النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2409) الخميس8 ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين
- عباس يلمح لأول مرة لاحتمال دعمه العمل العسكري ضد إسرائيل
- الخارجية الفلسطينية تطالب بـ”إجراءات عملية نافذة” للتصدي للسياسات الإسرائيلية
- الأسير ناصر أبو حميد يدخل “منحنى خطيرا” من المرض وعائلته تطالب بنقله إلى مشفى لوداعه الأخيراستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين
- عباس يلمح لأول مرة لاحتمال دعمه العمل العسكري ضد إسرائيل الخارجية: إرهاب الاحتلال ضد مدارس اللبن امتداد لتحريض بن غفير وسموتريتش
- أبو ردينة: حرب إسرائيل على شعبنا تستهدف القدس والقرار الوطني المستقل
- الخارجية الفلسطينية تطالب بـ”إجراءات عملية نافذة” للتصدي للسياسات الإسرائيلية
- الأسير ناصر أبو حميد يدخل “منحنى خطيرا” من المرض وعائلته تطالب بنقله إلى مشفى لوداعه الأخير
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غزة: انطلاق مؤتمر القدس العلمي الـ16.. "تهويد القدس وسبل المواجهة"
أخبار إسرائيلي
- نتنياهو يضمن الأغلبية ويقترب من تشكيل حكومة
- الشاباك يعلن عن اعتقال عامل من غزة بزعم التجسس لصالح حماس
- تقرير: نتنياهو يبحث منح خصومه في الليكود مناصب عُليا في الحكومة لـ"تفكيكهم"
- تقرير: واشنطن تبحث إمكانيّة وضع مبادئ توجيهيّة للتعامُل مع الحكومة الإسرائيليّة
- نتنياهو يسعى لتمرير قوانين بصورة خاطفة قبل تشكيل حكومة
- بينيت يدعو إدارة بايدن لعدم المس بإسرائيل بالهيئات الدولية
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اخبار دولية
- اتفاقات فلسطينية ـ أوروبية للاستثمار والتمويل بـ80 مليون
- الاتحاد الأوروبي يراجع تعاون الـ«يوروبول» والشرطة الإسرائيلية
- » الإدارة الأميركية تناقش "مبادئ توجيهية" للتعامل مع وزراء اليمين المتطرف...
اخبار عربية
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- أ.ش.أ: القمة العربية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة
- أبو الغيط يشارك في أعمال القمة العربية الصينية الأولى بالرياض
- لبنان يوقع في 3 سنوات بـ185 متهماً بـ«التعامل مع إسرائيل»
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين
- عباس يلمح لأول مرة لاحتمال دعمه العمل العسكري ضد إسرائيل
- مؤسسات فلسطينية وأوروبية توقع اتفاقيات للاستثمار والتمويل بقيمة 80 مليون يورو
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية- (فيديو)
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- الأسير ناصر أبو حميد يدخل “منحنى خطيرا” من المرض وعائلته تطالب بنقله إلى مشفى لوداعه الأخير
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الشرق الأوسط
- مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
- اتفاقات فلسطينية ـ أوروبية للاستثمار والتمويل بـ80 مليون
- شهود عيان فلسطينيون يشككون في الرواية الإسرائيلية حول مقتل شاب في الضفة الغربية
- لبنان يوقع في 3 سنوات بـ185 متهماً بـ«التعامل مع إسرائيل»
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الاخبار اللبنانية
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- استشهاد شاب فلسطيني بعد مطاردة الاحتلال له
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الغد الأردنية
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- نتنياهو يضمن الأغلبية ويقترب من تشكيل حكومة
- 3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين ومخيمها
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الاهرام المصرية
”الشروق المصرية
- الرئاسة الفلسطينية: حكومة الاحتلال تحاول إشعال المنطقة عبر مواصلة جرائمها
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية
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الشرق القطرية
- أبو الغيط يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية
- أ.ش.أ: القمة العربية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنينا
- مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
- مؤسسات أوروبية وفلسطينية توقع اتفاقيات استثمار وتمويل بقيمة 80 مليون يورو
الصحف المحلية
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صحيفة الأيام
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وكالة وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
8 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م استشهاد ثلاثة من قادة كتائب الأقصى شمال قطاع غزة خلال قصفٍ صهيونيّ لمنزلٍ كانوا فيه. اثنان من الشهداء هما: إياد قداس (21معاماً)، ونهاد النجار (25 عاماً).
- 2005م مقتل جنديّ صهيوني بعد طعنه في عنقه في الضفّة الغربيّة. والاحتلال يعتقل فلسطينيّاً على خلفية الحادث هو يوسف أبو عادي (29 عاماً) من كفر نعمة.
- 1990 م سماح الشرطة الصهيونية لعشرة متطرفين من حركة كاخ العنصرية بالدخول إلى ساحة الحرب القدسي الشريف حيث قاموا باستعراض استفزازي ورددوا شعارات ضد العرب والمسلمين.
- 1987م انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى المباركة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، و ذلك بعد أن دهس سائق شاحنة صهيونيّ عمداً سيارة مدنيّة فلسطينية في قطاع غزة و أدّى الحادث إلى استشهاد 4 فلسطينيين.
- 1987 م اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (استمرت حتى عام 1994)، توقفت الانتفاضة مع مجيء السلطة الفلسطينية بناء على اتفاقات أوسلو بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1986 م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 592مالذي يشجب قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة طلاب من جامعة بير زيت.
- 1978 م وفاة رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير (ولدت في كييف بأوكرانيا عام 1898). تولت عام 1969 رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لتصبح رابع رئيس للوزراء في الدولة العبرية.
- 1972م تفجير قنبلة في منزل المناضل الفلسطيني محمود الهمشري بواسطة الموساد وبأوامر مباشرة من جولدا مائير وقد توفي في 10-1-1973 متأثراً بجراحه.
- 1972م تمّ تفجير قنبلة في منزل المناضل الفلسطيني محمود الهمشري في باريس ، بواسطة الموساد و بأوامر مباشرة من جولدا مائير ، و قد لقي ربه في 10/1/1973 متأثّراً بجراحه .
- 1949 م الأمم المتحدة تصدر القرار الدولي رقم 302م في الدورة الرابعة للجمعية العامة، لذي ينص على تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
- 1947م بريطانيا توصي الأمم المتحدة بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين في /5/1948 على أن يعقب ذلك إقامة دولتين مستقلتين يهودية وفلسطينية بعد أسبوعين.
- 1947م عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية اجتماعاً حضره رؤساء حكومات الدول العربية ، لإحباط قرار تقسيم فلسطين ، و الحيلولة دون قيام دولة الكيان الصهيوني
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