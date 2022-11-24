النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2401) الخميس24 نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
- اشتية: بريطانيا لن تنقل سفارتها للقدس وملتزمة بحل الدولتين
- الاحتلال يهدم مدرسة إصفي في مسافر يطّا ويخطر بوقف بناء في الزبيدات
- اتصالات إسرائيلية – فلسطينية لاستعادة جثة شاب محتجزة في جنين
- بوساطة سلطة رام الله.. الاحتلال يتسلّم جثة درزي احتجزته المقاومة في جنين
- بالفيديو أجهزة السلطة تهاجم بالرصاص موكب تشييع شهيد نابلس محمد حرز الله
- حماس تنعى شهيدي نابلس وتؤكد أن جرائم الاحتلال ستشعل ثورة مستمرة حتى دحره
- حماس تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال
- السلطة الفلسطينية تسلم جثمان الشاب الدرزي الى إسرائيل وغانتس يشكرها
- محدث شهيدان متأثران بإصابتهما خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تفرض إغلاقا على جنين وتمنع حركة البضائع والسلع
- إسرائيل تهدد باقتحام جنين إذا لم تتسلم جثمان إسرائيلي اختطف فيها
- معاريف : هل ستهاجم إسرائيل حركة حماس بغزة بعد عملية القدس؟!
- »بن غفير يدعو إلى العودة للاغتيالات وفرض الإغلاقات والتضييق على الأسرى
- اتفاق مع إسرائيل بشأن ترددات الجيلين الرابع والخامس
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اخبار دولية
- بريطانيا تجدد تأكيد عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس والتزامها بحل الدولتين
- أمريكا تعين ممثلا للشؤون الفلسطينية بعيدا عن “سفارة
- رسالة إلى رؤساء برلمانات العالم تطالب بالتدخل لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة
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اخبار عربية
· حزب الله يشيد بعمليتي القدس البطوليتين وبرسالتهما للغاصبين: لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه جثمان الشاب الدرزي المحتجز في جنين
- الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا على جنين ويمنع حركة البضائع
- والدة صلاح الحموري المعتقل في إسرائيل تطلب من ماكرون التدخل في ملفه
- شهيد ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس- (فيديوهات)
- اشتية: بريطانيا لن تنقل سفارتها للقدس وملتزمة بحل الدولتين
- حزب الله يشيد بعمليتي القدس البطوليتين وبرسالتهما للغاصبين: لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر
- الشرطة الإسرائيلية: هجوم القدس لا مثيل له منذ سنوات
- رسالة إلى رؤساء برلمانات العالم تطالب بالتدخل لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة
- أمريكا تعين ممثلا للشؤون الفلسطينية بعيدا عن “سفارة
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الشرق الأوسط
- إعادة جثة إسرائيلي «أخذها» فلسطينيون من مستشفى في جنين
- إسرائيل تصحو على نوع من العمليات كادت تنساه
- إسرائيل تهدد باقتحام جنين إذا لم تتسلم جثمان إسرائيلي اختطف فيها
- مقتل عقيد من «الحرس الثوري» في سوريا وطهران تتهم إسرائيل وتتوعد بالرد
الاخبار اللبنانية
- كوابيس «أورشليم»
- عودة كوابيس الانتفاضة الثانية | القدس تُفاجئ العدوّ: ضربة مزدوَجة بالعبوات
- من العشوائيّة إلى التنظيم: نقْلة تُربِك حسابات الفاشيّين
- المستوطِنون مذهولون: هذه ليست «أورشليم»
- نابلس: استشهاد حرز الله وأبو كشك... «عرين الأسود» تنعاهما
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- استشهاد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته من الاحتلال في نابلس
- بريطانيا تُجدد تأكيد عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى "القدس" والتزامها بحل الدولتين
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”الشروق المصرية
- إسرائيل تفرض إغلاقا على جنين وتمنع حركة البضائع والسلع
- ارتفاع العجز التجاري لفلسطين 2% في سبتمبر الماضي
- بريطانيا تجدد تأكيد عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس والتزامها بحل الدولتين
الشرق القطرية
- "بخلي قطر كلها فلسطين".. يوتيوبر سعودي يرفض بيع علم فلسطين لمشجعي مونديال قطر ويوزعه مجاناً
- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير في القدس.. انتهاكات وجرائم لا تحصى تدفع إلى مزيد من العمليات الفدائية
- 29 عامًا على استشهاد أسطورة المقاومة عماد عقل
- بوساطة سلطة رام الله.. الاحتلال يتسلّم جثة درزي احتجزته المقاومة في جنين
- بالفيديو أجهزة السلطة تهاجم بالرصاص موكب تشييع شهيد نابلس محمد حرز الله
- حماس تنعى شهيدي نابلس وتؤكد أن جرائم الاحتلال ستشعل ثورة مستمرة حتى دحره
- الشاب محمد حرز الله شهيداً بعد شهور من الإصابة برصاص الاحتلال
- مسيرات في نابلس وجنين دعما للمقاومة ومطالبة بجثامين الشهداء المحتجزة
- صحيفة الأيام
- شهيدان من نابلس متأثريْن بإصابتهما برصاص الاحتلال
- »القدس: مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جرّاء انفجارين في محطتين للحافلات
- »الاحتلال يخطط لتكريس بؤرة استيطانية في أراضي سلفيت
- »بن غفير يدعو إلى العودة للاغتيالات وفرض الإغلاقات والتضييق على الأسرى
- »نابلس: تشييع حاشد لجثمان الشهيد الفتى أحمد شحادة
- »جنين: احتجاز جثمان إسرائيلي والمطالبة بجثامين شهداء محتجزة
- »ضربات صاروخية روسية عابرة على أوكرانيا استهدفت منشآت للبنية التحتية
- »فوز السعودية الكروي يوحّد عواطف العرب
صحيفة القدس
- "مترجم": هل ستهاجم إسرائيل حركة حماس بغزة بعد عملية القدس؟!
