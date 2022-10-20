النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374) الخميس 20 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
- فلسطين تنفي عقد اتفاق مع إسرائيل ومصر بشأن غاز غزة
- عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن اللقاء مع الأسد: يوم مجيد وتاريخي
- الرئاسة الفلسطينية: حصار نابلس والعدوان الإسرائيلي على مدننا هو بمثابة إعلان حرب على شعبنا
- عرين الأسود» تحيّي التميمي: «في صدورهم قبل بزوغ الفجر»
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- الرئاسة الفلسطينية: حصار إسرائيل لنابلس “إعلان حرب شاملة”
· استشهاد عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط بعد إطلاقه النار على مستوطنين في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
· نابلس: الاحتلال يحرم 20 ألف مواطن فلسطيني من المياه
- الاحتلال يصدر قرارًا بإبعاد رئيسة حارسات المسجد الأقصى
- د. الحساينة: مشهد الشهيد التميمي وهو مشتبك لآخر رمق يجسّد عنفوان شعب مقاوم ومجاهد
· القوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد "التميمي" وتعلن الحداد العام
أخبار إسرائيلي
- لبيد: هدفنا الانفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهم
· غانتس: إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأسلحة... قد تساعدها بنظام إنذار مبكر
· سقوط مسيرة لجيش الاحتلال بالخليل
· تقرير: الموساد ينشط لتفكيك "علماء حماس" بماليزيا
· إسرائيل: الهجمات في سورية ستستأنف بحال رصد نقل أسلحة
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اخبار دولية
· الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول
· واشنطن: لا تغيير على الموقف بشأن القدس والسفارة ستبقى
اخبار عربية
· الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي: سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة
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الصحف العربية
القدس العربي
· بعد استشهاد عدي التميمي.. اليوم تصعيد ضد إسرائيل.. و”فتح” تدعو لإضراب شامل بالضفة
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم العيزرية واندلاع مواجهات في قلنديا
· الرئاسة الفلسطينية: حصار إسرائيل لنابلس “إعلان حرب شاملة”
· استشهاد عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط بعد إطلاقه النار على مستوطنين في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
· منحة 40 مليون دولار من الصناديق العربية والإسلامية لفلسطين
· فلسطين تنفي عقد اتفاق مع إسرائيل ومصر بشأن غاز غزة
· الكشف عن نفق تهويدي في “جبل صهيون” بالقدس ودعوات فلسطينية لوقف سياسة حرمان ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم
· بالمال ولا بالرجال” و”انتفاضة الحواجز”.. دعوات شعبية فلسطينية لفك حصار “دمشق الصغرى”
· لبيد: هدفنا الانفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهم
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الشرق الأوسط
· دعوة فلسطينية إلى آلية لتأمين دعم مالي لـ«أونروا»
· «حماس» تعلن من دمشق «طي صفحة الماضي»
الاخبار اللبنانية
· «عرين الأسود» تجتاح الضفة
· شرعيّة ناشئة في قلْب الشارع: «عرين الأسود» تجتاح الضفة
· تقديرات إسرائيلية بـ«تورُّط» غزة: العدو نحو تفعيل الاغتيالات مجدّداً؟
· «الصلَع» كُرمى لعديّ... هكذا جعل الفلسطينيون للصفر قيمة!
· «عرين الأسود» تحيّي التميمي: «في صدورهم قبل بزوغ الفجر»
· «حماس» - دمشق: نهاية كابوس «الربيع»
· عهد جديد يبدأ: المقاومة مستفيداً أوّل
الغد الأردنية
- بعد مقتل عدي التميمي.. تصعيد ومسيرات ومواجهات ودعوات لإضراب عام في الضفة
- 2022 الأكثر دموية في فلسطين منذ 16 عاما
- مستوطنون متطرفون يؤدون طقوسا تلمودية في الأقصى
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الشروق المصرية
· عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن اللقاء مع الأسد: يوم مجيد وتاريخي
· الرئاسة الفلسطينية: حصار نابلس والعدوان الإسرائيلي على مدننا هو بمثابة إعلان حرب على شعبنا
· خبراء أمميون يطالبون إسرائيل بالافراج عن معتقل فرنسي فلسطيني
· لابيد يعتبر قتل عدي التميمي إنجازا رغم فشل الاستخبارات الإسرائيلية في رصد مكانه
· بعد مقتل عدي التميمي.. تصعيد ومسيرات ومواجهات ودعوات لإضراب عام في الضفة
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الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· خطيب الأقصى لـ"فلسطين": شعبنا تصدى لاقتحامات المستوطنين بالإمكانات المتاحة
· شهيدٌ متأثرٌ بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله
· إضراب شامل يعمّ مدن الضفة والقدس حدادًا على روح عدي التميمي
· "عرين الأسود" تتبنى عمليات إطلاق النار على الاحتلال بجبل جرزيم
· الغرفة المشتركة تنعى الشهيد المشتبك "التميمي"
· حماس تنعى شهيدها المجاهد "التميمي" وتبارك عمليتيه البطوليتين
· القوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد "التميمي" وتعلن الحداد العام
صحيفة القدس
· التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العُليا في الجزائر
· خطط استيطانية جديدة للسيطرة على حي الشيخ جراح
· نابلس: الاحتلال يحرم 20 ألف مواطن فلسطيني من المياه
· الاحتلال يصدر قرارًا بإبعاد رئيسة حارسات المسجد الأقصى
· اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجتمع اليوم لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية
· الاحتلال يهدم منشأة في كفر قاسم وخيمة اعتصام رهط
· العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
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صحيفة الأيام
· استشهاد عدي التميمي منفذ عملية شعفاط خلال هجوم قرب "معاليه أدوميم"
· »المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات على الزيتون وقاطفيه ويهاجمون ناشطة إسرائيلية
· »الأسير الجريح دويكات يرقد في حالة خطيرة بمستشفى إسرائيلي
· »واشنطن: لا تغيير على الموقف بشأن القدس والسفارة ستبقى
· »"حماس" تعلن إفراج السعودية عن ممثلها السابق في المملكة
· »مسؤولة أممية: 2022 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة
· »"نشيد مريد" لتميم البرغوثي.. الكلام المؤجل من الشاعر الابن للشاعر الأب!
