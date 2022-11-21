النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2398)   الاثنين 21 نوفمبر  2022

11:10النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2398) الاثنين 21 نوفمبر 2022

11:26رئيس سلطة المياه يناقش عدة تقارير مع التشريعي

11:29الأوقاف تفتتح مسجدًا وحضانةً في كلية الدعوة الإسلاميّة بالوسطى

11:31التعليم تشرع في تنفيذ خطة تسويقية لتلبية احتياجاتها من المشاريع

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