- خطف 5 عمال وتعذيبهم بالداخل المحتل على خلفية جثة الشاب الدرزي
- هلع الأجسام المشبوهة بعد عملية القدس لا يتوقف لدى الإسرائيليين
- هدم مدرسة إصفي في مسافر يطا جريمة كبرى تكشف وجه الاحتلال البشع
- اتفاق مع إسرائيل بشأن ترددات الجيلين الرابع والخامس
» الحياة الجديدة
- قتلوا أحمد برصاصة في القلب.
- "الحماية مسار مش شعار"... حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
- "أنصار" وصلاح التعمري.. وحكاية نصر بليغ
- مسيرة ووقفة في مخيم جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
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وكالة الرأي
- إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال شمال غزة
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- كشف جديد للسفر عبر معبر رفح
- شهيدان متأثران بجراحهما في نابلس
- إسبانيا تهزم كوستاريكا بسباعية نظيفة
- مفاجآت مونديال قطر: اليابان تعطّل الماكينات الألمانية
- حماس تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال
وكالة صفا
- دعوات للمشاركة بالفجر العظيم غدًا...مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- اعتقالات الباب الدوار تحرم "نوابيت" من استعادة عافيته
- الاحتلال يتسلم جثمان إسرائيلي بعد يومين من اختطافه بجنين
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- بالفيديو "هكرز" ينشرون تسجيلاً للحظة الانفجار بعملية القدس
- محدث شهيدان متأثران بإصابتهما خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس
وكالة سما
- معاريف : هل ستهاجم إسرائيل حركة حماس بغزة بعد عملية القدس؟!
- السلطة الفلسطينية تسلم جثمان الشاب الدرزي الى إسرائيل وغانتس يشكرها
- الاحتلال يقرر إغلاق حاجزي سالم والجلمة "حتى إشعار آخر"
- قناة عبرية: عملية القدس كادت أن تؤدي إلى كارثة كبيرة
- "إسرائيل" تهدد غزة..
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- فلسطين اليوم
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- إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة شاطئ مدينة غزة
- رصاصة "إسرائيلية" غادرة تصيب قلب أحمد وتترك جرحاً نازفًا لعائلته
- اعتقالات واسعة في الضفة وتشديد الخناق على جنين
- عرين الأسود: "أبو حمدي حرز الله" أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم
- بالفيديو والصور شهيدان متأثران بجراحيهما برصاص الاحتلال في نابلس
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عرب 48
- اشتية: بريطانيا لن تنقل سفارتها للقدس وملتزمة بحل الدولتين
- الاحتلال يهدم مدرسة إصفي في مسافر يطّا ويخطر بوقف بناء في الزبيدات
- اتصالات إسرائيلية – فلسطينية لاستعادة جثة شاب محتجزة في جنين
- الاحتلال يمنع دخول السلع إلى جنين عبر حاجزي سالم والجلمة
- اتصالات مستمرّة لاستعادة جثة الشاب المحتجزة في جنين
- تقرير: الاحتلال يشتبه بأن "خلية مقدسية" نفذت التفجيرين
- انفجارا القدس: لبيد يطلع نتنياهو على نتائج تقييم للوضع الأمني
- محللون إسرائيليون: تفجيرا القدس عمل منظم وليس فرديا
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وكالة وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
- 24 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2001م اغتيال الشهيد القائد القسامي محمود أبو هنود في الضفة الغربية، عندما استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال نابلس
- 1998م افتتاح مطار غزة الدولي بابتسامة عريضة ووسط مئات المحتفلين، الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يفتتح أول مطار فلسطيني بالقرب من مدينة رفح في قطاع غزة وهو مطار غزة الدولي ووصول أو رحلة تجارية للخطوط الفلسطينية للمطار الذي تكلف بناؤه مبلغ 250 مليون دولار والذي يمكنه استقبال طائرات عملاقة مثل الجامبوجيت.
- 1992م استشهاد عماد عقل قائد كتائب عز الدين القسام في حي الشجاعية بمدينة غزة.الذي ولد في 10/7/1971مفي مخيم جباليا بقطاع غزة، هاجر أهله بعد حرب 1948 من قرية برعير القريبة من المجدل.
- 1989م استشهاد المجاهد الفلسطيني عبد الله عزام الذي كان يحارب مع المجاهدين في أفعانستان إبان الاحتلال الروسي لها الكاتب والدكتور الفلسطيني ابن جنين القسام الدكتور عبد الله عزام وبعض أفراد أسرته في حادث انفجار لغم بسيارته.
- 1989 م اغتيال الدكتور عبد الله عزام (ولد عام 1941) وولديه محمد (20 عاما) وإبراهيم ( عاما) في بيشاور بباكستان بتفجير لغم بسيارته.
- 1986 م مقتل وجرح 0 شخصاً في قتال جرى في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان.
- 1983 م إسرائيل تفرج عن 4800 معتقل فلسطيني مقابل الإفراج عن ستة جنود إسرائيليين، في عملية تبادل أسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التي يقودها أحمد جبريل.
- 1953 م مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قرية فبية ويصدر القرار رقم 101م(19539.
- 1948 م مجلس الأمن يدعو إلى سحب القوات وإقامة خطوط هدنة دائمة حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم 61م(1948)
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