· »بنزيمه الذهبي يقود الريال لعبور محطة إلتشي بثلاثية
» الحياة الجديدة
· استشهاد الفتى محمد نوري متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
· الاحتلال يبعد مرابطة عن "الأقصى" لمدة اسبوع
· الاحتلال يدمر مضخة مياه تغذي أربع قرى جنوب نابلس
· الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي: سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة
· "الحياة الجديدة" تحتضن ورشة حول دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة من منظور النوع الاجتماعي
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وكالة الرأي
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· استشهاد فتى متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في البيرة
· إضراب بالضفة والقدس وحداد بغزة على روح الشهيد التميمي
· الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم العاشر
· "عرين الأسود" تنفذ 3 عمليات إطلاق نار ردًا على استشهاد التميمي
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· "الغرفة المشتركة" تنعى الشهيد عدي التميمي
· محدث الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الخليل وبيت لحم
وكالة صفا
· دعوات لمواصلة الرباط..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· استشهاد فتى من البيرة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال
· "شجاعة قل نظيرها".. احتفاء واسع ببطولة الشهيد عدي التميمي
· بالفيديو مواجهات واسعة.. الضفة تنتفض غضبا لاستشهاد عدي التميمي
· "شجاعية".. كرّس نفسه جريحًا وأسيرًا وشهيدًا لخدمة الأقصى
الاحتلال ينشر تحقيقاته بشأن عملية عدي التميمي في "معاليه أدوميم"
"وكالة سما
· استخدم نفس المسدس...أبرز ما تناوله الإعلام العبري حول الشهيد عدي التميمي وهذا ما كان يخشاه الاحتلال ..
· مجموعة عرين الأسود تتبنى 3 عمليات اطلاق نار على جنود الاحتلال فجرا
· صحيفة تكشف عن خطوة حماس القادمة في دمشق بعد إعاد العلاقات مع النظام السوري
· الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية "معاليه أدوميم"
· فيديو: مسيرات حاشدة في الضفة وغزة نصرة للشهيد عدي التميمي
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فلسطين اليوم
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د. الحساينة: مشهد الشهيد التميمي وهو مشتبك لآخر رمق يجسّد عنفوان شعب مقاوم ومجاهد
· بالصور رغدة شيخ عيد"...شابة اكتسبت الرسم منذ صغرها وتحلم بدعمها
· بالصور حداد عام وإضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية بعد استشهاد عدي التميمي
· الضفة تنتفض عن بكرة أبيها الليلة الماضية وسط مواجهات شاملة في مناطق متفرقة
· محدث بالفيديو والصور استشهاد المطارد عدي التميمي بعد تنفيذه عملية جديدة أصابت مستوطناً
عرب 48
· دعوات لإضراب شامل بالضفة حدادا على الشهيد التميمي
· 9أيام من الحصار... نابلس "سجن كبير"
· استشهاد عدي التميمي في اشتباك مسلح مع الاحتلال
· غانتس: إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأسلحة... قد تساعدها بنظام إنذار مبكر
· سقوط مسيرة لجيش الاحتلال بالخليل
· تقرير: الموساد ينشط لتفكيك "علماء حماس" بماليزيا
· إسرائيل: الهجمات في سورية ستستأنف بحال رصد نقل أسلحة
· الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول
·
وكالة وفا
· الاحتلال يدمر مضخة مياه تغذي أربع قرى جنوب نابلس
· الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي: سيؤدي إل ...
· استشهاد الفتى محمد نوري متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
· (محدث) الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة حدادا على روح الشهيد ...
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