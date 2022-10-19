النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374) الأربعاء 19 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
- حماس” تتعهّد بتحرير الأسرى في صفقة تبادل جديدة.. وإسرائيل تعطّل جهود الوساطة المصرية
- اشتية محاط بالمسلحين في مخيم جنين: مجرد تعزية أم
- وفد قيادي من حركة حماس يزور دمشق الأربعاء
- إشادة فلسطينية بقرار استراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال
- وفد قيادي من حركة حماس يزور دمشق الأربعاء
- جبارين: المقاومة لن نترك أيّ وسيلة أو قرار لتحرير الأسرى
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أخبار إسرائيلي
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- تقرير: الموساد الإسرائيلي يراقب 6 أهداف فلسطينية في ماليزيا
- لابيد يعرب عن خيبة أمله إزاء قرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
- "يديعوت": انخفاض تهريب الأسلحة إلى سوريا بعد الهجمات الإسرائيلية المكثفة مؤخرًا
- إسرائيل ترفع الطوق العسكري عن الضفة وغزة وتبقيه على نابلس
- آيزنكوت يدعو لمفاوضات مع السلطة والتوصل لترتيبات بشأن الضفة وغزة
- السفير الأميركي: "القدس هي عاصمة إسرائيل"
- لجنة استشارية تصادق على تعيين هليفي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي
- تقرير: اتساع عنف الطلاب بالمدارس اليهودية أكثر من العربية
- الصهيونية الدينية تعتزم تغيير القانون وإلغاء محاكمة نتنياهو
- الموساد الإسرائيلي يضع ستة فلسطينيين يعيشون في ماليزيا نصب عينيه
- أغضبت شرطة الاحتلال..قناة عبرية تكشف عن خطوة جديدة قام بها أهالي شعفاط لمنع تتبع واعتقال منفذ العملية
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اخبار دولية
- أستراليا تسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
- سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين
- هدنة «مؤقّتة» تفرمل الجولاني... واشنطن على خطّ النزاع «الفصائلي»
- «حماس» تزور دمشق غداً
- مسؤولة أممية: عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية
- السفير الأميركي: "القدس هي عاصمة إسرائيل"
- 65 منظمة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين
- الإعلام الماليزي يكشف تفاصيل جديدة عن خلية "الموساد" المعتقلة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين
- إشادة فلسطينية بقرار استراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال
- وفد قيادي من حركة حماس يزور دمشق الأربعاء
- حفل غنائي للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي وسرقة ثمار الزيتون من أراضي حي وادي الجوز
- حماس” تتعهّد بتحرير الأسرى في صفقة تبادل جديدة.. وإسرائيل تعطّل جهود الوساطة المصرية
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- تلبية لدعوة “عرين الأسود”.. تظاهرات حاشدة و”تكبيرات” في مدن ومخيمات الضفة الغربية- (فيديوهات)
- سكان حوارة يرون في العصيان المدني لعوائل مخيم شعفاط وبلدة عناتا تجربة ملهمة لمقاومة الاحتلال
- اشتية محاط بالمسلحين في مخيم جنين: مجرد تعزية أم
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الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- تهيّب إسرائيلي من تكرار التجربة اللبنانية: المقاومة تترقّب «اتفاق الغاز»
- هدنة «مؤقّتة» تفرمل الجولاني... واشنطن على خطّ النزاع «الفصائلي»
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- حصار نابلس مستمر: اعتقالات واشتباكات مع الاحتلال في الضفة والقدس
- أستراليا تسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
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الغد الأردنية
- الاحتلال يتجه لعملية عسكرية “مناطقية” تخوفا من رد غزة
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
الشروق المصرية
