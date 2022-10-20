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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374) الخميس 20 أكتوبر 2022

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:18

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374)  الخميس 20 أكتوبر  2022

 

أخبار فلسطينية

·         استشهاد عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط بعد إطلاقه النار على مستوطنين في الضفة الغربية- (صور وفيديو)

·         نابلس: الاحتلال يحرم 20 ألف مواطن فلسطيني من المياه

·         القوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد "التميمي" وتعلن الحداد العام

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أخبار إسرائيلي

  • لبيد: هدفنا الانفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهم

·         غانتس: إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأسلحة... قد تساعدها بنظام إنذار مبكر

·         سقوط مسيرة لجيش الاحتلال بالخليل

·         تقرير: الموساد ينشط لتفكيك "علماء حماس" بماليزيا

·         إسرائيل: الهجمات في سورية ستستأنف بحال رصد نقل أسلحة

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اخبار دولية

·         الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول

·          واشنطن: لا تغيير على الموقف بشأن القدس والسفارة ستبقى

اخبار عربية

·         الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي: سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة

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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         بعد استشهاد عدي التميمي.. اليوم تصعيد ضد إسرائيل.. و”فتح” تدعو لإضراب شامل بالضفة

·         قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم العيزرية واندلاع مواجهات في قلنديا

·         الرئاسة الفلسطينية: حصار إسرائيل لنابلس “إعلان حرب شاملة

·         استشهاد عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط بعد إطلاقه النار على مستوطنين في الضفة الغربية- (صور وفيديو)

·         منحة 40 مليون دولار من الصناديق العربية والإسلامية لفلسطين

·         فلسطين تنفي عقد اتفاق مع إسرائيل ومصر بشأن غاز غزة

·         الكشف عن نفق تهويدي في “جبل صهيون” بالقدس ودعوات فلسطينية لوقف سياسة حرمان ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم

·         بالمال ولا بالرجال” و”انتفاضة الحواجز”.. دعوات شعبية فلسطينية لفك حصار “دمشق الصغرى” 

·         لبيد: هدفنا الانفصال عن الفلسطينيين لذلك نحتاج للتحدث معهم

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الشرق الأوسط

·         دعوة فلسطينية إلى آلية لتأمين دعم مالي لـ«أونروا»

·         «حماس» تعلن من دمشق «طي صفحة الماضي»

 

الاخبار اللبنانية

·         «عرين الأسود» تجتاح الضفة

·         شرعيّة ناشئة في قلْب الشارع: «عرين الأسود» تجتاح الضفة

·         تقديرات إسرائيلية بـ«تورُّط» غزة: العدو نحو تفعيل الاغتيالات مجدّداً؟

·         «الصلَع» كُرمى لعديّ... هكذا جعل الفلسطينيون للصفر قيمة!

·         «عرين الأسود» تحيّي التميمي: «في صدورهم قبل بزوغ الفجر»

·         «حماس» - دمشق: نهاية كابوس «الربيع»

·         عهد جديد يبدأ: المقاومة مستفيداً أوّل

 

الغد الأردنية

 

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الشروق المصرية

·         عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن اللقاء مع الأسد: يوم مجيد وتاريخي

·         الرئاسة الفلسطينية: حصار نابلس والعدوان الإسرائيلي على مدننا هو بمثابة إعلان حرب على شعبنا

·         خبراء أمميون يطالبون إسرائيل بالافراج عن معتقل فرنسي فلسطيني

·         لابيد يعتبر قتل عدي التميمي إنجازا رغم فشل الاستخبارات الإسرائيلية في رصد مكانه

·         بعد مقتل عدي التميمي.. تصعيد ومسيرات ومواجهات ودعوات لإضراب عام في الضفة

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الشرق القطرية

 

الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

 

·         خطيب الأقصى لـ"فلسطين": شعبنا تصدى لاقتحامات المستوطنين بالإمكانات المتاحة

·         شهيدٌ متأثرٌ بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

·         إضراب شامل يعمّ مدن الضفة والقدس حدادًا على روح عدي التميمي

·         "عرين الأسود" تتبنى عمليات إطلاق النار على الاحتلال بجبل جرزيم

·         الغرفة المشتركة تنعى الشهيد المشتبك "التميمي"

·         حماس تنعى شهيدها المجاهد "التميمي" وتبارك عمليتيه البطوليتين

·         القوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد "التميمي" وتعلن الحداد العام

 

 

صحيفة القدس

·         التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العُليا في الجزائر

·         خطط استيطانية جديدة للسيطرة على حي الشيخ جراح

·         نابلس: الاحتلال يحرم 20 ألف مواطن فلسطيني من المياه

·         الاحتلال يصدر قرارًا بإبعاد رئيسة حارسات المسجد الأقصى

·         اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجتمع اليوم لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية

·         الاحتلال يهدم منشأة في كفر قاسم وخيمة اعتصام رهط

·         العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

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صحيفة الأيام

 

·         استشهاد عدي التميمي منفذ عملية شعفاط خلال هجوم قرب "معاليه أدوميم"

·         »المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات على الزيتون وقاطفيه ويهاجمون ناشطة إسرائيلية

·         »الأسير الجريح دويكات يرقد في حالة خطيرة بمستشفى إسرائيلي

·         »واشنطن: لا تغيير على الموقف بشأن القدس والسفارة ستبقى

·         »"حماس" تعلن إفراج السعودية عن ممثلها السابق في المملكة

·         »مسؤولة أممية: 2022 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة

·         »"نشيد مريد" لتميم البرغوثي.. الكلام المؤجل من الشاعر الابن للشاعر الأب!

