القدس
الشرق الأوسط
مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: سنتابع جريمتي الاحتلال في رام الله وقلقليلة مع "الجنائية الدولية"
«الرئاسة الفلسطينية» تدين قتل الاحتلال طفلين في قلقيلية ورام الله
الشروق المصرية
شهيدان و50 مصابا في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى
تقرير: «خط العوامات» وراء رفض إسرائيل ملاحظات لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية
الغد الأردنية
وادي الربابة في مرمى بطش وتنكيل الاحتلال لسلبه من أصحابه الفلسطينيين
انتخابات الاحتلال تتدخل بملف “الحدود البحرية” مع لبنان
شهيد وجريح برصاص الاحتلال بالمزرعة الغربية في رام الله
الشرق القطرية
" لبنان: ننتظر نتيجة الاتصالات الأمريكية مع إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"الباب الدوار".. سياسة السلطة والاحتلال في ملاحقة المقاومين بالضفة
30 معتقلاً إدارياً يواصلون إضرابهم لليوم الـ14
الدوري الممتاز في غزة مهدد بالتوقف
محامي المطارد اشتية: اعتقال مصعب مخالف للقانون
الاحتلال يقرر تعويض عائلة الشهيد المسن عمر أسعد بنص مليون شيكل
"زعارير": الأسرى المضربون سيكسرون شوكة السجان بعزيمتهم وأمعائهم الخاوية
وقفة تضامنية مع أهالي المعتقلين السياسيين غدًا في رام الله
القدس المحلية
7 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لجنين
إسراء الجعابيص.. سبع سنوات من ألم الأسر وحرقة الجسد
الاحتلال يرفع من حالة التأهب بالقدس خشيةً من أي أحداث أمنية
تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار قرب نابلس
إصابات بالاختناق بفعل اعتداءات الاحتلال بقرية صرة
زكريا الزبيدي يضرب عن الطعام تضامنا مع أسرى الشعبية
الحياة الجديدة
"التجييش" الانتخابي في إسرائيل يعلق مفاوضات الترسيم مع لبنان
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم
هيئة العمل المشترك: البديل عن الهجرة يكون بتحسين معيشة أبناء شعبنا في لبنان
إصابة شابين برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية
فلسطين تحصد جائزة الدولة الذهبية وغيرها
جريدة الأيام
شهيدان في المزرعة الغربية وقلقيلية وإصابة العشرات في محافظات عدة
»وفود الفصائل تتوجّه إلى الجزائر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني
»الاحتلال يعرض تعويضاً مقابل إغلاق ملف الشهيد عمر أسعد
»مفوض شرطة الاحتلال يحذّر من تفجّر الأوضاع بسبب المتطرف روتمان
»60 ألفاً أدّوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
»نقابة الأطباء تشرع غداً بإجراءات نقابية واسعة لتحقيق سلسلة مطالب
»سوق صرف سوداء في غزة: ثلاثة أسعار للدولار
»"حُمَّى البحر المتوسط".. في "الأوسكار" وافتتاح "أيام فلسطين السينمائية"
وكالة صفا
إصابة ثلاتة مواطنين بالرصاص الحي
قوة إسرائيلية خاصة تقتحم جنين وتحاصر منزلا
منع الاحتلال إخلاء المصابين والشهداء لمدة 6 ساعات
32 عاما على "مجزرة الأقصى" الأولى.. والاعتداءات مستمرة
نقابة الأطباء تعلن الإضراب بالضفة منتصف الشهر الجاري
إصابات بالاختناق خلال مواجهات قرب نابلس
الاحتلال يعتقل الأسير المحرر نعمان صوافطة من طوباس
نعي فصائلي لشهيدي رام الله وقلقيلية ودعوة لتصعيد المقاومة
مستوطنون يهاجمون مزارعي نابلس أثناء قطفهم الزيتون
آلاف المرابطين يلبون نداء الفجر العظيم بالمسجدين الأقصى والإبراهيمي
30 أسيراً إدارياً يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 14
كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم الاثنين
الشرطة" توقف مطلوباً اطلق النار على قوة لمكافحة المخدرات
الاحتلال يفرض إغلاقًا على الأراضي الفلسطينية بدءًا من الأحد
قوات الاحتلال تقمع مسيرات الضفة المناهضة للاستيطان
إصابة فتى بجراح حرجة في الرأس شمال قلقيلية
هنية" يشيد بمواقف دولة الكويت الداعمة لفلسطين
فلسطين اليوم
وسط اشتباكات عنيفة..
