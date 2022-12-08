النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2409)   الخميس8 ديسمبر  2022

12:26النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2409) الخميس8 ديسمبر 2022

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