·         »بنزيمه الذهبي يقود الريال لعبور محطة إلتشي بثلاثية

 

» الحياة الجديدة

·         استشهاد الفتى محمد نوري متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

·         الاحتلال يبعد مرابطة عن "الأقصى" لمدة اسبوع

·         الاحتلال يدمر مضخة مياه تغذي أربع قرى جنوب نابلس

·         الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي: سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة

·         "الحياة الجديدة" تحتضن ورشة حول دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة من منظور النوع الاجتماعي

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وكالة  الرأي

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·         استشهاد فتى متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في البيرة

·         إضراب بالضفة والقدس وحداد بغزة على روح الشهيد التميمي

·         الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم العاشر

·         "عرين الأسود" تنفذ 3 عمليات إطلاق نار ردًا على استشهاد التميمي

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         "الغرفة المشتركة" تنعى الشهيد عدي التميمي

·         محدث الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الخليل وبيت لحم

 

وكالة صفا

 

·         دعوات لمواصلة الرباط..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         استشهاد فتى من البيرة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

·         "شجاعة قل نظيرها".. احتفاء واسع ببطولة الشهيد عدي التميمي

·         بالفيديو مواجهات واسعة.. الضفة تنتفض غضبا لاستشهاد عدي التميمي

·         "شجاعية".. كرّس نفسه جريحًا وأسيرًا وشهيدًا لخدمة الأقصى

 

الاحتلال ينشر تحقيقاته بشأن عملية عدي التميمي في "معاليه أدوميم"

 

"وكالة سما

 

·         استخدم نفس المسدس...أبرز ما تناوله الإعلام العبري حول الشهيد عدي التميمي وهذا ما كان يخشاه الاحتلال ..

·         مجموعة عرين الأسود تتبنى 3 عمليات اطلاق نار على جنود الاحتلال فجرا

·         صحيفة تكشف عن خطوة حماس القادمة في دمشق بعد إعاد العلاقات مع النظام السوري

·         الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية "معاليه أدوميم"

·         فيديو: مسيرات حاشدة في الضفة وغزة نصرة للشهيد عدي التميمي

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فلسطين اليوم

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د. الحساينة: مشهد الشهيد التميمي وهو مشتبك لآخر رمق يجسّد عنفوان شعب مقاوم ومجاهد

·         بالصور رغدة شيخ عيد"...شابة اكتسبت الرسم منذ صغرها وتحلم بدعمها

·         بالصور حداد عام وإضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية بعد استشهاد عدي التميمي

·         الضفة تنتفض عن بكرة أبيها الليلة الماضية وسط مواجهات شاملة في مناطق متفرقة

·         محدث بالفيديو والصور استشهاد المطارد عدي التميمي بعد تنفيذه عملية جديدة أصابت مستوطناً

 

عرب 48

·         دعوات لإضراب شامل بالضفة حدادا على الشهيد التميمي

·         9أيام من الحصار... نابلس "سجن كبير"

·         استشهاد عدي التميمي في اشتباك مسلح مع الاحتلال

·         غانتس: إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأسلحة... قد تساعدها بنظام إنذار مبكر

·         سقوط مسيرة لجيش الاحتلال بالخليل

·         تقرير: الموساد ينشط لتفكيك "علماء حماس" بماليزيا

·         إسرائيل: الهجمات في سورية ستستأنف بحال رصد نقل أسلحة

·         الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يدمر مضخة مياه تغذي أربع قرى جنوب نابلس

·         الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي: سيؤدي إل ...

·         استشهاد الفتى محمد نوري متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

·         (محدث) الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة حدادا على روح الشهيد ...

 

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حدث في مثل هذا اليوم

20 تشرين أول (أكتوبر)

·         2005م استشهاد مواطن في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حرسان في الضفة. وحملة اعتقالات واسعة في الضفة، وتنفيذ إنزال جوي في طوباس.

·         2003 م قامت الطائرات الإسرائيلية بخمس غارات على مدينة غزة ومخيم النصيرات مما أدى إلى استشهاد كل من إياد الحلو وخالد المصري ومروان الخطيب إثر قصف سيارتهم وتم إطلاق صاروخ على الجماهير أدى إلى استشهاد 8 مواطنين أبرياء.

·         2000م قوات الاحتلال الصهيوني تقتل الأطفال علاء بطحش وسائد طمبور وأمجد أبو طاحون في الضفة الغربية

·         1998 م تمديد مباحثات السلام في واي ريفر مباحثات السلام في منتجع واي ريفر بالولايات المتحدة الأمريكية تمدد إلى يوم واحد على أمل التوصل إلى اتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية و(إسرائيل) وقد اقترح الإسرائيليو

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