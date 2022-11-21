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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2398) الاثنين 21 نوفمبر 2022

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:10

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2398)   الاثنين 21 نوفمبر  2022

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20 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2000م انفجرت عبوة ناسفة في دوريّة إسرائيلية في مستوطنة "كفار داروم" كانت تحرس حافلة مستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين صهيونيين و إصابة 13 آخرين بجراحٍ مختلفة
  • 1977م تحت علم إسرائيل ألقى الرئيس أنور السادات خطابه الشهير أمام البرلمان الإسرائيلي، والذي يدعو فيه إسرائيل إلى السلام مع العرب.
  • 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي.
  • 1949 م عدد اليهود في فلسطين يبلغ مليون نسمة، النسبة الكبر منهم تم استجلابهم من الخارج.
  • 1935 م استشهاد الشيخ عز الدين القسام (ولد عام 1882مفي مدينة جبلة على الساحل السوري) زعيم المجاهدين في فلسطين في معركة مع قوات الاحتلال البريطانية في أحراش قرية يعبد (جنين).
  • 1935م استشهاد القائد عز الدين القسام الذي يعتبر شيخ القساميين ومؤسس تنظيمهم وقائده وأحد أوائل شهدائه, ولد في بلدة جبلة السورية جنوب اللاذقية عام 1882ممن أسرة متدينة متوسطة الحال، وتلقى دراسته الابتدائية في بلدته وذهب وهو في الرابعة عشر إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، حيث تلقى العلم عن الإمام الشيخ محمد عبده، ونال الشهادة الأهلية.
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