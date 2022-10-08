النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2366)  السبت 8/10/2022

1990 م مذبحة الأقصى في يوم الاثنين الثامن من تشرين الأول عام 1990 وقبل صلاة الظهر وأثر محاولة متطرفين يهود وضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في ساحة الحرب القدسي الشريف، هب أهالي القدس لمنعهم من ذلك ودفاعاً عن المسجد الأقصى فاشتبكت مجموعة أمناء جبل الهيكل مع المصلين الذي بلغ عددهم ما بين (3-5) آلاف مصل.