بالفيديو قوات خاصة تحاصر منزلًا لأحد عناصر الجهاد في جنين
بالفيديو برلمانية أوروبية: من المضحك المُطالبة بتسليح أوكرانيا وغض النظر عما يحدث في فلسطين
بالفيديو طائرة عسكرية" إسرائيلية" تحلق في أجواء مخيم جنين تزامناً مع اقتحامه
وزارة الأسرى: الاحتلال أصدر 250 قرار اعتقال إداري خلال سبتمبر الماضي
الاحتلال يعرض تعويضًا مقابل إغلاق ملف الشهيد "عمر أسعد"
السفارة: نتابع نقل جثماني الفقيدين عبد الله ورأفت طميزي للأردن
إصابة 5 مواطنين جراء حادث سير على مفترق ضبيط وسط مدينة غزة
سما نيوز
نتنياهو ينشر بشرى هزيمة "إسرائيل"
إعلام إسرائيلي: نصر الله انتصر والجيش يواصل الإرتعاد من حزب الله
تفاصيل اجتماع لجنة المتابعة برئاسة الرئيس عباس
الاحتلال يقرر تعويض عائلة الشهيد المسن عمر أسعد بنص مليون شيكل
الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس والأقصى
اشتية يعقب على اعدام الاحتلال الفتى لدادوة والطفل داوود
اصابات بالاختناق خلال مواجهات جنوب غرب نابلس
"الخارجية": سنتابع جريمتي إعدام الفتى لدادوة والطفل داوود مع "الجنائية الدولية"
عرب 48
مخيم جنين: الاحتلال يحاصر منزلا.. اشتباك مسلّح وإصابات
عباس وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الفلسطينية
32 عاما على مجزرة المسجد الأقصى
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا ووالديه وفتى من رام الله
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم
زفاف في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الاحتلال يغلق حاجز عطارة شمال رام الله
حدث في مثل هذا اليوم
- 8 تشرين أول (أكتوبر)
- 1996 م الزيارة الثانية للرئيس عرفات للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م للمرة الثانية منذ وصوله إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يصل إلى فلسطين المحتلة ويلتقي مع رئيس دولة (إسرائيل) عيزرا وايزمن لبحث عملية السلام بين الطرفين وكانت المرة الأولى التي وصل فيها عرفات إلى فلسطين المحتلة بعد وفاة رابين وقام بواجب العزاء لزوجة رابين.
- 1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يقوم بالزيارة الرسمية الأولى إلى فلسطين المحتلة عام 1948، تلبية لدعوة الرئيس الإسرائيلي عيزرا وايزمان (ولد عام 1924) إلى منزله في مدينة قيسارية الساحلية، في زيارة وُصفت بأنها ودية ودافئة. وسبق لعرفات أن قام بزيارة لبيت إسحاق رابين (1922م- 1995) في تل أبيب بعد اغتياله لمواساة زوجته ليئا رابين، في تشرين ثاني (نوفمبر) 1995.
- 1990 م مذبحة الأقصى في يوم الاثنين الثامن من تشرين الأول عام 1990 وقبل صلاة الظهر وأثر محاولة متطرفين يهود وضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في ساحة الحرب القدسي الشريف، هب أهالي القدس لمنعهم من ذلك ودفاعاً عن المسجد الأقصى فاشتبكت مجموعة أمناء جبل الهيكل مع المصلين الذي بلغ عددهم ما بين (3-5) آلاف مصل.
- 1990 م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة دامية في باحات المسجد الأقصى المبارك. سقط في مجزرة الأقصى 34 شهيداً فلسطينياً و150 جريحاً.
- 1968 م مشروع أبا إيبان هو من أول المشروعات الإسرائيلية لحل قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وقدمه أبا إيبان وزير الخارجية ا لإسرائيلي ضمن بيانه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 8/10/1968 وقد تضمن المشروع تسع نقاط منها:
- 1936 م دخول الإضراب العام في فلسطين عام 1936م شهره السادس فكان أطول إضراب في تاريخ الأمم وكان العذاب الذي احتمله الشعب الفلسطيني أليماً وسقط العديد من الشهداء دون ذنب سوى حمل السلاح لإنقاذ الوطن.
- 1936 م نداء الملوك والأمراء العرب إلى شعب فلسطين بإيقاف الإضراب حاولت بريطانيا إنهاء الإضراب.