النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2398) الاثنين 21 نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
- الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابين ويعتقل آخر خلال اقتحام جنين- (فيديو)
- الخارجية الفلسطينية تدين “إرهاب” المستوطنين الإسرائيليين في الخليل
- مطالب بتدخل دولي لوقف الإنتهاكات ضد أطفال فلسطين
· الرئيس الفلسطيني يهنئ أمير قطر والشعب القطري بنجاح افتتاح مونديال2022 المبهر
أخبار إسرائيلي
- ليبرمان يتهم زعيم «ليكود» بـ«التآمر»... ولبيد يعد بعودة سريعة
- نتنياهو يرى أن الفلسطينيين لا يريدون السلام وأبو ردينة يتحدث عن «خداع
- لبيد وغانتس يدينان اعتداءات متطرفين إسرائيليين في الخليل: وصمة عار
- إسرائيل ترفض التوقيع على اتفاق دولي يمنع مهاجمة المناطق السكنية
اخبار دولية
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القدس العربي
- الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابين ويعتقل آخر خلال اقتحام جنين- (فيديو)
- الخارجية الفلسطينية تدين “إرهاب” المستوطنين الإسرائيليين في الخليل
- رسائل فلسطينية تصل تل أبيب عبر الوسيط الأمريكي ومطالبات بلجنة مراقبة لسلوك حكومة اليمين الإسرائيلية
- مستوطنون يقتحمون الأقصى في القدس المحتلة ويؤدون صلوات على أبوابه
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- لبيد وغانتس يدينان اعتداءات متطرفين إسرائيليين في الخليل: وصمة عار
- آلاف المستوطنين يقتحمون البلدة القديمة في الخليل ويعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم- (صور وفيديو)
- الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق وسط مدينة الخليل
الشرق الأوسط
- ليبرمان يتهم زعيم «ليكود» بـ«التآمر»... ولبيد يعد بعودة سريعة
- نتنياهو يرى أن الفلسطينيين لا يريدون السلام وأبو ردينة يتحدث عن «خداع
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- «أطفالنا أحرار»: حملة وطنية لإطلاق سراح الأسرى القاصرين
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الغد الأردنية
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- مطالب بتدخل دولي لوقف الإنتهاكات ضد أطفال فلسطين
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الاهرام المصرية
الاهرام المصرية
· الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلتين شقيقتين في كيسان شرق بيت لحم
· الرئيس الفلسطيني يهنئ أمير قطر والشعب القطري بنجاح افتتاح مونديال2022 المبهر
”الشروق المصرية
الشرق القطرية
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وكالة صفا
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وكالة وفا
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20 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2000م انفجرت عبوة ناسفة في دوريّة إسرائيلية في مستوطنة "كفار داروم" كانت تحرس حافلة مستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين صهيونيين و إصابة 13 آخرين بجراحٍ مختلفة
- 1977م تحت علم إسرائيل ألقى الرئيس أنور السادات خطابه الشهير أمام البرلمان الإسرائيلي، والذي يدعو فيه إسرائيل إلى السلام مع العرب.
- 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي.
- 1949 م عدد اليهود في فلسطين يبلغ مليون نسمة، النسبة الكبر منهم تم استجلابهم من الخارج.
- 1935 م استشهاد الشيخ عز الدين القسام (ولد عام 1882مفي مدينة جبلة على الساحل السوري) زعيم المجاهدين في فلسطين في معركة مع قوات الاحتلال البريطانية في أحراش قرية يعبد (جنين).
- 1935م استشهاد القائد عز الدين القسام الذي يعتبر شيخ القساميين ومؤسس تنظيمهم وقائده وأحد أوائل شهدائه, ولد في بلدة جبلة السورية جنوب اللاذقية عام 1882ممن أسرة متدينة متوسطة الحال، وتلقى دراسته الابتدائية في بلدته وذهب وهو في الرابعة عشر إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، حيث تلقى العلم عن الإمام الشيخ محمد عبده، ونال الشهادة الأهلية.
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