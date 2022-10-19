وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374) الأربعاء 19 أكتوبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُحول أسيرين للاعتقال الإداري ويُجدد لآخر وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال للابتعاد في الصدارة وبرشلونة لمداواة جراحه وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح يفرط بالقمّة بتعادله السلبيّ مع النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: فالكاو يحرم فريقه السابق أتلتيكو من فوز رابع تواليا وكالة الرأي الفلسطينية العدل: وحدة تطوير الأداء المؤسسي تختتم دورات تدريبية لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية السياحة وسلطة الأراضي يناقشان آلية تعويض أصحاب موقع البريج الأثري وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مصرية ولدت فاقدة للبصر.. فتفوقت عالميا في هذه الرياضة
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374) الأربعاء 19 أكتوبر 2022

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:24

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374)  الأربعاء 19 أكتوبر  2022

أخبار فلسطينية

 

أخبار إسرائيلي

 

اخبار دولية

 

اخبار عربية

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

 

الاخبار اللبنانية

 

الغد الأردنية

 

الشروق المصرية

الشرق القطرية

 

الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

 

 

 

صحيفة القدس

صحيفة الأيام

 

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي

 

وكالة صفا

 

"وكالة سما

· 

فلسطين اليوم

عرب 48

 

 

وكالة وفا

 

  •  

حدث في مثل هذا اليوم

19 تشرين أول (أكتوبر)

  • 2006م عملية استشهادية في "تل أبيب، إصابة 16 صهيونياً جراء عملية استشهادية في محطة الحافلات المركزية القديمة في "تل أبيب" تبنتها سرايا القدس ونفذها الاستشهادي سامي عنتر من مدينة نابلس.
  • 2004م 250 أسيراً في سجن الرملة الصهيونيّ، يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على وضع الألواح الزجاجيّة العازلة في غرف الزيارات .
  • 2003 م كتائب القسام تنفذ عملية نوعية في دورية إسرائيلية برام الله عملية نوعية وجريئة قامت بها مجموعة مجاهدة حيث قامت هذه المجموعة بنصب كمين لدورية إسرائيلية في منطقة رام الله بالتحديد في قرية عين يبرود حيث نجحت المجموعة في قتل 4 جنود إسرائيليين وخطفت أسلحتهم وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عن العملية.
  • 2002م قوات الاحتلال تستهدف بقذائفها مبنى الإذاعة و التلفزيون في رام الله وتدمّره.
  • 1998 م انفجار عبوة ناسفة في إحدى الحافلات الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 59 آخرين بجروح مختلفة.
  • 1968 م اغتيال المناضل الفلسطيني صبحي ياسين مجاهد فلسطيني، ولد في قرية شفا عمرو قضاء حيفا، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها والإعدادي في ثانوية البرج الإسلامية في حيفا، وفي سنة 1936 ترأس تنظيم النجادة الكشفي في شفا عمرو.
  • 1950م وافقت عدة لجانٍ بالكنيست الإسرائيلي على خطوة حكومة الكيان بنقل مكاتبها إلى القدس باعتبارها عاصمة لها .
  • 1948م مجلس الأمن يصدر قراره رقم 59، الذي يعرب فيه عن قلقه لعدم تقديم (إسرائيل) تقريراً عن اغتيال الكونت فولك برنادوت.
  • 1948م العصابات الإسرائيلية ترتكب مجزرة جديدة في مدينة صفد المحتلة، راح ضحيّتها العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين.
  • 1941م وفاة مي زيادة ولدت ماري زيادة (التي عرفت باسم ميّ) في مدينة الناصرة بفلسطين العام 1886م, وتلقت الطفلة دراستها الابتدائية في الناصرة, والثانوية في عينطورة بلبنان.
  • 1935 م اكتشاف كميات ضخمة من الأسلحة في ميناء يافا (فلسطين) هربتها جماعات إرهابية يهودية من بلجيكا إلى فلسطين بهدف استخدامها في عمليات لقتل مواطنين عرباً.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