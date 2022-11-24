وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري بالمواصلات تنظم يوماً مروياً في مدرسة النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة ومستشفى حمد توقعان مذكرة تفاهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعقد لقاءً مع لجنة طوارئ الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية مجلس إدارة النفايات يشارك باليوم العلمي "الوقاية معاً من مقاومة مضادات الميكروبات" وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تطلق حملة "لنحميها" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية وبلدية المغازي تنظمان ندوة بعنوان "لا لإيذاء النفس" وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" يستقبل وفداً من ديوان الموظفين العام وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد وبنك الإنتاج يناقشان تقديم خدمة الدفع الالكتروني للتجار وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزّة تنظّم سلسلة ملتقيات دعويّة "الإسعاف الإيمانيّ" وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يعزز تعاونه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
أخبار » الأخبار الحكومية

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2401) الخميس24 نوفمبر 2022

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:07

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2401)   الخميس24 نوفمبر  2022

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

·      حزب الله يشيد بعمليتي القدس البطوليتين وبرسالتهما للغاصبين: لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر

 

 

 

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الاخبار اللبنانية

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

  • صحيفة الأيام

 صحيفة القدس

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي

وكالة صفا

وكالة سما

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

  • 24 تشرين ثاني (نوفمبر)
  • 2001م اغتيال الشهيد القائد القسامي محمود أبو هنود في الضفة الغربية، عندما استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال نابلس
  • 1998م افتتاح مطار غزة الدولي بابتسامة عريضة ووسط مئات المحتفلين، الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يفتتح أول مطار فلسطيني بالقرب من مدينة رفح في قطاع غزة وهو مطار غزة الدولي ووصول أو رحلة تجارية للخطوط الفلسطينية للمطار الذي تكلف بناؤه مبلغ 250 مليون دولار والذي يمكنه استقبال طائرات عملاقة مثل الجامبوجيت.
  • 1992م استشهاد عماد عقل قائد كتائب عز الدين القسام في حي الشجاعية بمدينة غزة.الذي ولد في 10/7/1971مفي مخيم جباليا بقطاع غزة، هاجر أهله بعد حرب 1948 من قرية برعير القريبة من المجدل.
  • 1989م استشهاد المجاهد الفلسطيني عبد الله عزام الذي كان يحارب مع المجاهدين في أفعانستان إبان الاحتلال الروسي لها الكاتب والدكتور الفلسطيني ابن جنين القسام الدكتور عبد الله عزام وبعض أفراد أسرته في حادث انفجار لغم بسيارته.
  • 1989 م اغتيال الدكتور عبد الله عزام (ولد عام 1941) وولديه محمد (20 عاما) وإبراهيم ( عاما) في بيشاور بباكستان بتفجير لغم بسيارته.
  • 1986 م مقتل وجرح 0 شخصاً في قتال جرى في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان.
  • 1983 م إسرائيل تفرج عن 4800 معتقل فلسطيني مقابل الإفراج عن ستة جنود إسرائيليين، في عملية تبادل أسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التي يقودها أحمد جبريل.
  • 1953 م مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قرية فبية ويصدر القرار رقم 101م(19539.
  • 1948 م مجلس الأمن يدعو إلى سحب القوات وإقامة خطوط هدنة دائمة حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم 61م(1948)

·                        

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