- تقرير: الموساد الإسرائيلي يراقب 6 أهداف فلسطينية في ماليزيا
- لابيد يعرب عن خيبة أمله إزاء قرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
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الشرق القطرية
الصحف المحلية
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- تقرير "الموساد" في ماليزيا.. فشل استخباري ذريع وبيئة غير حاضنة لعبثه
- 28 عامًا على عملية "ديزنغوف" الاستشهادية
- تقرير زيارة اشتية لجنين.. استعراض ومحاولات بائسة لـ"ركوب الموجة"
- اقتحامات في جنين واعتقالات في نابلس والخليل
- هنية: قضية الأسرى على رأس أولويّاتنا وسنُحقِّق انتصارًا جديدًا بصفقة مُشرِّفة
- حماس: تحرير الأسرى مسؤولية وطنية ستبقى على رأس أولوياتنا
- جبارين: المقاومة لن نترك أيّ وسيلة أو قرار لتحرير الأسرى
صحيفة القدس
- الاحتلال يصيب فتى ويشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
- عمال غزة في الخط الأخضر.. معاناة كبيرة وحقوق مفقودة
- "يديعوت": انخفاض تهريب الأسلحة إلى سوريا بعد الهجمات الإسرائيلية المكثفة مؤخرًا
- آيزنكوت يدعو لمفاوضات مع السلطة والتوصل لترتيبات بشأن الضفة وغزة
- السفير الأميركي: "القدس هي عاصمة إسرائيل"
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صحيفة الأيام
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فلسطين اليوم
- حصار نابلس يستمر لليوم التاسع وصمود الأهالي يكسر هيبة الاحتلال ويعزز المقاومة
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عرب 48
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- الصهيونية الدينية تعتزم تغيير القانون وإلغاء محاكمة نتنياهو
-
وكالة وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
19 تشرين أول (أكتوبر)
- 2006م عملية استشهادية في "تل أبيب، إصابة 16 صهيونياً جراء عملية استشهادية في محطة الحافلات المركزية القديمة في "تل أبيب" تبنتها سرايا القدس ونفذها الاستشهادي سامي عنتر من مدينة نابلس.
- 2004م 250 أسيراً في سجن الرملة الصهيونيّ، يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على وضع الألواح الزجاجيّة العازلة في غرف الزيارات .
- 2003 م كتائب القسام تنفذ عملية نوعية في دورية إسرائيلية برام الله عملية نوعية وجريئة قامت بها مجموعة مجاهدة حيث قامت هذه المجموعة بنصب كمين لدورية إسرائيلية في منطقة رام الله بالتحديد في قرية عين يبرود حيث نجحت المجموعة في قتل 4 جنود إسرائيليين وخطفت أسلحتهم وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عن العملية.
- 2002م قوات الاحتلال تستهدف بقذائفها مبنى الإذاعة و التلفزيون في رام الله وتدمّره.
- 1998 م انفجار عبوة ناسفة في إحدى الحافلات الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 59 آخرين بجروح مختلفة.
- 1968 م اغتيال المناضل الفلسطيني صبحي ياسين مجاهد فلسطيني، ولد في قرية شفا عمرو قضاء حيفا، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها والإعدادي في ثانوية البرج الإسلامية في حيفا، وفي سنة 1936 ترأس تنظيم النجادة الكشفي في شفا عمرو.
- 1950م وافقت عدة لجانٍ بالكنيست الإسرائيلي على خطوة حكومة الكيان بنقل مكاتبها إلى القدس باعتبارها عاصمة لها .
- 1948م مجلس الأمن يصدر قراره رقم 59، الذي يعرب فيه عن قلقه لعدم تقديم (إسرائيل) تقريراً عن اغتيال الكونت فولك برنادوت.
- 1948م العصابات الإسرائيلية ترتكب مجزرة جديدة في مدينة صفد المحتلة، راح ضحيّتها العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين.
- 1941م وفاة مي زيادة ولدت ماري زيادة (التي عرفت باسم ميّ) في مدينة الناصرة بفلسطين العام 1886م, وتلقت الطفلة دراستها الابتدائية في الناصرة, والثانوية في عينطورة بلبنان.
- 1935 م اكتشاف كميات ضخمة من الأسلحة في ميناء يافا (فلسطين) هربتها جماعات إرهابية يهودية من بلجيكا إلى فلسطين بهدف استخدامها في عمليات لقتل مواطنين عرباً.
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