النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374)  الخميس 20 أكتوبر  2022

11:55"الشباب والثقافة" تنظم مخيمًا تعايشيًا لقادة المجموعات الكشفية

09:07استشهاد فتى متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في البيرة

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